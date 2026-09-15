Потери армии РФ в живой силе с начала 2026 года превысили 300 тысяч человек, - Генеральный штаб. ИНФОГРАФИКА

Потери российской армии в войне против Украины с начала 2026 года превысили 300 тысяч военнослужащих. По состоянию на 15 сентября общие потери живой силы РФ в виде убитых и раненых составляют 301 030 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данным Генерального штаба ВСУ, с начала года российский агрессор потерял 301 030 военнослужащих убитыми и ранеными.



Для понимания масштаба: это численность, сопоставимая с личным составом почти 150 мотострелковых полков при условной численности одного полка около 2 тысяч военнослужащих.

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Наибольшие потери в этом году российские оккупанты понесли в течение трех летних месяцев - 124 170 военнослужащих. В июне - 39 290 человек, в июле - 42 860, в августе - 42 020.



В сентябре (по состоянию на начало 15.09) потери оккупантов составляют уже 20 360 человек.



"Значительные потери противника являются результатом эффективной боевой работы всех компонентов Сил обороны Украины", - подчеркнули в Генштабе.