Втрати армії РФ у живій силі з початку 2026 року перевищили 300 тисяч осіб, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Втрати російської армії на війні проти України від початку 2026 року перевищили 300 тисяч військовослужбовців. Станом на 15 вересня загальні втрати живої сили РФ убитими та пораненими становлять 301 030 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку року російський агресор втратив 301 030 військовослужбовців вбитими та пораненими.



Для розуміння масштабу: це чисельність, співмірна з особовим складом майже 150 мотострілецьких полків за умовної чисельності одного полку близько 2 тисяч військовослужбовців.

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Найбільших втрат цьогоріч російські окупанти зазнали упродовж трьох літніх місяців - 124 170 військовослужбовців. У червні – 39 290 осіб, у липні – 42 860, у серпні – 42 020.



У вересні (станом на початок 15.09) втрати окупантів становлять вже 20 360 осіб.



"Значні втрати противника є результатом ефективної бойової роботи усіх складових Сил оборони України", - наголосили в Генштабі