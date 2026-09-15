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Новости Фото Атака беспилотников на Запорожье
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РФ атаковала Запорожье дронами: погиб мужчина, 4 женщины ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 15 сентября российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотников. В результате попадания в инфраструктурный объект погиб мужчина, еще четыре женщины получили травмы.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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В результате попадания в инфраструктурный объект погиб мужчина, ещё четыре женщины получили травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 200 кв. м.

Число пострадавших уточняется.

На месте работали все экстренные службы города.

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обстрел Запорожья
обстрел Запорожья
обстрел Запорожья
обстрел Запорожья

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Автор: 

Запорожье (3216) Запорожская область (4879) ГСЧС (5467) Запорожский район (830)
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