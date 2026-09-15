РФ атакувала Запоріжжя дронами: загинув чоловік, 4 жінки поранені. ФОТОрепортаж
Вранці 15 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок влучання по об’єкту інфраструктури загинув чоловік, ще четверо жінок отримали травми.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок влучання по об’єкту інфраструктури загинув чоловік, ще четверо жінок травмовані. Їм надається необхідна медична допомога.
Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 200 кв.м.
Кількість травмованих уточнюється.
На місці працювали усі екстрені служби міста.
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