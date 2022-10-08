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Крымский мост. Момент подрыва грузовика. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В соцсетях опубликовано еще одно видео подрыва грузовика на Крымском мосту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Смотрите: Грузовик, подорвавшийся на Крымском мосту перед этим осматривали россияне, - Mash. ВИДЕО
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Топ комментарии
+29
Для всех жителей Крыма прошу поставить пестню -

Алла Пугачева "Паромщик" (1985)
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08.10.2022 13:53
+17
Красівоє!
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08.10.2022 13:51
+15
Четко видно как водитель в окно выбрасывает окурок беломорканала.
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08.10.2022 13:59
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"Пропала грамота"і пропав міст
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08.10.2022 14:27 Ответить
учнів вже 62 тисячі
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08.10.2022 15:00 Ответить
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08.10.2022 14:09 Ответить
НАТА Томогавком кинуло ,вы шо телевизор не смотрите ?
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08.10.2022 14:09 Ответить
новодєлом? чи справжнім, індіанським, з дубовою ручкою?
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08.10.2022 14:22 Ответить
Вони ж самі казали, що воюють з НАТО. Докаркалися
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08.10.2022 14:29 Ответить
💥💥💥👍👍👍🔥🔥🔥
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08.10.2022 14:11 Ответить
наші Антоновський міст вже мабуть 5 пакет Хаймарс випустили , а російське лайно і однієї фури не витримало ...Рукожопи ахахаха
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08.10.2022 14:13 Ответить
Цистерньі справа вверху)) Туман войньі.
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08.10.2022 14:14 Ответить
ХАПНИ ПЁЗДЕЙ ТУ-Ю!!!путинХуйло!!!
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08.10.2022 14:15 Ответить
Да какой грузовик... Точка У. Не эстетично, зато дешево, сердито и практично
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08.10.2022 14:16 Ответить
По Антонівському мосту пів-місяця HIMARS`ами гатили, і не впало. А цей вздроч порепався на друзки в декількох місцях одночасно. Напевно, воно таке вбоге, що невздовзі і само мало б завалитися. Не міст, а під`***** яка-то.
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08.10.2022 14:17 Ответить
По Антонівському мали приліт ракети з незначним, зарядом, як у "Града", до того ж його рашисти декілька разів спробували відновити, і доводилось обстрілювати повторно, і не тільки по ньому, а й по переправах які поряд будували окупанти. Тай били не по опрах мосту, а по прольотах, щоб залишити можливість швидкого відновлення після вигнання окупантів!!!
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08.10.2022 14:28 Ответить
Как по мне, то взрыв произошёл не грузовой фуры а ЗА ней перед едущим следом грузовиком, а взрыв фуры это фейк. Более похоже на подрыв моста стационарно заложенным взрывным устройством. Впрочем всё точно могут установить лишь НЕЗАВИСИМЫЕ эксперты если их допустят, но для рашистов такое по определению неприемлемо!
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08.10.2022 14:22 Ответить
По предварительным данным, три человека погибли при взрыве на Крымском мосту Об этом заявили в СК РФ.

По сообщению ведомства, из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

«Следователи СК ПАРАШКИ также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», - добавили в ведомстве.

В СК также уточнили, что водитель, находящийся во взорвавшемся на Крымском мосту грузовике - житель Кубани
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08.10.2022 14:25 Ответить
Кубань - Україна.
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08.10.2022 14:31 Ответить
Остатки грузовика уже извлечены из моря, химанализ следов взрыва произведён, понятно почему в упало ТРИ пролёта а между ними один остался на месте (как такое возможно при одиночном локализованом месте взрыва автообиля мне не понятно)?! Подрыв автомобиля как то не очень вписывается в картину последствий!!!
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08.10.2022 14:34 Ответить
Ой, не мелочитесь: пролётом больше, пролётом меньше...
По характеру взрыва видно, что грузовик там ни при чём.
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08.10.2022 15:03 Ответить
Охрана пила за здоровье путькина, закусывали кислой капустой и щами,один перданул,второй закурил ,в неположенном месте,первого подкинули на цистерну,пожар.Сообщил ******* на прессконференции
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08.10.2022 14:35 Ответить
кажется это просто хлопок из глушителя, непонятно зачем Хйло там какую-то комиссию создал.
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08.10.2022 14:52 Ответить
Дєйствітьєльно...
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08.10.2022 15:37 Ответить
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08.10.2022 14:58 Ответить
на розкадровці видно, як на вантажівку сходить благодатний вогонь з неба! ХАХАХАХАХА!!!
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08.10.2022 15:13 Ответить
А може то дійсно провокація ФСБ типу Рязань??
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08.10.2022 15:16 Ответить
Чекаємо висновків комісії...
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08.10.2022 15:17 Ответить
ценою , чуть не утопили весь мост?
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08.10.2022 15:26 Ответить
похоже на то
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08.10.2022 19:41 Ответить
По характеру пошкоджень (полотно вдавлене вибуховою хвилею, котра рухалась на 8 год. з правого боку від мосту) та залишкових іскр і спалахів - не схоже на фуру. Є відео з інших камер де видно під мостом (саме під фурою) хвилі (ніби щось впало у воду).
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08.10.2022 15:17 Ответить
из видео складывается впечатление, что поез стоял на мосту, не заметно что движется, да и когда гореть вагоны начинают, то не в движении. скорее всего место подрыва было выбрано не случайно - напротив цистерн, чтобы и железку достать, а то и если при пожаре вагоны начнут гореть, вдруг повезёт и будет в одном чего нить взрывающееся, то и железку попутно грохнуть.
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08.10.2022 15:20 Ответить
Ні яка це не вантажівка. Два прольоти поспіль впало і ще третій ближче к Тузлі. Знімайте з вух спагетті.
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08.10.2022 15:26 Ответить
я б не сказав що то вантажівка підірвалася
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08.10.2022 15:33 Ответить
Хорошо рвануло, надо повторить!
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08.10.2022 17:03 Ответить
-что с мостом?
-он упал)
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08.10.2022 17:55 Ответить
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