Крымский мост. Момент подрыва грузовика. ВИДЕО

В соцсетях опубликовано еще одно видео подрыва грузовика на Крымском мосту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

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