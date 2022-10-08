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Кримський міст. Момент вибуху вантажівки. ВIДЕО
У соцмережах опубліковане ще одне відео підриву вантажівки на Кримському мосту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Топ коментарі
+29 Patrick Bond #214760
показати весь коментар08.10.2022 13:53
+17 Лысый коротышка
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+15 Саша Пончик
показати весь коментар08.10.2022 13:59
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По сообщению ведомства, из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.
«Следователи СК ПАРАШКИ также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», - добавили в ведомстве.
В СК также уточнили, что водитель, находящийся во взорвавшемся на Крымском мосту грузовике - житель Кубани
По характеру взрыва видно, что грузовик там ни при чём.
-он упал)