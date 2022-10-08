Кримський міст. Момент вибуху вантажівки. ВIДЕО

У соцмережах опубліковане ще одне відео підриву вантажівки на Кримському мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Також дивіться: Вантажівку, що підірвалася на Кримському мості, перед цим оглядали росіяни, - Mash. ВIДЕО