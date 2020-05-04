Супруги из Харькова сшили 30 защитных костюмов для медиков. ВИДЕО
Виктория и Дмитрий Мирошниченко смоделировали и сшили 30 защитных комбинезонов для медиков скорой помощи. Теперь ищут ткань, чтобы сшить больше.
Как говорится в сюжете Марины Верещаки для Суспільного, портниха Виктория работает почти двадцать лет, чаще всего шьет женские куртки и плащи, передает Цензор.НЕТ. Месяц назад она взялась сшить защитный комбинезон.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 42,5 тыс. защитных костюмов для врачей, закупленные Фондом Порошенко, прибыли в Украину. ВИДЕО
"Был сюжет, когда в медсестру в Киевской области бросили "коктейль Молотова". Меня это поразило. Говорили, что они - разносчики инфекции. Зачем так делать? Помогите, защитите. Защитите фельдшеров, медсестер. Кто первый под удар? Первая - скорая помощь", - считает женщина.
Модели в трех размерах смоделировал ее муж. Дмитрий - разработчик одежды для автомаляров.
"Это плащевка прорезиненная. Она не пропускает влагу, ничего. Это у меня были остатки ткани с заказов и я решил сшить медикам комбинезоны. Они хоть действительно защитят - это не бумага", - рассказывает Дмитрий.
На один костюм идет три часа работы. Две недели назад супруги передали харьковским медикам первые шесть комбинезонов. Дмитрий говорит: ехали без предупреждения и вообще не понимали, уместна ли такая помощь: "Я думал, что эти шесть штук, какую роль они сыграют, помогут кому? При мне директор и заместитель директора звонит бригаде "скорой помощи" и сразу возвращает, она приезжает обратно и тут же отдают эти комбинезоны".
За две недели супруги сшили новую партию комбинезонов. В центр экстренной медпомощи везут еще 24 костюма.
"Понимая, что пандемия может продолжаться долго, на самом деле, мы благодарны за любую помощь. Потому что рассчитать количество использованных комбинезонов на будущее практически невозможно. Это многоразовые комбинезоны, которым нужна обработка - потом их можно использовать. Конечно, это удобно - их не нужно утилизировать", - говорит директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
Себестоимость одного комбинезона - около 300 гривен. Больше костюмов Мирошниченко пока не могут сшить - ткань закончилась.
"Возможности есть помочь, желание есть, но нет ткани в настоящее время. И хочу обратиться ко всем: если каждый сделает хоть маленькую капельку, то вместе мы сделаем очень много", - говорит Виктория.
Напомним, по состоянию на 3 мая в Украине подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19 у 2325 медработников. Большинство инфицированных находятся на амбулаторном лечении. Всего среди медиков подтверждено 18 летальных случаев, при этом 352 медработника вылечились.
Як мінімум 30 людей врятували!!!
Вирус оседает на поверхности и живет несколько дней.
Если нет возможности принять душ на работе - что делать?
Стирать одноразовые халаты? - Вы видели тот материал?
Бахилы тоже не лишние - всегда и в любом помещении, особенно в лечебных заведениях и тем более в ситуации с вирусом.
На счет проклеенных швов - согласна.
Не исключено, что люди проклеили эти швы.
А вообще есть такие швы, что они плотнее и непроницаемее, чем сама ткань.
В своём Instagram девушка объявляла сбор и 13 апреля отчиталась о том, куда и на что пошли средства, а также опубликовала фотографии.
«Уже сегодня (13 апреля. - Ред.) отвезли помощь в больницы, на которые я открывала сбор: Херсонская областная инфекционная больница им. Горбачевского, КНП Херсонская областная клиническая больница и небольшая помощь для больницы водников на ХБК», - перечислила Анастасия.
«Всего было собрано общими усилиями 24 тысячи гривен, на которые я купила 2400 масок и распределила их поровну на две больницы, но это не всё, что им нужно было, - рассказала девушка. - Остальное я купила за свой счёт и вот список:
перчатки латексные - 1000 шт.;
халаты плотные и не плотные - 400 шт.;
бахилы плотные и неплотные - 1700 шт.;
костюмы защитные - 200 шт.;
шапочки одноразовые клип-берет - 1000 шт.;
антисептик Healer 20 л - 2 шт.
Всё это распределено на две больницы - клиническую и инфекционную - пополам».
Кроме того, она сообщила, что для херсонской больницы водников она приобрела 20 литров антисептика Healer.
Сильно сомневаюсь, что в нем можно целый день проработать запечатанным.
Я понимаю рвение людей помочь, но может хватит фигней заниматься и рассказывать, что это хорошо?
Спробуйте самі попрацювати у даному захисному девайсі. Вам же сказано, що коронавірус - це не холера і не чума.
Герега позвонила, чтобы с olx. и prom стирали любые маски и костюмы самоделки, мелкий бизнес не пройдет..