Супруги из Харькова сшили 30 защитных костюмов для медиков. ВИДЕО

Виктория и Дмитрий Мирошниченко смоделировали и сшили 30 защитных комбинезонов для медиков скорой помощи. Теперь ищут ткань, чтобы сшить больше.

Как говорится в сюжете Марины Верещаки для Суспільного, портниха Виктория работает почти двадцать лет, чаще всего шьет женские куртки и плащи, передает Цензор.НЕТ. Месяц назад она взялась сшить защитный комбинезон.

"Был сюжет, когда в медсестру в Киевской области бросили "коктейль Молотова". Меня это поразило. Говорили, что они - разносчики инфекции. Зачем так делать? Помогите, защитите. Защитите фельдшеров, медсестер. Кто первый под удар? Первая - скорая помощь", - считает женщина.

Модели в трех размерах смоделировал ее муж. Дмитрий - разработчик одежды для автомаляров.

"Это плащевка прорезиненная. Она не пропускает влагу, ничего. Это у меня были остатки ткани с заказов и я решил сшить медикам комбинезоны. Они хоть действительно защитят - это не бумага", - рассказывает Дмитрий.

На один костюм идет три часа работы. Две недели назад супруги передали харьковским медикам первые шесть комбинезонов. Дмитрий говорит: ехали без предупреждения и вообще не понимали, уместна ли такая помощь: "Я думал, что эти шесть штук, какую роль они сыграют, помогут кому? При мне директор и заместитель директора звонит бригаде "скорой помощи" и сразу возвращает, она приезжает обратно и тут же отдают эти комбинезоны".

За две недели супруги сшили новую партию комбинезонов. В центр экстренной медпомощи везут еще 24 костюма.

"Понимая, что пандемия может продолжаться долго, на самом деле, мы благодарны за любую помощь. Потому что рассчитать количество использованных комбинезонов на будущее практически невозможно. Это многоразовые комбинезоны, которым нужна обработка - потом их можно использовать. Конечно, это удобно - их не нужно утилизировать", - говорит директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Себестоимость одного комбинезона - около 300 гривен. Больше костюмов Мирошниченко пока не могут сшить - ткань закончилась.

"Возможности есть помочь, желание есть, но нет ткани в настоящее время. И хочу обратиться ко всем: если каждый сделает хоть маленькую капельку, то вместе мы сделаем очень много", - говорит Виктория.

Напомним, по состоянию на 3 мая в Украине подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19 у 2325 медработников. Большинство инфицированных находятся на амбулаторном лечении. Всего среди медиков подтверждено 18 летальных случаев, при этом 352 медработника вылечились.

+13
Молодці!!!
Як мінімум 30 людей врятували!!!
04.05.2020 01:31 Ответить
+13
Вот они настоящие скромные герои, достойно исполняющие гражданский долг в самых сложных обстоятельствах. Респект !
04.05.2020 02:37 Ответить
+7
Такие же патриоты как и девушка из Уханя с собачкой. Будучи в изоляции в Китае она собрала средства для больниц ее родного города Херсона и выслала туда различную медицинскую продукцию:
http://timer-odessa.net/news/uhanskaya_devochka_s_sobachkoy_pomogaet_bolnitsam_rodnogo_hersona_iz_kitaya_807.html

В своём Instagram девушка объявляла сбор и 13 апреля отчиталась о том, куда и на что пошли средства, а также опубликовала фотографии.
«Уже сегодня (13 апреля. - Ред.) отвезли помощь в больницы, на которые я открывала сбор: Херсонская областная инфекционная больница им. Горбачевского, КНП Херсонская областная клиническая больница и небольшая помощь для больницы водников на ХБК», - перечислила Анастасия.

«Всего было собрано общими усилиями 24 тысячи гривен, на которые я купила 2400 масок и распределила их поровну на две больницы, но это не всё, что им нужно было, - рассказала девушка. - Остальное я купила за свой счёт и вот список:
перчатки латексные - 1000 шт.;
халаты плотные и не плотные - 400 шт.;
бахилы плотные и неплотные - 1700 шт.;
костюмы защитные - 200 шт.;
шапочки одноразовые клип-берет - 1000 шт.;
антисептик Healer 20 л - 2 шт.
Всё это распределено на две больницы - клиническую и инфекционную - пополам».

Кроме того, она сообщила, что для херсонской больницы водников она приобрела 20 литров антисептика Healer.
04.05.2020 03:28 Ответить
От таких костюмов один вред.
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=iDsYgg3H3eI&feature=youtu.be&t=1212 Доктор Комаровский о таких костюмах
04.05.2020 10:52 Ответить
Спорный вопрос.
Вирус оседает на поверхности и живет несколько дней.
Если нет возможности принять душ на работе - что делать?
Стирать одноразовые халаты? - Вы видели тот материал?
Бахилы тоже не лишние - всегда и в любом помещении, особенно в лечебных заведениях и тем более в ситуации с вирусом.
На счет проклеенных швов - согласна.
Не исключено, что люди проклеили эти швы.
А вообще есть такие швы, что они плотнее и непроницаемее, чем сама ткань.
04.05.2020 11:38 Ответить
Куплю смірітєльную рубашку ручной работи. Дорого.
Рубашка должна бить богато інкрустірована рєзнимі ізразцамі в стілє кріворожскій ампір, а чуть поніже заднєй спіни імєть вишитий крєстіком явствєнний отпєчаток українського черевика.
Прівєтствуються ізящниє орнамєнти на окантовкє рукавов в відє "1+1", гламурно стілізованниє вєлюром по епіцентру общєй композіції.
Размєр малєнькій, по фотографії. Фотографію можетє оставіть сібє.
04.05.2020 03:35 Ответить
Молодці!!!
04.05.2020 04:31 Ответить
А костюмы сертифицированы? Одно дело мойщики - когда мою машину вижу как они расстегнутые со спущенными комбезами.
Сильно сомневаюсь, что в нем можно целый день проработать запечатанным.
Я понимаю рвение людей помочь, но может хватит фигней заниматься и рассказывать, что это хорошо?
04.05.2020 05:04 Ответить
Ти - дурак? Вони шиють не комбінезони хімзахисту, хоча використовують "плащевка прорезиненная. Она не пропускает влагу..." Бачу, зелена уринотерапія тобі мізки зовсім вимила... Люди хоч щось роблять для захисту лікарів, а що зробило ти?
04.05.2020 10:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iDsYgg3H3eI&feature=youtu.be&t=1212 Доктор Комаровский о таких костюмах
04.05.2020 10:53 Ответить
А не хоче Комаровський попрацювати із хворими без захисного костюму? Сидячі у себе в кабінеті, розказувати, що вони не потрібні - це сильно. Він же "лікар" - так нехай працює руками, а не язиком.
04.05.2020 11:16 Ответить
Вам логіку ввімкнути не хочеться? Вам до Комаровського...
Спробуйте самі попрацювати у даному захисному девайсі. Вам же сказано, що коронавірус - це не холера і не чума.
04.05.2020 11:30 Ответить
По сути нічого сказати не можете? Бачу, зевірус Вам теж мізки виїв... Може і Ви разом з "вяликим" Комаровським підете та попрацюєте зі хворими? Чи таке ж "розумне" тільки по той бік хвороби?
04.05.2020 11:41 Ответить
04.05.2020 12:47 Ответить
Це тобі в дупу засунули?
04.05.2020 13:33 Ответить
Порядочные люди! Побольше бы таких добродетельных людей!
04.05.2020 05:11 Ответить
А кто знает, что есть сертификат? У нас какое-то не здоровое отношение к этой бумажке. А она всего-лишь подтверждает соответствие каких-то свойств изделия спецификации или техническому заданию или техусловиям.Причем перечень свойств, которые надо подтвердить и программу испытаний задаёт производитель! Центр сертификации проверяет и выдаёт сертификат, например что костюм таки синий.
04.05.2020 08:57 Ответить
Дякую, люди добрі
04.05.2020 09:22 Ответить
Якiсь молодцi .
04.05.2020 10:39 Ответить
Так для успокоения можно сшить, но продавать не получится.
Герега позвонила, чтобы с olx. и prom стирали любые маски и костюмы самоделки, мелкий бизнес не пройдет..
04.05.2020 10:52 Ответить
Вся эта кустарщина в лучшем случае бесполезна, а возможно опасна для здоровья /и не стерильна/, но даже если и иметь полностью сертифицированные, проверенные и стерильные средства защиты, то они тоже бесполезны, если нет условий для строгого соблюдения протокола и алгоритмов /как и где снимать и одевать, принимать пищу, посещать уборную и т.п./!
04.05.2020 11:03 Ответить
Молодцы! Конечно же им стоит взять сертификат о том, что эти костюмы соответствуют требованиям защиты и безопасности, желательно у независимых экспертов. В противном случае их "зарубают", т.к. они станут поперек горла коррупции.
04.05.2020 11:19 Ответить
 
 