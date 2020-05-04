Супруги из Харькова сшили 30 защитных костюмов для медиков. ВИДЕО

Виктория и Дмитрий Мирошниченко смоделировали и сшили 30 защитных комбинезонов для медиков скорой помощи. Теперь ищут ткань, чтобы сшить больше.

Как говорится в сюжете Марины Верещаки для Суспільного, портниха Виктория работает почти двадцать лет, чаще всего шьет женские куртки и плащи, передает Цензор.НЕТ. Месяц назад она взялась сшить защитный комбинезон.

"Был сюжет, когда в медсестру в Киевской области бросили "коктейль Молотова". Меня это поразило. Говорили, что они - разносчики инфекции. Зачем так делать? Помогите, защитите. Защитите фельдшеров, медсестер. Кто первый под удар? Первая - скорая помощь", - считает женщина.

Модели в трех размерах смоделировал ее муж. Дмитрий - разработчик одежды для автомаляров.

"Это плащевка прорезиненная. Она не пропускает влагу, ничего. Это у меня были остатки ткани с заказов и я решил сшить медикам комбинезоны. Они хоть действительно защитят - это не бумага", - рассказывает Дмитрий.

На один костюм идет три часа работы. Две недели назад супруги передали харьковским медикам первые шесть комбинезонов. Дмитрий говорит: ехали без предупреждения и вообще не понимали, уместна ли такая помощь: "Я думал, что эти шесть штук, какую роль они сыграют, помогут кому? При мне директор и заместитель директора звонит бригаде "скорой помощи" и сразу возвращает, она приезжает обратно и тут же отдают эти комбинезоны".

За две недели супруги сшили новую партию комбинезонов. В центр экстренной медпомощи везут еще 24 костюма.

"Понимая, что пандемия может продолжаться долго, на самом деле, мы благодарны за любую помощь. Потому что рассчитать количество использованных комбинезонов на будущее практически невозможно. Это многоразовые комбинезоны, которым нужна обработка - потом их можно использовать. Конечно, это удобно - их не нужно утилизировать", - говорит директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Себестоимость одного комбинезона - около 300 гривен. Больше костюмов Мирошниченко пока не могут сшить - ткань закончилась.

"Возможности есть помочь, желание есть, но нет ткани в настоящее время. И хочу обратиться ко всем: если каждый сделает хоть маленькую капельку, то вместе мы сделаем очень много", - говорит Виктория.

Напомним, по состоянию на 3 мая в Украине подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19 у 2325 медработников. Большинство инфицированных находятся на амбулаторном лечении. Всего среди медиков подтверждено 18 летальных случаев, при этом 352 медработника вылечились.