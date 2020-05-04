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Подружжя з Харкова пошило 30 захисних костюмів для медиків. ВIДЕО

Вікторія та Дмитро Мірошниченки змоделювали і зшили 30 захисних комбінезонів для медиків швидкої допомоги. Тепер шукають тканину, щоб зшити більше.

Як зазначається в сюжеті Марини Верещаки для Суспільного, кравчиня Вікторія працює майже двадцять років, найчастіше шиє жіночі куртки і плащі, передає Цензор.НЕТ. Місяць тому вона взялася пошити захисний комбінезон.

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"Був сюжет, коли медсестрі у Київській області кинули "коктейль Молотова". Мене це вразило. Казали, що вони розносники інфекції. Нащо так робити? Допоможіть, захистіть. Захистіть фельдшерів, медсестер. Хто перший під удар? Перша — швидка допомога", — розповідає жінка.

Моделі у трьох розмірах змоделював її чоловік. Дмитро – розробник одягу для автомалярів. Костюми пошили матеріалу, який лишився від попередніх замовлень

"Це плащівка прогумована. Вона не пропускає вологу, нічого.Це у мене залишалися залишки тканини з замовлень і я вирішив пошити медикам комбінезони. Вони хоч дійсно захистять — це не папір", — розповідає Дмитро.

На один костюм йде три години роботи. Два тижні тому подружжя передало харківським медикам перші шість комбінезонів. Дмитро каже: їхали без попередження і взагалі не розуміли, чи доречна така допомога: "Я думав, що ці 6 штучок, яку роль вони зіграють, допоможуть кому? При мені директор та заступник директора телефонує бригаді "швидкої допомоги" і одразу повертає "швидку", вона приїжджає назад і миттю віддають ці комбінезони".

За два тижні подружжя пошило нову партію комбінезонів. До центру екстреної меддопомоги везуть ще 24 костюми.

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"Розуміючи, що пандемія може тривати досить довго, насправді, ми вдячні за будь-яку допомогу. Тому що розрахувати кількість використаних комбінезонів на майбутнє практично сьогодні неможливо. Це багаторазові комбінезони, які потребують обробки — потім їх можна використовувати. Звичайно, це зручно — їх не потрібно утилізувати", — говорить директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Собівартість одного комбінезону — близько 300 гривень. Більше костюмів Мірошниченки поки не шитимуть — тканина для них закінчилась, каже Вікторія:

"Можливості є допомогти, бажання є, але немає тканини на теперішній час. І хочу звернутися до всіх: якщо кожен зробить хоч маленьку крапельку, то разом ми зробимо дуже багато", - каже Вікторія.

Нагадаємо, станом на 3 травня в Україні підтвердили захворювання корона вірусом COVID-19 у 2325 медпрацівників. Більшість інфікованих перебувають на амбулаторному лікуванні. Всього серед медиків підтверджено 18 летальних випадків, при цьому 352 медпрацівники вилікувалися.

Автор: 

карантин (18172) допомога (8485) Харків (5742) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Молодці!!!
Як мінімум 30 людей врятували!!!
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04.05.2020 01:31 Відповісти
+13
Вот они настоящие скромные герои, достойно исполняющие гражданский долг в самых сложных обстоятельствах. Респект !
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04.05.2020 02:37 Відповісти
+7
Такие же патриоты как и девушка из Уханя с собачкой. Будучи в изоляции в Китае она собрала средства для больниц ее родного города Херсона и выслала туда различную медицинскую продукцию:
http://timer-odessa.net/news/uhanskaya_devochka_s_sobachkoy_pomogaet_bolnitsam_rodnogo_hersona_iz_kitaya_807.html

В своём Instagram девушка объявляла сбор и 13 апреля отчиталась о том, куда и на что пошли средства, а также опубликовала фотографии.
«Уже сегодня (13 апреля. - Ред.) отвезли помощь в больницы, на которые я открывала сбор: Херсонская областная инфекционная больница им. Горбачевского, КНП Херсонская областная клиническая больница и небольшая помощь для больницы водников на ХБК», - перечислила Анастасия.

«Всего было собрано общими усилиями 24 тысячи гривен, на которые я купила 2400 масок и распределила их поровну на две больницы, но это не всё, что им нужно было, - рассказала девушка. - Остальное я купила за свой счёт и вот список:
перчатки латексные - 1000 шт.;
халаты плотные и не плотные - 400 шт.;
бахилы плотные и неплотные - 1700 шт.;
костюмы защитные - 200 шт.;
шапочки одноразовые клип-берет - 1000 шт.;
антисептик Healer 20 л - 2 шт.
Всё это распределено на две больницы - клиническую и инфекционную - пополам».

Кроме того, она сообщила, что для херсонской больницы водников она приобрела 20 литров антисептика Healer.
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04.05.2020 03:28 Відповісти
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Молодці!!!
Як мінімум 30 людей врятували!!!
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04.05.2020 01:31 Відповісти
От таких костюмов один вред.
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04.05.2020 10:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iDsYgg3H3eI&feature=youtu.be&t=1212 Доктор Комаровский о таких костюмах
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04.05.2020 10:52 Відповісти
Спорный вопрос.
Вирус оседает на поверхности и живет несколько дней.
Если нет возможности принять душ на работе - что делать?
Стирать одноразовые халаты? - Вы видели тот материал?
Бахилы тоже не лишние - всегда и в любом помещении, особенно в лечебных заведениях и тем более в ситуации с вирусом.
На счет проклеенных швов - согласна.
Не исключено, что люди проклеили эти швы.
А вообще есть такие швы, что они плотнее и непроницаемее, чем сама ткань.
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04.05.2020 11:38 Відповісти
Вот они настоящие скромные герои, достойно исполняющие гражданский долг в самых сложных обстоятельствах. Респект !
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04.05.2020 02:37 Відповісти
Такие же патриоты как и девушка из Уханя с собачкой. Будучи в изоляции в Китае она собрала средства для больниц ее родного города Херсона и выслала туда различную медицинскую продукцию:
http://timer-odessa.net/news/uhanskaya_devochka_s_sobachkoy_pomogaet_bolnitsam_rodnogo_hersona_iz_kitaya_807.html

В своём Instagram девушка объявляла сбор и 13 апреля отчиталась о том, куда и на что пошли средства, а также опубликовала фотографии.
«Уже сегодня (13 апреля. - Ред.) отвезли помощь в больницы, на которые я открывала сбор: Херсонская областная инфекционная больница им. Горбачевского, КНП Херсонская областная клиническая больница и небольшая помощь для больницы водников на ХБК», - перечислила Анастасия.

«Всего было собрано общими усилиями 24 тысячи гривен, на которые я купила 2400 масок и распределила их поровну на две больницы, но это не всё, что им нужно было, - рассказала девушка. - Остальное я купила за свой счёт и вот список:
перчатки латексные - 1000 шт.;
халаты плотные и не плотные - 400 шт.;
бахилы плотные и неплотные - 1700 шт.;
костюмы защитные - 200 шт.;
шапочки одноразовые клип-берет - 1000 шт.;
антисептик Healer 20 л - 2 шт.
Всё это распределено на две больницы - клиническую и инфекционную - пополам».

Кроме того, она сообщила, что для херсонской больницы водников она приобрела 20 литров антисептика Healer.
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04.05.2020 03:28 Відповісти
Куплю смірітєльную рубашку ручной работи. Дорого.
Рубашка должна бить богато інкрустірована рєзнимі ізразцамі в стілє кріворожскій ампір, а чуть поніже заднєй спіни імєть вишитий крєстіком явствєнний отпєчаток українського черевика.
Прівєтствуються ізящниє орнамєнти на окантовкє рукавов в відє "1+1", гламурно стілізованниє вєлюром по епіцентру общєй композіції.
Размєр малєнькій, по фотографії. Фотографію можетє оставіть сібє.
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04.05.2020 03:35 Відповісти
Молодці!!!
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04.05.2020 04:31 Відповісти
А костюмы сертифицированы? Одно дело мойщики - когда мою машину вижу как они расстегнутые со спущенными комбезами.
Сильно сомневаюсь, что в нем можно целый день проработать запечатанным.
Я понимаю рвение людей помочь, но может хватит фигней заниматься и рассказывать, что это хорошо?
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04.05.2020 05:04 Відповісти
Ти - дурак? Вони шиють не комбінезони хімзахисту, хоча використовують "плащевка прорезиненная. Она не пропускает влагу..." Бачу, зелена уринотерапія тобі мізки зовсім вимила... Люди хоч щось роблять для захисту лікарів, а що зробило ти?
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04.05.2020 10:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iDsYgg3H3eI&feature=youtu.be&t=1212 Доктор Комаровский о таких костюмах
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04.05.2020 10:53 Відповісти
А не хоче Комаровський попрацювати із хворими без захисного костюму? Сидячі у себе в кабінеті, розказувати, що вони не потрібні - це сильно. Він же "лікар" - так нехай працює руками, а не язиком.
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04.05.2020 11:16 Відповісти
Вам логіку ввімкнути не хочеться? Вам до Комаровського...
Спробуйте самі попрацювати у даному захисному девайсі. Вам же сказано, що коронавірус - це не холера і не чума.
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04.05.2020 11:30 Відповісти
По сути нічого сказати не можете? Бачу, зевірус Вам теж мізки виїв... Може і Ви разом з "вяликим" Комаровським підете та попрацюєте зі хворими? Чи таке ж "розумне" тільки по той бік хвороби?
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04.05.2020 11:41 Відповісти
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04.05.2020 12:47 Відповісти
Це тобі в дупу засунули?
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04.05.2020 13:33 Відповісти
Порядочные люди! Побольше бы таких добродетельных людей!
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04.05.2020 05:11 Відповісти
А кто знает, что есть сертификат? У нас какое-то не здоровое отношение к этой бумажке. А она всего-лишь подтверждает соответствие каких-то свойств изделия спецификации или техническому заданию или техусловиям.Причем перечень свойств, которые надо подтвердить и программу испытаний задаёт производитель! Центр сертификации проверяет и выдаёт сертификат, например что костюм таки синий.
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04.05.2020 08:57 Відповісти
Дякую, люди добрі
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04.05.2020 09:22 Відповісти
Якiсь молодцi .
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04.05.2020 10:39 Відповісти
Так для успокоения можно сшить, но продавать не получится.
Герега позвонила, чтобы с olx. и prom стирали любые маски и костюмы самоделки, мелкий бизнес не пройдет..
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04.05.2020 10:52 Відповісти
Вся эта кустарщина в лучшем случае бесполезна, а возможно опасна для здоровья /и не стерильна/, но даже если и иметь полностью сертифицированные, проверенные и стерильные средства защиты, то они тоже бесполезны, если нет условий для строгого соблюдения протокола и алгоритмов /как и где снимать и одевать, принимать пищу, посещать уборную и т.п./!
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04.05.2020 11:03 Відповісти
Молодцы! Конечно же им стоит взять сертификат о том, что эти костюмы соответствуют требованиям защиты и безопасности, желательно у независимых экспертов. В противном случае их "зарубают", т.к. они станут поперек горла коррупции.
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04.05.2020 11:19 Відповісти
 
 