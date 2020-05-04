Подружжя з Харкова пошило 30 захисних костюмів для медиків. ВIДЕО
Вікторія та Дмитро Мірошниченки змоделювали і зшили 30 захисних комбінезонів для медиків швидкої допомоги. Тепер шукають тканину, щоб зшити більше.
Як зазначається в сюжеті Марини Верещаки для Суспільного, кравчиня Вікторія працює майже двадцять років, найчастіше шиє жіночі куртки і плащі, передає Цензор.НЕТ. Місяць тому вона взялася пошити захисний комбінезон.
"Був сюжет, коли медсестрі у Київській області кинули "коктейль Молотова". Мене це вразило. Казали, що вони розносники інфекції. Нащо так робити? Допоможіть, захистіть. Захистіть фельдшерів, медсестер. Хто перший під удар? Перша — швидка допомога", — розповідає жінка.
Моделі у трьох розмірах змоделював її чоловік. Дмитро – розробник одягу для автомалярів. Костюми пошили матеріалу, який лишився від попередніх замовлень
"Це плащівка прогумована. Вона не пропускає вологу, нічого.Це у мене залишалися залишки тканини з замовлень і я вирішив пошити медикам комбінезони. Вони хоч дійсно захистять — це не папір", — розповідає Дмитро.
На один костюм йде три години роботи. Два тижні тому подружжя передало харківським медикам перші шість комбінезонів. Дмитро каже: їхали без попередження і взагалі не розуміли, чи доречна така допомога: "Я думав, що ці 6 штучок, яку роль вони зіграють, допоможуть кому? При мені директор та заступник директора телефонує бригаді "швидкої допомоги" і одразу повертає "швидку", вона приїжджає назад і миттю віддають ці комбінезони".
За два тижні подружжя пошило нову партію комбінезонів. До центру екстреної меддопомоги везуть ще 24 костюми.
"Розуміючи, що пандемія може тривати досить довго, насправді, ми вдячні за будь-яку допомогу. Тому що розрахувати кількість використаних комбінезонів на майбутнє практично сьогодні неможливо. Це багаторазові комбінезони, які потребують обробки — потім їх можна використовувати. Звичайно, це зручно — їх не потрібно утилізувати", — говорить директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Собівартість одного комбінезону — близько 300 гривень. Більше костюмів Мірошниченки поки не шитимуть — тканина для них закінчилась, каже Вікторія:
"Можливості є допомогти, бажання є, але немає тканини на теперішній час. І хочу звернутися до всіх: якщо кожен зробить хоч маленьку крапельку, то разом ми зробимо дуже багато", - каже Вікторія.
Нагадаємо, станом на 3 травня в Україні підтвердили захворювання корона вірусом COVID-19 у 2325 медпрацівників. Більшість інфікованих перебувають на амбулаторному лікуванні. Всього серед медиків підтверджено 18 летальних випадків, при цьому 352 медпрацівники вилікувалися.
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Як мінімум 30 людей врятували!!!
Вирус оседает на поверхности и живет несколько дней.
Если нет возможности принять душ на работе - что делать?
Стирать одноразовые халаты? - Вы видели тот материал?
Бахилы тоже не лишние - всегда и в любом помещении, особенно в лечебных заведениях и тем более в ситуации с вирусом.
На счет проклеенных швов - согласна.
Не исключено, что люди проклеили эти швы.
А вообще есть такие швы, что они плотнее и непроницаемее, чем сама ткань.
http://timer-odessa.net/news/uhanskaya_devochka_s_sobachkoy_pomogaet_bolnitsam_rodnogo_hersona_iz_kitaya_807.html
В своём Instagram девушка объявляла сбор и 13 апреля отчиталась о том, куда и на что пошли средства, а также опубликовала фотографии.
«Уже сегодня (13 апреля. - Ред.) отвезли помощь в больницы, на которые я открывала сбор: Херсонская областная инфекционная больница им. Горбачевского, КНП Херсонская областная клиническая больница и небольшая помощь для больницы водников на ХБК», - перечислила Анастасия.
«Всего было собрано общими усилиями 24 тысячи гривен, на которые я купила 2400 масок и распределила их поровну на две больницы, но это не всё, что им нужно было, - рассказала девушка. - Остальное я купила за свой счёт и вот список:
перчатки латексные - 1000 шт.;
халаты плотные и не плотные - 400 шт.;
бахилы плотные и неплотные - 1700 шт.;
костюмы защитные - 200 шт.;
шапочки одноразовые клип-берет - 1000 шт.;
антисептик Healer 20 л - 2 шт.
Всё это распределено на две больницы - клиническую и инфекционную - пополам».
Кроме того, она сообщила, что для херсонской больницы водников она приобрела 20 литров антисептика Healer.
Рубашка должна бить богато інкрустірована рєзнимі ізразцамі в стілє кріворожскій ампір, а чуть поніже заднєй спіни імєть вишитий крєстіком явствєнний отпєчаток українського черевика.
Прівєтствуються ізящниє орнамєнти на окантовкє рукавов в відє "1+1", гламурно стілізованниє вєлюром по епіцентру общєй композіції.
Размєр малєнькій, по фотографії. Фотографію можетє оставіть сібє.
Сильно сомневаюсь, что в нем можно целый день проработать запечатанным.
Я понимаю рвение людей помочь, но может хватит фигней заниматься и рассказывать, что это хорошо?
Спробуйте самі попрацювати у даному захисному девайсі. Вам же сказано, що коронавірус - це не холера і не чума.
Герега позвонила, чтобы с olx. и prom стирали любые маски и костюмы самоделки, мелкий бизнес не пройдет..