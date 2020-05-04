Подружжя з Харкова пошило 30 захисних костюмів для медиків. ВIДЕО

Вікторія та Дмитро Мірошниченки змоделювали і зшили 30 захисних комбінезонів для медиків швидкої допомоги. Тепер шукають тканину, щоб зшити більше.

Як зазначається в сюжеті Марини Верещаки для Суспільного, кравчиня Вікторія працює майже двадцять років, найчастіше шиє жіночі куртки і плащі, передає Цензор.НЕТ. Місяць тому вона взялася пошити захисний комбінезон.

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"Був сюжет, коли медсестрі у Київській області кинули "коктейль Молотова". Мене це вразило. Казали, що вони розносники інфекції. Нащо так робити? Допоможіть, захистіть. Захистіть фельдшерів, медсестер. Хто перший під удар? Перша — швидка допомога", — розповідає жінка.

Моделі у трьох розмірах змоделював її чоловік. Дмитро – розробник одягу для автомалярів. Костюми пошили матеріалу, який лишився від попередніх замовлень

"Це плащівка прогумована. Вона не пропускає вологу, нічого.Це у мене залишалися залишки тканини з замовлень і я вирішив пошити медикам комбінезони. Вони хоч дійсно захистять — це не папір", — розповідає Дмитро.

На один костюм йде три години роботи. Два тижні тому подружжя передало харківським медикам перші шість комбінезонів. Дмитро каже: їхали без попередження і взагалі не розуміли, чи доречна така допомога: "Я думав, що ці 6 штучок, яку роль вони зіграють, допоможуть кому? При мені директор та заступник директора телефонує бригаді "швидкої допомоги" і одразу повертає "швидку", вона приїжджає назад і миттю віддають ці комбінезони".

За два тижні подружжя пошило нову партію комбінезонів. До центру екстреної меддопомоги везуть ще 24 костюми.

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"Розуміючи, що пандемія може тривати досить довго, насправді, ми вдячні за будь-яку допомогу. Тому що розрахувати кількість використаних комбінезонів на майбутнє практично сьогодні неможливо. Це багаторазові комбінезони, які потребують обробки — потім їх можна використовувати. Звичайно, це зручно — їх не потрібно утилізувати", — говорить директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Собівартість одного комбінезону — близько 300 гривень. Більше костюмів Мірошниченки поки не шитимуть — тканина для них закінчилась, каже Вікторія:

"Можливості є допомогти, бажання є, але немає тканини на теперішній час. І хочу звернутися до всіх: якщо кожен зробить хоч маленьку крапельку, то разом ми зробимо дуже багато", - каже Вікторія.

Нагадаємо, станом на 3 травня в Україні підтвердили захворювання корона вірусом COVID-19 у 2325 медпрацівників. Більшість інфікованих перебувають на амбулаторному лікуванні. Всього серед медиків підтверджено 18 летальних випадків, при цьому 352 медпрацівники вилікувалися.