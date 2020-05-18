Суррогатная мать. Как украинское государство мешает найти родителей ста младенцам. ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует скандал вокруг суррогатного материнства и сотни детей, рожденных украинками для иностранцев.
Одна из клиник хотела привлечь внимание к тому, что из-за закрытых границ малыши не могут попасть к биологическим родителям. Вспыхнул скандал, в ходе которого выяснилось, что отечественные омбудсмены хотят запретить все, чего не понимают и что им не нравится.
Что такое суррогатное материнство в реальной жизни, а не в телевизионной мыльной опере? Кто виноват в том, что дети живут в гостинице, а не в своих домах? Как детский омбудсмен оскандалился предложением запретить суррогатное материнство?
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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук опубликовала пост, в котором заявила: "В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства для иностранных граждан разных стран. Данный видеоролик является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".
Она обратилась к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу.
В свою очередь, начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко сообщил, что младенцы находятся в отеле при медклинике, поскольку родители-иностранцы не могут въехать в Украину из-за пандемии.
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ЄС:в шести державах сурогація заборонена(Італія,Німеччина,Португалія,Австрія,Польща),чотирьох з них-карна відповідальність (в Португалії-навіть для матері)
Альтруїстична сурогація:Австралія,Британія,Данія,Іспанія,Канада,Нідерланди,деякі штати США,Грузія,Швеція.Греція-після рішення суда,щоб переконатись,що права сур.мами не порушені,перевірити відсутність комерційного складника (за це-карна відп.)
Комерційна сурогація:Україна,РФ,Чехія,ПАР.
Бельгія,Ірландія,Фінляндія-не врегульоване,але існує на практиці.
Індія,-легалізували в 2002,відмінили комерційну сурогацію в 2015 (Після буму і наслідків "сурогатного туризму",влада побачила загрозу нац. безпеки.Саме після заборони в Індії та Таїланді,ринок сурогації в рф та Україні за деякими оцінками зріс вдесятеро).
Ізраїль- легалізовані всі типи,але договір завіряється в суді,рішення приймає комісія з лікарів,соц.працівників і рабина.
Вірменія,Киргизія,Україна-сур. мати не може залишити собі дитину.
Сам факт такої діяльності то вже сором для країни.
З тебе такий знаток Біблії, як з Зебенського президент. Бог не наказівав того робити Аврааму, то його помилка.
Служанка Сарри народила Ізмаіла, він потім став батьком всіх арабів і багато зла зробив євреямнащадкам Авраама.
Давід...
Приклад. Ви отримали насіння моркви щоб виростити у себе на грядці, за що отримаєте винагороду, насіння і те що з нього виросте є власністю замовника. Те саме і з дитиною.
По друге, таке материнство не порушує ніяких етичних норм, батьки відразу відомі і якщо би не вони, дитини взагалі не було.
По третє, з дитиною буде все те саме що і зі звичайно зачатою в класичний спосіб, батьки виховують держава контролює.
І останнє. Як добре що кожна людина має можливість самостійно вирішувати, і не мені з вами вказувати народжувати жінці чи ні, брати за цю послугу гроші чи ні, ризикувати своїм здоров'ям чи ні.
Коли чоловіки говорять що "эти курицы за деньги рожают" то мені здається що вони заздрять, вони ж таким способом заробляти не можуть.
Може якби ви їм про насіння моркви розказали,був би шанс...
Для чего сдавать свой биоматериал, оплачивать ЭКО, суррогатную мать и потом выращивать младенца для трансплантации?
Что останавливает взять из приюта?
Хорошо. Даже так. Как биологические родители будут объяснять пропажу ребенка?
В общем, как по мне, с учетом того, что для получения права на суррогатное родительство нужно соответствовать критериям, проблематика надумана.
Люди ідуть в бідну країну де не заборонена сурогатика, платять грощі, питань багато їм ніхто думаю не ставить, отримують дитину і роблять з нею що хочуть.
А я думав Расія головна країна по ******,чи по ****** )
а женщина, которая помогает людям обрести полноценное семейное счастье - точно не *****. Эта женщина думает о своей семье и своих детях, и готова рискнуть здоровьем для их благополучия.
а дите суррогатное-очень желанное своими настоящими родителями.будет расти в любви и заботе, в этом нет сомнения.
аморально кричати про захист сурогатів та не пускати до них батьків.
аморально кричати про захист цих дітей та не помічати купу непотрібних дітей в дитбудинках, які страждають.
аморально кричати про мораль, якщо Ви нічого не робите, щоб допомогти нужденних дітям котрих залишили батьки.
Це фірма займається сурогатним вирощенням дітей і за ії кошт іх тримають в готелі.
Все там у них є і буде надалі, навіть як що держава розмістить цих дітей у сиротинцях. З наших податків всі ці служби існують, так що не треба істерити мені в постах, так нібито у вас дітей покрали.
Але тоді питання, а вирощувати дітей на трансплантаційні органи це погано? Багато ж життів буде врятовано