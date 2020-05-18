Суррогатная мать. Как украинское государство мешает найти родителей ста младенцам. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует скандал вокруг суррогатного материнства и сотни детей, рожденных украинками для иностранцев.

Одна из клиник хотела привлечь внимание к тому, что из-за закрытых границ малыши не могут попасть к биологическим родителям. Вспыхнул скандал, в ходе которого выяснилось, что отечественные омбудсмены хотят запретить все, чего не понимают и что им не нравится.

Что такое суррогатное материнство в реальной жизни, а не в телевизионной мыльной опере? Кто виноват в том, что дети живут в гостинице, а не в своих домах? Как детский омбудсмен оскандалился предложением запретить суррогатное материнство?

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук опубликовала пост, в котором заявила: "В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства для иностранных граждан разных стран. Данный видеоролик является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".

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Она обратилась к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу.

В свою очередь, начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко сообщил, что младенцы находятся в отеле при медклинике, поскольку родители-иностранцы не могут въехать в Украину из-за пандемии.