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Суррогатная мать. Как украинское государство мешает найти родителей ста младенцам. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует скандал вокруг суррогатного материнства и сотни детей, рожденных украинками для иностранцев.

Одна из клиник хотела привлечь внимание к тому, что из-за закрытых границ малыши не могут попасть к биологическим родителям. Вспыхнул скандал, в ходе которого выяснилось, что отечественные омбудсмены хотят запретить все, чего не понимают и что им не нравится.

Что такое суррогатное материнство в реальной жизни, а не в телевизионной мыльной опере? Кто виноват в том, что дети живут в гостинице, а не в своих домах? Как детский омбудсмен оскандалился предложением запретить суррогатное материнство?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук опубликовала пост, в котором заявила: "В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства для иностранных граждан разных стран. Данный видеоролик является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине находится более 100 детей, рожденных от суррогатных матерей во время карантина, - Денисова

Она обратилась к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу.

В свою очередь, начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко сообщил, что младенцы находятся в отеле при медклинике, поскольку родители-иностранцы не могут въехать в Украину из-за пандемии.

Автор: 

дети (6491) суррогатное материнство (35) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+11
в мене однокласниця є, яка не може стати мамою взагалі після хірургічної операції видалення матки. Так вона за будь-які гроші хоче мати свою дитинку. Чому б їй не дозволити скористатися послугами суррогатної матері?
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18.05.2020 11:50
+11
зачем им искать усыновителей, если их генетические родители не только от них не отказывались, но имеют на них все права и немало заплатили за это?
ОТДАЙТЕ ДЕТЕЙ ИХ РОДИТЕЛЯМ!
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18.05.2020 12:06
+9
Вот нафига ей чужой ребенок с чужими генами, из которого может вырасти наркоман, как ты его не воспитывай?
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18.05.2020 11:57
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сам перечитуй і відповідай. мені не цікаві рухи твого мозку.
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18.05.2020 19:08 Ответить
Ярмолаєва хоче чистих фактів ? "Іх єсть у мєня !"
ЄС:в шести державах сурогація заборонена(Італія,Німеччина,Португалія,Австрія,Польща),чотирьох з них-карна відповідальність (в Португалії-навіть для матері)
Альтруїстична сурогація:Австралія,Британія,Данія,Іспанія,Канада,Нідерланди,деякі штати США,Грузія,Швеція.Греція-після рішення суда,щоб переконатись,що права сур.мами не порушені,перевірити відсутність комерційного складника (за це-карна відп.)
Комерційна сурогація:Україна,РФ,Чехія,ПАР.
Бельгія,Ірландія,Фінляндія-не врегульоване,але існує на практиці.
Індія,-легалізували в 2002,відмінили комерційну сурогацію в 2015 (Після буму і наслідків "сурогатного туризму",влада побачила загрозу нац. безпеки.Саме після заборони в Індії та Таїланді,ринок сурогації в рф та Україні за деякими оцінками зріс вдесятеро).
Ізраїль- легалізовані всі типи,але договір завіряється в суді,рішення приймає комісія з лікарів,соц.працівників і рабина.
Вірменія,Киргизія,Україна-сур. мати не може залишити собі дитину.
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18.05.2020 13:08 Ответить
ну так виходить, що Україні треба узаконити якісніше це діло. А Кулєюа вопіть за заборону взагалі. йому мозок пришибло в аваріі, і він себе веде як совок - з глаз долой из сердца вон. і побита голова не болітеме.
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18.05.2020 13:51 Ответить
Слава Богу це не тобі вирішувати.
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18.05.2020 17:47 Ответить
Больше похоже, что наши зеленые технократы просто хотят брать в заложники детей с целью продажи биологическим родителям.
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18.05.2020 17:55 Ответить
скорее єто просто еще одна статья задач, до которой им дела не бьіло и они о ней даже не знали, пока не вьістрелило: "фабрика" просто решила использовать інфопространство для решения своего вопроса, потому что им тоже нужно закончить все єто, закрьіть дела.
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18.05.2020 19:05 Ответить
Только получилось у них наоборот: судя по информационному шуму ("А докажите, что это ваши дети", "А какие гарантии, что их не распнут в трусиках и не съедят"), наши технократы будут ставить только палки в колеса, пока им не занесут, а потом примут местный "Закон подлецов".
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18.05.2020 19:28 Ответить
вітчизняні омбудсмени хочуть заробити на чому тільки можна
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18.05.2020 12:26 Ответить
Ви це називаєте материнством?! Здатних за "мзду" віддати свою "кров від крові" дитину?! Це упириці!
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18.05.2020 12:27 Ответить
ти розумово відсталий чи проплачений? піди почитай про сурогатство, а тоді ляпай тут про "кров від крові". до форуму доліз, а до вікіпедії чого тобі не вистчає?
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18.05.2020 12:33 Ответить
Твои суррогатные разум и чувства не могут понять сущность материнства в целостности и гармонии. Ты суррогат человека.
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18.05.2020 13:23 Ответить
а твои совково-инкубторньіе чувства чего там чудят? хомосоветикус-дибиликус.
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18.05.2020 13:52 Ответить
В советском союзе были разрешены аборты и проводились эксперименты с экстракорпоральным оплодотворением потому, что в СССР материя была отделена от духа.
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18.05.2020 14:22 Ответить
Мир сплошного суррогата. Ничего натурального. От нитратных ГМО яблок до суррогатных матерей.
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18.05.2020 13:07 Ответить
Чому ж.Натуральне є.Але коштує дорожче.
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18.05.2020 13:10 Ответить
Так человек пошел по этому пути и его окружает все искусственное. Дом, квартира - это ненастоящая пещера; собака- ненастоящий волк; еда- ненастоящие фрукты и овощи, которых нет в природе, а мясо куриц, коров, баранов, которые не водятся в природе; машины, которых нет в природе; одежда, которой нет в природе и т.д. и т.п.
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18.05.2020 16:04 Ответить
Как можно отдавать детей, рожденных в Украине, из украинской юрисдикции туда, где нет украинского контроля. Крищенко это заведующий торговлей людьми. Факты педофилии и разбора на органы утаиваются должностными лицами, но столь многочисленны, что просачиваются по неофициальным данным.
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18.05.2020 13:16 Ответить
Там есть свое законодательство, которое будет защищать этих детей
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18.05.2020 16:06 Ответить
Казалось бы, при чем здесь МВФ к уязвимому психосоциальному состоянию молодых женщин, которых калечат и эксплуатируют богатые дегенераты.
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18.05.2020 13:46 Ответить
а врачей не єксплуатируют? учителей? то, что они получают, и рядом не лежало за сурогатство.
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18.05.2020 13:54 Ответить
Труд сделал из обезьяны человека. Продажа тонких материй, связанных с материнством, превращает человека в биомассу.
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18.05.2020 14:35 Ответить
А спортсмены? А актеры? Поэты?Писатели? Певцы? Балерины? ....Они-то за что деньги получают?. Следуя твоей логике - они все должны быть запрещены и пусть картошку лопатами сажают- это почетный труд, а не людей дурят.👸
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18.05.2020 14:44 Ответить
Это у тебя какая-то логика, я бы сказал отмороженная, если ты материнство в один ряд с певцами ставиш.
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18.05.2020 17:00 Ответить
Учителя за свой труд тоже деньги получают. А ведь тоже тонкая материя. Нет , чтобы бесплатно учить. И медики тоже деньги получают. А ведь тонкие материи. Нет, чтобы бесплатно лечить.
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18.05.2020 14:49 Ответить
так у нас у власти биомасса и она ж не появилась из неоткуда, биомасса из биомассьі, из школьі, из народа.
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18.05.2020 14:58 Ответить
Це називається просто - торгівля дітьми в морально виродженому суспільстві.
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18.05.2020 14:10 Ответить
Это называется - прогресс. Люди получают новые возможности для размножения. Этот ребенок будет иметь те же права, что и обычный гражданин в той стране. И будет любим ( мы надеемся).
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18.05.2020 14:54 Ответить
и хорошие люди всегда буду пьітаться устроить судьбу брошенного украинца, подтасовав ему такие документьі, дающие билет в нормальную жизнь. а 73%ньіе будут вопеть о продаже, не ударив палец о палец для организации дела по-белому.
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18.05.2020 15:02 Ответить
ну может быть даст другому человеку жить, обычно такое делают для других целей
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18.05.2020 21:43 Ответить
ці жінки працюють як інкубатори. За це отримують гроші. Робота інкубатора - злочин?
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18.05.2020 15:05 Ответить
А няня. А кормилица-мать? Разве это преступление? А ведь тоже перенимают часть материнских обязанностей.
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18.05.2020 15:19 Ответить
ну это большая разница как то так, вы не то сравниваете
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18.05.2020 21:41 Ответить
Ні, тільки ось коли людина знімає з себе відповідальність за свої дії, ось тоді з являються злочини, бо і німецькі вояки у Нюрбурзі казали що виконують накази.
Сам факт такої діяльності то вже сором для країни.
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18.05.2020 22:49 Ответить
Вспомнился Ветхий Завет. Когда у Сары и Абрама долго не было детей, то Абрам сделал служанку беременной. А Сара за ней ухаживала и когда она рожала, положила ее голову на свои колени. Тогда этот ребенок считался ее. Не помню , кто родился. По- моему царь Давид.
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18.05.2020 15:17 Ответить
Сідай два.
З тебе такий знаток Біблії, як з Зебенського президент. Бог не наказівав того робити Аврааму, то його помилка.

Служанка Сарри народила Ізмаіла, він потім став батьком всіх арабів і багато зла зробив євреямнащадкам Авраама.
Давід...
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18.05.2020 22:52 Ответить
По перше "сурогатне материнство" це не торгівля людьми, це сфера послуг.
Приклад. Ви отримали насіння моркви щоб виростити у себе на грядці, за що отримаєте винагороду, насіння і те що з нього виросте є власністю замовника. Те саме і з дитиною.

По друге, таке материнство не порушує ніяких етичних норм, батьки відразу відомі і якщо би не вони, дитини взагалі не було.

По третє, з дитиною буде все те саме що і зі звичайно зачатою в класичний спосіб, батьки виховують держава контролює.

І останнє. Як добре що кожна людина має можливість самостійно вирішувати, і не мені з вами вказувати народжувати жінці чи ні, брати за цю послугу гроші чи ні, ризикувати своїм здоров'ям чи ні.

Коли чоловіки говорять що "эти курицы за деньги рожают" то мені здається що вони заздрять, вони ж таким способом заробляти не можуть.
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18.05.2020 15:18 Ответить
Залізобетонні аргументи.На жаль,дикуни в Німеччині,Франції,Норвегії,Швейцарії,Греції,Австрії їх не сприймають (про якусь Індію вже й мовчу).Навіть в тюрму за таке саджають.
Може якби ви їм про насіння моркви розказали,був би шанс...
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18.05.2020 18:00 Ответить
Підтримую. Це досягнення ********* людства масштабу його історії. Якщо збережені права сурогатної матері, включаючи збереження її психіки, то злочином є забороняти цей метод.
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18.05.2020 20:28 Ответить
Та да, а там дивись почнемо людей народжувати на органи для трансплантацій, головне ж щоб всі права були збережені, нащо цей метод забороняти, то буде злочин,бо скільки життів можна буде врятувати цими органами.Так геній?
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18.05.2020 22:46 Ответить
Кому можно пересадить органы младенца?
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19.05.2020 14:37 Ответить
Чому новонародженого, виращувати для трансплантації, а від дітей вже можна пересаджувати, новина?
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19.05.2020 19:45 Ответить
Мне всё равно не понятно.
Для чего сдавать свой биоматериал, оплачивать ЭКО, суррогатную мать и потом выращивать младенца для трансплантации?
Что останавливает взять из приюта?

Хорошо. Даже так. Как биологические родители будут объяснять пропажу ребенка?

В общем, как по мне, с учетом того, что для получения права на суррогатное родительство нужно соответствовать критериям, проблематика надумана.
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19.05.2020 20:02 Ответить
А крітерії є? Схоже там немає ніяких крітеріїв. Так то.
Люди ідуть в бідну країну де не заборонена сурогатика, платять грощі, питань багато їм ніхто думаю не ставить, отримують дитину і роблять з нею що хочуть.
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19.05.2020 20:08 Ответить
Правда есть другие проблемы. Вот биологическая проблема. Если женщина не может родить, то идет отсев таких генов. Но при таком способе отсева нет. Но зато большая дороговизна таких услуг все же сдерживает размножение таких людей. То есть только богатый, работающий человек может позволить себе продлить свой род нетрадиционным методом . Поэтому то, что суррогатные матери берут хорошие деньги - это благо, и некоторая замена биологического отсева.
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18.05.2020 15:26 Ответить
Ну так для тебе новина сердешний ти гуманнік - у світі і на Заході багато небідних геїв,особливо в шойбізнесі які хочуть усиновити дітей. Хтів би вирости з пелюшок в сім ї геїв ?
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18.05.2020 17:49 Ответить
Украина может получить миллионные иски за то, что скрывает детей от их биологических родителей.
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18.05.2020 20:25 Ответить

Сурогатна мати. Як українська держава заважає знайти батьків 100 немовлятам - Цензор.НЕТ 2158
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18.05.2020 22:39 Ответить
Украина - главный ресурс по ******. Звучит хреново, но кто то своего ребенка может иметь, это большое счастье и горе той кто родила как ***** (какое там горе, получила деньги и норма)
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18.05.2020 21:40 Ответить
А ти я так бачу не з України.

А я думав Расія головна країна по ******,чи по ****** )
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18.05.2020 22:37 Ответить
родила, как *****-это *****, которая залетела бухая и бросила после родов больного или здорового.
а женщина, которая помогает людям обрести полноценное семейное счастье - точно не *****. Эта женщина думает о своей семье и своих детях, и готова рискнуть здоровьем для их благополучия.
а дите суррогатное-очень желанное своими настоящими родителями.будет расти в любви и заботе, в этом нет сомнения.
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18.05.2020 22:39 Ответить
Це АМОРАЛЬНО вирощувати дітей за грощі
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18.05.2020 22:40 Ответить
не несіть повну дурню- без грошей дітей не виростиш,ні сурогатних, ні своїх.
аморально кричати про захист сурогатів та не пускати до них батьків.
аморально кричати про захист цих дітей та не помічати купу непотрібних дітей в дитбудинках, які страждають.
аморально кричати про мораль, якщо Ви нічого не робите, щоб допомогти нужденних дітям котрих залишили батьки.
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18.05.2020 23:01 Ответить
І хто вам сказав що вони нуждені? Ви в темі чи так покричати сюди вилізли...
Це фірма займається сурогатним вирощенням дітей і за ії кошт іх тримають в готелі.
Все там у них є і буде надалі, навіть як що держава розмістить цих дітей у сиротинцях. З наших податків всі ці служби існують, так що не треба істерити мені в постах, так нібито у вас дітей покрали.
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18.05.2020 23:08 Ответить
Ви взагалі не зрозуміли написаного мною, якщо ставити такі питання і робити прямо протилежні висновки
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18.05.2020 23:27 Ответить
Та відкіля ви там знаєте що я роблю, а що не роблю, що за комуняцька позиція, а гарантувати цим дітям від сурогатних матерів безпечне майбутнє ви також не можете - хто їх батьки, то вилами на воді написано, вони можуть попасти куди завгодно .
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19.05.2020 12:38 Ответить
Ось що мені нагадує сурогатне материнство:
Сурогатна мати. Як українська держава заважає знайти батьків 100 немовлятам - Цензор.НЕТ 3080
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18.05.2020 22:56 Ответить
Не вижу ничего плохого в сурогатном материнстве.
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18.05.2020 23:14 Ответить
Як що не брати до уваги аморальність цього дійства де ніхто ні за що не відповідає, то да - нічого поганого.
Але тоді питання, а вирощувати дітей на трансплантаційні органи це погано? Багато ж життів буде врятовано
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19.05.2020 12:40 Ответить
Да поймите же наконец-то, что суррогатное материнство, это не торговля детьми! Это просто услуга вынашивания ВАШЕГО ребенка благодаря телу чужой, здоровой женщины. Улавливаете взаимосвязь? Биологические родители платят сур. маме за то что она выносит их малыша!
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14.02.2022 20:53 Ответить
Сурогатна мати. Як українська держава заважає знайти батьків 100 немовлятам - Цензор.НЕТ 9789
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19.05.2020 12:42 Ответить
Думаю наше государство отреагировало адекватно на проблему которая возникла с рожденными детьми от суррогатных матерей во время карантина. Клина в открытую заявила о проблеме, не побоялась осуждения и интереса к своей организации. Лишь центр которому нечего скрывать и он работает согласно законодательства может сделать такое заявление, значит ему можно доверять!
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01.02.2022 00:37 Ответить
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