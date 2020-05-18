Сурогатна мати. Як українська держава заважає знайти батьків 100 немовлятам. ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує скандал довкола сурогатного материнства і сотні дітей, народжених українками для іноземців.
Одна із клінік хотіла привернути увагу до того, що через закриті кордони малюки не можуть потрапити до біологічних батьків. Спалахнув скандал, у ході якого виявилося, що вітчизняні омбудсмени хочуть заборонити все, чого не розуміють і що не подобається.
Що таке сурогатне материнство у реальному житті, а не у телевізійній мильній опері? Хто винен у тому, що діти живуть у готелі, а не у рідних домівках? Як дитячий омбудсмен оскандалився пропозицією заборонити сурогатне материнство?
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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбук опублікувала пост, в якому заявила: "У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства для іноземних громадян різних країн. Цей відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості"".
Вона звернулася до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України , Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.
Зі свого боку начальник департаменту Нацполіції з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Артем Крищенко повідомив, що немовлята перебувають у готелі при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію.
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ЄС:в шести державах сурогація заборонена(Італія,Німеччина,Португалія,Австрія,Польща),чотирьох з них-карна відповідальність (в Португалії-навіть для матері)
Альтруїстична сурогація:Австралія,Британія,Данія,Іспанія,Канада,Нідерланди,деякі штати США,Грузія,Швеція.Греція-після рішення суда,щоб переконатись,що права сур.мами не порушені,перевірити відсутність комерційного складника (за це-карна відп.)
Комерційна сурогація:Україна,РФ,Чехія,ПАР.
Бельгія,Ірландія,Фінляндія-не врегульоване,але існує на практиці.
Індія,-легалізували в 2002,відмінили комерційну сурогацію в 2015 (Після буму і наслідків "сурогатного туризму",влада побачила загрозу нац. безпеки.Саме після заборони в Індії та Таїланді,ринок сурогації в рф та Україні за деякими оцінками зріс вдесятеро).
Ізраїль- легалізовані всі типи,але договір завіряється в суді,рішення приймає комісія з лікарів,соц.працівників і рабина.
Вірменія,Киргизія,Україна-сур. мати не може залишити собі дитину.
Сам факт такої діяльності то вже сором для країни.
З тебе такий знаток Біблії, як з Зебенського президент. Бог не наказівав того робити Аврааму, то його помилка.
Служанка Сарри народила Ізмаіла, він потім став батьком всіх арабів і багато зла зробив євреямнащадкам Авраама.
Давід...
Приклад. Ви отримали насіння моркви щоб виростити у себе на грядці, за що отримаєте винагороду, насіння і те що з нього виросте є власністю замовника. Те саме і з дитиною.
По друге, таке материнство не порушує ніяких етичних норм, батьки відразу відомі і якщо би не вони, дитини взагалі не було.
По третє, з дитиною буде все те саме що і зі звичайно зачатою в класичний спосіб, батьки виховують держава контролює.
І останнє. Як добре що кожна людина має можливість самостійно вирішувати, і не мені з вами вказувати народжувати жінці чи ні, брати за цю послугу гроші чи ні, ризикувати своїм здоров'ям чи ні.
Коли чоловіки говорять що "эти курицы за деньги рожают" то мені здається що вони заздрять, вони ж таким способом заробляти не можуть.
Може якби ви їм про насіння моркви розказали,був би шанс...
Для чего сдавать свой биоматериал, оплачивать ЭКО, суррогатную мать и потом выращивать младенца для трансплантации?
Что останавливает взять из приюта?
Хорошо. Даже так. Как биологические родители будут объяснять пропажу ребенка?
В общем, как по мне, с учетом того, что для получения права на суррогатное родительство нужно соответствовать критериям, проблематика надумана.
Люди ідуть в бідну країну де не заборонена сурогатика, платять грощі, питань багато їм ніхто думаю не ставить, отримують дитину і роблять з нею що хочуть.
А я думав Расія головна країна по ******,чи по ****** )
а женщина, которая помогает людям обрести полноценное семейное счастье - точно не *****. Эта женщина думает о своей семье и своих детях, и готова рискнуть здоровьем для их благополучия.
а дите суррогатное-очень желанное своими настоящими родителями.будет расти в любви и заботе, в этом нет сомнения.
аморально кричати про захист сурогатів та не пускати до них батьків.
аморально кричати про захист цих дітей та не помічати купу непотрібних дітей в дитбудинках, які страждають.
аморально кричати про мораль, якщо Ви нічого не робите, щоб допомогти нужденних дітям котрих залишили батьки.
Це фірма займається сурогатним вирощенням дітей і за ії кошт іх тримають в готелі.
Все там у них є і буде надалі, навіть як що держава розмістить цих дітей у сиротинцях. З наших податків всі ці служби існують, так що не треба істерити мені в постах, так нібито у вас дітей покрали.
Але тоді питання, а вирощувати дітей на трансплантаційні органи це погано? Багато ж життів буде врятовано