Сурогатна мати. Як українська держава заважає знайти батьків 100 немовлятам. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує скандал довкола сурогатного материнства і сотні дітей, народжених українками для іноземців.

Одна із клінік хотіла привернути увагу до того, що через закриті кордони малюки не можуть потрапити до біологічних батьків. Спалахнув скандал, у ході якого виявилося, що вітчизняні омбудсмени хочуть заборонити все, чого не розуміють і що не подобається.

Що таке сурогатне материнство у реальному житті, а не у телевізійній мильній опері? Хто винен у тому, що діти живуть у готелі, а не у рідних домівках? Як дитячий омбудсмен оскандалився пропозицією заборонити сурогатне материнство?

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбук опублікувала пост, в якому заявила: "У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства для іноземних громадян різних країн. Цей відеоролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості"".

Вона звернулася до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України , Міністерства соціальної політики України з вимогою щодо негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об’єднання зусиль для невідкладного удосконалення законодавства у частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон.

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Зі свого боку начальник департаменту Нацполіції з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Артем Крищенко повідомив, що немовлята перебувають у готелі при медклініці, оскільки батьки-іноземці не можуть в'їхати в Україну через пандемію.