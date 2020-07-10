РУС
36 554 212

Полиция нашла девушек, разгромивших вагон электрички на Днепропетровщине, их родители заплатят за ремонт, - Геращенко. ВИДЕО

Полиция нашла девушек-вандалов, разгромивших вагон электрички на Днепропетровщине.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях социальные сети облетело видео, на котором молодая девушка-вандал вырывает оконную раму в одном из электропоездов в Днепропетровской области. Ювенальная полиция Днепропетровской области нашла и девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео", - написал замминистра.

По словам Геращенко, родители девушек согласились компенсировать "Укрзализнице" затраты на ремонт вагона в полном объёме -  4 105 гривен 26 копеек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Русе не давайте пить!" - девочки-подростки для забавы сломали окно в электричке. ВИДЕО

Также на маму девушки-вандала составлен административный протокол по статье 184 КУпАП - "Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей". Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен.

Полиция нашла девушек, разгромивших вагон электрички на Днепропетровщине, их родители заплатят за ремонт, - Геращенко 01

Также смотрите: За поджог стерни на Донетчине задержали агронома, ему грозит до 5 лет тюрьмы, - Геращенко. ВИДЕО

Автор: 

Нацполиция (16700) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) вандализм (612) электричка (114) Геращенко Антон (1438) Днепропетровская область (4352)
Топ комментарии
+52
Мыть электрички все по ночам им.Было бы нормально.
10.07.2020 22:30 Ответить
10.07.2020 22:30 Ответить
+24
Кобила тупа.
Я б її з такою самою дебілкою-подружкою відправила вулиці підмітати два місяці.
І батьків за компанію, щоб знали, що розмножитися мало: треба і займатися тими, кого вони на світ привели.
11.07.2020 02:00 Ответить
11.07.2020 02:00 Ответить
+17
колхозные бычки!!
10.07.2020 22:32 Ответить
10.07.2020 22:32 Ответить
Две хабалки.
11.07.2020 15:15 Ответить
11.07.2020 15:15 Ответить
Они же вроде не пьяные и не обкуренные.
Без капли иронии, но такое действо может быть инициировано разве что чудовищным недотрахом.
11.07.2020 15:52 Ответить
11.07.2020 15:52 Ответить
Аніжедєєєтііі .
Спідниці курвам на головах зав'язати і видати паском усе те, що їхні мамусі зекономили протягом безтямних життів цих паскуд. А потім - хай по 15 діб миють вагони в електричках.
11.07.2020 16:05 Ответить
11.07.2020 16:05 Ответить
их родители заплатят за ремонт ©
Чудово.
11.07.2020 16:22 Ответить
11.07.2020 16:22 Ответить
Біосміття породжує біосміття
11.07.2020 19:48 Ответить
11.07.2020 19:48 Ответить
почему 4105 грн.? а моральный ущерб 10000грн, без маски 17000 + окно 4105 грн.+ работа по восстановлению окна 1200грн + простой электрички во время ремонта-средняя цена билета умноженная на количество пассажиров. так нужно воспитывать эту молодежь ибо для них и другим не будет усвоение урока.
11.07.2020 21:20 Ответить
11.07.2020 21:20 Ответить
Девочки не виноваты - они от природы или от воспитания тупые до неприличия. Никаких интересов, никаких пристойных увлечений и хобби. Головы пустые....
11.07.2020 21:31 Ответить
11.07.2020 21:31 Ответить
Две безмозглые макаки
11.07.2020 22:13 Ответить
11.07.2020 22:13 Ответить
Штрафы - штрафами, было б очень хорошо, в воспитательных целях, отправить эту шолупонь на обественно-полезные работы, эдак так, на месячишко!
12.07.2020 06:56 Ответить
12.07.2020 06:56 Ответить
Зря показывают извинения сикильдявок. Извиняться на камеру должны их родители.
12.07.2020 13:54 Ответить
12.07.2020 13:54 Ответить
А як тепер щодо фрази про "неякісне потомство"?
13.07.2020 11:29 Ответить
13.07.2020 11:29 Ответить
