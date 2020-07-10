Полиция нашла девушек, разгромивших вагон электрички на Днепропетровщине, их родители заплатят за ремонт, - Геращенко. ВИДЕО

Полиция нашла девушек-вандалов, разгромивших вагон электрички на Днепропетровщине.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях социальные сети облетело видео, на котором молодая девушка-вандал вырывает оконную раму в одном из электропоездов в Днепропетровской области. Ювенальная полиция Днепропетровской области нашла и девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео", - написал замминистра.

По словам Геращенко, родители девушек согласились компенсировать "Укрзализнице" затраты на ремонт вагона в полном объёме - 4 105 гривен 26 копеек.

Также на маму девушки-вандала составлен административный протокол по статье 184 КУпАП - "Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей". Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен.

