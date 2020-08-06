Смеявшаяся над доплатами россиянам-льготникам ведущая Новикова уволилась после организации акции в поддержку хабаровчан: Шеф уже не смог отмазать. ВИДЕО

Ведущая новостей ГТРК "Камчатка" Александра Новикова была вынуждена уволиться после того, как организовала в Петропавловске-Камчатском (Камчатка) акцию в поддержку протестующих в Хабаровске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил журналист Иван Шаблов.

"Ведущая новостей ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, которая в феврале прославилась после того, как в эфире не смогла сдержать смеха, рассказывая об индексации льгот ветеранам и инвалидам, была вынуждена уволиться после того, как организовала в Петропавловске-Камчатском (Камчатка) акцию в поддержку протестующих в Хабаровске", - рассказал Шаблов.

"Меня уволили по собственному желанию на следующий день, после того, как я собрала людей на площади. Уговор у нас с шефом был: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово", - рассказала Новикова.

"Жалею ли я? Нет. Ни о том, что была в этом коллективе. Ни о том, что не смогла остаться его частью. Что там говорят, когда прощаются с дорогими людьми? Наверное: "спасибо", "люблю" и "прости", - добавила ведущая.

Напомним, ранее сообщалось, что ведущая российского пропагандистского телеканала "Вести: Приморье" расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.

Жители Хабаровская вышли на несогласованную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.

