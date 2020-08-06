Смеявшаяся над доплатами россиянам-льготникам ведущая Новикова уволилась после организации акции в поддержку хабаровчан: Шеф уже не смог отмазать. ВИДЕО
Ведущая новостей ГТРК "Камчатка" Александра Новикова была вынуждена уволиться после того, как организовала в Петропавловске-Камчатском (Камчатка) акцию в поддержку протестующих в Хабаровске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил журналист Иван Шаблов.
"Ведущая новостей ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, которая в феврале прославилась после того, как в эфире не смогла сдержать смеха, рассказывая об индексации льгот ветеранам и инвалидам, была вынуждена уволиться после того, как организовала в Петропавловске-Камчатском (Камчатка) акцию в поддержку протестующих в Хабаровске", - рассказал Шаблов.
"Меня уволили по собственному желанию на следующий день, после того, как я собрала людей на площади. Уговор у нас с шефом был: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово", - рассказала Новикова.
"Жалею ли я? Нет. Ни о том, что была в этом коллективе. Ни о том, что не смогла остаться его частью. Что там говорят, когда прощаются с дорогими людьми? Наверное: "спасибо", "люблю" и "прости", - добавила ведущая.
Напомним, ранее сообщалось, что ведущая российского пропагандистского телеканала "Вести: Приморье" расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Жители Хабаровская вышли на несогласованную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вона агітувала за агресію проти України. крапка.
камчатка, - это, какой клин?
Ти "губи дмеш", що я тебе "носом тикаю", а не подумав, що ти цього заслуговуєш? Саме з-за таких, як ти, з нас кацапи "стібуться", називаючи "тупими хахлами"...
одного, на тебя похожего, ткнул в серо-буро(желто)-малиновые клины...изворачивался
а тут еще и затычка на камчатке причмокивает
прокладка, про сіро-буро(жовто)-малинові клини, маєш що втикнуть?
там методи не діють...світло відімкнули, поїзди, як в тернополі не зупиняються і всьо, город на клямці
Але я не буду писати, що перебуваю в захваті від діяльності цієї шмари.
Мені всі кацапи - однаковісінькі.
щось я там не бачу плакатів проти війни в Україні та їх й не було протягом всього цього часу.
"крим-наш" їм подобався, "спасение рускава данбаса" їм подобалось, зараз вийшли за лайно з лдпр, маю мати повагу до цих людей?
чого б це.
а буде там так: можливо ще трохи дадуть їм погратися, а потім виведуть росгвардію й все закінчиться.
й знов буде тихе кацапське болото.
а ота твоя хєрня про "не кацапье - это сильные волевые люди", якось геть не заходе.
дружба народів,бл...
скоро зима
1) После обнуления базовый электорат Хутина дал трещину.
2) Хабаровск это - начало системных протестов в которых будут учавствовать многие регионы РФ, и уже в сентябре после местных выборов,
3) Вы не видели видео с комментами людей, посмотрите например на радио Свобода, даже можете не слушатиь просто посчтитайте флаги. И все поймете. Там вообще нет флагов ЛДПР, почти нет флагов РФ. Да есть коммуняки, но 80% это флаги Зеленого Клина. Это претензия на субьектность (отделение от Москвы) это серьезно и надолго.
А вы "ватники-ватники" - это стереотипы, нельзя вестись на них, надо стараться обьективно взглянуть на процессы в РФ,.
А те, що в них підгорає в Хабаровську - це для нас добре, але не треба слину пускати.