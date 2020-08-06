РУС
Смеявшаяся над доплатами россиянам-льготникам ведущая Новикова уволилась после организации акции в поддержку хабаровчан: Шеф уже не смог отмазать. ВИДЕО

Ведущая новостей ГТРК "Камчатка" Александра Новикова была вынуждена уволиться после того, как организовала в Петропавловске-Камчатском (Камчатка) акцию в поддержку протестующих в Хабаровске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил журналист Иван Шаблов.

"Ведущая новостей ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, которая в феврале прославилась после того, как в эфире не смогла сдержать смеха, рассказывая об индексации льгот ветеранам и инвалидам, была вынуждена уволиться после того, как организовала в Петропавловске-Камчатском (Камчатка) акцию в поддержку протестующих в Хабаровске", - рассказал Шаблов.

"Меня уволили по собственному желанию на следующий день, после того, как я собрала людей на площади. Уговор у нас с шефом был: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово", - рассказала Новикова.

"Жалею ли я? Нет. Ни о том, что была в этом коллективе. Ни о том, что не смогла остаться его частью. Что там говорят, когда прощаются с дорогими людьми? Наверное: "спасибо", "люблю" и "прости", - добавила ведущая.

Напомним, ранее сообщалось, что ведущая российского пропагандистского телеканала "Вести: Приморье" расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.

Жители Хабаровская вышли на несогласованную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.

Автор: 

протест (5905) россия (97265) увольнение (2710) телевидение (901)
+41
Вона якраз таки права. Сміялась вона не з пенсій, а з того, що пенсіонерам виділили по 160 рублів на купівлю путівок у санаторій...
показать весь комментарий
06.08.2020 12:38 Ответить
+23
Ксения, посмотрите на лица людей в Хабаровске, послушайте что они говорят. А потом обвиняйте. Сибиряки не кацапье - это сильные волевые люди, и в Хабаровске эмоции такие как были у нас на Майдане, это сильно удивило. И раз девушка эта- Новикова поддержала Хабаровск, рискнула организовать протест , а на Камчатке в отрыве от цивилизации это еще опасней, то она молодец, она именно Журналист а не пропагандонша.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:42 Ответить
+18
Почитайте внимательно статью, а уже потом ярлыки вешайте.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:41 Ответить
Пропогандонша.... вона завжди лишиться такою.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:33 Ответить
Вона якраз таки права. Сміялась вона не з пенсій, а з того, що пенсіонерам виділили по 160 рублів на купівлю путівок у санаторій...
показать весь комментарий
06.08.2020 12:38 Ответить
яка мені різниця ?
вона агітувала за агресію проти України. крапка.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:44 Ответить
Перш за все, вона сміялась над росіянцами.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:46 Ответить
спроси её - чей крым?
камчатка, - это, какой клин?
показать весь комментарий
06.08.2020 17:36 Ответить
Березнюк, "Камчатка" - "ніякий Клин"... Єдиний "Клин", що був на Далекому Сході - "Зелений"... Але він був у Уссурійському краї, і ніякого стосунку до Камчатки не має.."Зелёный Клин или Закита́йщина (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Зелений Клин, Закитайщина) - историческое переселенческое название южной территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Дальнего Востока https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерации (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Амурская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Приморский край ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Хабаровский край , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Сахалинская область ), иногда используемое до сих пор в документах российских объединений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинцев как «украинцы Зелёного Клина»."...
Ти "губи дмеш", що я тебе "носом тикаю", а не подумав, що ти цього заслуговуєш? Саме з-за таких, як ти, з нас кацапи "стібуться", називаючи "тупими хахлами"...
показать весь комментарий
07.08.2020 04:49 Ответить
опаньки, опять прокладка..всегда так бойко начинаешь, а завершаешь по- казахски или гречески..
одного, на тебя похожего, ткнул в серо-буро(желто)-малиновые клины...изворачивался
а тут еще и затычка на камчатке причмокивает
показать весь комментарий
07.08.2020 11:02 Ответить
Шурік, і до чого тут твій "висер"? Якщо вже ти когось "ткнув" - не мене, точно... Ткни і мене... Я подивлюся, як це в тебе вийде... Ну, я тебе слухаю: До якого "українського клина" відноситься Камчатка? Жду "тикання"...
показать весь комментарий
07.08.2020 15:36 Ответить
прокладка, ти вже затичка...
показать весь комментарий
07.08.2020 16:01 Ответить
Ясно, "шурік"... Тобі "крить" нічим, ти всрався і пробуєш "дурня включить"... Я зацікавився і спитав ТЕБЕ,"Камчатка - чий клин?", а ти усрався... Хлопчику, вас погано вчать на "Лахті"... Скоріш всього, ваші куратори пропивають більшу частину грошей, які їм дають на вашу освіту. "Мальчик, ты "попал"... И попал не "просто так"... Ты попал на волка... А ВОЛКИ не любят, когда на их территории шастают койоты и шакалы... Жду реакции... "Борзонёшь" или "сольёшься"? "Эх, люблю драку!!!" (правда, "драка" какая-то, вялая... Я тебе по морде - "от души", а ты только потявкиваешь..).
показать весь комментарий
07.08.2020 16:55 Ответить
ше не перейшов на грецькі з казахськими слова
прокладка, про сіро-буро(жовто)-малинові клини, маєш що втикнуть?
показать весь комментарий
07.08.2020 17:16 Ответить
Кацапенятко, я поставив питання українською мовою... Я відповіді не отримав... "Втикай" і далі... Носом у гімно...
показать весь комментарий
07.08.2020 18:42 Ответить
сірий - урал з пн казахстаном, жовтий(бурий) - поволжя, малиновий - кубань...
показать весь комментарий
07.08.2020 18:59 Ответить
Кацапенятко, я спитався конкретно :"Камчатка - чий клин?" Жду відповіді...
показать весь комментарий
07.08.2020 19:24 Ответить
ждун смени прокладки..."волк, территории мечу"
показать весь комментарий
07.08.2020 19:35 Ответить
Ясно... Кацап "усрався", "дрібно сере і смердюче бздить...".
показать весь комментарий
07.08.2020 19:40 Ответить
девушки, успокойте вашу мать...вовчиця
показать весь комментарий
07.08.2020 19:48 Ответить
Почитайте внимательно статью, а уже потом ярлыки вешайте.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:41 Ответить
Ксения, посмотрите на лица людей в Хабаровске, послушайте что они говорят. А потом обвиняйте. Сибиряки не кацапье - это сильные волевые люди, и в Хабаровске эмоции такие как были у нас на Майдане, это сильно удивило. И раз девушка эта- Новикова поддержала Хабаровск, рискнула организовать протест , а на Камчатке в отрыве от цивилизации это еще опасней, то она молодец, она именно Журналист а не пропагандонша.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:42 Ответить
А що сибиряки роблять в Хабаровську?
показать весь комментарий
06.08.2020 12:44 Ответить
Парашенку будут встречать....он прилетит к ним Майдан делать
показать весь комментарий
06.08.2020 22:44 Ответить
та добре, але вони за лдпр проти єдросів.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:46 Ответить
Ксенія, однаково за кого вона. Зараз Хабаровськ повинен палати. І вогонь повинен дійти до москви. Коли кацапня окупувала Крим та Донбас, то вони теж використовували маргіналів нацболів, кізяків, елдепеерівців, яких потім успішно утилізували. Потрібно використовувати методи ворога...
показать весь комментарий
06.08.2020 12:52 Ответить
колись путін на жовтій ладі-каліні їхав з далекого сходу на москву...не доїхав...за межами оцих всих хибаровськів дороги закінчуються...а на межі інших таких самих починаються...
там методи не діють...світло відімкнули, поїзди, як в тернополі не зупиняються і всьо, город на клямці
показать весь комментарий
06.08.2020 17:41 Ответить
Та нехай палає.
Але я не буду писати, що перебуваю в захваті від діяльності цієї шмари.
Мені всі кацапи - однаковісінькі.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:30 Ответить
Ведуча Новікова, яка сміялася з доплат росіянам-пільговикам, звільнилася після організації акції на підтримку хабаровців: Шеф уже не зміг відмазати - Цензор.НЕТ 9672
показать весь комментарий
06.08.2020 17:16 Ответить
вам ,здесь селедку дают за упоминание Зеленского?
показать весь комментарий
06.08.2020 18:55 Ответить
Так. Вже вся квартира заставлена діжками з оселедцями.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:26 Ответить
до чего же мерзкая душонка у порохопоросят...везде норовят оскорбить президента страны в которой живут...хотя сомнения в этом есть,, что это их страна.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:47 Ответить
Ще рік тому ти був таким поросям))) лицемір ти, як і більшість коментаторів
показать весь комментарий
06.08.2020 23:00 Ответить
А ти не плутай свою "священну корову" - "сцаря Пу", з "вибраним чиновником"... Про того ж Трампа - президента найсильнішої держави світу, американці ще не таке пишуть і говорять... Чи вам на Лахті такого не пишуть у методичках?... Я тобі таємницю відкрию: "Якщо українець лає свою владу, він має на це право... Однак, це не значить, що він хоче "русскава мира"...
показать весь комментарий
07.08.2020 04:57 Ответить
.Поэтому и пишете
показать весь комментарий
06.08.2020 21:50 Ответить
Вони не за ЛДПР. Вони проти призначення ім губернаторів Москвою.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:27 Ответить
https://censor.net/user/246395, глибоко ***** на їхній протест.
щось я там не бачу плакатів проти війни в Україні та їх й не було протягом всього цього часу.
"крим-наш" їм подобався, "спасение рускава данбаса" їм подобалось, зараз вийшли за лайно з лдпр, маю мати повагу до цих людей?
чого б це.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:21 Ответить
НЕ важно что каким-то мещанам по фиг протест в Хабаровске. Важно что Рашка дает трещины и скоро может реально завалиться. Ты уже подготовился к силовому возвращению Крыма? Нет?И вот такие же олухи сидят в АП им тоже по фиг и тоже не готовы.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:28 Ответить
о, та ти глибокий аналітик із сєкти "розпадуросіїатутми".
а буде там так: можливо ще трохи дадуть їм погратися, а потім виведуть росгвардію й все закінчиться.
й знов буде тихе кацапське болото.
а ота твоя хєрня про "не кацапье - это сильные волевые люди", якось геть не заходе.
дружба народів,бл...
показать весь комментарий
06.08.2020 13:46 Ответить
а ну расскажь, как ты видишь "силовой захват"...атака авиацией, чи ВМФ?...
показать весь комментарий
06.08.2020 14:04 Ответить
россию мороз сплочает...глыба
скоро зима
показать весь комментарий
06.08.2020 17:50 Ответить
Сибиряки, как и жители камчатки, такие же ватники, как остальные расеяне, это, увы, суровая данность.Они с пеной у рта орали "крымнаш", а позже многие из них одобрили агрессию на востоке Украины и не только одобрили, но и сами принимали участие.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:58 Ответить
порохоботы только правильные....а весь мир - нет
показать весь комментарий
06.08.2020 22:50 Ответить
який ще "весь мір", кацапська мерзота? Ваш півніковий кут - це не весь світ!
показать весь комментарий
07.08.2020 10:33 Ответить
Я, взагалі, не розумію, чого всі за ті "майдани" в Росії, кричать... Там не Майдан, а звичайний "крик пустого живота"... Якщо завтра станеться чудо, "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино..." і, головне, дасть "ескімо", вони знову почнуть кричать про "вялічіє" і про "КримНаш"... Історія не "вчить"... Вона просто "констатує факти"... А от аналізувать ці факти і робить висновки повинні робить люди... А більшості з них це робить ліньки...
показать весь комментарий
07.08.2020 04:33 Ответить
Яр, ошибаетесь - Хабаровск это особый случакй. Если бы я не знал Вас по форуму, подумал бы что Вы льете воду на мельницу Москвы, но это точно не так, просто не разобрались в теме. Вкратце ситуация такая в РФ.
1) После обнуления базовый электорат Хутина дал трещину.
2) Хабаровск это - начало системных протестов в которых будут учавствовать многие регионы РФ, и уже в сентябре после местных выборов,
3) Вы не видели видео с комментами людей, посмотрите например на радио Свобода, даже можете не слушатиь просто посчтитайте флаги. И все поймете. Там вообще нет флагов ЛДПР, почти нет флагов РФ. Да есть коммуняки, но 80% это флаги Зеленого Клина. Это претензия на субьектность (отделение от Москвы) это серьезно и надолго.
А вы "ватники-ватники" - это стереотипы, нельзя вестись на них, надо стараться обьективно взглянуть на процессы в РФ,.
показать весь комментарий
09.08.2020 14:10 Ответить
Не льсти себя надеждой... Не надо исключать и варианта простой ФСБшной провокации (с флагами). Может быть и так, что в определённый момент люди именно с этими флагами кинутся громить "всё и вся", на них укажут "кремлёвским перстом", назовут "смутьянами Майданными", тут же введут "Росгвардию" и "под шумок" расправившись с настоящей оппозицией, утопят всё в крови... Да, согласен - в Сибири люди немного другие... Однако, "лучше "перебздеть", чем "недобздеть...". Мы уже имеем примеры подобного рода... "Гадю", "нацдружины", и тому подобное...
показать весь комментарий
09.08.2020 15:34 Ответить
Нет там никакой особой нации.есть сплошные кацапы терпилы,завидующие всем .,с шовинистки ми замашками под бояру.А х-ло это их царь ,который ими будет управлять до того пока не сдохнет.Так что не придумывайте ,особых людей на россии,приедет рос.гвардия настучит дубинами по рожам и на этом все закончится,просто х-ло пока разрешил им в демократию поигратся.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:04 Ответить
Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я смотрел и слушал людей на акциях протеста в Хабаровске. Ватники чистой воды, симпатизирующие Жириновскому, коммунистам, и т.п. В голове скрепы и "крымнаш". Одним словом - кацапы.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:34 Ответить
Шо, Ксюша, передоз політикою? Зовсім мізки не працюють?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:21 Ответить
ты в том посте= просто тупой 0.0000(((
показать весь комментарий
06.08.2020 22:00 Ответить
Она смеялась не над пенсиями, а над жалким размером их повышения. Не надо путать региональных журналистов с московскими жирными котами, кому Петропавловск у чёрта на куличках, а у кого-то виллы на берегу озера Комо в стране загнивающего гей-Запада
показать весь комментарий
06.08.2020 12:37 Ответить
Не подобаєтьяся, можна просто не читати, але ви себе змушуєте.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:50 Ответить
Не смеялась она, а выдавливала смех, это очевидно.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:02 Ответить
Хорошо, если сумеет где-то пристроиться...
показать весь комментарий
06.08.2020 13:19 Ответить
О, скільки тут любителів "хароших рускіх". НЕ ІСНУЄ для українців хороших лаптєногих. Зарубіть собі це на носі!
А те, що в них підгорає в Хабаровську - це для нас добре, але не треба слину пускати.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:54 Ответить
Абсолютно верно! Хороший русский- мертвый русский! Чем хуже расейке, тем лучше Украине.Так что пожелаем расейке как можно больше всевозможных природных катаклизмов, пожаров, наводнений, терактов, забастовок, бунтов, эпидемий и тд. Все это ослабляет расейку, а значит работает на нас-Украину.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:05 Ответить
Підтримую, однозначно. Серед рускіх є харошиє? Окей, ім - харошиє гроби. А решті поганих рускіх - погані гроби. от і все.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:16 Ответить
вы Оксана не правы! есть там и достойные люди. а вот у нас развелось ваты как грязи! выборы показали, что не далеко от россии ушли.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:23 Ответить
да мы, богато обеспеченные украинские пенсионеры, всегда ржали над нищими кацапскими пенсиями... давно пора смотреть на кацапов с позицыи превосходства...
показать весь комментарий
06.08.2020 14:01 Ответить
Як би хто як її не оцінював, а на мій погляд - вона смілива дівчина. Це ж вам не Україна, що можна виступати і критикувати. Там можуть і прибити. Не побоялася, виступила і втратила роботу. Звичайно її будуть переслідувати і не брати на іншу роботу - але вона це зробила.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:01 Ответить
Ну она все правильно смеялась. Я бы тоже ржал. ) Пущай теперь помайданят и попрыгают а мы посмотрим как им бошки их дурные снесут. Зато крымих.)
показать весь комментарий
06.08.2020 14:34 Ответить
Просто замечательно... Редакторы, вы вообще о чем думаете, когда ролики на сайт выставляете??? В первом на фоне играет песня Чичериной "Моя Спарта". А она посвящена угадайте кому? Правильно - сепарам из ДыНыРы из одноименного батальона. Неужели нельзя было погуглить???
показать весь комментарий
06.08.2020 15:22 Ответить
Там,одни дебилы,брехуны и провокаторы.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:53 Ответить
чудненькие вы! в россии врагов ищите, а у нас большая часть Рады ненавидит Украину! алигархи и всякая ментовская братия грабят страну! а мы девочку с телевизора осуждаем!
показать весь комментарий
06.08.2020 15:28 Ответить
Да пофиг. Обычная российская шалава, которая так же как и большинство лаптеногих выло "Крым-наш". А то что она ржала над размером пенсий, не делает ее сторонником Украины.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:58 Ответить
порохоботы лепят очередного патриота Украины,OMG!
показать весь комментарий
06.08.2020 18:51 Ответить
мені цікава твоя логіка? а довідку маєш?
показать весь комментарий
06.08.2020 20:53 Ответить
Баба да! Баба да!
показать весь комментарий
06.08.2020 19:05 Ответить
Умница. Даже среди дебилов много нормальных людей. К сожалению, хорошего будущего у этих людей нет.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:41 Ответить
а ублюдочну чичеріну нах на українському ресурсі програвати?
показать весь комментарий
06.08.2020 20:52 Ответить
В этом и проблема, что начинаем - А там тоже хорошие люди. Потом начнутся речи о братском народе, ну и так далее. И как вроде не погибают наши солдаты, и не пытают украинцев в подвалах, и наши земли не захвачены. Мы ж добрые..Кинулись пропагандонку защищать большинство комментирующих. Мудрый нарид.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:52 Ответить
Только вот не надо сейчас в комментах писать о том, что хабаровчане - другие русские, пожалуйста. Если пишите - лупитесь с этими собаками в десна, вы не украинцы. Они такие же абсолютно, как и другие русские, так же радовались КрымНашу, я прекрасно помню как еще в 14-м со мной спорили люди, которые живут вертикально вниз, на той стороне шарика, о том, как мы живем и сколько у нас бандеровцев, и как украинские каратели пьют кровь младенцев, а герои новороссии их спасают. Они мне миллион раз в переписках ВКонтактных пабликов писали, что если их дальневосточный флот придет в Черное море, от "вас-хохлов" ничего не останется. И что они - коренные русские, а мы - их помет. Не стоит проводить параллели между ними и нами, не уподобляйтесь Зеленскому
показать весь комментарий
07.08.2020 09:22 Ответить
 
 