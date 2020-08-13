Задержанных на протестах в Беларуси начали выпускать из переполненных СИЗО. ВИДЕО

В Беларуси из изоляторов начали отпускать задержанных во время акций протеста в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ряд белорусских Telegram-каналов.

В частности, начали массово выходить люди из изолятора на улице Окрестина в Минске и из тюрьмы в Жодино.

"Из тюрьмы в Жодино ночью выпускают людей. Изолятор переполнен", - сообщает NEXTA Live.

"Привез из Жодино в Минск несколько ребят. Отпускали тех, у кого прошло трое суток, но их не успели прогнать через суд. И тех, кому дали по трое суток. Это те, кого брали с 9 на 10. Двое суток не кормили. Суд кому-то вписывал три, а кому-то девять суток. Ребята уставшие, но настроение хорошее", - рассказал местный житель.

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Также несколько десятков человек выпустили из тюрьмы в Гомеле.

"В 03:30 10 человек были освобождены из двух камер, но в общем выпустили больше, потому что еще раньше отпускали. [Все] были задержаны 9 числа и должны были сидеть от 10 до 15 суток", - цитирует читателя "Наша нива".

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.