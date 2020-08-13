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Задержанных на протестах в Беларуси начали выпускать из переполненных СИЗО. ВИДЕО

В Беларуси из изоляторов начали отпускать задержанных во время акций протеста в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ряд белорусских Telegram-каналов.

В частности, начали массово выходить люди из изолятора на улице Окрестина в Минске и из тюрьмы в Жодино.

"Из тюрьмы в Жодино ночью выпускают людей. Изолятор переполнен", - сообщает NEXTA Live.

"Привез из Жодино в Минск несколько ребят. Отпускали тех, у кого прошло трое суток, но их не успели прогнать через суд. И тех, кому дали по трое суток. Это те, кого брали с 9 на 10. Двое суток не кормили. Суд кому-то вписывал три, а кому-то девять суток. Ребята уставшие, но настроение хорошее", - рассказал местный житель.

Смотрите также: Пятые сутки протестов в Беларуси: в Минске с самого утра девушки выстраиваются в цепи солидарности. ФОТО

Также несколько десятков человек выпустили из тюрьмы в Гомеле.

"В 03:30 10 человек были освобождены из двух камер, но в общем выпустили больше, потому что еще раньше отпускали. [Все] были задержаны 9 числа и должны были сидеть от 10 до 15 суток", - цитирует читателя "Наша нива".

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+6
Складно з народом воювати. Всіх не арештують.
Білоруси могли позбутись Лукашенка. Аби нормальна заміна знайшлась.
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13.08.2020 10:04 Ответить
+5
Так і є. Білорусів загнали по домівках, вони сидять там і мужньо блимають ліхтариками. Постять це відео з разних ракурсів і вважають себе героями. Сором для білоруської нації.
Пишаюсь нами, українцями!
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13.08.2020 10:31 Ответить
+4
Почему всё таки такой запредельный уровень жестокости бел.ментов?Совершенно немотивированное зверство
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13.08.2020 10:22 Ответить
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Складно з народом воювати. Всіх не арештують.
Білоруси могли позбутись Лукашенка. Аби нормальна заміна знайшлась.
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13.08.2020 10:04 Ответить
А чеки, на безкоштовне проходження МРТ голови, та УЗі нирок, як?
Теж видають?
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13.08.2020 10:08 Ответить
Омон нужно проклинать и кричать в рожу "штоб ты сдох!!!". Только так. Именно проклинать до десятого колена и желать зла. Только так. Они же тоже люди.
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13.08.2020 10:13 Ответить
А вони ж від цього застидаються, й поросходяться, ридаючи, і розмазуючи шмарклі...
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13.08.2020 10:19 Ответить
Люди? Скорей нелюди, забывшие присягу, которую народу давали.
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13.08.2020 10:47 Ответить
Почему всё таки такой запредельный уровень жестокости бел.ментов?Совершенно немотивированное зверство
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13.08.2020 10:22 Ответить
Згоден. Це дивує трохи.
В нашому випадку це були загнані в кут пси. В білоруському варіанті вони домінують з самого початку і до сьогодні.
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13.08.2020 10:28 Ответить
То були москалі, а не сябри.
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13.08.2020 10:42 Ответить
Є версія, що пуйло підігнав Бацькє своєї цапні, українських беркутів і кадировських овцейобів. Вирізати б їх усіх, але не можна. Треба брати їх витривалістю. Виснажувати щоденними акціями. Малювати на стінах, парканах, вішати на штовпи прокламації. Мирний шлях протестів в Білорусі - переможний шлях.
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13.08.2020 10:53 Ответить
Ну если выпускают значит всё уже стихло.
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13.08.2020 10:26 Ответить
Так і є. Білорусів загнали по домівках, вони сидять там і мужньо блимають ліхтариками. Постять це відео з разних ракурсів і вважають себе героями. Сором для білоруської нації.
Пишаюсь нами, українцями!
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13.08.2020 10:31 Ответить
В Україні не було такого тоталітаризму, як у Білорусі, тому порівняння недоречне. Білоруси - молодці.
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13.08.2020 10:48 Ответить
Наступний крок - менти будуть ходити по домівкам.
Це утопія.
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13.08.2020 11:12 Ответить
Пример Тихановской очень четко показал стратегию Луки: самых активных крутить - проводить "профилактическую беседу" - выпускать. Идея в том, чтобы один такой задержанный, рассказал 10-ти своим друзьям ужасы "профилактических бесед". И тогда 10 друзей очень сильно задумаются прежде чем идти на протесты. Практика показывает, что из тех кого выпустили 90% прижмут уши и будут сидеть дома. Эта стратегия называется "вирусное распространение страха". Противодействовать можно. Но ... организации нет, лидеров нет, поддержки нет, интернета нет. Прогнозы не утешительные. Но для народа, который 29 лет жил в заповеднике СССР - это огромное достижение. Сябрам уважуха!
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13.08.2020 10:30 Ответить
за что "уважуха"?
за то, что 26 лет кормили собою этого людоеда и окончательно превратились для него в мясо которое "не жалко"?!
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13.08.2020 14:53 Ответить
Лоханулся Бацька - вместимостью тюрем заранее не озаботился.
У Пиночета учись - стадионы - прекрасные места для содержания!
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13.08.2020 10:43 Ответить
https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/?fbclid=IwAR080izGl_HmgGWtQyLrI7iicK5JgFJGCZzX-nB4rYXuFfe_b-9zuBq3uzs Ось 13 вірменських порад від революції Пашиняна. Деякі з них цілком природньо можна застосувати білорусам.
Наголовнішою порадою я б назвав - не занурюватись у сутички з ОМОНом. Є багато інших механізмів боротьби. Мусора - теж люди, і їх можна виснажити. Потім всіх їх буде засуджено і покарано, кожного за свої злочини. Але сьогодні головне - ПЕРЕМОГА. А перемогу можна отримати тільки з розумом і наполегливою працею. Наприклад протести в мікрорайонах - виснажують мусорів. І це добрий механізм. Сьогодні треба залучати до протестів якомога більше людей. Є багато невикористаних інструментів, які ефективні. Можна виготовлювати зокрема протестні стічки, як це робилось на Памаранчевій революції. Білу і червону прив'язуєм до купи, посередині дві шайби на відстані і на дерево в людних місцях. Буде майоріти і милувати око, аж поки Бацька не зніме. А зняти не так просто. І це безпечно, щонайменьше. Можна навіть медмаску одягти, щоб на відіо ніхто не зняв.
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13.08.2020 10:43 Ответить
А чего ночью выпускают? Хотя... и так понятно...
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13.08.2020 10:44 Ответить
 
 