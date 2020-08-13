Задержанных на протестах в Беларуси начали выпускать из переполненных СИЗО. ВИДЕО
В Беларуси из изоляторов начали отпускать задержанных во время акций протеста в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ряд белорусских Telegram-каналов.
В частности, начали массово выходить люди из изолятора на улице Окрестина в Минске и из тюрьмы в Жодино.
"Из тюрьмы в Жодино ночью выпускают людей. Изолятор переполнен", - сообщает NEXTA Live.
"Привез из Жодино в Минск несколько ребят. Отпускали тех, у кого прошло трое суток, но их не успели прогнать через суд. И тех, кому дали по трое суток. Это те, кого брали с 9 на 10. Двое суток не кормили. Суд кому-то вписывал три, а кому-то девять суток. Ребята уставшие, но настроение хорошее", - рассказал местный житель.
Также несколько десятков человек выпустили из тюрьмы в Гомеле.
"В 03:30 10 человек были освобождены из двух камер, но в общем выпустили больше, потому что еще раньше отпускали. [Все] были задержаны 9 числа и должны были сидеть от 10 до 15 суток", - цитирует читателя "Наша нива".
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Білоруси могли позбутись Лукашенка. Аби нормальна заміна знайшлась.
Теж видають?
В нашому випадку це були загнані в кут пси. В білоруському варіанті вони домінують з самого початку і до сьогодні.
Пишаюсь нами, українцями!
Це утопія.
за то, что 26 лет кормили собою этого людоеда и окончательно превратились для него в мясо которое "не жалко"?!
У Пиночета учись - стадионы - прекрасные места для содержания!
Наголовнішою порадою я б назвав - не занурюватись у сутички з ОМОНом. Є багато інших механізмів боротьби. Мусора - теж люди, і їх можна виснажити. Потім всіх їх буде засуджено і покарано, кожного за свої злочини. Але сьогодні головне - ПЕРЕМОГА. А перемогу можна отримати тільки з розумом і наполегливою працею. Наприклад протести в мікрорайонах - виснажують мусорів. І це добрий механізм. Сьогодні треба залучати до протестів якомога більше людей. Є багато невикористаних інструментів, які ефективні. Можна виготовлювати зокрема протестні стічки, як це робилось на Памаранчевій революції. Білу і червону прив'язуєм до купи, посередині дві шайби на відстані і на дерево в людних місцях. Буде майоріти і милувати око, аж поки Бацька не зніме. А зняти не так просто. І це безпечно, щонайменьше. Можна навіть медмаску одягти, щоб на відіо ніхто не зняв.