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Армия Азербайджана заняла Мадагиз: солдат заменяет флаг. ВИДЕО

Азербайджанские военнослужащие в занятом 3 октября Мадагизе сорвали флаги Армении и "Нагорного Карабаха", а потом подняли флаг Азербайджана.

Видео опубликовано на youtube-канале азербайджанского издания Haqqin az, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам о судьбе Нагорного Карабаха

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия 3 октября установила контроль над селом Мадагиз

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что не может "представить тактические линии обороны по части какой-либо позиции или направления".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) флаг (938) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+120
Так должно быть на Донбассе и в Крыму с кацапскими тряпками
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03.10.2020 23:54 Ответить
+85
хороший пример для нас
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03.10.2020 23:55 Ответить
+73
Очень хочется увидеть подобное в даунбасе с футболянием расейского флага.
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04.10.2020 00:00 Ответить
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Запалені спонсори ))))))))Армія Азербайджану зайняла Мадагіз: солдат замінює прапор - Цензор.НЕТ 2994
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04.10.2020 16:45 Ответить
час назад армяне отбили Мадагис
https://www.youtube.com/watch?v=Sb17hJSOiis&feature=youtu.be
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04.10.2020 17:54 Ответить
фееричная ватная истерика у турецкого посольства на масквабаде))

https://youtu.be/9w85GOAjx5A
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04.10.2020 17:57 Ответить
Alex 743. Спасибо те за наглядный пример вранья армянских СМИ
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04.10.2020 19:13 Ответить
Мамед к,шо там Ильхам?))) З бункера винеситьцю потвору.)))
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04.10.2020 20:37 Ответить
Ты о чем Тигран? Вырази свою мысль яснее. К чему это коверкание моего имени и фамилии?
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04.10.2020 23:44 Ответить
Till Johan. Вот тут я с тобой соглашусь. Национализм и нацизм разные вещи. Хотя мне как для мусульманина не важна национальность. Важны поступки человека. Хотя и уважение к своему народу никто не отменял.
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04.10.2020 19:20 Ответить
https://mobile.twitter.com/Elizrael/status/1312701459469946884
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04.10.2020 20:46 Ответить
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