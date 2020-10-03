Армия Азербайджана заняла Мадагиз: солдат заменяет флаг. ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие в занятом 3 октября Мадагизе сорвали флаги Армении и "Нагорного Карабаха", а потом подняли флаг Азербайджана.
Видео опубликовано на youtube-канале азербайджанского издания Haqqin az, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия 3 октября установила контроль над селом Мадагиз.
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что не может "представить тактические линии обороны по части какой-либо позиции или направления".
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https://www.youtube.com/watch?v=Sb17hJSOiis&feature=youtu.be
https://youtu.be/9w85GOAjx5A