Армия Азербайджана заняла Мадагиз: солдат заменяет флаг. ВИДЕО

Азербайджанские военнослужащие в занятом 3 октября Мадагизе сорвали флаги Армении и "Нагорного Карабаха", а потом подняли флаг Азербайджана.

Видео опубликовано на youtube-канале азербайджанского издания Haqqin az, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия 3 октября установила контроль над селом Мадагиз.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что не может "представить тактические линии обороны по части какой-либо позиции или направления".