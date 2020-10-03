Алиев сообщил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль село у линии соприкосновения.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш", - написал он в Twitter.
Мадагиз - село у линии соприкосновения сторон в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Накануне министерство обороны Азербайджана сообщало, что азербайджанские военные взяли под контроль высоты вокруг селения Мадагиз на Агдаринском направлении в Нагорном Карабахе.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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Если там сидят оккупанты - кто им доктор.
Азеры не разрушают мосты и не теряет своих людей...
На стороне Азербайджана юридическое право, на стороне Армении - глубокие национальные корни в Карабахе.
Нельзя не учитывать, также, глубокую вражду между двумя этими народами, которая, в случае военной победы Азербайджана(а она, похоже, будет очень нелёгкой) может вылиться в геноцид армян Карабаха.
Кроме того, обеим воюющим президентам срочно нужна своя победа.
По итогам переговоров Азербайджан должен получить всю свою территорию незаконно окупированную армянской стороной, кроме Нагорного Карабаха.
Часть этого образования с выселенными туда местными армянами должна остаться за Арменией. Кроме того, этому анклаву надо иметь сухопутный коридор в Армению.
За эти териториальные уступки Азербайджан должен получить часть територии Армении, по взаимному согласию.
Если этого не сделать будут позиционные боевые действия.
Вот только денег на войну, больше чем на месяц, у воюющих сторон не хватит.
И хотя Азербайджан имеет существенное техническое преимущество в вооружениях, но армяне будут воевать и тогда, когда у них закончаться деньги.
Потрясное видео. Военные едут по дороге на село Талыш. Вдоль всей дороги армянская разбитая в хлам техника. Сбилась со счета.
Освобождение своих территорий военным путем только усугубит ситуацию.
Единственный выход из 30-летнего кризиса это мирные переговоры и предоставление Карабаху особого армянского статуса.
Поэтому нужно просто перестать стрелять, развести войска на линии разграничения и ввести в состав переговорной группы товарища Фокина.
А своим блицкригом ты рушишь всю российскую систему сепарских говнореспублик, которая выстраивалась 30 лет.
Не забывайте, айзеры, в Украине, как минимум, засрали Киев говностроями (Парус, ********, весь Подол возле Житнего). Ары, такие же уроды.
Чем больше они там друг друга зашинкуют, тем чище воздух будет в Украине
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
Мне так "нравится", что из ДеГолля делают героя. Это такой же диктатор и царь, власть получивший по наследству, преследующий всех инакомыслящих.
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
Мне так "нравится", что из Рузвельта делают героя. Это такой же диктатор и царь, власть получивший по наследству, преследующий всех инакомыслящих.
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют