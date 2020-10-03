Алиев сообщил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль село у линии соприкосновения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш", - написал он в Twitter.

Мадагиз - село у линии соприкосновения сторон в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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Накануне министерство обороны Азербайджана сообщало, что азербайджанские военные взяли под контроль высоты вокруг селения Мадагиз на Агдаринском направлении в Нагорном Карабахе.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".