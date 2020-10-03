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Новости Агрессия России против Украины
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Алиев сообщил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз

Алиев сообщил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз
Фото: kavkaz-uzel

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль село у линии соприкосновения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш", - написал он в Twitter.

Мадагиз - село у линии соприкосновения сторон в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам о судьбе Нагорного Карабаха

Накануне министерство обороны Азербайджана сообщало, что азербайджанские военные взяли под контроль высоты вокруг селения Мадагиз на Агдаринском направлении в Нагорном Карабахе.

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Также читайте: Минобороны Армении заявляет, что наступление Азербайджана в Карабахе остановлено

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Азербайджан (794) село (155) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+47
это прецедент

и этому нельзя не радоваться, если ты за Украину.

За независимую от Кацапии Украину.
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03.10.2020 21:46 Ответить
+45
Алиев сообщил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз - Цензор.НЕТ 8597
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03.10.2020 21:47 Ответить
+39
Зачем Азербайджану 50% того, что целиком по праву принаджелит ему?

Азербайджан возьмет все свое.
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03.10.2020 21:57 Ответить
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Страница 2 из 2
*********, Баку им предлагало ЖД дорогу, шоссе через горы прорубить от Степанакерта до Еревана, газо и нефтепроводы в Европу через них, газ по внутренним ценам, мир и счастье, только уйдите с нашей территории. Но нет. А теперь получите.
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03.10.2020 23:08 Ответить
кацап, азербайджан утилизирует оккупантов. Пока что упор на ПВО, танки и артиллерию.
Если там сидят оккупанты - кто им доктор.
Азеры не разрушают мосты и не теряет своих людей...
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03.10.2020 22:23 Ответить
хотя и очень жалко армянских пацанов - молодых призывников, которых гнидо-правители послали на убой...
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03.10.2020 23:03 Ответить
ты наверное хакасс. зачем Азербайджану выкупать у хитрожопых ар имущество которое и так принадлежит Баку? по всем правилам это арорахиты должны заплатить за захват чужого.
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03.10.2020 22:29 Ответить
Потерять больше солдат, чем живут в этих селах - это не достижение!
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03.10.2020 22:30 Ответить
Мозги ты свои потерял, лапоть
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03.10.2020 22:31 Ответить
Счет тактический и стратегический идет в пользу Азербайджана. А потери оккупанта сумасшедшие,это видно по поставкам медикаментов, их нехватке, вывозу раненых и сбор армянской солянки в экзиле со всех частей Ливана и прочей хезболы. А рашистам начинать медленно готовится к худшему сценарию.
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03.10.2020 23:19 Ответить
Вирус Мавзолейного Вяличия Бункерного фюрера тает на глазах...
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03.10.2020 22:22 Ответить
Судя по последним видео, Баку перебил все армянские танки и дроны отстреливают скопления пехоты.
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03.10.2020 22:24 Ответить
Путлеру осталось возродить Варшавский Договор,иначе Кирдык сапогу РАБссиянсккому...
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03.10.2020 22:25 Ответить
Тут иди знай как трактовать этот конфликт. Но есть новенькое тут. Правда название пришло из прошлого. *Выпустили джинна из бутылки*. Если кому то можно Крым оттяпать за просто так---а мы своё и по средине нашей страны НЕТ? Ну так вот теперь ДА!
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03.10.2020 22:27 Ответить
Вату підпалили

Алієв повідомив, що ЗС Азербайджану зайняли село Мадагіз - Цензор.НЕТ 144
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03.10.2020 22:27 Ответить
Слушал его, достойный человек, наш паяц косноязычный рядом с Алиевым пустое место...
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03.10.2020 22:38 Ответить
Улица Лондона
Алієв повідомив, що ЗС Азербайджану зайняли село Мадагіз - Цензор.НЕТ 3758
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03.10.2020 23:09 Ответить
ну посмотрим как тут один амянин звездел как всех вырежут...
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03.10.2020 22:29 Ответить
Молю бога, чтобы воюющие стороны сели за стол переговоров.
На стороне Азербайджана юридическое право, на стороне Армении - глубокие национальные корни в Карабахе.
Нельзя не учитывать, также, глубокую вражду между двумя этими народами, которая, в случае военной победы Азербайджана(а она, похоже, будет очень нелёгкой) может вылиться в геноцид армян Карабаха.
Кроме того, обеим воюющим президентам срочно нужна своя победа.
По итогам переговоров Азербайджан должен получить всю свою территорию незаконно окупированную армянской стороной, кроме Нагорного Карабаха.
Часть этого образования с выселенными туда местными армянами должна остаться за Арменией. Кроме того, этому анклаву надо иметь сухопутный коридор в Армению.
За эти териториальные уступки Азербайджан должен получить часть територии Армении, по взаимному согласию.
Если этого не сделать будут позиционные боевые действия.
Вот только денег на войну, больше чем на месяц, у воюющих сторон не хватит.
И хотя Азербайджан имеет существенное техническое преимущество в вооружениях, но армяне будут воевать и тогда, когда у них закончаться деньги.
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03.10.2020 22:30 Ответить
Эту херню ***** своему втирай
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03.10.2020 22:32 Ответить
это какой то мыролюбный бред хитрожопых ар. ты наверное тоже комиудмурт.
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03.10.2020 22:33 Ответить
Не могли би Ви це уточнити, якого з богів Ви мали на увазі? Якщо ще трохи помолитися, то доведеться саджати за стіл переговорів Єгову з Алахом.
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03.10.2020 22:40 Ответить
Его бог ***** плешивое😂
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03.10.2020 22:41 Ответить
Вірмени то такі організми, що пускають "глубокие национальные корни" будь де, чи то в США,чи то в Франції, чи то в Росії (особливо ******* пускати в Маасквє, і на узбережжі Чорного моря).
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03.10.2020 23:28 Ответить
ну хз, насчет позиционных боевых действий, азербайджан там раскочегарился не на шутку, особенно имея поддержку турции, которая может вступить в бой, если армения официально свой арцах поддержит...раша бы влезла, но у нее там проблемы с логистикой, да и возможно нет желания там светиться
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03.10.2020 23:39 Ответить
в Азербайджане проживает 120 т. армян. С чего им кого то резать?
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03.10.2020 23:58 Ответить
Ничего там за Арменией остаться не должно!
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04.10.2020 09:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Fy7IvKVOPUw&feature=emb_logo

Потрясное видео. Военные едут по дороге на село Талыш. Вдоль всей дороги армянская разбитая в хлам техника. Сбилась со счета.
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03.10.2020 23:22 Ответить
США ввели санкции за крымский мост и против РОСОБОРОНЭКСПОРТА.А это значит Армения не получит оружие из РАБссии...
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03.10.2020 22:34 Ответить
Это такое, после заявления Ирана о поддержке Азербайджана , ты его попробуй туда привези...
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03.10.2020 22:39 Ответить
Алиев Астанавись!
Освобождение своих территорий военным путем только усугубит ситуацию.
Единственный выход из 30-летнего кризиса это мирные переговоры и предоставление Карабаху особого армянского статуса.
Поэтому нужно просто перестать стрелять, развести войска на линии разграничения и ввести в состав переговорной группы товарища Фокина.
А своим блицкригом ты рушишь всю российскую систему сепарских говнореспублик, которая выстраивалась 30 лет.
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03.10.2020 22:39 Ответить
Недурно придумал...
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03.10.2020 22:41 Ответить
У него есть неоспоримое преимущество. Нет общей границы с рашкой. даже у Армении нет. И да, ватного говна в Азербайджане тоже на порядок меньше.
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03.10.2020 22:51 Ответить
це ти нас так троліш? ящо ні то давай зустрінемось та прийдемо до концесису, бо вже все дістало..... досить, досить!!!
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04.10.2020 00:46 Ответить
А в глаза посмотреть?
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04.10.2020 09:16 Ответить
Исторически сложный вопрос - чей Карабах? После революции он отошел к Азейбарджану, как и республика Азейбарджан стала называться после революции. А до революции все было по другому. Примерно так.
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03.10.2020 22:43 Ответить
Мне ни хрена не нужно. Пусть поубиваются все, это их дело.
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03.10.2020 23:27 Ответить
Молодцы!
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03.10.2020 22:44 Ответить
Алиев согласился на перегоры...война окончена?
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03.10.2020 22:51 Ответить
Думаю что на переговорах он скажет чтобы оккупационные войска покинули территорию Азербайджана в течение стольки-то часов.
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03.10.2020 23:11 Ответить
Звери воюют с другими зверями.
Не забывайте, айзеры, в Украине, как минимум, засрали Киев говностроями (Парус, ********, весь Подол возле Житнего). Ары, такие же уроды.
Чем больше они там друг друга зашинкуют, тем чище воздух будет в Украине
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03.10.2020 22:51 Ответить
Сомневаюсь, набежит беженцев больше чем из Донбасса.
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03.10.2020 23:07 Ответить
Так те, что в Украине, на историческую родину возвращаться не хотят
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04.10.2020 04:47 Ответить
Крым следующий, по логике писателей....
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03.10.2020 23:04 Ответить
Не обязательно прям следующий. Но часики тикают. Ворованное никогда не станет собственностью вора.
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03.10.2020 23:07 Ответить
Початок є, тепер армянам залишилось вивести свої війська з території Адзербаджану, як що вони не кончені як кацапи
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03.10.2020 23:14 Ответить
ВОЕННЫМИ СИЛАМИ СТРАНЫ НА ОДНО СЕЛО ЭТО ДОСТОЙНО ПОДЛЫХ ТРУСОВ )))
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03.10.2020 23:17 Ответить
ВОЕННЫМИ СИЛАМИ СТРАНЫ НА ОДИН БЕРЛИН ЭТО ДОСТОЙНО ПОДЛЫХ ТРУСОВ )))
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04.10.2020 09:30 Ответить
армяне пишут что отбили этот Матагис.
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03.10.2020 23:18 Ответить
Алієв повідомив, що ЗС Азербайджану зайняли село Мадагіз - Цензор.НЕТ 8647
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03.10.2020 23:24 Ответить
А что им еще остаётся, только писать.
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03.10.2020 23:56 Ответить
Окрім того, що ари вже запросили у Азербайджана переговори.
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04.10.2020 00:33 Ответить
Просити можуть теж. Колись Азербайджан ці всі прохання таки розгляне.
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04.10.2020 00:35 Ответить
Мне так "нравится", что из Алиева делают героя. Это такой же диктатор и царь, власть получивший по наследству, преследующий всех инакомыслящих.
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
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04.10.2020 04:45 Ответить
Та п-уй! Диктатор, так диктатор. Но в данном случае он показал, что нужно делать с ************** васалами и я ситуативно с ним.
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04.10.2020 09:18 Ответить
Мне так "нравится", что из Сталина делают героя. Это такой же диктатор и царь, власть получивший по наследству, преследующий всех инакомыслящих.
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
Мне так "нравится", что из ДеГолля делают героя. Это такой же диктатор и царь, власть получивший по наследству, преследующий всех инакомыслящих.
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
Мне так "нравится", что из Рузвельта делают героя. Это такой же диктатор и царь, власть получивший по наследству, преследующий всех инакомыслящих.
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
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04.10.2020 09:34 Ответить
Все правильно ,как и то что ,и главное , свое возвращают.
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04.10.2020 10:20 Ответить
Самое прикольно ,что французкий безумный эмануэль ,сказал ,что поможет армянам удержать карабах ,от террористов типа. Так получается ,что этот ********** ,против нескольких резолюций оон ,которая признала карабах оккупированной территорией. Азербайджан по ходу свои територии освобождает . А если Армении будет помогать ,то Франция - страна террорист. И этой стране мы доверили учувствовать, на нашей типа, стороне в урегулировании ,войны на донбасе
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04.10.2020 10:18 Ответить
Алієв повідомив, що ЗС Азербайджану зайняли село Мадагіз - Цензор.НЕТ 105
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04.10.2020 17:00 Ответить
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