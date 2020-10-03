Алієв повідомив, що ЗС Азербайджану зайняли село Мадагіз

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанська армія взяла під контроль село поблизу лінії зіткнення.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні азербайджанська армія підняла в Мадагізі прапор Азербайджану. Мадагіз наш", - написав він у твітері.

Мадагіз - село біля лінії зіткнення сторін у зоні нагірно-карабаського конфлікту.

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Напередодні Міністерство оборони Азербайджану повідомляло, що азербайджанські військові взяли під контроль висоти навколо селища Мадагіз на Агдаринському напрямку в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".