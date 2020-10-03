Алієв повідомив, що ЗС Азербайджану зайняли село Мадагіз
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанська армія взяла під контроль село поблизу лінії зіткнення.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні азербайджанська армія підняла в Мадагізі прапор Азербайджану. Мадагіз наш", - написав він у твітері.
Мадагіз - село біля лінії зіткнення сторін у зоні нагірно-карабаського конфлікту.
Напередодні Міністерство оборони Азербайджану повідомляло, що азербайджанські військові взяли під контроль висоти навколо селища Мадагіз на Агдаринському напрямку в Нагірному Карабасі.
Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.
Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Если там сидят оккупанты - кто им доктор.
Азеры не разрушают мосты и не теряет своих людей...
На стороне Азербайджана юридическое право, на стороне Армении - глубокие национальные корни в Карабахе.
Нельзя не учитывать, также, глубокую вражду между двумя этими народами, которая, в случае военной победы Азербайджана(а она, похоже, будет очень нелёгкой) может вылиться в геноцид армян Карабаха.
Кроме того, обеим воюющим президентам срочно нужна своя победа.
По итогам переговоров Азербайджан должен получить всю свою территорию незаконно окупированную армянской стороной, кроме Нагорного Карабаха.
Часть этого образования с выселенными туда местными армянами должна остаться за Арменией. Кроме того, этому анклаву надо иметь сухопутный коридор в Армению.
За эти териториальные уступки Азербайджан должен получить часть територии Армении, по взаимному согласию.
Если этого не сделать будут позиционные боевые действия.
Вот только денег на войну, больше чем на месяц, у воюющих сторон не хватит.
И хотя Азербайджан имеет существенное техническое преимущество в вооружениях, но армяне будут воевать и тогда, когда у них закончаться деньги.
Потрясное видео. Военные едут по дороге на село Талыш. Вдоль всей дороги армянская разбитая в хлам техника. Сбилась со счета.
Освобождение своих территорий военным путем только усугубит ситуацию.
Единственный выход из 30-летнего кризиса это мирные переговоры и предоставление Карабаху особого армянского статуса.
Поэтому нужно просто перестать стрелять, развести войска на линии разграничения и ввести в состав переговорной группы товарища Фокина.
А своим блицкригом ты рушишь всю российскую систему сепарских говнореспублик, которая выстраивалась 30 лет.
Не забывайте, айзеры, в Украине, как минимум, засрали Киев говностроями (Парус, ********, весь Подол возле Житнего). Ары, такие же уроды.
Чем больше они там друг друга зашинкуют, тем чище воздух будет в Украине
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
Мне так "нравится", что из ДеГолля делают героя. Это такой же диктатор и царь, власть получивший по наследству, преследующий всех инакомыслящих.
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
Мне так "нравится", что из Рузвельта делают героя. Это такой же диктатор и царь, власть получивший по наследству, преследующий всех инакомыслящих.
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют