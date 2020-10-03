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Новини Агресія Росії проти України
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Алієв повідомив, що ЗС Азербайджану зайняли село Мадагіз

Алієв повідомив, що ЗС Азербайджану зайняли село Мадагіз
Фото: kavkaz-uzel

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанська армія взяла під контроль село поблизу лінії зіткнення.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні азербайджанська армія підняла в Мадагізі прапор Азербайджану. Мадагіз наш", - написав він у твітері.

Мадагіз - село біля лінії зіткнення сторін у зоні нагірно-карабаського конфлікту.

Читайте також: Вірменія та Азербайджан заявили, що готові до переговорів про долю Нагірного Карабаху

Напередодні Міністерство оборони Азербайджану повідомляло, що азербайджанські військові взяли під контроль висоти навколо селища Мадагіз на Агдаринському напрямку в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, 27 вересня Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану. 28 вересня Алієв оголосив про часткову мобілізацію.

Невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинуватив вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних зіткнень підтверджено загибель 13 військових, серед них генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) село (88) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+47
это прецедент

и этому нельзя не радоваться, если ты за Украину.

За независимую от Кацапии Украину.
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03.10.2020 21:46 Відповісти
+45
Алиев сообщил, что ВС Азербайджана заняли село Мадагиз - Цензор.НЕТ 8597
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03.10.2020 21:47 Відповісти
+39
Зачем Азербайджану 50% того, что целиком по праву принаджелит ему?

Азербайджан возьмет все свое.
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03.10.2020 21:57 Відповісти
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*********, Баку им предлагало ЖД дорогу, шоссе через горы прорубить от Степанакерта до Еревана, газо и нефтепроводы в Европу через них, газ по внутренним ценам, мир и счастье, только уйдите с нашей территории. Но нет. А теперь получите.
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03.10.2020 23:08 Відповісти
кацап, азербайджан утилизирует оккупантов. Пока что упор на ПВО, танки и артиллерию.
Если там сидят оккупанты - кто им доктор.
Азеры не разрушают мосты и не теряет своих людей...
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03.10.2020 22:23 Відповісти
хотя и очень жалко армянских пацанов - молодых призывников, которых гнидо-правители послали на убой...
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03.10.2020 23:03 Відповісти
ты наверное хакасс. зачем Азербайджану выкупать у хитрожопых ар имущество которое и так принадлежит Баку? по всем правилам это арорахиты должны заплатить за захват чужого.
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03.10.2020 22:29 Відповісти
Потерять больше солдат, чем живут в этих селах - это не достижение!
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03.10.2020 22:30 Відповісти
Мозги ты свои потерял, лапоть
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03.10.2020 22:31 Відповісти
Счет тактический и стратегический идет в пользу Азербайджана. А потери оккупанта сумасшедшие,это видно по поставкам медикаментов, их нехватке, вывозу раненых и сбор армянской солянки в экзиле со всех частей Ливана и прочей хезболы. А рашистам начинать медленно готовится к худшему сценарию.
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03.10.2020 23:19 Відповісти
Вирус Мавзолейного Вяличия Бункерного фюрера тает на глазах...
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03.10.2020 22:22 Відповісти
Судя по последним видео, Баку перебил все армянские танки и дроны отстреливают скопления пехоты.
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03.10.2020 22:24 Відповісти
Путлеру осталось возродить Варшавский Договор,иначе Кирдык сапогу РАБссиянсккому...
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03.10.2020 22:25 Відповісти
Тут иди знай как трактовать этот конфликт. Но есть новенькое тут. Правда название пришло из прошлого. *Выпустили джинна из бутылки*. Если кому то можно Крым оттяпать за просто так---а мы своё и по средине нашей страны НЕТ? Ну так вот теперь ДА!
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03.10.2020 22:27 Відповісти
Вату підпалили

Алієв повідомив, що ЗС Азербайджану зайняли село Мадагіз - Цензор.НЕТ 144
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03.10.2020 22:27 Відповісти
Слушал его, достойный человек, наш паяц косноязычный рядом с Алиевым пустое место...
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03.10.2020 22:38 Відповісти
Улица Лондона
Алієв повідомив, що ЗС Азербайджану зайняли село Мадагіз - Цензор.НЕТ 3758
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03.10.2020 23:09 Відповісти
ну посмотрим как тут один амянин звездел как всех вырежут...
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03.10.2020 22:29 Відповісти
Молю бога, чтобы воюющие стороны сели за стол переговоров.
На стороне Азербайджана юридическое право, на стороне Армении - глубокие национальные корни в Карабахе.
Нельзя не учитывать, также, глубокую вражду между двумя этими народами, которая, в случае военной победы Азербайджана(а она, похоже, будет очень нелёгкой) может вылиться в геноцид армян Карабаха.
Кроме того, обеим воюющим президентам срочно нужна своя победа.
По итогам переговоров Азербайджан должен получить всю свою территорию незаконно окупированную армянской стороной, кроме Нагорного Карабаха.
Часть этого образования с выселенными туда местными армянами должна остаться за Арменией. Кроме того, этому анклаву надо иметь сухопутный коридор в Армению.
За эти териториальные уступки Азербайджан должен получить часть територии Армении, по взаимному согласию.
Если этого не сделать будут позиционные боевые действия.
Вот только денег на войну, больше чем на месяц, у воюющих сторон не хватит.
И хотя Азербайджан имеет существенное техническое преимущество в вооружениях, но армяне будут воевать и тогда, когда у них закончаться деньги.
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03.10.2020 22:30 Відповісти
Эту херню ***** своему втирай
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03.10.2020 22:32 Відповісти
это какой то мыролюбный бред хитрожопых ар. ты наверное тоже комиудмурт.
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03.10.2020 22:33 Відповісти
Не могли би Ви це уточнити, якого з богів Ви мали на увазі? Якщо ще трохи помолитися, то доведеться саджати за стіл переговорів Єгову з Алахом.
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03.10.2020 22:40 Відповісти
Его бог ***** плешивое😂
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03.10.2020 22:41 Відповісти
Вірмени то такі організми, що пускають "глубокие национальные корни" будь де, чи то в США,чи то в Франції, чи то в Росії (особливо ******* пускати в Маасквє, і на узбережжі Чорного моря).
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03.10.2020 23:28 Відповісти
ну хз, насчет позиционных боевых действий, азербайджан там раскочегарился не на шутку, особенно имея поддержку турции, которая может вступить в бой, если армения официально свой арцах поддержит...раша бы влезла, но у нее там проблемы с логистикой, да и возможно нет желания там светиться
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03.10.2020 23:39 Відповісти
в Азербайджане проживает 120 т. армян. С чего им кого то резать?
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03.10.2020 23:58 Відповісти
Ничего там за Арменией остаться не должно!
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04.10.2020 09:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Fy7IvKVOPUw&feature=emb_logo

Потрясное видео. Военные едут по дороге на село Талыш. Вдоль всей дороги армянская разбитая в хлам техника. Сбилась со счета.
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03.10.2020 23:22 Відповісти
США ввели санкции за крымский мост и против РОСОБОРОНЭКСПОРТА.А это значит Армения не получит оружие из РАБссии...
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03.10.2020 22:34 Відповісти
Это такое, после заявления Ирана о поддержке Азербайджана , ты его попробуй туда привези...
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03.10.2020 22:39 Відповісти
Алиев Астанавись!
Освобождение своих территорий военным путем только усугубит ситуацию.
Единственный выход из 30-летнего кризиса это мирные переговоры и предоставление Карабаху особого армянского статуса.
Поэтому нужно просто перестать стрелять, развести войска на линии разграничения и ввести в состав переговорной группы товарища Фокина.
А своим блицкригом ты рушишь всю российскую систему сепарских говнореспублик, которая выстраивалась 30 лет.
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03.10.2020 22:39 Відповісти
Недурно придумал...
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03.10.2020 22:41 Відповісти
У него есть неоспоримое преимущество. Нет общей границы с рашкой. даже у Армении нет. И да, ватного говна в Азербайджане тоже на порядок меньше.
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03.10.2020 22:51 Відповісти
це ти нас так троліш? ящо ні то давай зустрінемось та прийдемо до концесису, бо вже все дістало..... досить, досить!!!
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04.10.2020 00:46 Відповісти
А в глаза посмотреть?
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04.10.2020 09:16 Відповісти
Исторически сложный вопрос - чей Карабах? После революции он отошел к Азейбарджану, как и республика Азейбарджан стала называться после революции. А до революции все было по другому. Примерно так.
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03.10.2020 22:43 Відповісти
Мне ни хрена не нужно. Пусть поубиваются все, это их дело.
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03.10.2020 23:27 Відповісти
Молодцы!
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03.10.2020 22:44 Відповісти
Алиев согласился на перегоры...война окончена?
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03.10.2020 22:51 Відповісти
Думаю что на переговорах он скажет чтобы оккупационные войска покинули территорию Азербайджана в течение стольки-то часов.
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03.10.2020 23:11 Відповісти
Звери воюют с другими зверями.
Не забывайте, айзеры, в Украине, как минимум, засрали Киев говностроями (Парус, ********, весь Подол возле Житнего). Ары, такие же уроды.
Чем больше они там друг друга зашинкуют, тем чище воздух будет в Украине
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03.10.2020 22:51 Відповісти
Сомневаюсь, набежит беженцев больше чем из Донбасса.
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03.10.2020 23:07 Відповісти
Так те, что в Украине, на историческую родину возвращаться не хотят
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04.10.2020 04:47 Відповісти
Крым следующий, по логике писателей....
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03.10.2020 23:04 Відповісти
Не обязательно прям следующий. Но часики тикают. Ворованное никогда не станет собственностью вора.
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03.10.2020 23:07 Відповісти
Початок є, тепер армянам залишилось вивести свої війська з території Адзербаджану, як що вони не кончені як кацапи
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03.10.2020 23:14 Відповісти
ВОЕННЫМИ СИЛАМИ СТРАНЫ НА ОДНО СЕЛО ЭТО ДОСТОЙНО ПОДЛЫХ ТРУСОВ )))
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03.10.2020 23:17 Відповісти
ВОЕННЫМИ СИЛАМИ СТРАНЫ НА ОДИН БЕРЛИН ЭТО ДОСТОЙНО ПОДЛЫХ ТРУСОВ )))
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04.10.2020 09:30 Відповісти
армяне пишут что отбили этот Матагис.
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03.10.2020 23:18 Відповісти
Алієв повідомив, що ЗС Азербайджану зайняли село Мадагіз - Цензор.НЕТ 8647
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03.10.2020 23:24 Відповісти
А что им еще остаётся, только писать.
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03.10.2020 23:56 Відповісти
Окрім того, що ари вже запросили у Азербайджана переговори.
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04.10.2020 00:33 Відповісти
Просити можуть теж. Колись Азербайджан ці всі прохання таки розгляне.
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04.10.2020 00:35 Відповісти
Мне так "нравится", что из Алиева делают героя. Это такой же диктатор и царь, власть получивший по наследству, преследующий всех инакомыслящих.
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
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04.10.2020 04:45 Відповісти
Та п-уй! Диктатор, так диктатор. Но в данном случае он показал, что нужно делать с ************** васалами и я ситуативно с ним.
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04.10.2020 09:18 Відповісти
Мне так "нравится", что из Сталина делают героя. Это такой же диктатор и царь, власть получивший по наследству, преследующий всех инакомыслящих.
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
Мне так "нравится", что из ДеГолля делают героя. Это такой же диктатор и царь, власть получивший по наследству, преследующий всех инакомыслящих.
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
Мне так "нравится", что из Рузвельта делают героя. Это такой же диктатор и царь, власть получивший по наследству, преследующий всех инакомыслящих.
Царь решил вернуть свою вотчину, вот и воюют
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04.10.2020 09:34 Відповісти
Все правильно ,как и то что ,и главное , свое возвращают.
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04.10.2020 10:20 Відповісти
Самое прикольно ,что французкий безумный эмануэль ,сказал ,что поможет армянам удержать карабах ,от террористов типа. Так получается ,что этот ********** ,против нескольких резолюций оон ,которая признала карабах оккупированной территорией. Азербайджан по ходу свои територии освобождает . А если Армении будет помогать ,то Франция - страна террорист. И этой стране мы доверили учувствовать, на нашей типа, стороне в урегулировании ,войны на донбасе
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04.10.2020 10:18 Відповісти
Алієв повідомив, що ЗС Азербайджану зайняли село Мадагіз - Цензор.НЕТ 105
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04.10.2020 17:00 Відповісти
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