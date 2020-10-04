Армія Азербайджану зайняла Мадагіз: солдат замінює прапор. ВIДЕО

Азербайджанські військовослужбовці в зайнятому 3 жовтня Мадагізі зірвали прапори Вірменії і "Нагірного Карабаху", а потім підняли прапор Азербайджану.

Відео опубліковано на ютуб-каналі Haqqin az, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: Вірменія та Азербайджан заявили, що готові до переговорів про долю Нагірного Карабаху

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його армія 3 жовтня встановила контроль над селом Мадагіз.

Представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованнісян повідомив, що не може "назвати тактичні лінії оборони щодо будь-якої позиції або напрямку".