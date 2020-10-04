Армія Азербайджану зайняла Мадагіз: солдат замінює прапор. ВIДЕО
Азербайджанські військовослужбовці в зайнятому 3 жовтня Мадагізі зірвали прапори Вірменії і "Нагірного Карабаху", а потім підняли прапор Азербайджану.
Відео опубліковано на ютуб-каналі Haqqin az, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його армія 3 жовтня встановила контроль над селом Мадагіз.
Представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованнісян повідомив, що не може "назвати тактичні лінії оборони щодо будь-якої позиції або напрямку".
Топ коментарі
+120 Gozzalik salonu
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+73 Igor Budnik #285429
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https://www.youtube.com/watch?v=Sb17hJSOiis&feature=youtu.be
https://youtu.be/9w85GOAjx5A