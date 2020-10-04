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Армія Азербайджану зайняла Мадагіз: солдат замінює прапор. ВIДЕО

Азербайджанські військовослужбовці в зайнятому 3 жовтня Мадагізі зірвали прапори Вірменії і "Нагірного Карабаху", а потім підняли прапор Азербайджану.

Відео опубліковано на ютуб-каналі Haqqin az, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його армія 3 жовтня встановила контроль над селом Мадагіз.

Представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованнісян повідомив, що не може "назвати тактичні лінії оборони щодо будь-якої позиції або напрямку".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) прапор (486) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+120
Так должно быть на Донбассе и в Крыму с кацапскими тряпками
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03.10.2020 23:54 Відповісти
+85
хороший пример для нас
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03.10.2020 23:55 Відповісти
+73
Очень хочется увидеть подобное в даунбасе с футболянием расейского флага.
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04.10.2020 00:00 Відповісти
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Запалені спонсори ))))))))Армія Азербайджану зайняла Мадагіз: солдат замінює прапор - Цензор.НЕТ 2994
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04.10.2020 16:45 Відповісти
час назад армяне отбили Мадагис
https://www.youtube.com/watch?v=Sb17hJSOiis&feature=youtu.be
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04.10.2020 17:54 Відповісти
фееричная ватная истерика у турецкого посольства на масквабаде))

https://youtu.be/9w85GOAjx5A
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04.10.2020 17:57 Відповісти
Alex 743. Спасибо те за наглядный пример вранья армянских СМИ
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04.10.2020 19:13 Відповісти
Мамед к,шо там Ильхам?))) З бункера винеситьцю потвору.)))
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04.10.2020 20:37 Відповісти
Ты о чем Тигран? Вырази свою мысль яснее. К чему это коверкание моего имени и фамилии?
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04.10.2020 23:44 Відповісти
Till Johan. Вот тут я с тобой соглашусь. Национализм и нацизм разные вещи. Хотя мне как для мусульманина не важна национальность. Важны поступки человека. Хотя и уважение к своему народу никто не отменял.
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04.10.2020 19:20 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Elizrael/status/1312701459469946884
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04.10.2020 20:46 Відповісти
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