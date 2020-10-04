Армяне уничтожают азербайджанскую пехоту под Мадагизом. ВИДЕО
Азербайджанские силы покинули карабахский Мадагиз.
Видео опубликовала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении, пишет Цензор.НЕТ.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армия Азербайджана заняла Мадагиз: солдат заменяет флаг. ВИДЕО
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия 3 октября установила контроль над селом Мадагиз.
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что не может "представить тактические линии обороны по части какой-либо позиции или направления".
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+43 Ярослав Рябченко
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Один из пропагандонов пуйловской рассеи обвинил Пашиняна в разжигании войны
Известный рассеянский деятель, член Совета ********* рассеи ляксей пушков заявил, что обострение в Нагорном Карабахе произошло из-за прихода к власти в Армении Никола Пашиняна. С заявлением рашка-ппопагандон выступил на своем канале в Telegram.
https://haqqin.az/analytics/190877
Щось у вас, пане Григорян, якась дуже однобока "правда"...
Що значить турки поматросять? Вони що, кажуть, що будуть звільняти для України Крим? Ні, у Туреччини, звичайно, свої інтереси,а українці не дурніші вас і все розуміють. Але турки анексію назвали своїми словами, а не підло підтявкують Москві, як це роблять століттями вірмени, які у рашки є старанними шавками, чиї правителі визнали
анексію Криму та підтримали під у рашистську агресію проти України.
А 11 генералів з одного села - це,звичайно,великий аргумент.) ще згадайте про Урарту і як вас сильно боявся Рим... Це вже навіть не смішно.
Видео опубликовала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении
Новость ни о чем.
Вот, когда Азербайджан скажет, что действительно покинул Мадагиз - это будет новость.
"Утверждения азербайджанской стороны, будто Матагис находится под их контролем, не соответствуют действительности. На кадрах показано поражение колонны машин на дороге, ведущей к Матагису", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны НКР.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, будто азербайджанские силы заняли Матагис.
Ты новости ДНР часто смотришь?
НКР не признана никем, включая Роисю и Арменистан.
Это так, если что.
Где-то я это слышал...
Там одна Сімонян в Раша Тудей вже навоювала на Велику Вірменію
США попередили пуйло- навіть не думай втручатись та заважати Азербайджану звільняти свої окуповані території.
Азербайджан якобы пошел на военную операцию в "республике Нагорный Карабах" с одобрения России и ее главы Владимира Путина, который хотел досадить президенту Армении Николу Пашиняну.
Такое мнение в эфире "https://ru.espreso.tv/news/2020/10/04/alyev_nachal_voynu_s_pashynyanom_s_podachy_putyna_pyontkovskyy Еспресо " высказал российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, Москва "ненавидит режим Пашиняна, несмотря на все его угодничество во внешнеполитическом плане" перед РФ
позикою в гривнях?
Президент у нас, клоун, но хорошо, что не на столько придурок, как ты. Ибо вмешиваться в чужую войну, имея собственную, нам совершенно ни к чему.
и снова бесконечные переговоры.
"Великую дрюжбу народов" и социалистический интернационализЬм, все, кто служил в советской армии конца 1970-х гг, испытали на своей шкуре, когда казарменно-уголовный бандитизм дедовщины стал массово сменяться бандитизмом этнических "землячеств":
наиболее зверски дрались между собой азербайджанские и армянские землячества.
И это был СССР.
Будете вы у Бубочки и КАЛомойсконо писю сосать.