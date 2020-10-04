Армяне уничтожают азербайджанскую пехоту под Мадагизом. ВИДЕО

Азербайджанские силы покинули карабахский Мадагиз.

Видео опубликовала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении, пишет Цензор.НЕТ.

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Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия 3 октября установила контроль над селом Мадагиз.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что не может "представить тактические линии обороны по части какой-либо позиции или направления".