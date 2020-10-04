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Вірмени знищують азербайджанську піхоту під Мадагізом. ВIДЕО

Азербайджанські сили покинули карабаський Мадагіз.

Відео опублікувала у фейсбуці прессекретарка Міноборони Вірменії, пише Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Армія Азербайджану зайняла Мадагіз: солдат замінює прапор. ВIДЕО

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його армія 3 жовтня встановила контроль над селом Мадагіз.

Представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованнісян повідомив, що не може "назвати тактичні лінії оборони щодо будь-якої позиції або напрямку".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+43
Армяне уничтожают азербайджанских солдат на азербайджанской земле. Чуть ранее был обстрел системой Ураган со стороны Армении по азербайджанскому городу. Через пару дней они будут на весь мир пускать сопли, как их притесняют - заставляя покинуть оккупированные территории.
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04.10.2020 20:53 Відповісти
+39
Когда Раша на Грузию напала у Вас к каким христианам боьшее предубеждение было?
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04.10.2020 21:04 Відповісти
+38
Коллега, немецкие нацисты тоже были христианами. Правда, это помогло твоим предкам, во время второй мировой?
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04.10.2020 20:57 Відповісти
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що ви вірите як дітлахи різним провокаціям вірменськой влади? вони ж гебельсяни всі
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04.10.2020 22:27 Відповісти
рано радувались.
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04.10.2020 22:29 Відповісти
СТАРШИЙ БРАТ

Один из пропагандонов пуйловской рассеи обвинил Пашиняна в разжигании войны

Известный рассеянский деятель, член Совета ********* рассеи ляксей пушков заявил, что обострение в Нагорном Карабахе произошло из-за прихода к власти в Армении Никола Пашиняна. С заявлением рашка-ппопагандон выступил на своем канале в Telegram.

https://haqqin.az/analytics/190877
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04.10.2020 22:30 Відповісти
тепер вірмени будуть триколори хрюцькі ногами витирати та портетики пуйла зі стін познімають, гой вей біда...
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04.10.2020 23:18 Відповісти
... а потом прилетят Баркайтары и Гарупы и пафосная музыка закончится.
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04.10.2020 22:33 Відповісти
Це фейк. Не знаю як Бутусов пропускає таку інфу! Все йде за сценарієм Баку! Хлопці молодці, нам демонструютьяк потрібно діяти з окупантами!!! Слава героям!!! На азербайджанських сайтах все чорним по білому написано.. слідкуєм далі!!!
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04.10.2020 22:36 Відповісти
А як бути з 7 окупованими районами, що не є Карабахом? Як бути з півмільйоном, якщо не більше, біженців азербайджанців?

Щось у вас, пане Григорян, якась дуже однобока "правда"...

Що значить турки поматросять? Вони що, кажуть, що будуть звільняти для України Крим? Ні, у Туреччини, звичайно, свої інтереси,а українці не дурніші вас і все розуміють. Але турки анексію назвали своїми словами, а не підло підтявкують Москві, як це роблять століттями вірмени, які у рашки є старанними шавками, чиї правителі визнали
анексію Криму та підтримали під у рашистську агресію проти України.
А 11 генералів з одного села - це,звичайно,великий аргумент.) ще згадайте про Урарту і як вас сильно боявся Рим... Це вже навіть не смішно.
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04.10.2020 23:02 Відповісти
Азербайджанские силы покинули карабахский Мадагиз.
Видео опубликовала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении


Новость ни о чем.

Вот, когда Азербайджан скажет, что действительно покинул Мадагиз - это будет новость.
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04.10.2020 22:39 Відповісти
Они туда и не входили.

"Утверждения азербайджанской стороны, будто Матагис находится под их контролем, не соответствуют действительности. На кадрах показано поражение колонны машин на дороге, ведущей к Матагису", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны НКР.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, будто азербайджанские силы заняли Матагис.
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04.10.2020 22:52 Відповісти
А шо такое "нкр"?
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04.10.2020 23:23 Відповісти
Невизнана Карабахська республіка)
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04.10.2020 23:36 Відповісти
О да. Самый заслуживающий доверия источник. НКР еще достовернее армянского радио.

Ты новости ДНР часто смотришь?
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05.10.2020 02:23 Відповісти
Ну говорящей каске потерь нет тоже все верили и чо
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05.10.2020 08:19 Відповісти
И то, что это в любом случае лучше, чем пропаганда террористов.
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05.10.2020 11:26 Відповісти
ДНР, ЛНР - террористические организации.

НКР не признана никем, включая Роисю и Арменистан.

Это так, если что.
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05.10.2020 11:28 Відповісти
азербайджан никогда не скажет правду.там до сих пор не сказано ни слова о своих потерях.
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05.10.2020 08:57 Відповісти
"Украина никогда не скажет правду. Смотрите и слушайте новости Донбабве."

Где-то я это слышал...
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05.10.2020 11:25 Відповісти
Ты не прав. Азербайджан всегда дает ПОИМЕННЫЙ список потерь. Это было и в 2016г и в недавних боях в Товузе. Но после окончания боев. А вот именно Армения дает или часть поименного списка или если полный список, то без указания фамилий и имен. Это известная методика для скрытия потерь.
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05.10.2020 13:03 Відповісти
Tut takoje neponiatnoje video,boleje jasnej kogda droni bjut po armenam,vot tam poteri byli znacytelni popadanija priamo kuda i nado.Armeni naciali raketami obstrelivat,tak i azerbajdzan toze nebudet zdat,tut uvydym mnogo sto interesnogo .Balisticeskije pojdut drugu navstrecu.Armeni Iskanderov omejet nemalo,u azerov tam Izraelskije ocen tocnyje toze kak Iskanderi Lora imejet,tak u Iazerov mnogo Ozraelia produkciji iz toj seriji imjetsia isprobujet
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04.10.2020 22:41 Відповісти
А мені вірменам обов язково вірити?
Там одна Сімонян в Раша Тудей вже навоювала на Велику Вірменію
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04.10.2020 22:43 Відповісти
Симонян давно не армянка
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04.10.2020 23:08 Відповісти
Ага,точно,а хто тоді? Рязанська матрьоха? А чоловік її теперішній, таке ж ватне вірменське лайно і кремлівська підстилка?
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04.10.2020 23:16 Відповісти
Она россиянка армянского происхождения
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05.10.2020 07:01 Відповісти
Так бобриха Симоньян таки рюзьге или армянка? Потрудитесь выражаться яснее.
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05.10.2020 10:47 Відповісти
я думаю кацапка, кацапізм заразний і буває у істот різних національностей
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05.10.2020 20:22 Відповісти
Кстати по концовке видео, не видно, что уничтожена цепь пехоты.
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04.10.2020 22:45 Відповісти
музыка пугающая, а действия мало....
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04.10.2020 22:48 Відповісти
https://youtu.be/BJk-B4cF4dw

США попередили пуйло- навіть не думай втручатись та заважати Азербайджану звільняти свої окуповані території.
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04.10.2020 22:49 Відповісти
Кагебіст "у запасі":

Азербайджан якобы пошел на военную операцию в "республике Нагорный Карабах" с одобрения России и ее главы Владимира Путина, который хотел досадить президенту Армении Николу Пашиняну.
Такое мнение в эфире "https://ru.espreso.tv/news/2020/10/04/alyev_nachal_voynu_s_pashynyanom_s_podachy_putyna_pyontkovskyy Еспресо " высказал российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, Москва "ненавидит режим Пашиняна, несмотря на все его угодничество во внешнеполитическом плане" перед РФ
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04.10.2020 23:39 Відповісти
Все правильно. Армения - демократия, в окружении диутатур - Раши, Турции, Айзербайджана. Пашинян начал реформы, как Грузия в свое время. Соответственно Раша будет рада еали Армения просит свои потуги выдезти из лайна и приползет на коленях.
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05.10.2020 11:07 Відповісти
Жаль, что в Украине президент придурок. Сейчас нужно было бы помочь военной силой Азербайджану и помочь победить и закрепить отношения военно-стратегические и потом они бы нам помогли, когда мы пойдем освобождать свои земли. Нас нужно больше на нашу строну военных союзников. Плюс Турция еще там будет на нашей стороне. Отношения нужно с ними сделать альянстные. Плюс страны - Запада на нашей стороне и нужно их склонять на вооружение Украины, как ближайшую страну к главному врагу - России то бишь. Ну у нас президент стратегически мыслить может только о том, как выполнять команды Коломойского и вернуть к власти всех членов партии регионов...
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04.10.2020 22:51 Відповісти
Зачем помогать? В Азербайджане 10 млн населения, в Армении 3 млн. Как на малого звать бугая.
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04.10.2020 23:04 Відповісти
не кизди, ти нікуди не підеш, бо у тебе вдома диван м"якенький
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04.10.2020 23:10 Відповісти
Как могут алкаши и неумехи помогать?
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04.10.2020 23:31 Відповісти
это ты о ком?
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05.10.2020 13:22 Відповісти
особливо тупим прохання пояснити,чим Україна може допомогти Азербайджану?

позикою в гривнях?
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04.10.2020 23:41 Відповісти
була б потреба, але нафіг не тра, нехай самі розбираються
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05.10.2020 20:25 Відповісти
"помочь военной силой Азербайджану"

Президент у нас, клоун, но хорошо, что не на столько придурок, как ты. Ибо вмешиваться в чужую войну, имея собственную, нам совершенно ни к чему.
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05.10.2020 07:52 Відповісти
Тем более что Европа не на стороне Айзедбайджана. Ссориться с Европой...
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05.10.2020 11:08 Відповісти
брешут ары шо кацапы. это все снималась на киностудии копарателефильм. не аидео артисты эриваньского театра комедии.
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04.10.2020 23:16 Відповісти
Азеры бестолковые. Из них воины никакущие. Короче, клоуны!
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04.10.2020 23:28 Відповісти
что вэтом карабахе барабахе хорошего там травы нет даже
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04.10.2020 23:38 Відповісти
Якого року це відео?
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04.10.2020 23:49 Відповісти
скоро обе стороны выдохнутся, это уже ясно, блиц крига не будет.
и снова бесконечные переговоры.
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05.10.2020 00:48 Відповісти
носатые армянсие соколы это конечно ржачное лого)))))))))))) они и с нашивками такими бегают? Я бы не смог с ними воевать, ржалбы как конь постоянно...
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05.10.2020 00:56 Відповісти
Был СССР - были братские народы. Все жили дружно.Армяне с азерами в том числе. Баку был почти наполовину армянским. Была мощная стран, экономика, работали и создавались предприятия. Была медицина, образование, наука. Сейчас ничего этого нет. Предприятий вообще почти не осталось всё порезали на металлолом, продали китайцам. И скоро совсем не останется. Шмыгаль говорит что скоро пенсии будет платить нечем. Люди, дети и внуки тех кто выиграл войну убивают друг друга. Это то к чему мы стремились или нас подло обманули?
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05.10.2020 03:04 Відповісти
Весь совок скоро превратится в Югославию. Все еще впереди. Международному сообществу надо уже думать, как будем делить эту территорию.
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05.10.2020 05:49 Відповісти
Тебя подло обманули.Я работал на комсомольской стройке в 70х годах.Каждую субботу была массовая драка армян с азербайджанцами. Вот такая дружба народов.
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05.10.2020 06:20 Відповісти
Совки (в самом худшем смысле этого слова) предпочитали не видеть этого. Им важно было выплавить 100500 миллионов тонн стали на работе,потом сходить в магазин, там купить пузырь по 3.62 и колбасы по 2.20, ужраться на скамейке под домом и там же заснуть. И это ведь была прекрасная жизнь, а вы тут всё сломали. Особенно сломали науку, да. И образование. Хорошее было образование, правда ведь? Сколько потом этих советских "образованных" воду в трехлитровых банках Чумаком от телевизора заряжали?
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05.10.2020 06:55 Відповісти
шикарный текст о совках-чумаковцах, получивших лучшее в мире советское образование и "заряжающих" воду от телевизора. Респект, ув. Шеба.

"Великую дрюжбу народов" и социалистический интернационализЬм, все, кто служил в советской армии конца 1970-х гг, испытали на своей шкуре, когда казарменно-уголовный бандитизм дедовщины стал массово сменяться бандитизмом этнических "землячеств":

наиболее зверски дрались между собой азербайджанские и армянские землячества.
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07.10.2020 17:42 Відповісти
Помню еще в 1979 году в Туркмении служил, в Кизил Арвате стояла дивизия-так осенью азеры с арами устроили перестрелку в части..,нас пограничников подняли на "нейтрализацию" этого "беспредела"...,заняло два часа....Но про это никто не писал в "газетах".....
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05.10.2020 10:31 Відповісти
Читаем википедию:"Эта площадь (им. Ленина) в 1988 году стала ареной практически непрерывных митингов в поддержку требования о передаче НКАО в состав Армянской ССР. В 1968 году в Степанакерте уже имела место вспышка насилия на межнациональной почве. Тогда в городе проходил судебный процесс над директором городской школы-азербайджанцем, обвинявшегося в убийстве армянской девочки. Собравшиеся у здания суда армяне посчитали приговор судьи-азербайджанца слишком мягким[19] и сожгли машину, в которой находились преступник, судья и ещё несколько человек"
И это был СССР.
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05.10.2020 07:12 Відповісти
...прочитав твой бред, я теперь отчетливо понимаю: кто, выходя из мавзолея, мог сказать, что "ленин и теперь живее всех живых"...
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05.10.2020 08:21 Відповісти
Шмыгаль тебе и не такое прокукарекает. Надо было быть последним идиотом, чтобы выбрать президентом клоуна-придурка, который только и умеет, что членом на рояле играть. Такая у него вся команда. Тупое стадо зебанутых баранов. Когда Гройсман покидал свой пост, он оставил зебанькам на счету 182 лярда гривень. Пришло зебанутое быдло и через 3 месяца на счету казначейства остадось минус 50 лярдов. Потом минус 300 лярдов. Где деньги, быдло зебанутое?
Будете вы у Бубочки и КАЛомойсконо писю сосать.
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05.10.2020 09:04 Відповісти
Эти кадры очередные армянские фейк, Карадиз взяли азербайджанская армия 4 октября
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05.10.2020 04:26 Відповісти
НУ ЕСЛИ РОССИЙСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ НЕ ХОТЯТ АННЕКСИРОВАТЬ, ТО ДУРАКИ !!!
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05.10.2020 06:28 Відповісти
армяшки доиграются что их пинками загонят прямо в ереван...
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05.10.2020 09:26 Відповісти
Арам вірити що дурню з гори котитись,притому підроздыли "спецпропаганди" росії в повному склады в апменії......
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05.10.2020 10:33 Відповісти
А откуда у армян и вермен такое высокоточное оружие?Ведь Украине для получения несколько десятков ,,Джавелинов,,пришлось пройти семь кругов ада а и что-то сама страна производит.А здесь на видеороликах на ютуб видно что это высокоточное оружие применяют даже по одному пехотинцу.
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05.10.2020 12:52 Відповісти
у азеров из Турции, у армян от Раши.
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05.10.2020 13:25 Відповісти
И видимо в неограниченом количестве.
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05.10.2020 13:43 Відповісти
кстати, наши Джавелины поломались. то ли брак, то ли не на те кнопки жмут.
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05.10.2020 13:26 Відповісти
...толи на их производстве саботажники и диверсанты...
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05.10.2020 13:29 Відповісти
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05.10.2020 13:32 Відповісти
це від безсилля, хоч когось, хоч якось
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05.10.2020 20:30 Відповісти
Вірмени знищують азербайджанську піхоту під Мадагізом - Цензор.НЕТ 9145
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05.10.2020 13:28 Відповісти
Армяне, вперёд! На Баку!
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05.10.2020 14:44 Відповісти
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