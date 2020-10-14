Голосование при пандемии: нужны маска, антисептик и собственная ручка, - ЦИК. ВИДЕО

Центральная избирательная комиссия призывает украинцев приходить на избирательные участки в масках, использовать антисептик и прихватить с собой личную ручку, а детей оставить дома.

Ролик с такими рекомендациями опубликован на канале ЦИК в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Избирателям советуют заходить в помещение для голосования в защитной маске и при входе обработать руки антисептическим средством, а также соблюдать безопасную дистанцию ​​в 1,5 метра.

Кроме этого, избирателей просят не брать детей в помещение для голосования и по возможности пользоваться личной ручкой.

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Как сообщалось, Верховная Рада назначила на воскресенье, 25 октября, очередные местные выборы в Украине.

По состоянию на 14 октября в Украине лабораторно подтверждены 276 177 случаев COVID-19, из них за последние сутки - 5 590.