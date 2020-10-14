Голосование при пандемии: нужны маска, антисептик и собственная ручка, - ЦИК. ВИДЕО
Центральная избирательная комиссия призывает украинцев приходить на избирательные участки в масках, использовать антисептик и прихватить с собой личную ручку, а детей оставить дома.
Ролик с такими рекомендациями опубликован на канале ЦИК в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
Избирателям советуют заходить в помещение для голосования в защитной маске и при входе обработать руки антисептическим средством, а также соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра.
Кроме этого, избирателей просят не брать детей в помещение для голосования и по возможности пользоваться личной ручкой.
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Только самоуправление где на дурь каждого посадовця можно адекватно ответить. Если дом квартал, школьный округ самоуправляется то часть податкив может оставляь себе на самоуправление. Нечего кормить свиней корыта и повадырей от гархата.