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Голосование при пандемии: нужны маска, антисептик и собственная ручка, - ЦИК. ВИДЕО

Центральная избирательная комиссия призывает украинцев приходить на избирательные участки в масках, использовать антисептик и прихватить с собой личную ручку, а детей оставить дома.

Ролик с такими рекомендациями опубликован на канале ЦИК в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Избирателям советуют заходить в помещение для голосования в защитной маске и при входе обработать руки антисептическим средством, а также соблюдать безопасную дистанцию ​​в 1,5 метра.

Кроме этого, избирателей просят не брать детей в помещение для голосования и по возможности пользоваться личной ручкой.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин обнародовал постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений

Как сообщалось, Верховная Рада назначила на воскресенье, 25 октября, очередные местные выборы в Украине.

По состоянию на 14 октября в Украине лабораторно подтверждены 276 177 случаев COVID-19, из них за последние сутки - 5 590.

Автор: 

голосование (1396) карантин (16729) местные выборы (2752) ЦИК (3644) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Голосование при пандемии: нужны маска, антисептик и собственная ручка, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1920
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14.10.2020 22:26
+5
При голосовании в первую очередь нужны мозги
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14.10.2020 22:35
+2
Самоизолояция и карантин начнутся с 26 октября. Без маски штраф 20 000 гривен.Бизнес проект КороновиRUS шагает по планете...
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14.10.2020 22:29
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Голосование при пандемии: нужны маска, антисептик и собственная ручка, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1920
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14.10.2020 22:26 Ответить
Самоизолояция и карантин начнутся с 26 октября. Без маски штраф 20 000 гривен.Бизнес проект КороновиRUS шагает по планете...
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14.10.2020 22:29 Ответить
голосовать, то не за кого, один лохотрон, никакая маска не поможет
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14.10.2020 22:31 Ответить
На президентських було 39 кандидатів і тут теж казали що ні за кого.
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14.10.2020 22:34 Ответить
головне ж не кількість, я якість, а це такі технології, коли штампують десятками тимчасових кандидатів і партій, де ніхто ні за шо не відповідає.
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14.10.2020 23:01 Ответить
Тю, я завжди зі своєю ручкою ходжу, бо в них постійно не пишуть ручки...
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14.10.2020 22:32 Ответить
Ідіть ви нафіг з такими виборами, коли в країні 73% ідійотів та 14% ЗАЖОПУ.
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14.10.2020 22:32 Ответить
При голосовании в первую очередь нужны мозги
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14.10.2020 22:35 Ответить
а паспорт??? )))))
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14.10.2020 22:40 Ответить
1,5 метра дистанции...между голосующими и голосующим и работником избирательной комиссии.. Шутники однако.. Кто то считает это реальным... А документы из рук в руки ( паспорт), а бюллетень из рук в руки.., а шторочки коснулись, а на стол оперлись, а входные двери., ручки.. Ну ладно своя ручка, перчатки, маски, даже очки , антисептик это я понимаю, но контактов все равно не избежать, а уж о дистанции вообще и разговаривать не приходится. Представляю что будет с показателями по ковиду и смертности. к середине ноября. В общем готовимся на удаленку, к жесткому карантину , теперь уже не скрываемому" красному - черному" и т.д до лета. Но это уже будет совершенно другая история.
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14.10.2020 22:40 Ответить
Выборы должны были ПЕРЕНЕСТИ НА ГОД, но через год у зеленых будет НОЛЬ РЕЙТИНГА, НОЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МАНДАТОВ и, соответственно, НОЛЬ ДОХОДОВ С ПРОДАЖИ ЭТИХ МАНДАТОВ. Поэтому - деньги всё, здоровье народа - ничто... Уроды.
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14.10.2020 22:43 Ответить
А, что выдавать каждому голосующему копеечную авторучку в подарок, не возможно? А если она будет ещё и с памятной надписью, то может и явка избирателей повысится.
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14.10.2020 23:01 Ответить
И да, лицам, употребляющим антисептик перорально, просьба делать это после посещения избирательного участка, а не до.
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14.10.2020 23:14 Ответить
Та я навіть презерватив одягну щоб не дай Боже за Зеленського і його слуг не проголосувать.
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14.10.2020 23:17 Ответить
Так советуют или обязывают? Вы все таки определитесь, возьмите ответственность на себя...
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15.10.2020 00:30 Ответить
И если таки перед избирательным участком вам выдадут опросник от призедента то это хорошо - в целях соблюдения санитарных норм можно будет кинуть его на пол и вытереть об него ноги .
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15.10.2020 06:03 Ответить
Значить деньги гуляют по рукам без перчаток, а ручка чем хуже. Идиоты и власть такая.
Только самоуправление где на дурь каждого посадовця можно адекватно ответить. Если дом квартал, школьный округ самоуправляется то часть податкив может оставляь себе на самоуправление. Нечего кормить свиней корыта и повадырей от гархата.
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15.10.2020 10:17 Ответить
 
 