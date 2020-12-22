Суд обязал ГБР раcследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего под Зайцево морпеха Ярослава Журавля и обязал Госбюро расследований начать производство о совершении президентом Владимиром Зеленским действий, в результате которых бойца не удалось спасти.
Об этом сообщает волонтер Глеб Бабич, передает Цензор.НЕТ.
"Первая, маленькая, но - победа в деле Ярослава Журавля. Печерский суд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля на ГБР. Которое отказалось возбуждать дело по расследованию действий и бездействия В. Зеленского, которые привели к гибели морпеха.
Суд обязал ГБР внести заявление в единый реестр, и начать следственные действия, к которым их обязывает Закон", - написал Бабич в комментарии.
Цензор.НЕТ вновь публикует поданный отцом Журавля иск против президента Владимира Зеленского.
Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.
Тела погибших и раненный военнослужащий, который впоследствии скончался, остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего Ярослава Журавля, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.
Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.
Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.
Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".
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и меня по развлекать .
А хто по завишених цінах купив бронежилети? А хто визначив, що вони пробиваємі? А хто поставляв непробиваємі бронежитети і не по завишеним цінах? Такі хоч є? А які торжества в Києві і хто їх там зробив? Це Ваша дурна кацапська пропаганда. Бо на той момент в Києві не було ні однієї військової частини, навіть 101 президенстський полк пішов на схід, бо інших не було. Навіть не було міліції, вона після зради розбіглася. І потрібно було демонструвати, що там є війська, щоб сцикливі кацапи туди не лізли своїми ДРГ. Для проведення АТО там вистачало наших сил, нікому і в голову не могло дійти, що зайдуть регулярні війська московії. А провина за загибель наших військових лежить виключно на російсько-терористичних військах, які називали себе "братами" і тайком перелізли через кордон і вбивали наших зі всіх видів зброї. Бо деякі наші навіть не могли спочатку стріляти в російськиі війська нападу, все ще вважали їх братами. А Ваші зелені проводили гастролі в московії і на Донбасі, заробляли бабоси і "косили" від армії.
І ще,- ні зелені, ні білі, ні голубі, ні російськи ВОНИ НЕ МОЇ !
Так, я голосував за зелених, ну то що? Не перши й не останній раз я наступив на грблі, як і багато інших українців! Але я не піду з цього приводу вішаться у Голосіївському лісі. ...
Як і за збитий Боїнг.
Порошенко відбив у ***** 2/3 Донбасу.
Вони ненавидять Порошенка за те, що той послав ***** і Россію на Х.
Що Порошенко довів: Україна, не «малінькая слабая страна хахлов», як вшито у мізках совкохохла, а країна, Добробати і Армія якої, на страх і подив Європи, зуміла поламати всі плани «грозного *****», якого малараси «уважають».
От саме за те, малараси і ненавидять Порошенка, що він послав їх тайних кумирів ***** і Рашку.
Яких вони: «сцю-значіт, уважаю»
Майор Ковальов тобі в поміч.