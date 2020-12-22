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Суд обязал ГБР раcследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего под Зайцево морпеха Ярослава Журавля и обязал Госбюро расследований начать производство о совершении президентом Владимиром Зеленским действий, в результате которых бойца не удалось спасти.

Об этом сообщает волонтер Глеб Бабич, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Моего сына наградили орденом "За мужество" вместе со лжецом и предателем, который бросил его на поле боя", - отец погибшего под Зайцево морпеха Журавля. ВИДЕО

"Первая, маленькая, но - победа в деле Ярослава Журавля. Печерский суд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля на ГБР. Которое отказалось возбуждать дело по расследованию действий и бездействия В. Зеленского, которые привели к гибели морпеха.
Суд обязал ГБР внести заявление в единый реестр, и начать следственные действия, к которым их обязывает Закон", - написал Бабич в комментарии.

Суд обязал ГБР раcследовать умышленные действия Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево 01
Суд обязал ГБР раcследовать умышленные действия Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево 02

Цензор.НЕТ вновь публикует поданный отцом Журавля иск против президента Владимира Зеленского.

Суд обязал ГБР раcследовать умышленные действия Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево 03
Суд обязал ГБР раcследовать умышленные действия Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево 04Суд обязал ГБР раcследовать умышленные действия Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево 05

Читайте также: Дочь погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников Украины. ФОТО ДНЯ

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий, который впоследствии скончался, остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего Ярослава Журавля, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Смотрите также: Обстрел под Зайцево: Украинский воин, входящий в состав эвакуационной группы, оставался жив. ВИДЕО

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".

Зеленский Владимир (20474) смерть (9230) суд (25110) Донбасс (26956) 35 отдельная бригада морской пехоты (63)


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Топ комментарии
+46
политические проститутки ради своего паблисити запиливают гундосики тебе на радость...
Отец потерял сына. Отцу теперь жить с пониманием того, какие муки перенес сын, истекая кровью на 35-градусной жаре из-за намеренной бездеятельности безъяйцевого сценического идиота. Этот президент-клоун, а ну-ка, напомни мне, что уплетал твой идиот квартальный с улыбочкой на очередном гундосике, взяв дело под свой личный контроль...
Какие бы меры не принимались против этой зеленой срани, накрывшей часть моей Украины, они все идут только на пользу и самоочищение.
Пойми, наконец, не может и не имеет права клоун, бряцавший х'ем по клавишам, насмехаашийся над страной, протестующими людьми и верой, не может и не должно это дерьмо зеленое допускаться к власти... над тобой, кстати, тоже.
Все еще не дошло до тебя?
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22.12.2020 10:28
+30
Похорони сына,мы поддержим твой пиар. Ты совсем зебуин животное
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22.12.2020 10:16
+26
Що вибори в США житворящі роблять.)

Офіс генпрокурора відкрив справу щодо можливої держзради народного депутата Андрія Деркача. Справу також порушили щодо можливого втручання Деркача у діяльність державного діяча.

Про це повідомив https://antac.org.ua/news/ofis-henprokurora-vidkryv-spravu-pro-derzhavnu-zradu-nardepa-derkacha/ «Центр протидії корупції» .

Активісти нагадали, що ще в жовтні подали в Офіс генпрокурора заяви щодо депутата Деркача, а також нардепа Олександра Дубінського. «Центр протидії корупції» звернувся до Офісу генпрокурора через оприлюднення так званих плівок Деркача та заяви вказаних депутатів про необхідність розслідувати нібито корупції тоді ще кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Крім того, Дубінський та Деркач ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

«Офіс генпрокурора спочатку відмовився відкривати справу щодо нардепів. Але згодом Печерський райсуд за скаргою ЦПК зобов'язав Офіс генпрокурора відкрити відповідне провадження. Тепер же в Офіс генпрокурора повідомили, що справа відкрита», - зазначили активісти.
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22.12.2020 10:13
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Ну да. А тьі шо, думаешь что умньій?
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22.12.2020 12:31 Ответить
Ага, чего то тварь *************, ни кучму ни януковоща не вспоминает, они же белые и пушистые!!!!! Мрази кремлевские, сволочи конченные, ни разу не палятся, утырки.
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22.12.2020 12:30 Ответить
Слабенько, так ты нелоха не отмажешь.
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22.12.2020 11:42 Ответить
я не адвокат и не прокурор и
соответственно не имею полномочий отмазывать
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22.12.2020 11:52 Ответить
Тьі дурак. Ето сразу видно
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22.12.2020 12:32 Ответить
Сам дурак!
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22.12.2020 12:57 Ответить
ник смени.
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22.12.2020 13:44 Ответить
Нет не сменю, ибо этот ник очень притягивает тупое быдло что то вякнуть
и меня по развлекать .
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22.12.2020 14:49 Ответить
JFYI, "поразвлекать" пишется слитно.
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04.01.2021 09:29 Ответить
смотря как будешь развлекать
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20.01.2021 07:51 Ответить
Но стараешься. Действительно, зачем мешать Янелоху пилить бюджет и вводить во власть рыгов? Давайте начнём с Кравчучки, потом Чучмы , ведь надо дать Нелоху время пригласить миротворцев параши
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22.12.2020 15:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/455455

А хто по завишених цінах купив бронежилети? А хто визначив, що вони пробиваємі? А хто поставляв непробиваємі бронежитети і не по завишеним цінах? Такі хоч є? А які торжества в Києві і хто їх там зробив? Це Ваша дурна кацапська пропаганда. Бо на той момент в Києві не було ні однієї військової частини, навіть 101 президенстський полк пішов на схід, бо інших не було. Навіть не було міліції, вона після зради розбіглася. І потрібно було демонструвати, що там є війська, щоб сцикливі кацапи туди не лізли своїми ДРГ. Для проведення АТО там вистачало наших сил, нікому і в голову не могло дійти, що зайдуть регулярні війська московії. А провина за загибель наших військових лежить виключно на російсько-терористичних військах, які називали себе "братами" і тайком перелізли через кордон і вбивали наших зі всіх видів зброї. Бо деякі наші навіть не могли спочатку стріляти в російськиі війська нападу, все ще вважали їх братами. А Ваші зелені проводили гастролі в московії і на Донбасі, заробляли бабоси і "косили" від армії.
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22.12.2020 12:14 Ответить
Вибачте, але я не буду шукати статті на підтведження свого коменту. Я знаю одне - я про це читав. Мені так запам*яталося...
І ще,- ні зелені, ні білі, ні голубі, ні російськи ВОНИ НЕ МОЇ !
Так, я голосував за зелених, ну то що? Не перши й не останній раз я наступив на грблі, як і багато інших українців! Але я не піду з цього приводу вішаться у Голосіївському лісі. ...
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22.12.2020 12:33 Ответить
Чувак, доля Ярослава Журавля, це результат також, і твого вибору...
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22.12.2020 12:50 Ответить
Бо за чотири дні можна було знайти спосіб врятувати пораненого. А його по наказу пісюніста кинули помирати під пекучим сонцем.
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22.12.2020 13:44 Ответить
Так, це мудаковатий наказ! Тим більше, що це не його справа. Нехай відповідає за цій свій вчинок...
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22.12.2020 15:38 Ответить
Рано, чи пізно відповість ху@ло і його терористичні війська.
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22.12.2020 12:34 Ответить
Відповість ДРГ Россіі.
Як і за збитий Боїнг.
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22.12.2020 12:46 Ответить
Головнокомандувач відповідає за Україну.
Порошенко відбив у ***** 2/3 Донбасу.
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22.12.2020 12:54 Ответить
Тепла Роса, у нас війна. Відомий ворог - парашна московія, яка запускає свої дрони і ДРГ на територію України, має купу своїх тут малоросів і навіть серед військових, поліції і СБУ. Чи Ви зможете мене переконати, що хтось із патріотів країни, чи головнокомандувач знищував склади з ************? Але тут мова не про це, тут мова про преЗедента, який залишив помирати під відкрититм небом, під палющим сонцем пораненого, стікаючого кров'ю свого захисника - сержанта Журавля і медика Ілїна, а сам поїхав жерти морепродукти, поставивши цей епізод на свій особистий контроль. Не повідомив в ООН, чи інші міжнародні структури, щоб спасти захисника України. Інший випадок - перевезти труп мера Харкова з Німіччини, де всі рухи заборонені, бо локдаун Тут всі сепарсько-малороські сили вийшли на німців і добилися свого через дипломатичні установи. А чому за життя Журавля не боролися і не грюкали в дваері німців, які є у Нормандській групі?
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22.12.2020 12:48 Ответить
Та хохломанкурти/малараси все це прекрасно знають.
Вони ненавидять Порошенка за те, що той послав ***** і Россію на Х.
Що Порошенко довів: Україна, не «малінькая слабая страна хахлов», як вшито у мізках совкохохла, а країна, Добробати і Армія якої, на страх і подив Європи, зуміла поламати всі плани «грозного *****», якого малараси «уважають».
От саме за те, малараси і ненавидять Порошенка, що він послав їх тайних кумирів ***** і Рашку.
Яких вони: «сцю-значіт, уважаю»
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22.12.2020 13:07 Ответить
За Іловайськ питай тих, хто хотів відтиснути ЗуГРЕС у Ахмєтова.
Майор Ковальов тобі в поміч.
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22.12.2020 12:47 Ответить
За "зелений коридор" відповість ху@ло і тварини з мокшандії, які себе називали офіцерами і дали позорне "слово" не стріляти.
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22.12.2020 12:50 Ответить
Там Хомчак домовлявся і ще парочка хенералів - цікаво де він зараз...... Суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим - Цензор.НЕТ 5197 напевно в судді, чи - не дай Бог керує військами..... Суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим - Цензор.НЕТ 5197
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22.12.2020 12:59 Ответить
Юріка йому зараз призвали туди на поміч.
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22.12.2020 13:02 Ответить
А Муженко хіба такий дурний, що повірив у зелений коридор? Думаю, навмисне.
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22.12.2020 13:50 Ответить
Там Хомчак домовлявся і ще парочка хенералів - цікаво де він зараз...... напевно в судді, чи - не дай Бог керує військами.....
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22.12.2020 12:59 Ответить
Это все бред!!! Покойный, был контрактным военнослужащим ВСУ и прекрасно знал на что шел, если идешь воевать - будь готов получить пулю или наступить на мину.
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22.12.2020 13:41 Ответить
шел бы ты отсюда, кацапосрань. Это вас как собак нерезаных полно на рассее, а здесь своих ценят.
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22.12.2020 13:47 Ответить
Судячи з ніка, то серб. Але вони однакові, їх теж за людей не вважають.
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22.12.2020 13:54 Ответить
прийдёт весна - зелень сажать будем.
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22.12.2020 14:02 Ответить
Обращаюсь к проукраинским адвокатам - патриотам! Сделайте себе имя или подтвердите свою высококлассную репутацию - окажите поддержку и помогите отцу вона - героя Ярослава Журавля, помогите украинской армии, помогите всей воюющей Украине добиться справедливости и привлечь к ответственности убийцу или убийц Ярослава Журавля.... Украинские воины герои не должны погибать из-за трусости, тупости, подлости, продажности , предательства своих военачальников, своих командиров, своего главнокомандующего....
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22.12.2020 15:06 Ответить
Суд зобов'язав ДБР розслідувати "умисні дії" Зеленського, які спричинили загибель морпіха Журавля під Зайцевим - Цензор.НЕТ 6376
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23.12.2020 01:23 Ответить
бесперспективная туфта.
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23.12.2020 04:16 Ответить
Еще не поздно выводить на чистую воду изменников предателей и врагов нации!
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23.12.2020 09:32 Ответить
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