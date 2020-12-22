Суд обязал ГБР раcследовать "умышленные действия" Зеленского, повлекшие гибель морпеха Журавля под Зайцево. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу отца погибшего под Зайцево морпеха Ярослава Журавля и обязал Госбюро расследований начать производство о совершении президентом Владимиром Зеленским действий, в результате которых бойца не удалось спасти.

Об этом сообщает волонтер Глеб Бабич, передает Цензор.НЕТ.

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"Первая, маленькая, но - победа в деле Ярослава Журавля. Печерский суд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля на ГБР. Которое отказалось возбуждать дело по расследованию действий и бездействия В. Зеленского, которые привели к гибели морпеха.

Суд обязал ГБР внести заявление в единый реестр, и начать следственные действия, к которым их обязывает Закон", - написал Бабич в комментарии.





Цензор.НЕТ вновь публикует поданный отцом Журавля иск против президента Владимира Зеленского.





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Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий, который впоследствии скончался, остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего Ярослава Журавля, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

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Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

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