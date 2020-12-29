Избранный вице-президент США Харрис в прямом эфире привилась от COVID-19. ВИДЕО
Избранный вице-президент США Камала Харрис сделала прививку от COVID-19 во время прямого эфира на телевидении.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это в буквальном смысле спасение жизни. Я доверяю ученым. А это ученые создали и одобрили эту вакцину. Поэтому я призываю всех: когда придет ваша очередь, сделайте прививку. Речь идет о том, чтобы спасти вашу жизнь, жизни членов вашей семьи и жизнь вашего сообщества ", - сказала Харрис.
Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от коронавируса чуть более недели назад.
Также на Цензор.НЕТ: Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов
В декабре в США начали применять первые две вакцины от коронавируса. Первой разрешение от властей получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech, второй - вакцина от Moderna. Оба препарата для выработки устойчивого иммунитета необходимо вводить дважды.
С начала пандемии в США заразились коронавирусом более 19,7 млн человек, более 343 тыс. умерли.
Читайте на Цензор.НЕТ: Власти Украины должны выгрызать контракты на вакцину от коронавируса, а не ждать реализацию COVAX, - Елисеев
Прочитай програму Байдена - вона тупо списана з Шваба.
Почитай про Great Reset від World Economic Forum - https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/ відміна приватної власності до 2030
Послухай Трюдо який радіє шансу який випав через Ковід впровадити цей Great Reset.