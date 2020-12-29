РУС
Избранный вице-президент США Харрис в прямом эфире привилась от COVID-19. ВИДЕО

Избранный вице-президент США Камала Харрис сделала прививку от COVID-19 во время прямого эфира на телевидении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это в буквальном смысле спасение жизни. Я доверяю ученым. А это ученые создали и одобрили эту вакцину. Поэтому я призываю всех: когда придет ваша очередь, сделайте прививку. Речь идет о том, чтобы спасти вашу жизнь, жизни членов вашей семьи и жизнь вашего сообщества ", - сказала Харрис.

Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от коронавируса чуть более недели назад.

Также на Цензор.НЕТ: Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов

В декабре в США начали применять первые две вакцины от коронавируса. Первой разрешение от властей получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech, второй - вакцина от Moderna. Оба препарата для выработки устойчивого иммунитета необходимо вводить дважды.

С начала пандемии в США заразились коронавирусом более 19,7 млн человек, более 343 тыс. умерли.

Читайте на Цензор.НЕТ: Власти Украины должны выгрызать контракты на вакцину от коронавируса, а не ждать реализацию COVAX, - Елисеев

+9
Угу. ковид не существует, Земля плоская, а Трумп - вЯЯличайший Гений Современности Межгалактического масштаба. Ты, кстати, вспомнил как зовут фюрерка русни?
29.12.2020 21:02 Ответить
+8
Укололи вітамінкою.
При реальній пандемії не потрібно було б всім презікам і замам вилазити на екран і рекламувати.
29.12.2020 20:58 Ответить
+6
Угу, это заговор, в котором участвует абсолютно весь медпесронал планеты.
29.12.2020 21:12 Ответить
Логічно, але вони самі про себе так пишуть. Почитай Klaus Schwab.
Прочитай програму Байдена - вона тупо списана з Шваба.
Почитай про Great Reset від World Economic Forum - https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/ відміна приватної власності до 2030

Послухай Трюдо який радіє шансу який випав через Ковід впровадити цей Great Reset.
29.12.2020 23:15 Ответить
Где куча медиков, выступающих против ковид-заговора? Чей Крым?
29.12.2020 23:19 Ответить
Они и ковид так рекламировали когда презики весной вдруг резко стали «болеть». Чтоб людей перепугать.
29.12.2020 21:07 Ответить
29.12.2020 21:08 Ответить
"Болеют" виключно 3 дня, а простий люд по місяцю, замітили?
29.12.2020 21:12 Ответить
Ага) В том и прикол)
29.12.2020 21:20 Ответить
Ха, вы думаете президенты сущенствуют?!
29.12.2020 21:40 Ответить
Щеплення проти пуйла та зелі! Здоров"ячка тобі, Камало!)
29.12.2020 21:06 Ответить
Прям как Тимошенко и Тамифлю
29.12.2020 21:26 Ответить
реклама всякая нужна , реклама всякая важна. кому то бутсы найк рекламировать, кому то вакцину)
29.12.2020 21:28 Ответить
Смотря сколько прорАссейских гнид накинулись на Камилу Харрис,-можете быть уверены,что рашки,при новой власти в США,будет хана!
29.12.2020 22:03 Ответить
При "при новой власти в США" не буде й України. В планах глобалістів, які вони зовсім не скривать, покінчити з національними державами і об'єднати всі країни одним урядом, тому конфлікти припяниться, в тому числі і з рашкою.
30.12.2020 05:15 Ответить
Украина будет,-а рашки не будет! Так что ищи уже сейчас барина!
30.12.2020 07:31 Ответить
Президенти які біжать під камери робити собі укольчик (що є особистою, приватною справою, на зразок лікування чиряка на сраці) - є вочевидь маріонетками.
29.12.2020 22:23 Ответить
и если таки колят не витамины, то точно антитела! Не зря Трамп после выписки обещал лечить американцев так же , как лечили его, а не простых амеров! Тупой народ , трясущийся над своей никчемной жизнью, не понимает, что никто никому не нужен -- нас 8 млрдов! Как микробов! А ресурсы ограничены...
29.12.2020 22:46 Ответить
А ягель,лемминги? Тебе хватит,не переживай!
30.12.2020 07:29 Ответить
Кацапские калоеды тут как тут
29.12.2020 22:28 Ответить
а ******** до сих пор не отважился вакцинироваться, видать знает старый черт, шо там набодяжили в Спутник -V
30.12.2020 01:32 Ответить
зачем клонам вакцина? У них и так срок эксплуатации небольшой
30.12.2020 09:47 Ответить
А ось зі слів Байдена на відео ви спостерігали вакцинацію https://twitter.com/JFNYC1/status/1344055804136194050?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1344055804136194050%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.breitbart.com%2F2020-election%2F2020%2F12%2F29%2Fwatch-joe-biden-calls-kamala-harris-president-elect%2F обраного президента Харріс
30.12.2020 07:07 Ответить
Так чей Крым,идиот? Или водобоязнь?
30.12.2020 07:36 Ответить
Сходи на паралельну вітку почитай, вас тролей вже клинить
30.12.2020 08:20 Ответить
Самый голодный тролль на этой ветке ТЫ! Пшол вон,животное!
30.12.2020 09:34 Ответить
Канадійська троляка всю гілку обдристала, страшно заходити.
30.12.2020 23:47 Ответить
