Избранный вице-президент США Харрис в прямом эфире привилась от COVID-19. ВИДЕО

Избранный вице-президент США Камала Харрис сделала прививку от COVID-19 во время прямого эфира на телевидении.

"Это в буквальном смысле спасение жизни. Я доверяю ученым. А это ученые создали и одобрили эту вакцину. Поэтому я призываю всех: когда придет ваша очередь, сделайте прививку. Речь идет о том, чтобы спасти вашу жизнь, жизни членов вашей семьи и жизнь вашего сообщества ", - сказала Харрис.

Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от коронавируса чуть более недели назад.

В декабре в США начали применять первые две вакцины от коронавируса. Первой разрешение от властей получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech, второй - вакцина от Moderna. Оба препарата для выработки устойчивого иммунитета необходимо вводить дважды.

С начала пандемии в США заразились коронавирусом более 19,7 млн человек, более 343 тыс. умерли.

