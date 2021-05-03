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Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста приехал в Киев. ВИДЕО

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), которому в 2017 году запрещали въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, находится в Киеве.

Об этом сообщил в Facebook активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ. Он также обнародовал видеоподтверждение - Баста находился в столичном ресторане "Mocco".

Информацию о том, что россиянин приехал в Киев, Стерненко предоставили сразу несколько источников:

- в Госпогранслужбе,

- окружение самого Басты,

- персонал ресторана "Mocco".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста анонсировал концерты в Киеве

"Василий Вакуленко ранее неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму. Сам он не признавал, что нарушал наш закон. Однако срок действия на запрет въезда для него уже прошел. Но есть еще одно очень серьезное основание запретить въезд - Баста выбирал лучшую песню о крымском мосту, незаконно построенном оккупантами. Припев песни "столь желанный крымский мост соединил 2 берега россии". Участие в мероприятии, которое прославляет оккупацию Крыма является прямым основанием не пускать его в Украину как лицо, угрожающее национальной безопасности. Это не моя позиция. Это соответствии с законом. И СБУ об этом знала. Но его все же пустили. Пускать крымнашиста сюда во время войны - однозначная провокация и унижение для украинцев", - уверен Стерненко.

Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста приехал в Киев 01

Напомним, рэпер Баста (Василий Вакуленко) в 2015 году нарушил установленный порядок пересечения государственной границы Украины во время поездок в оккупированный Крыму, где он давал концерты.

Летом 2017 года Баста планировал концерты в Одессе и Киеве. Несмотря на отмену концерта Басты в Одессе, российский исполнитель смог выступить в Киеве. Тогда СБУ заявляла, что планирует запретить рэперу въезд в Украину - он планировал концерт и 1 декабря. В сентябре Служба безопасности Украины действительно запретила Василию Вакуленко въезд в Украину на три года.

31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета на въезд на территорию нашей страны гражданину РФ Василию Вакуленко.

Также читайте: Российский рэппер Моргенштерн отменяет концерты в Украине: "Мне правда страшно банально"

Автор: 

Киев (25513) Крым (26377) шоу-бизнес (151) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+65
зеленый пригласил?
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03.05.2021 21:13
+56
И что в Киеве не найдется того кто мог бы дать басте по ******???
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03.05.2021 21:14
+30
США не у стані війни з Росією, але росіянину зараз попасти у США практично неможливо.
У нас з Московією війна, а їхні громадяни шастають у нас як у себе дома, навіть віз не треба.
Ну, скільки треба говорити, що нам потрібно взагалі заборони в"їзд громадян РФ в Україну, громадяни країни-ворога не мають права відвідувати нашу країну ВЗАГАЛІ. Ну, подивіться, як у Ізраїлі. Там законом визначено країни-вороги, туди і їздитити заборонено, і звідти не можна приїхати
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03.05.2021 22:44
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Виховувати і навчати їх треба, а не вбивати. Тут взагалі не про реп, а про ворога
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04.05.2021 19:23 Ответить
тільки срантя кацапського тут і не вистачало
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03.05.2021 21:54 Ответить
Будни банановой республики. Даже ватный на все голову БэдКомедиан в шоке от ярого путиниста Басты.

П.С. СБУ такое СБУ. Им видимо по линии ФСБ приказали обеспечить покой. Погранцы такие погранцы. Ресторан такой ресторан. Хохлизм неистребим.
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03.05.2021 21:56 Ответить
Його хтось пустив в Україну, ну може це були вороги України. Однак, його хтось слухає. Хто? Напишіть нам свої відгуки.
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03.05.2021 22:01 Ответить
Молодь слухає.Також молодь дивиться усіх російських блогерів.
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03.05.2021 22:10 Ответить
В армії є різні люди,не тільки молодь.Ви зайдіть в соцмережі і youtube і побачите самі.
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03.05.2021 22:39 Ответить
Наші аж кінчають від таких артистів.Що в молоді у мізках? Я ніколи москальського не слухав і колись завжди з друзями сперечався.
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03.05.2021 22:07 Ответить
Вас не те хвилює. Вас має хвилювати, яким чином воно в Україну пролізло.
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04.05.2021 19:15 Ответить
Його пустили керманичі.
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04.05.2021 19:34 Ответить
Якщо ваші діти таке слухають,значить ви їх хріново виховали.
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03.05.2021 22:08 Ответить
Ну и на фига нам украинцам этот расейский 96 квартал?
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03.05.2021 22:13 Ответить
Это не расейских 96 квартал. Это открытый враг Украины. Популяризатор крымнашизма и просто лживое трусливое конченое говно.
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04.05.2021 19:14 Ответить
Якщо є хохломалоросійська публіка то чому й не приїхати та бабла накосити?
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03.05.2021 22:20 Ответить
Публіка знайдеться яка завгодно. А діряву державу і зрадників в державному апараті треба виховувати. Якщо не через суд, то через самосуд.
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04.05.2021 19:13 Ответить
Скорее всего Баста будет выступать на приватной вечеринке лейтенанта Баканова и его друга личного ресторатора президента Тищенко. А этим двоим можно ВСЕ! Им же ЗЕ разрешил.
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03.05.2021 22:20 Ответить
Акакаяразница))))
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03.05.2021 22:34 Ответить
Я тєбє вєрю наслово. Там всє на 85.
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03.05.2021 22:42 Ответить
США не у стані війни з Росією, але росіянину зараз попасти у США практично неможливо.
У нас з Московією війна, а їхні громадяни шастають у нас як у себе дома, навіть віз не треба.
Ну, скільки треба говорити, що нам потрібно взагалі заборони в"їзд громадян РФ в Україну, громадяни країни-ворога не мають права відвідувати нашу країну ВЗАГАЛІ. Ну, подивіться, як у Ізраїлі. Там законом визначено країни-вороги, туди і їздитити заборонено, і звідти не можна приїхати
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03.05.2021 22:44 Ответить
Чомусь всі думають, що росіяни зараз взагалі не можуть їздити до США. Насправді, можуть. Принаймні, ті з них, хто ВЖЕ отримав так звані "мультивізи" (тобто візи на тривалий термін - 10 років).
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03.05.2021 23:06 Ответить
Я так не писав. Ті хто встиг, отримав, тепер інша справа.
Доречі, Експрезидент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес закликає заборонити громадянам Росії в'їзд до Євросоюзу, за винятком надзвичайних сімейних обставин.
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03.05.2021 23:59 Ответить
Їхні громадяни є депутатами у верховній раді.Новінський у приклад.
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03.05.2021 23:51 Ответить
І їхні попи у у нашій Лаврі
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03.05.2021 23:56 Ответить
Новінський керує тим всім.Чому його сбу не відправила на москальщину?
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03.05.2021 23:59 Ответить
От і я про те. Це тай собі медведчук number two
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04.05.2021 00:03 Ответить
На мою думку,він вищий за Мертвечука.Він чистий москаль і вже давно доларовий мільярдер.За нього всі змі чомусь мовчать.Наче його тут немає.
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04.05.2021 00:07 Ответить
Росіянину і раніше було в США попасти важко. Як і українцю.
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04.05.2021 19:12 Ответить
Т.н. СБУ можно полностью ликвидировать и никто даже не заметит. Разве что в бюджете миллионы долларов появятся.
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03.05.2021 22:45 Ответить
И как Байден допустил подобное?
Мало шо в НАТО неберет, еще и говнореперов кацапских пропускает.
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03.05.2021 22:47 Ответить
Баста имеет большое влияние в Украине, но все-равно его не должны были впустить.
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03.05.2021 22:55 Ответить
Це означає.що люди які його слухають,є неповноцінними.Ну правда ж.
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04.05.2021 00:00 Ответить
Яке вліяніє? На гопнічків у спортивних костюмах, які зі своїх жигулів старих це лайно на всю катушку включають?
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04.05.2021 00:29 Ответить
Його слухає дуже багато молоді.Так само,як і дивиться молодь їхніх блогерів.
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04.05.2021 01:06 Ответить
А чого ви свою молодь не виховуєте? Ви не розумієте окупаційної сутності росіянської "культури"? Того, що вона працює таким чином, щоб знищувати будь-яку іншу культуру, заміняти її та імітувати "єдине культурне поле"? Хто має виховувати молодь? Де ********** міленіали, це ж ваші діти вже?
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04.05.2021 19:11 Ответить
Я як раз розумію.Я ще не маю дітей.Але його слухають і такі як я і молодші на 10 років від мене.
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04.05.2021 19:36 Ответить
Ви хоть слухали його пісні що таке пишете
Люди приходять на концерти щоб відпочити, і їм абсолютно пофіг на політику
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25.06.2021 21:29 Ответить
Ви ще лайно не слухали
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25.06.2021 21:33 Ответить
Є лише одна людина в Україні, на яку Васька може мати «большоє вліяніє» - це преЗЕдент України. Може колись не одну «трубку міра» дунули у переві концерту.
Зараз молодь дуже продвинута і таке гівно, як рашен репачок не слухає, хіба що десь по селах місцеве бидло на п'яну голову.
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04.05.2021 01:21 Ответить
На кого он имеет большое влияние? На гопников из Харьковских падиков?
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04.05.2021 19:08 Ответить
Російський репер Баста, який виступає в окупованому Криму, приїхав до Києва - Цензор.НЕТ 3348
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03.05.2021 23:01 Ответить
при чому найгіршою
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04.05.2021 04:01 Ответить
Тут нічого особистого, просто Гідрант сприяє бізнесу своїм партнерам

Зеленский купил права на песню российского рэпера Басты Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/video/zelenskiy-kupil-prava-na-pesnyu-rossiyskogo-repera-basty-581689.html
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03.05.2021 23:03 Ответить
Шо это вообще за прокацапское говно? Шо он вообще делает: пАёт, танцует.какой-то чмошник, вылезающий на сцену перед тупыми малолетками.
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03.05.2021 23:03 Ответить
Правильно, це чучело баста - він же не ветеран чи волонтер, щоб на нього СБУ накинулась, правильно? А ще сумно, що подібних... "творців" у нас слухають, і ходять на їх "концерти"
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03.05.2021 23:05 Ответить
Російський репер Баста, який виступає в окупованому Криму, приїхав до Києва - Цензор.НЕТ 6712
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03.05.2021 23:06 Ответить
Які ж "корінні" одесити!
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04.05.2021 07:22 Ответить
Напоминаю!
Все происходит из-за того, что погранцы не могут выполнять свою работу.
Все остальное - информационный шлак, чтоб вы тут бесились. Прекращайте.
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03.05.2021 23:15 Ответить
Была инфа о том, что его пропустили по указанию из СБУ
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04.05.2021 19:06 Ответить
баста тот до ламночки. Украина с рф в год торгует на 4,5 млрд долл минимум.
Это не считая "словацкий" газ.
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03.05.2021 23:26 Ответить
Торговля - одно. Пропагандисты и открытые враги в столице - это измена со стороны того, кто это сюда пропустил
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04.05.2021 19:06 Ответить
ніт.
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05.05.2021 00:58 Ответить
Почему бы Стерненко не выпустить ему кишки, как умеет.)
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03.05.2021 23:32 Ответить
Рэпер Баста - ссыкло и ни на кого нападать не будет. Это чисто говноед, пропагандист ртом.
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04.05.2021 19:04 Ответить
Кацапский проект крышуют братья Кличко.
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03.05.2021 23:49 Ответить
Круговерть гівна в природі: Іван гай на расєю, Васька до нас. Як він взагалі сюди потрапив? Хто його впустив?
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04.05.2021 00:01 Ответить
P.S.: спробував уявити - 1942 рік, до Берліна приїздять з концертом Леонід Утьосов і Клавдія Шульженко, яким було заборонено в'їзд до Рейху через концерти для бойовиків так званої РККА. Про це надрукував у своєму фернкомуніціренелектрішесоціальанзіхтбухконто Райнхард Ґейдріх. Але рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер сказав, що аллес гут, бо йому подобається "синенький скромный платочек"...
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04.05.2021 00:39 Ответить
Чкхова там отплясовывала за всех
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04.05.2021 02:27 Ответить
Тю. Вон в ОП заправляет агент Козырь; а вы за реперами гоняетесь.
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04.05.2021 01:04 Ответить
Шо лапоть! Зловтішаєшся? Козирь - це агент під прикриттям, а Васька - це відкритий ворог. Ви там вже не знаєте кого ще нам сюди заслати. Може заради мистецтва зашліть вже приму-балерину Настєньку Сволочкову. Давно вона шпагат не провітрювала.
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04.05.2021 01:32 Ответить
Да, как сядет на шпагат, так в ОП землетрясение будет. Они там все такие слабые. На голову.
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04.05.2021 01:33 Ответить
Раз приехал, значит кто-то это говнище в Украине слушает.
И вот этими кугутами надо заниматься, а не залетным кацапским говнорепером.

Но!!! Это ж и есть электорат ЗЕ.
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04.05.2021 02:07 Ответить
Нет, раз приехал, значит какое-то ЧМО его впустило по разнарядке другого ЧМО. Вот что это за человеки - было бы очень полезно знать. Пофамильно. А внутри Украины инфантильных идиотов и коллаборантов будет много еще очень долго. Среди миллионов людей их не быть просто не может чисто статистически. Не в них дело. Его никто не звал, его кто-то впустил.
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04.05.2021 19:02 Ответить
Он бы не поехал туда, где его никто не знает и не слушает.
Он приехал в Украину за деньгами, а деньги ему несут те самые малолетние кугуты, которых воспитали взрослые кугуты, которые до сих пор ностальгически слушают Алегрову, Успенскую и прочих "младших лейтенантов" и "кусочки колбаски", а от "Большие города" сцут кипятком и вспоминают лихие 90-е.
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05.05.2021 01:36 Ответить
где СБУ?????
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04.05.2021 02:51 Ответить
Прд очередным киоском с шаурмой с предложением "крыши".
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04.05.2021 04:25 Ответить
І взагалі це якийсь мух залетів. А вони мухів не ловлять...
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04.05.2021 04:51 Ответить
Це гівно повинно бути тільки за "порєбріком" і виступати перед свинями.
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04.05.2021 05:58 Ответить
Це гівно повинно бути тільки за "порєбріком" і виступати перед свинями.
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04.05.2021 05:59 Ответить
Це гівно повинно бути тільки за "порєбріком" і виступати перед свинями.
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04.05.2021 06:00 Ответить
В Лавре, наверное, будет выступать. Нее? Лучшего места для пенной вечеринки не придумаешь. Там все шпионы под прикрытием самого Люцифера. Как можно "церковь" выступающую от имени кровавого убийцы тысяч своих соотечественников, содержать на полном довольствии на собственной территории? Нее, ребята-демократы, это не дело!
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04.05.2021 06:36 Ответить
Буду рад, если этого мокшанского урода найдут в какой-нибудь канаве под Киевом... С простреленным брюхом.... .Без всяких сомнений , это будет - самоубийство... Зелёная мерзота до последних дней своей жизни будет тянуть в Украину всякую путинскую грязь...
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04.05.2021 06:55 Ответить
Воно само в Україну прекрасно преться без зупину. Повзуча окупація. Імітація спільного культурного простору.
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04.05.2021 19:00 Ответить
Місцеві гніди,страшніші за кацапськіх вошей.
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04.05.2021 07:09 Ответить
Дивно, що не разом з Моргенштерном.
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04.05.2021 07:18 Ответить
Его еще не вынесли за поребрик?
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04.05.2021 08:09 Ответить
Хто має виносити? Хтось інший?
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04.05.2021 18:59 Ответить
значит вынесут...
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05.05.2021 07:48 Ответить
походу сбу і дпсу це повні імпотенти,яких може нагнути будь-яка "пєвічка"😂😂😂...клоуни-дауни 🤦‍♂️😡🤬🤢🤮
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04.05.2021 10:00 Ответить
А це взагалі що за чмошник такий- баста? І що за чмошники його до нас пропустили?
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04.05.2021 10:33 Ответить
Украина не может. Увы..
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04.05.2021 14:24 Ответить
Галіма худоба баста приїхала до України славити Расєю
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04.05.2021 15:23 Ответить
Не маю жодних сумнівів, що цілим це окупаційне пропагандистське лайно додому не доїде. Їх треба вчити. Русня досі вважає, що може припертись в Україну і відчувати себе баріном. Окупант - це в крові. Якби ще ото лайно з СБУ, що його кришує, відслідити, та дати гарного підсрачника - було б дуже ефективно на майбутнє.
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04.05.2021 18:58 Ответить
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