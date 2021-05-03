Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста приехал в Киев. ВИДЕО

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), которому в 2017 году запрещали въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, находится в Киеве.

Об этом сообщил в Facebook активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ. Он также обнародовал видеоподтверждение - Баста находился в столичном ресторане "Mocco".

Информацию о том, что россиянин приехал в Киев, Стерненко предоставили сразу несколько источников:

- в Госпогранслужбе,

- окружение самого Басты,

- персонал ресторана "Mocco".

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"Василий Вакуленко ранее неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму. Сам он не признавал, что нарушал наш закон. Однако срок действия на запрет въезда для него уже прошел. Но есть еще одно очень серьезное основание запретить въезд - Баста выбирал лучшую песню о крымском мосту, незаконно построенном оккупантами. Припев песни "столь желанный крымский мост соединил 2 берега россии". Участие в мероприятии, которое прославляет оккупацию Крыма является прямым основанием не пускать его в Украину как лицо, угрожающее национальной безопасности. Это не моя позиция. Это соответствии с законом. И СБУ об этом знала. Но его все же пустили. Пускать крымнашиста сюда во время войны - однозначная провокация и унижение для украинцев", - уверен Стерненко.

Напомним, рэпер Баста (Василий Вакуленко) в 2015 году нарушил установленный порядок пересечения государственной границы Украины во время поездок в оккупированный Крыму, где он давал концерты.

Летом 2017 года Баста планировал концерты в Одессе и Киеве. Несмотря на отмену концерта Басты в Одессе, российский исполнитель смог выступить в Киеве. Тогда СБУ заявляла, что планирует запретить рэперу въезд в Украину - он планировал концерт и 1 декабря. В сентябре Служба безопасности Украины действительно запретила Василию Вакуленко въезд в Украину на три года.

31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета на въезд на территорию нашей страны гражданину РФ Василию Вакуленко.

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