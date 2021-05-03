Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста приехал в Киев. ВИДЕО
Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), которому в 2017 году запрещали въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, находится в Киеве.
Об этом сообщил в Facebook активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ. Он также обнародовал видеоподтверждение - Баста находился в столичном ресторане "Mocco".
Информацию о том, что россиянин приехал в Киев, Стерненко предоставили сразу несколько источников:
- в Госпогранслужбе,
- окружение самого Басты,
- персонал ресторана "Mocco".
"Василий Вакуленко ранее неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму. Сам он не признавал, что нарушал наш закон. Однако срок действия на запрет въезда для него уже прошел. Но есть еще одно очень серьезное основание запретить въезд - Баста выбирал лучшую песню о крымском мосту, незаконно построенном оккупантами. Припев песни "столь желанный крымский мост соединил 2 берега россии". Участие в мероприятии, которое прославляет оккупацию Крыма является прямым основанием не пускать его в Украину как лицо, угрожающее национальной безопасности. Это не моя позиция. Это соответствии с законом. И СБУ об этом знала. Но его все же пустили. Пускать крымнашиста сюда во время войны - однозначная провокация и унижение для украинцев", - уверен Стерненко.
Напомним, рэпер Баста (Василий Вакуленко) в 2015 году нарушил установленный порядок пересечения государственной границы Украины во время поездок в оккупированный Крыму, где он давал концерты.
Летом 2017 года Баста планировал концерты в Одессе и Киеве. Несмотря на отмену концерта Басты в Одессе, российский исполнитель смог выступить в Киеве. Тогда СБУ заявляла, что планирует запретить рэперу въезд в Украину - он планировал концерт и 1 декабря. В сентябре Служба безопасности Украины действительно запретила Василию Вакуленко въезд в Украину на три года.
31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета на въезд на территорию нашей страны гражданину РФ Василию Вакуленко.
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П.С. СБУ такое СБУ. Им видимо по линии ФСБ приказали обеспечить покой. Погранцы такие погранцы. Ресторан такой ресторан. Хохлизм неистребим.
У нас з Московією війна, а їхні громадяни шастають у нас як у себе дома, навіть віз не треба.
Ну, скільки треба говорити, що нам потрібно взагалі заборони в"їзд громадян РФ в Україну, громадяни країни-ворога не мають права відвідувати нашу країну ВЗАГАЛІ. Ну, подивіться, як у Ізраїлі. Там законом визначено країни-вороги, туди і їздитити заборонено, і звідти не можна приїхати
Доречі, Експрезидент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес закликає заборонити громадянам Росії в'їзд до Євросоюзу, за винятком надзвичайних сімейних обставин.
Мало шо в НАТО неберет, еще и говнореперов кацапских пропускает.
Люди приходять на концерти щоб відпочити, і їм абсолютно пофіг на політику
Зараз молодь дуже продвинута і таке гівно, як рашен репачок не слухає, хіба що десь по селах місцеве бидло на п'яну голову.
Зеленский купил права на песню российского рэпера Басты Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/video/zelenskiy-kupil-prava-na-pesnyu-rossiyskogo-repera-basty-581689.html
Все происходит из-за того, что погранцы не могут выполнять свою работу.
Все остальное - информационный шлак, чтоб вы тут бесились. Прекращайте.
Это не считая "словацкий" газ.
И вот этими кугутами надо заниматься, а не залетным кацапским говнорепером.
Но!!! Это ж и есть электорат ЗЕ.
Он приехал в Украину за деньгами, а деньги ему несут те самые малолетние кугуты, которых воспитали взрослые кугуты, которые до сих пор ностальгически слушают Алегрову, Успенскую и прочих "младших лейтенантов" и "кусочки колбаски", а от "Большие города" сцут кипятком и вспоминают лихие 90-е.