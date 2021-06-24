Пятый ЦПАУ по типу "Прозрачный офис" откроют на Житомирщине, - ОГА. ВИДЕО
В городе Барановка Житомирской области откроют Центр предоставления административных услуг по типу "Прозрачный офис"
Об этом сообщает Житомирская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Проектом предусмотрено строительство здания, состоящеего из двух блоков: в первом будет размещен ЦПАУ, во втором - торгово-тренинговый центр", - говорится в сообщении.
Строительство "Прозрачного офиса" в Барановке начали в 2018 году, а в 2020 году его включили в список объектов президентской программы "Большая стройка".
Сейчас рабочие устанавливают лестничные клетки, сети электроснабжения и вентиляцию.
Общая стоимость проекта - 53 млн грн.
Отмечается, что ЦПАУ в формате "Прозрачный офис" позволяют получить административные услуги в одном месте, воспользоваться зоной самообслуживания, а также получить бесплатную консультацию администратора
"Все ЦНАПы будут отвечать требованиям инклюзивности", - добавили в ОГА.
В этом году в области уже открыли ЦПАУ в Ружинской территориальной громаде, городе Бердичев, пгт Новая Боровая и Житомире.
Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в 2021 году планируют построить и реконструировать 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений больниц.
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