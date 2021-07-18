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"Вали нах#й, придурок", - пассажиры самолета провожали аплодисментами полицейских, выводивших отказавшегося надевать маску мужчину. ВИДЕО

Пассажиры самолета Одесса - Анталия возмутились хамским поведением мужчины, отказывающегося надевать маску, и предлагали полицейским помочь его вывести. Внимание! Ненормативная лексика!

Видео инцидента опубликовал telegram-канал "Одесса Инфо", передает Цензор.НЕТ.

"Наше быдло во всей красе, рейс Одесса-Анталия.Все из-за того, что его попросили 5 раз надеть маску (что предусмотрено правилами авиакомпании), в ответ он начал плевать в лицо", - написали паблику очевидцы.

Они также прислали видео, на котором видно, как мужчина хамит и дерзит привлеченным сотрудникам аэропорта и полиции диалога, используя нецензурную лексику.

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"Я вам создам такие неудобства, которые только возможны… Что ты снимаешь, да х#й тебе, поняла, ты?" - кричит мужчина.

Другие пассажиры были возмущены хамским поведением нарушителя, а один из них даже полез на него с кулаками.

"Да заломайте это чмо уже!", "Выводите его из самолета!", "Выводите его нах#й отсюда, бл#дь", "Он вас оскорбляет, а вы терпите!", "За#бал", "Вали нах#й, придурок й#бнутый" - комментировали ситуацию пассажиры.

В итоге злостного нарушителя сняли с борта. Когда его выводили, вслед звучали аплодисменты.

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Портал УСИ сообщает, что дебоширить мужчина еще начал на трапе, хотя его жена сразу надела защитную маску. Дебошир называл себя "авторитетом" и всячески задерживал пассажирский рейс, и бортпроводникам пришлось вызвать на место инцидента полицейских.

По данным паблика "Одесса как она есть", жена дебошира тоже ругалась в салоне самолета и хамила бортпроводникам.

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Автор: 

дебош (40) карантин (16729) маска (166) Одесса (7918) самолет (3620) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+40
Из наблюдения - чем умнее и интеллигентнее выглядит человек - тем больше вероятность того, что он носит маску там ге это положено и так, как это положено.
Ну а быдло всякое - гопота, разнорабочие и тд - этих маски возмущают - в лучшем случае - на подбородке.
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18.07.2021 19:09
+27
Навпаки - люди прогнали безмозглолого бидло-барана.
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18.07.2021 19:10
+26
Надо таких товарищей отправить в морг на отработку, перекладывать покойников от Ковида с каталок в мешки.
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18.07.2021 19:06
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Вот такое быдло,пророссийское и выбирают себе мера-бандита с рассейским паспортом,почитайте в новостях,где в основном происходят бытовые проблемы в Украине,Одесса,Харьков,то дома разваливаются,то ливневки не справляются,то пожары постоянно и т.д.
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19.07.2021 11:51 Ответить
В Одессе ваты конечно многовато, такой себе латентный гусский мир
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19.07.2021 11:53 Ответить
Так чё, "афтаритета" уже обозначили? На нарах чалится, или отпустили?
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19.07.2021 14:32 Ответить
Дикий народ ...
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19.07.2021 15:45 Ответить
избиратель Зеленского не иначе
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19.07.2021 15:47 Ответить
А що,може у нього 2-х гривень на маску не було, а позичить у пасажирів пАсіснявся, ото й бикував із сіснєнія.
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19.07.2021 16:00 Ответить
Стадо дебілоїдних створінь. С такими можна що завгодно робити. Такі самі в гетто-концтабори підуть. Ще й подякують.
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15.10.2021 11:40 Ответить
Мені дуже соромно за цих двуногих тварин. Вони не варті називатися людиною розумною. Це одержимі бісовщиною свині.
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15.10.2021 12:53 Ответить
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