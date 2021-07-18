"Вали нах#й, придурок", - пассажиры самолета провожали аплодисментами полицейских, выводивших отказавшегося надевать маску мужчину. ВИДЕО

Пассажиры самолета Одесса - Анталия возмутились хамским поведением мужчины, отказывающегося надевать маску, и предлагали полицейским помочь его вывести. Внимание! Ненормативная лексика!

Видео инцидента опубликовал telegram-канал "Одесса Инфо", передает Цензор.НЕТ.

"Наше быдло во всей красе, рейс Одесса-Анталия.Все из-за того, что его попросили 5 раз надеть маску (что предусмотрено правилами авиакомпании), в ответ он начал плевать в лицо", - написали паблику очевидцы.

Они также прислали видео, на котором видно, как мужчина хамит и дерзит привлеченным сотрудникам аэропорта и полиции диалога, используя нецензурную лексику.

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"Я вам создам такие неудобства, которые только возможны… Что ты снимаешь, да х#й тебе, поняла, ты?" - кричит мужчина.

Другие пассажиры были возмущены хамским поведением нарушителя, а один из них даже полез на него с кулаками.

"Да заломайте это чмо уже!", "Выводите его из самолета!", "Выводите его нах#й отсюда, бл#дь", "Он вас оскорбляет, а вы терпите!", "За#бал", "Вали нах#й, придурок й#бнутый" - комментировали ситуацию пассажиры.

В итоге злостного нарушителя сняли с борта. Когда его выводили, вслед звучали аплодисменты.

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Портал УСИ сообщает, что дебоширить мужчина еще начал на трапе, хотя его жена сразу надела защитную маску. Дебошир называл себя "авторитетом" и всячески задерживал пассажирский рейс, и бортпроводникам пришлось вызвать на место инцидента полицейских.

По данным паблика "Одесса как она есть", жена дебошира тоже ругалась в салоне самолета и хамила бортпроводникам.

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