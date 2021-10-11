Злоумышленники опаивали людей сильнодействующим препаратом и крали вещи, один из пострадавших умер, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фигуранты знакомились с посетителями развлекательных заведений и на улицах предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, силовики задержали пять человек за совершение разбойных нападений на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов. Это - четверо мужчин 1981, 1986, 1987, 1997 годов рождения и женщина 1980 года рождения.

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Как рассказал заместитель начальника полиции Киева - начальник следственного управления Дмитрий Шумейко, во время досудебного расследования полицейские установили, что каждый из сообщников имел четкое распределение функций: "Мы выяснили, что правонарушители знакомились с гражданами в развлекательных заведениях и на улицах и предлагали им выпить алкоголь. В этот момент они незаметно подсыпали в напиток пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, от которого те теряли сознание. После этого злоумышленники забирали ценные вещи и убегали. Также известно, что от действий правонарушителей умер один из пострадавших".







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Кроме того, полицейские провели четыре обыска, в том числе по месту жительства лиц, причастных к совершению преступлений. В результате изъяты флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также предмет, похожий на боевую гранату. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.







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"Начаты уголовные производства по части первой статьи 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным согласованием с Киевской городской прокуратурой следователи готовят задержанным сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", - сообщил Шумейко.