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Злоумышленники опаивали людей сильнодействующим препаратом и крали вещи, один из пострадавших умер, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фигуранты знакомились с посетителями развлекательных заведений и на улицах предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, силовики задержали пять человек за совершение разбойных нападений на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов. Это - четверо мужчин 1981, 1986, 1987, 1997 годов рождения и женщина 1980 года рождения.

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Как рассказал заместитель начальника полиции Киева - начальник следственного управления Дмитрий Шумейко, во время досудебного расследования полицейские установили, что каждый из сообщников имел четкое распределение функций: "Мы выяснили, что правонарушители знакомились с гражданами в развлекательных заведениях и на улицах и предлагали им выпить алкоголь. В этот момент они незаметно подсыпали в напиток пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, от которого те теряли сознание. После этого злоумышленники забирали ценные вещи и убегали. Также известно, что от действий правонарушителей умер один из пострадавших".

Злоумышленники опаивали людей сильнодействующим препаратом и крали вещи, один из пострадавших умер, - МВД 01
Злоумышленники опаивали людей сильнодействующим препаратом и крали вещи, один из пострадавших умер, - МВД 02
Злоумышленники опаивали людей сильнодействующим препаратом и крали вещи, один из пострадавших умер, - МВД 03

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Кроме того, полицейские провели четыре обыска, в том числе по месту жительства лиц, причастных к совершению преступлений. В результате изъяты флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также предмет, похожий на боевую гранату. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленники опаивали людей сильнодействующим препаратом и крали вещи, один из пострадавших умер, - МВД 04
Злоумышленники опаивали людей сильнодействующим препаратом и крали вещи, один из пострадавших умер, - МВД 05
Злоумышленники опаивали людей сильнодействующим препаратом и крали вещи, один из пострадавших умер, - МВД 06

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"Начаты уголовные производства по части первой статьи 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным согласованием с Киевской городской прокуратурой следователи готовят задержанным сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", - сообщил Шумейко.

Автор: 

Киев (25572) МВД (9320) ограбление (1369) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6490)


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Топ комментарии
+11
одін погібший - це не Поляков випадково? бо шось надто рєзво банду знайшли
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11.10.2021 22:57
+5
о, опять боевая граната
"похожая на предмет"
так же , как преступники,
похожие
на порядочных граждан...
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11.10.2021 22:55
+3
нехер бухать с кем попало
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12.10.2021 01:12
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о, опять боевая граната
"похожая на предмет"
так же , как преступники,
похожие
на порядочных граждан...
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11.10.2021 22:55 Ответить
Не "коти бочку" - це звичайний протокольний зворот! Поки не буде висновку експерта що цей предмет містить ВВ і УЗРГМ і тому є гранатою Ф-1 - це буде "предмет схожий на гранату"! (У мене в дитинстві був "Макаров" вилитий з алюмінію і пофарбований в чорний колір А в музеї криміналістики я бачив "стрілячку" виготовлену у вигляді авторучки під патрон 5, 6 мм)
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12.10.2021 07:53 Ответить
одін погібший - це не Поляков випадково? бо шось надто рєзво банду знайшли
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11.10.2021 22:57 Ответить
Не думаю. Напоминает глазные капли с одним проверенным компонентом.
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12.10.2021 00:20 Ответить
та не сумніваюсь, до саме цим ця банда й займалась. Але відповідати, схоже, доведеться за Полякова. А кому ж?
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12.10.2021 16:05 Ответить
Це було розповсюджено в 90-х. Для таких "клієнтів" в горілку додавали клофеліе. Навіщо ця езопова мова "сильнодіючі речовини". Всі і так все знають...
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12.10.2021 00:41 Ответить
нехер бухать с кем попало
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12.10.2021 01:12 Ответить
Спасибо сивухе и гундосому . За облегченное пересечение кпвв. Узкий мир пришел.,.
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12.10.2021 05:51 Ответить
сейчас таким способом можно ограбить бомжа либо алкаша неопохмелившегося. и зачем публиковать крупный анфас преступников при этом скрывать их лица ? и почему тогда на фото нет бабы
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12.10.2021 06:23 Ответить
Без іноземних громодян не обошлось. Зачем всякое дерьмо пускают в Украину?
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12.10.2021 08:35 Ответить
"...
один из пострадавших умер..." фамилия его Поляков
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12.10.2021 09:20 Ответить
 
 