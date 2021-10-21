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"Рейтинг президента растет очень стремительно", - "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что поддержка партии монобольшинства только растет, как и рейтинг президента Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом нардеп заявил в ходе общения с журналистами.

По его словам, согласно официальному рейтингу, на Закарпатье поддержка "Слуги народа" за три месяца на Закарпатье "выросла на 30-35%".

"Рейтинг президента 35% стабильно. В Украине в целом. Рейтинг президента растет очень стремительно. Потому что мы все, что говорим - делаем", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, ранее любой президент в Украине спустя 2 года "вообще не имел рейтинга".

 Напомним, ранее соцопрос КМИС показал, что рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%. Кроме того, "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если не обращать внимание на закон, то "слуги народа" могут подписать закон об олигархах даже не у Стефанчука, а у Тищенко, - нардеп "Голоса" Железняк

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) рейтинг (1642) Слуга народа (2634) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+84
А куда именно рейтинг растёт ?
Случайно, не вниз ?
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21.10.2021 12:52
+82
Отрицательный, но рост
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21.10.2021 12:54
+59
Переверни графік, дурень.
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21.10.2021 12:54
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Страница 3 из 3
это же циничный троль
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22.10.2021 03:25 Ответить
У кінчєного гопніка підвищення кваліфікації-"корабєльна"сосьонка:пора в альфатер!
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22.10.2021 06:08 Ответить
Гопники в Раде, в ОП, а Украина в опасности начала активного наступления агрессора, не смешно. Израильская разведка выдала уже дату наступдения 5-10 ноября, предупредила своих в Украине.
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22.10.2021 10:17 Ответить
Вести-Крым от 14 октября 2021, более 2тыс спецназовцев были переброшены с Краснодарского края в Крым. Еще одна аховая новость.
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22.10.2021 10:29 Ответить
Корабєльний сосьон-найвищий пілотаж професійного гопніка-а альфатер!
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22.10.2021 06:10 Ответить
Рейтин растет. Даже гопник в картузе из этого видео подтверждает.
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22.10.2021 08:38 Ответить
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі........
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22.10.2021 08:45 Ответить
Корнет Оболонский! Надеть ордена!
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22.10.2021 09:11 Ответить
Нікалашка, іди краще грязюку під обідками унітазів шукати. Бо це все, на що ти здатен. Там твоє місце.
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22.10.2021 09:35 Ответить
Колінька! Від тебе несе протухшими катлетами! Тікай!
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23.10.2021 15:19 Ответить
"Официальная информация о росте рейтинга клоуна, который сообщили нам в Трускавце"
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22.10.2021 10:10 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебіл,***..."
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22.10.2021 10:45 Ответить
Как твоя резиновая баба? Да, Котлета?
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22.10.2021 12:03 Ответить
Коля Оболонський не просто так говорить. Вони створюють видимість , що рейтинг ЗЕклоуна високий для того щоб фальсифікувати вибори. Пригадайте недавні вибори у І.вано-Франківську. Суди довели що вибори не відбулись а ЦВК визнали. Як той тупий василько дивиться людям в очі.
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22.10.2021 12:05 Ответить
Ну такой уважаемый человек как Коля катлета врать не будет.
Пацаны не поймут это с одной стороны а с другой лоха кинуть это почетно.
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22.10.2021 12:32 Ответить
Тупорылый кач,что ты несешь.Растет вниз это очевидно
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22.10.2021 12:54 Ответить
Стабильный. Но растёт. Стремительно!
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22.10.2021 14:20 Ответить
Конченый дебил и жополиз
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22.10.2021 18:22 Ответить
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23.10.2021 13:47 Ответить
кумарит это *****
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24.10.2021 09:17 Ответить
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