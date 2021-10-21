"Рейтинг президента растет очень стремительно", - "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что поддержка партии монобольшинства только растет, как и рейтинг президента Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом нардеп заявил в ходе общения с журналистами.

По его словам, согласно официальному рейтингу, на Закарпатье поддержка "Слуги народа" за три месяца на Закарпатье "выросла на 30-35%".

"Рейтинг президента 35% стабильно. В Украине в целом. Рейтинг президента растет очень стремительно. Потому что мы все, что говорим - делаем", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, ранее любой президент в Украине спустя 2 года "вообще не имел рейтинга".

Напомним, ранее соцопрос КМИС показал, что рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%. Кроме того, "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий.

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