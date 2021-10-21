"Рейтинг президента зростає дуже стрімко", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО
Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що підтримка партії монобільшості лише зростає, як і рейтинг президента Володимира Зеленського.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це нардеп заявив під час спілкування з журналістами.
За його словами, згідно з офіційним рейтингом, на Закарпатті підтримка "Слуги народу" за три місяці "зросла на 30-35%".
"Рейтинг президента 35% стабільно. В Україні в цілому. Рейтинг президента зростає дуже стрімко. Тому що ми всі, що говоримо - робимо", - підкреслив парламентар.
За його словами, раніше будь-який президент в Україні через 2 роки "взагалі не мав рейтингу".
Нагадаємо, раніше соцопитування КМІС показало, що рейтинг Зеленського впав із 33,3% до 24,7%. Крім того, "Слуга народу" вперше втратила перше місце в рейтингу партій.
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