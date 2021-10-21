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"Рейтинг президента зростає дуже стрімко", - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що підтримка партії монобільшості лише зростає, як і рейтинг президента Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це нардеп заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, згідно з офіційним рейтингом, на Закарпатті підтримка "Слуги народу" за три місяці "зросла на 30-35%".

"Рейтинг президента 35% стабільно. В Україні в цілому. Рейтинг президента зростає дуже стрімко. Тому що ми всі, що говоримо - робимо", - підкреслив парламентар.

За його словами, раніше будь-який президент в Україні через 2 роки "взагалі не мав рейтингу".

Нагадаємо, раніше соцопитування КМІС показало, що рейтинг Зеленського впав із 33,3% до 24,7%. Крім того, "Слуга народу" вперше втратила перше місце в рейтингу партій.

Також читайте: Якщо не звертати уваги на закон, то "слуги народу" можуть підписати закон про олігархів навіть не у Стефанчука, а у Тищенка, - нардеп "Голосу" Железняк

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) рейтинг (1663) Слуга народу (2816) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+84
А куда именно рейтинг растёт ?
Случайно, не вниз ?
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21.10.2021 12:52
+82
Отрицательный, но рост
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21.10.2021 12:54
+59
Переверни графік, дурень.
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21.10.2021 12:54
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это же циничный троль
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22.10.2021 03:25 Відповісти
У кінчєного гопніка підвищення кваліфікації-"корабєльна"сосьонка:пора в альфатер!
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22.10.2021 06:08 Відповісти
Гопники в Раде, в ОП, а Украина в опасности начала активного наступления агрессора, не смешно. Израильская разведка выдала уже дату наступдения 5-10 ноября, предупредила своих в Украине.
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22.10.2021 10:17 Відповісти
Вести-Крым от 14 октября 2021, более 2тыс спецназовцев были переброшены с Краснодарского края в Крым. Еще одна аховая новость.
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22.10.2021 10:29 Відповісти
Корабєльний сосьон-найвищий пілотаж професійного гопніка-а альфатер!
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22.10.2021 06:10 Відповісти
Рейтин растет. Даже гопник в картузе из этого видео подтверждает.
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22.10.2021 08:38 Відповісти
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі........
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22.10.2021 08:45 Відповісти
Корнет Оболонский! Надеть ордена!
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22.10.2021 09:11 Відповісти
Нікалашка, іди краще грязюку під обідками унітазів шукати. Бо це все, на що ти здатен. Там твоє місце.
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22.10.2021 09:35 Відповісти
Колінька! Від тебе несе протухшими катлетами! Тікай!
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23.10.2021 15:19 Відповісти
"Официальная информация о росте рейтинга клоуна, который сообщили нам в Трускавце"
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22.10.2021 10:10 Відповісти
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебіл,***..."
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22.10.2021 10:45 Відповісти
Как твоя резиновая баба? Да, Котлета?
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22.10.2021 12:03 Відповісти
Коля Оболонський не просто так говорить. Вони створюють видимість , що рейтинг ЗЕклоуна високий для того щоб фальсифікувати вибори. Пригадайте недавні вибори у І.вано-Франківську. Суди довели що вибори не відбулись а ЦВК визнали. Як той тупий василько дивиться людям в очі.
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22.10.2021 12:05 Відповісти
Ну такой уважаемый человек как Коля катлета врать не будет.
Пацаны не поймут это с одной стороны а с другой лоха кинуть это почетно.
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22.10.2021 12:32 Відповісти
Тупорылый кач,что ты несешь.Растет вниз это очевидно
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22.10.2021 12:54 Відповісти
Стабильный. Но растёт. Стремительно!
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22.10.2021 14:20 Відповісти
Конченый дебил и жополиз
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22.10.2021 18:22 Відповісти
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23.10.2021 13:47 Відповісти
кумарит это *****
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24.10.2021 09:17 Відповісти
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