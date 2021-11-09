Полиция не проводит никаких проверок COVID-сертификатов на улице, – Клименко. ВИДЕО
Полицейские на улице не проверяют оригинальность COVID-сертификатов, однако они должны проверять, не нарушает ли гражданин условия самоизоляции.
Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы контролируем вместе с местными органами власти, санитарными врачами соблюдение самоизоляции нашими гражданами. Если мы встретили гражданина на улице и он показывает свой документ, то через планшет полицейский проверяет, должен ли этот гражданин быть на самоизоляции или нет... То есть мы не проводим никаких проверок COVID-сертификатов на улице, хочу это официально сказать", - заявил глава Нацполиции.
По его словам, правовая позиция НПУ по поводу поддельных сертификатов заключается в том, что лица, заказавшие COVID-сертификат, но не воспользовавшиеся им, не должны привлекаться к ответственности. Те же лица, которые его производили или использовали, несут ответственность перед законом.
"Если в ближайшее время будут изменения в законодательстве, в том числе и уголовном, полиция будет на это соответствующим образом реагировать", - добавил Клименко.
По его словам, следственные мероприятия позволяют достаточно быстро и глубоко изучить происхождение такого сертификата.
"Мы должны установить, кто его выписывал, чья это печать и насколько она оригинальна. Конечно, у нас есть десятки медучреждений и лабораторий, которые занимаются подделкой, есть много людей, которые занимаются мошенничеством, и мы информацию по каждому из этих случаев достаточно ( подробно – ред.) в рамках следствия устанавливаем", - заявил глава НПУ.
Он сообщил, что в Украине разрабатывают правовые основания, на которых человек, купивший поддельный COVID-сертификат, но желающий вакцинироваться, может избежать административной или уголовной ответственности.
"...Мое отношение как должностного лица - такие люди должны отвечать перед законом. В то же время я понимаю, что очень много людей - десятки или сотни, - которые оступились и месяц-два тому назад сделали этот сертификат. И если они не воспользовались поддельным сертификатом , то мы должны сейчас разработать правовой механизм, который, во-первых, позволит избежать ответственности, потому что они пришли с раскаянием, а во-вторых - мы должны выявить тех, кто занимался изготовлением и передачей или продажей этим людям этого сертификата", – сказал Клименко.
Он выразил надежду, что "в ближайшие дни" эти правовые нормы будут разработаны.
Как сообщалось, полиция за прошлую неделю открыла 118 производств по фактам выдачи и использования поддельных COVID-сертификатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стаття 32. Перевірка документів особи
1. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у таких випадках:
{Абзац перший частини першої статті 32 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1231-20#n149 № 1231-IX від 16.02.2021 }
u1:st32" id="n260" name="n260">1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
u1:st32" id="n261" name="n261">2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
u1:st32" id="n262" name="n262">3) якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
u1:st32" id="n263" name="n263">4) якщо в особи є зброя, **********, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
u1:st32" id="n264" name="n264">5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
u1:st32" id="n265" name="n265">6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення.
Вот так берет и сразу сам показывает..да??
Клоуны брехливые..
а в Законі прописано що тільки для інфікованих застосовують обмеження
Закон має вищу силу чим постанова КМ
Вам больше заняться нечем?