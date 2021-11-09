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Полиция не проводит никаких проверок COVID-сертификатов на улице, – Клименко. ВИДЕО

Полицейские на улице не проверяют оригинальность COVID-сертификатов, однако они должны проверять, не нарушает ли гражданин условия самоизоляции.

Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы контролируем вместе с местными органами власти, санитарными врачами соблюдение самоизоляции нашими гражданами. Если мы встретили гражданина на улице и он показывает свой документ, то через планшет полицейский проверяет, должен ли этот гражданин быть на самоизоляции или нет... То есть мы не проводим никаких проверок COVID-сертификатов на улице, хочу это официально сказать", - заявил глава Нацполиции.

По его словам, правовая позиция НПУ по поводу поддельных сертификатов заключается в том, что лица, заказавшие COVID-сертификат, но не воспользовавшиеся им, не должны привлекаться к ответственности. Те же лица, которые его производили или использовали, несут ответственность перед законом.

"Если в ближайшее время будут изменения в законодательстве, в том числе и уголовном, полиция будет на это соответствующим образом реагировать", - добавил Клименко.

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По его словам, следственные мероприятия позволяют достаточно быстро и глубоко изучить происхождение такого сертификата.

"Мы должны установить, кто его выписывал, чья это печать и насколько она оригинальна. Конечно, у нас есть десятки медучреждений и лабораторий, которые занимаются подделкой, есть много людей, которые занимаются мошенничеством, и мы информацию по каждому из этих случаев достаточно ( подробно – ред.) в рамках следствия устанавливаем", - заявил глава НПУ.

Он сообщил, что в Украине разрабатывают правовые основания, на которых человек, купивший поддельный COVID-сертификат, но желающий вакцинироваться, может избежать административной или уголовной ответственности.

"...Мое отношение как должностного лица - такие люди должны отвечать перед законом. В то же время я понимаю, что очень много людей - десятки или сотни, - которые оступились и месяц-два тому назад сделали этот сертификат. И если они не воспользовались поддельным сертификатом , то мы должны сейчас разработать правовой механизм, который, во-первых, позволит избежать ответственности, потому что они пришли с раскаянием, а во-вторых - мы должны выявить тех, кто занимался изготовлением и передачей или продажей этим людям этого сертификата", – сказал Клименко.

Он выразил надежду, что "в ближайшие дни" эти правовые нормы будут разработаны.

Как сообщалось, полиция за прошлую неделю открыла 118 производств по фактам выдачи и использования поддельных COVID-сертификатов.

Автор: 

Нацполиция (16459) проверка (819) сертификат (226) Клименко Игорь (397) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Кстате о проверках документов и особенно сертификатов, есле кто не знает:

Стаття 32. Перевірка документів особи
1. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у таких випадках:
{Абзац перший частини першої статті 32 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1231-20#n149 № 1231-IX від 16.02.2021 }
u1:st32" id="n260" name="n260">1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
u1:st32" id="n261" name="n261">2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
u1:st32" id="n262" name="n262">3) якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
u1:st32" id="n263" name="n263">4) якщо в особи є зброя, **********, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
u1:st32" id="n264" name="n264">5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
u1:st32" id="n265" name="n265">6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення.
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09.11.2021 16:19
+8
Самоизоляцую родимый следует проверять по месту самоизоляции человека ...а не улицах...
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09.11.2021 16:16
+7
А если он не показывает документ, то што?
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09.11.2021 16:12
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А если он не показывает документ, то што?
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09.11.2021 16:12 Ответить
Я с собой паспорт носил токо когда в мацкву 20+ лет назад ездил. Так шта хрен там, а не паспорт.
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09.11.2021 16:16 Ответить
А что ты делал в Москве?
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09.11.2021 18:08 Ответить
Кстате о проверках документов и особенно сертификатов, есле кто не знает:

Стаття 32. Перевірка документів особи
1. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у таких випадках:
{Абзац перший частини першої статті 32 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1231-20#n149 № 1231-IX від 16.02.2021 }
u1:st32" id="n260" name="n260">1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
u1:st32" id="n261" name="n261">2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
u1:st32" id="n262" name="n262">3) якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
u1:st32" id="n263" name="n263">4) якщо в особи є зброя, **********, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
u1:st32" id="n264" name="n264">5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
u1:st32" id="n265" name="n265">6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення.
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09.11.2021 16:19 Ответить
Список полезный, но не совсем понятно, поможет ли он, если полицейский на вопрос о причине просто ответит, что вот какого-то разыскиваемого гражданина вы сильно напоминаете, так что предъявляйте документы и не валяйте дурака.
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09.11.2021 17:13 Ответить
Лавры януковича вове не дают покоя
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09.11.2021 16:12 Ответить
Якщо ми зустріли громадянина на вулиці і він показує свій документ, Джерело:

Вот так берет и сразу сам показывает..да??
Клоуны брехливые..
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09.11.2021 16:13 Ответить
ну і як вона перевіряє що людина хвора і порушує умови карантину для інфікованих,
а в Законі прописано що тільки для інфікованих застосовують обмеження
Закон має вищу силу чим постанова КМ
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09.11.2021 16:14 Ответить
Самоизоляцую родимый следует проверять по месту самоизоляции человека ...а не улицах...
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09.11.2021 16:16 Ответить
Ох, ну как же ты прав! Проверять самоизоляцию на улице - это как искать иголку в стоге сена.
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09.11.2021 17:48 Ответить
Тогда вы должны задержать человека, если человек отказывается предоставить данные - получить решение суда (если суд его еще даст) и потом затребовать где-то у кого-то данные по сертефикату и ПЦР тесту - это ж бред полный, бухие водилы уже полицейских сбивают во время оформления дтп, а они будут заниматься какой-то х..ьой
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09.11.2021 16:19 Ответить
это по-ходу нужно оформлять официальный запрос во все лаборатории. которые делают ПЦР и все пункты вакцинации?
Вам больше заняться нечем?
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09.11.2021 16:20 Ответить
Коли читаю такі заголовки, відразу приходить на думку "вікно Овертона".
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09.11.2021 16:40 Ответить
Яка може бути самоізоляція коли хворим людям доводиться громадським транспортом добиратись до медзакладу щоб зробити ПЦР-тест.
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09.11.2021 16:43 Ответить
А кто их туда пускает? Антиваксеры должны ходить пешком. Они же боятся за своё здоровье, а ходьба - лучший спорт.
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09.11.2021 16:55 Ответить
А ваксеры не болеют? Они просто шастают без ограничений и разносят заразу. Чудесная забота о народе
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09.11.2021 17:00 Ответить
не вистачало ще
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09.11.2021 17:01 Ответить
значит у полиции мозг еще присутствует.....
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09.11.2021 19:38 Ответить
У власти в юридическом отделении походу додики сидят,ещё и не понимают что на ровном месте топят свой рейтинг нарушая конституцию.
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10.11.2021 07:15 Ответить
 
 