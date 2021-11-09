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Поліція не проводить ніяких перевірок COVID-сертифікатів на вулиці, - Клименко. ВIДЕО

Поліцейські на вулиці не перевіряють оригінальність COVID-сертифікатів, проте вони мають перевіряти, чи не порушує громадянин умови самоізоляції.

Про це на брифінгу заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми контролюємо разом з місцевими органами влади, санітарними лікарями дотримання самоізоляції нашими громадянами. Якщо ми зустріли громадянина на вулиці і він показує свій документ, то через планшет поліцейський перевіряє, має цей громадянин бути на самоізоляції чи ні... Тобто, ми не проводимо ніяких перевірок COVID-сертифікатів на вулиці, хочу це офіційно сказати", - заявив голова Нацполіції.

За його словами, правова позиція НПУ у питанні щодо підробних сертифікатів полягає у тому, що особи, які замовили COVID-сертифікат, але не скористалися ним, не мають притягуватися до відповідальності. Ті ж особи, які його виготовляли або використовували, несуть відповідальність перед законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірки COVID-документації здійснюються у законний спосіб. Під час зчитування даних жодної інформації про стан здоров’я особи ми не отримуємо, - Ігор Клименко

"Якщо у найближчий час будуть зміни у законодавстві, у тому числі кримінальному, поліція буде на це відповідним чином реагувати", - додав Клименко.

За його словами, слідчі заходи дають змогу достатньо швидко і глибоко вивчити походження такого сертифіката.

"Ми маємо встановити, хто його виписував, чия то печатка і наскільки вона є оригінальною. Звичайно, у нас є десятки медзакладів і лабораторій, які займаються підробкою, є багато людей, які займаються шахрайством, і ми інформацію по кожному з цих випадків достатньо (детально - ред.) у межах слідства встановлюємо", - заявив глава НПУ.

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Він повідомив, що в Україні розробляють правові підстави, на яких особа, що придбала підробний COVID-сертифікат, але хоче щепитися, може уникнути адміністративної або кримінальної відповідальності.

"...Моє ставлення як посадової особи - такі люди мають наразі відповідати перед законом. Водночас я розумію, що дуже багато людей - десятки або сотні, - які оступилися і місяць-два тому зробили цей сертифікат. І якщо вони не скористалися підробленим сертифікатом, то ми маємо зараз напрацювати правовий механізм, який, по-перше, дасть змогу уникнути відповідальності, бо вони прийшли з каяттям, а по-друге - ми маємо виявити тих, хто займався виготовленням і передачею або продажем цим людям цього сертифіката", - сказав Клименко.

Він висловив сподівання, що "найближчими днями" ці правові норми будуть напрацьовані.

Як повідомлялося, поліція за минулий тиждень відкрила 118 проваджень за фактами вироблення та використання підробних COVID-сертифікатів.

Нацполіція (15164) перевірка (1231) сертифікат (426) Клименко Ігор (485) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Кстате о проверках документов и особенно сертификатов, есле кто не знает:

Стаття 32. Перевірка документів особи
1. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у таких випадках:
{Абзац перший частини першої статті 32 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1231-20#n149 № 1231-IX від 16.02.2021 }
u1:st32" id="n260" name="n260">1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
u1:st32" id="n261" name="n261">2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
u1:st32" id="n262" name="n262">3) якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
u1:st32" id="n263" name="n263">4) якщо в особи є зброя, **********, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
u1:st32" id="n264" name="n264">5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
u1:st32" id="n265" name="n265">6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення.
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09.11.2021 16:19
+8
Самоизоляцую родимый следует проверять по месту самоизоляции человека ...а не улицах...
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09.11.2021 16:16
+7
А если он не показывает документ, то што?
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09.11.2021 16:12
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А если он не показывает документ, то што?
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09.11.2021 16:12 Відповісти
Я с собой паспорт носил токо когда в мацкву 20+ лет назад ездил. Так шта хрен там, а не паспорт.
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09.11.2021 16:16 Відповісти
А что ты делал в Москве?
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09.11.2021 18:08 Відповісти
Кстате о проверках документов и особенно сертификатов, есле кто не знает:

Стаття 32. Перевірка документів особи
1. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у таких випадках:
{Абзац перший частини першої статті 32 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1231-20#n149 № 1231-IX від 16.02.2021 }
u1:st32" id="n260" name="n260">1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
u1:st32" id="n261" name="n261">2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
u1:st32" id="n262" name="n262">3) якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
u1:st32" id="n263" name="n263">4) якщо в особи є зброя, **********, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
u1:st32" id="n264" name="n264">5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
u1:st32" id="n265" name="n265">6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення.
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09.11.2021 16:19 Відповісти
Список полезный, но не совсем понятно, поможет ли он, если полицейский на вопрос о причине просто ответит, что вот какого-то разыскиваемого гражданина вы сильно напоминаете, так что предъявляйте документы и не валяйте дурака.
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09.11.2021 17:13 Відповісти
Лавры януковича вове не дают покоя
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09.11.2021 16:12 Відповісти
Якщо ми зустріли громадянина на вулиці і він показує свій документ, Джерело:

Вот так берет и сразу сам показывает..да??
Клоуны брехливые..
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09.11.2021 16:13 Відповісти
ну і як вона перевіряє що людина хвора і порушує умови карантину для інфікованих,
а в Законі прописано що тільки для інфікованих застосовують обмеження
Закон має вищу силу чим постанова КМ
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09.11.2021 16:14 Відповісти
Самоизоляцую родимый следует проверять по месту самоизоляции человека ...а не улицах...
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09.11.2021 16:16 Відповісти
Ох, ну как же ты прав! Проверять самоизоляцию на улице - это как искать иголку в стоге сена.
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09.11.2021 17:48 Відповісти
Тогда вы должны задержать человека, если человек отказывается предоставить данные - получить решение суда (если суд его еще даст) и потом затребовать где-то у кого-то данные по сертефикату и ПЦР тесту - это ж бред полный, бухие водилы уже полицейских сбивают во время оформления дтп, а они будут заниматься какой-то х..ьой
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09.11.2021 16:19 Відповісти
это по-ходу нужно оформлять официальный запрос во все лаборатории. которые делают ПЦР и все пункты вакцинации?
Вам больше заняться нечем?
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09.11.2021 16:20 Відповісти
Коли читаю такі заголовки, відразу приходить на думку "вікно Овертона".
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09.11.2021 16:40 Відповісти
Яка може бути самоізоляція коли хворим людям доводиться громадським транспортом добиратись до медзакладу щоб зробити ПЦР-тест.
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09.11.2021 16:43 Відповісти
А кто их туда пускает? Антиваксеры должны ходить пешком. Они же боятся за своё здоровье, а ходьба - лучший спорт.
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09.11.2021 16:55 Відповісти
А ваксеры не болеют? Они просто шастают без ограничений и разносят заразу. Чудесная забота о народе
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09.11.2021 17:00 Відповісти
не вистачало ще
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09.11.2021 17:01 Відповісти
значит у полиции мозг еще присутствует.....
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09.11.2021 19:38 Відповісти
У власти в юридическом отделении походу додики сидят,ещё и не понимают что на ровном месте топят свой рейтинг нарушая конституцию.
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10.11.2021 07:15 Відповісти
 
 