Поліція не проводить ніяких перевірок COVID-сертифікатів на вулиці, - Клименко. ВIДЕО
Поліцейські на вулиці не перевіряють оригінальність COVID-сертифікатів, проте вони мають перевіряти, чи не порушує громадянин умови самоізоляції.
Про це на брифінгу заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми контролюємо разом з місцевими органами влади, санітарними лікарями дотримання самоізоляції нашими громадянами. Якщо ми зустріли громадянина на вулиці і він показує свій документ, то через планшет поліцейський перевіряє, має цей громадянин бути на самоізоляції чи ні... Тобто, ми не проводимо ніяких перевірок COVID-сертифікатів на вулиці, хочу це офіційно сказати", - заявив голова Нацполіції.
За його словами, правова позиція НПУ у питанні щодо підробних сертифікатів полягає у тому, що особи, які замовили COVID-сертифікат, але не скористалися ним, не мають притягуватися до відповідальності. Ті ж особи, які його виготовляли або використовували, несуть відповідальність перед законом.
"Якщо у найближчий час будуть зміни у законодавстві, у тому числі кримінальному, поліція буде на це відповідним чином реагувати", - додав Клименко.
За його словами, слідчі заходи дають змогу достатньо швидко і глибоко вивчити походження такого сертифіката.
"Ми маємо встановити, хто його виписував, чия то печатка і наскільки вона є оригінальною. Звичайно, у нас є десятки медзакладів і лабораторій, які займаються підробкою, є багато людей, які займаються шахрайством, і ми інформацію по кожному з цих випадків достатньо (детально - ред.) у межах слідства встановлюємо", - заявив глава НПУ.
Він повідомив, що в Україні розробляють правові підстави, на яких особа, що придбала підробний COVID-сертифікат, але хоче щепитися, може уникнути адміністративної або кримінальної відповідальності.
"...Моє ставлення як посадової особи - такі люди мають наразі відповідати перед законом. Водночас я розумію, що дуже багато людей - десятки або сотні, - які оступилися і місяць-два тому зробили цей сертифікат. І якщо вони не скористалися підробленим сертифікатом, то ми маємо зараз напрацювати правовий механізм, який, по-перше, дасть змогу уникнути відповідальності, бо вони прийшли з каяттям, а по-друге - ми маємо виявити тих, хто займався виготовленням і передачею або продажем цим людям цього сертифіката", - сказав Клименко.
Він висловив сподівання, що "найближчими днями" ці правові норми будуть напрацьовані.
Як повідомлялося, поліція за минулий тиждень відкрила 118 проваджень за фактами вироблення та використання підробних COVID-сертифікатів.
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Стаття 32. Перевірка документів особи
1. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у таких випадках:
{Абзац перший частини першої статті 32 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1231-20#n149 № 1231-IX від 16.02.2021 }
u1:st32" id="n260" name="n260">1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
u1:st32" id="n261" name="n261">2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
u1:st32" id="n262" name="n262">3) якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
u1:st32" id="n263" name="n263">4) якщо в особи є зброя, **********, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
u1:st32" id="n264" name="n264">5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
u1:st32" id="n265" name="n265">6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення.
Вот так берет и сразу сам показывает..да??
Клоуны брехливые..
а в Законі прописано що тільки для інфікованих застосовують обмеження
Закон має вищу силу чим постанова КМ
Вам больше заняться нечем?