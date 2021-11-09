Поліція не проводить ніяких перевірок COVID-сертифікатів на вулиці, - Клименко. ВIДЕО

Поліцейські на вулиці не перевіряють оригінальність COVID-сертифікатів, проте вони мають перевіряти, чи не порушує громадянин умови самоізоляції.

Про це на брифінгу заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми контролюємо разом з місцевими органами влади, санітарними лікарями дотримання самоізоляції нашими громадянами. Якщо ми зустріли громадянина на вулиці і він показує свій документ, то через планшет поліцейський перевіряє, має цей громадянин бути на самоізоляції чи ні... Тобто, ми не проводимо ніяких перевірок COVID-сертифікатів на вулиці, хочу це офіційно сказати", - заявив голова Нацполіції.

За його словами, правова позиція НПУ у питанні щодо підробних сертифікатів полягає у тому, що особи, які замовили COVID-сертифікат, але не скористалися ним, не мають притягуватися до відповідальності. Ті ж особи, які його виготовляли або використовували, несуть відповідальність перед законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірки COVID-документації здійснюються у законний спосіб. Під час зчитування даних жодної інформації про стан здоров’я особи ми не отримуємо, - Ігор Клименко

"Якщо у найближчий час будуть зміни у законодавстві, у тому числі кримінальному, поліція буде на це відповідним чином реагувати", - додав Клименко.

За його словами, слідчі заходи дають змогу достатньо швидко і глибоко вивчити походження такого сертифіката.

"Ми маємо встановити, хто його виписував, чия то печатка і наскільки вона є оригінальною. Звичайно, у нас є десятки медзакладів і лабораторій, які займаються підробкою, є багато людей, які займаються шахрайством, і ми інформацію по кожному з цих випадків достатньо (детально - ред.) у межах слідства встановлюємо", - заявив глава НПУ.

Також читайте: В поліції назвали найпопулярніші схеми з підробки ковід-документації

Він повідомив, що в Україні розробляють правові підстави, на яких особа, що придбала підробний COVID-сертифікат, але хоче щепитися, може уникнути адміністративної або кримінальної відповідальності.

"...Моє ставлення як посадової особи - такі люди мають наразі відповідати перед законом. Водночас я розумію, що дуже багато людей - десятки або сотні, - які оступилися і місяць-два тому зробили цей сертифікат. І якщо вони не скористалися підробленим сертифікатом, то ми маємо зараз напрацювати правовий механізм, який, по-перше, дасть змогу уникнути відповідальності, бо вони прийшли з каяттям, а по-друге - ми маємо виявити тих, хто займався виготовленням і передачею або продажем цим людям цього сертифіката", - сказав Клименко.

Він висловив сподівання, що "найближчими днями" ці правові норми будуть напрацьовані.

Як повідомлялося, поліція за минулий тиждень відкрила 118 проваджень за фактами вироблення та використання підробних COVID-сертифікатів.