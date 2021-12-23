Нардеп из ОПЗЖ Пономарев имеет российский паспорт, - СМИ. ВИДЕО

По информации журналистов "Схем", народный депутат Украины, член фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Александр Пономарев – гражданин России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно данным двух независимых друг от друга источников "Схем", имеющих доступ к системе "Роспаспорт", впервые документ гражданина России Александру Пономареву выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании "обмена".

В сопроводительном заявлении, подписанном именем Пономарева, в пункте о наличии иностранного гражданства указано: "Статья 13 раздел 1". Речь идет о положении Федерального закона Российской Федерации по гражданству. Согласно ему, для получения гражданства России Александр Пономарев должен был непрерывно проживать на ее территории не менее 5 лет.

Когда Пономареву исполнилось 45 лет, то согласно законодательству России вышеупомянутый российский паспорт ему заменили на новый. Произошло это в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году на основании нового заявления.

Факт получения Пономаревым нового российского паспорта подтверждает не только информация, полученная "Схемами" от собственных источников, но и информация с сайта Главного управления по миграции МВД России, где данные его предыдущего паспорта отражаются как недействительные из-за "замены на новый", а новый документ среди недействительных не значится.

В комментарии "Схемам" Александр Пономарев не сразу признал наличие российского паспорта.

Это было еще в советское время, он был аннулирован еще тогда… По-моему 1986 год, если не ошибаюсь. Это еще было до разделения страны", – отметил депутат, хотя в новейшей истории паспорт гражданина Российской Федерации впервые появился в 1997 году, а ранее на территории России действовал паспорт гражданина СССР.

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Когда "Схемы" показали члену фракции ОПЗЖ выдержки о его российских документах, Пономарев изменил свою позицию.

"Ну, значит, 18 лет назад было… Лично я, по-моему, не забирал (паспорт – ред.), – ответил он, но через секунду добавил: – Может, и забирал... Не помню, если честно "Я даже не знаю: есть он или нет... Если где-то на него документы 20-летней давности остались, то надо уточнять".

Депутат также сказал, что считал паспорт аннулированным и не знает, действителен ли он.

При этом Пономарев затруднился объяснить, с какой целью в 2003 году подал документы на получение российского гражданства. Кроме того, он подчеркнул, что российским паспортом "ни разу не пользовался".

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"За последние 15 лет я был там всего раз и то: со своим (украинским – ред.) паспортом и на строительной выставке", – заверил депутат. Однако, согласно официальным данным о пересечении им российской границы, имеющихся в распоряжении "Схем", за последние 15 лет Александр Пономарев по меньшей мере четыре раза приезжал в Россию. Последний – в начале февраля 2017-го.

"Схемы" поинтересовались у Пономарева, готов ли он задекларировать свое российское гражданство, если такое требование будет официально закреплено на законодательном уровне. "Если найду, буду уверен, тогда, конечно, буду отчитываться", – ответил он.

Пономарев уже третий раз народный депутат: раньше был регионалом и членом депутатской группы "Воля народа", а в этом созыве является членом фракции "Оппозиционная платформа - При жизни". В декларациях парламентария нет никаких упоминаний о его бизнесе, но с ним связывают около 35 компаний в его родном Бердянске, в частности, поставляющие масла для украинской бронетехники.