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Нардеп из ОПЗЖ Пономарев имеет российский паспорт, - СМИ. ВИДЕО

По информации журналистов "Схем", народный депутат Украины, член фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Александр Пономарев – гражданин России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно данным двух независимых друг от друга источников "Схем", имеющих доступ к системе "Роспаспорт", впервые документ гражданина России Александру Пономареву выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании "обмена".

В сопроводительном заявлении, подписанном именем Пономарева, в пункте о наличии иностранного гражданства указано: "Статья 13 раздел 1". Речь идет о положении Федерального закона Российской Федерации по гражданству. Согласно ему, для получения гражданства России Александр Пономарев должен был непрерывно проживать на ее территории не менее 5 лет.

Когда Пономареву исполнилось 45 лет, то согласно законодательству России вышеупомянутый российский паспорт ему заменили на новый. Произошло это в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году на основании нового заявления.

Факт получения Пономаревым нового российского паспорта подтверждает не только информация, полученная "Схемами" от собственных источников, но и информация с сайта Главного управления по миграции МВД России, где данные его предыдущего паспорта отражаются как недействительные из-за "замены на новый", а новый документ среди недействительных не значится.

Нардеп из ОПЗЖ Пономарев имеет российский паспорт, - СМИ 01

В комментарии "Схемам" Александр Пономарев не сразу признал наличие российского паспорта.

Это было еще в советское время, он был аннулирован еще тогда… По-моему 1986 год, если не ошибаюсь. Это еще было до разделения страны", – отметил депутат, хотя в новейшей истории паспорт гражданина Российской Федерации впервые появился в 1997 году, а ранее на территории России действовал паспорт гражданина СССР.

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Когда "Схемы" показали члену фракции ОПЗЖ выдержки о его российских документах, Пономарев изменил свою позицию.

"Ну, значит, 18 лет назад было… Лично я, по-моему, не забирал (паспорт – ред.), – ответил он, но через секунду добавил: – Может, и забирал... Не помню, если честно "Я даже не знаю: есть он или нет... Если где-то на него документы 20-летней давности остались, то надо уточнять".

Депутат также сказал, что считал паспорт аннулированным и не знает, действителен ли он.

При этом Пономарев затруднился объяснить, с какой целью в 2003 году подал документы на получение российского гражданства. Кроме того, он подчеркнул, что российским паспортом "ни разу не пользовался".

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"За последние 15 лет я был там всего раз и то: со своим (украинским – ред.) паспортом и на строительной выставке", – заверил депутат. Однако, согласно официальным данным о пересечении им российской границы, имеющихся в распоряжении "Схем", за последние 15 лет Александр Пономарев по меньшей мере четыре раза приезжал в Россию. Последний – в начале февраля 2017-го.

"Схемы" поинтересовались у Пономарева, готов ли он задекларировать свое российское гражданство, если такое требование будет официально закреплено на законодательном уровне. "Если найду, буду уверен, тогда, конечно, буду отчитываться", – ответил он.

Пономарев уже третий раз народный депутат: раньше был регионалом и членом депутатской группы "Воля народа", а в этом созыве является членом фракции "Оппозиционная платформа - При жизни". В декларациях парламентария нет никаких упоминаний о его бизнесе, но с ним связывают около 35 компаний в его родном Бердянске, в частности, поставляющие масла для украинской бронетехники.

Автор: 

депутат (3314) двойное гражданство (161) Пономарев Александр (45) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+27
Удивили,ну...Голова ГУР со своей соской живет на квартире у зам.министра МВД - московитского подданного, а дом снят у крупного жулика, тоже подданного страны-помойки.И ни единый зебил ничего особенного в этом не видит.
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23.12.2021 22:01
+22
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZWZvWx3hL018HMK9zGo7Xj3SeMvNsn0oVmNJnL7iyqh4nSWVcaoPNrmbOjsj7aGFyrhw560IqH03r9S3ipSu0GSxL4__L1bMoDHp2R1OxB1jKfMNCCNZ1oHvQh1umzOE5c&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/7514985555208836?__cft__[0]=AZWZvWx3hL018HMK9zGo7Xj3SeMvNsn0oVmNJnL7iyqh4nSWVcaoPNrmbOjsj7aGFyrhw560IqH03r9S3ipSu0GSxL4__L1bMoDHp2R1OxB1jKfMNCCNZ1oHvQh1umzOE5c&__tn__=%2CO%2CP-R 18 хв ·



Народний депутат від ОПЗЖ Пономарьов виявився громадянином РФ.

Як повідомляють журналісти, він ще й контролює виробництво мастил, які зокрема закупляються для Збройних Сил України. Декілька років тому техніка почала масово ламатися через неякісне мастило. СБУ навіть підозрювала диверсію, але потім справу тихенько спустили на гальмах.

Скільки там таких під куполом? В уряді, ОП, судах, МВС, спецслужбах? Десятки? Сотні? Тисячі? Куди не кинь - махрова кремлівська агентура. А потім ми дивуємося, що з нашою державою не так.

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23.12.2021 21:54
+6
Дружина баканова і досі громадянка роіські
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23.12.2021 22:42
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https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/7514985555208836?__cft__[0]=AZWZvWx3hL018HMK9zGo7Xj3SeMvNsn0oVmNJnL7iyqh4nSWVcaoPNrmbOjsj7aGFyrhw560IqH03r9S3ipSu0GSxL4__L1bMoDHp2R1OxB1jKfMNCCNZ1oHvQh1umzOE5c&__tn__=%2CO%2CP-R 18 хв ·



Народний депутат від ОПЗЖ Пономарьов виявився громадянином РФ.

Як повідомляють журналісти, він ще й контролює виробництво мастил, які зокрема закупляються для Збройних Сил України. Декілька років тому техніка почала масово ламатися через неякісне мастило. СБУ навіть підозрювала диверсію, але потім справу тихенько спустили на гальмах.

Скільки там таких під куполом? В уряді, ОП, судах, МВС, спецслужбах? Десятки? Сотні? Тисячі? Куди не кинь - махрова кремлівська агентура. А потім ми дивуємося, що з нашою державою не так.

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23.12.2021 21:54 Ответить
Зеленський вніс у Раду законопроєкти про множинне ... - DW
2 дек. 2021 г.
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23.12.2021 22:01 Ответить
Удивили,ну...Голова ГУР со своей соской живет на квартире у зам.министра МВД - московитского подданного, а дом снят у крупного жулика, тоже подданного страны-помойки.И ни единый зебил ничего особенного в этом не видит.
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23.12.2021 22:01 Ответить
Ну так еще надо слуг покопать, - уверен там в процентном отношении российских паспортов больше
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23.12.2021 22:04 Ответить
справедливости ради нужно проверять всех или кто то думает что все в раде кроме слуг белые и пушистые
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23.12.2021 22:41 Ответить
Согласен, всех. Но я почему-то склонен думать, что у слуг в процентном отношении больше
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23.12.2021 22:43 Ответить
Звичайно всіх. Але розпочинати потрібно з тих, що при владі. Для державної безпеки зв'язки з агресором найнебезпечніші у таких осіб.
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24.12.2021 08:34 Ответить
І що, в Чернігові поліція - злочинне угрупування, що грабує громадян і нічого. Чекають, коли їх та їх закінчені сім'ї повідстрілюють по законам, що внедовзі будуть прийняті
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23.12.2021 22:16 Ответить
Сто раз напоминал. Давно было дело правда. С вечера мелом крестики на дверях где живут не с нами что, пометили. К утру порешали проблему, и с тех пор лучшее в мире вино, сыр, ядерное оружие, и туристов в год больше всего туда приезжают! Примерно 80-86 миллионов в год. Умножте пусть на 200 евро от каждого что потратил приехав---ну как добавка к бюджету?
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23.12.2021 22:20 Ответить
мене кожен раз блокує цензор. бать го в раку. за те що я дарасів називаю дарасами.
так от скажу так.
у нас починаючи з президента, ні один дарас не думає за УКРАЇНУ.
всі думають як нарубати бабла і втікти за границю, як в анегдоті.
щоб ти зробив, як би був царем?
німець.
я б робив преорітет на армії.
француз,
краса завоює світ.....
наш,
нацарював би т,ять карбованців і втік би накуй за границю........
ось вся суть наших можновладців.
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23.12.2021 22:23 Ответить
Нахер ему тикать если он тут всех купил на поколение вперед. Ноль посадок за коррупцию. Рука руку моет, а мы платим налоги и воюем.
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24.12.2021 01:16 Ответить
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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23.12.2021 22:27 Ответить
росиянин поставляет масла для украинской бронетехники во время украино-русской войны...что может быть абсурднее??
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23.12.2021 22:37 Ответить
Пономарев производит смазки и масла для украинской бронетехники, а не поставляет их! И еще задолго до начала конфликта России с Украиной! Опять зраду ищете? Так ищите ее в Киеве, там основные предатели Украины...
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24.12.2021 06:59 Ответить
"производит для" и "поставляет для", вещи одного порядка. твой пономарев имея руский паспорт, сознательно(!) нарушал законы Украины. я вот думаю, а КАК проверялись "народные избранники" СБУ???
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24.12.2021 10:30 Ответить
Дружина баканова і досі громадянка роіські
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23.12.2021 22:42 Ответить
руський ? Від слова Русь ?
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23.12.2021 22:51 Ответить
за це їх так і кличуть - ОПЗЖ
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23.12.2021 22:50 Ответить
так в жопоблоке в них у всіх російські паспорти ..лише обраних ізраїльскі..чи угорські як у Шуфрича))
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23.12.2021 22:53 Ответить
посвідку на тимчасове або постійне проживання цьогоріч видали 4 379 білорусам та 13 377 росіянам. Джерело:
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23.12.2021 22:59 Ответить
"Оппозиционная платформа - При жизни" - это что за партия такая?
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23.12.2021 23:00 Ответить
нехорошая, не интересуйся...
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24.12.2021 00:09 Ответить
це та що ЗА ЖОП(у) - за життя оппозиційна партія
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24.12.2021 08:50 Ответить
завтра з шинами возле ВЗрады?
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23.12.2021 23:06 Ответить
нет, нужно бить сразу в корень этого спрута - под Кремль
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24.12.2021 06:32 Ответить
опзж - це голова кацапського спрута на шії України,
церковники МП - це теж щупальця цього спрута, а
тут і свого кримінала - по горло...
скільки ще потрібно революцій мудрому наріду,
щоб викорінити всіх ціх гнид ?
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23.12.2021 23:24 Ответить
Патриотичні, проУкраїнські жорсті , безкомпромісні рішення та дії на 10 років.
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24.12.2021 00:07 Ответить
Треба постійний національний рух у цьому напрямку, а не ривки з паузами у декілька років.
Кожен день, кожен час треба викорінювати все кацапське з України. Без переривів і вихідних
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24.12.2021 11:52 Ответить
А вы думаете что рашистские паспорта только в опзж? Конечно, их в опзж наверное больше чем в остальных партиях но я думаю что есть такие и в слугах и в ес и в голосе и в Батькивщина. Это говорит о том что наше сбу при спецпроверке совсем не работает
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24.12.2021 00:12 Ответить
а им запросов не давали
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24.12.2021 00:30 Ответить
гей ви там,наверху!є серед вас представники титульної нації?хоч би кілька?
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24.12.2021 06:00 Ответить
Тільки пейси!
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24.12.2021 08:52 Ответить
Зто вам не израильский Кнессет с пропорционым составом по национальному признаку.
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24.12.2021 09:04 Ответить
Вот вам и причина почему Украина 30 лет не может расправить крылья. Паразиты российские присосались со всех сторон и сосут, тянут вниз к своей клоаке.
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24.12.2021 06:31 Ответить
Ну має - ну і що???
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24.12.2021 08:27 Ответить
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24.12.2021 08:36 Ответить
Ну так треба позбавляти громадянства України та звання депутат автоматом, накладать штраф за оману, давать гарній пендель та протягом трьох днів хай забираються з України або саджати в лагеря - заї-али вже ці воші.
Наших дівчат на облік усіх ставлять, та штрафами лякають а ці гниди жирують за наш кошт, з вражими паспортами сидять у раді та глузують з нас.
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24.12.2021 08:59 Ответить
Штирлиц: Мюллер, мне надо на недельку в Советский Союз смотаться,
Мюллер: А это зачем?
Штирлиц: Паспорт обменять, Мне уже 45 исполнилось, оштрафуют.
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24.12.2021 09:08 Ответить
Як громадянин РФ з паспортом країни потрапив в депутати ВР??? Навіщо нам стільки органів - паразитів,якщо ви нічого не робите? Гнати в шию відповідальнихї за це негайно.
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24.12.2021 09:41 Ответить
Когда суд над вражеским агентом??? Там всю их партию должны арестовать. Они все работают против Украины и на врага. И Ахметов должен получить пж. Когда объявят приговор - вся страна устроит праздник на неделю.
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24.12.2021 10:40 Ответить
а пусть он сьест на трибуне свой парашный паспорт. за то, шо он не знает, где его хранит "до лучших времён" по его глубокому убеждению, пусть он своим тёщам втирает.
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24.12.2021 11:00 Ответить
Нардеп з ОПЗЖ Пономарьов має російський паспорт, - ЗМІ. Джерело:

На зону сєпара.
ОПЗЖ це СЄПАРИ
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24.12.2021 11:48 Ответить
Звичайна кацапська гнида.
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24.12.2021 12:19 Ответить
Цензор деколи також глючить! Про громадянство цього кацапського ублюда писали ще на початку цього року!
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24.12.2021 12:39 Ответить
З паспортом, чи без ОПЗЖ за визначенням збіговисько мерзотників. Просто почитайте біографії їх лідерів в Вікіпедії
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24.12.2021 13:00 Ответить
/

як несподiвано. в ЗаЖопп та громадяни паРашi ???

такого не може бути...там же однi патрiоти...
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29.12.2021 12:30 Ответить
 
 