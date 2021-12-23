Нардеп из ОПЗЖ Пономарев имеет российский паспорт, - СМИ. ВИДЕО
По информации журналистов "Схем", народный депутат Украины, член фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Александр Пономарев – гражданин России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно данным двух независимых друг от друга источников "Схем", имеющих доступ к системе "Роспаспорт", впервые документ гражданина России Александру Пономареву выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании "обмена".
В сопроводительном заявлении, подписанном именем Пономарева, в пункте о наличии иностранного гражданства указано: "Статья 13 раздел 1". Речь идет о положении Федерального закона Российской Федерации по гражданству. Согласно ему, для получения гражданства России Александр Пономарев должен был непрерывно проживать на ее территории не менее 5 лет.
Когда Пономареву исполнилось 45 лет, то согласно законодательству России вышеупомянутый российский паспорт ему заменили на новый. Произошло это в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году на основании нового заявления.
Факт получения Пономаревым нового российского паспорта подтверждает не только информация, полученная "Схемами" от собственных источников, но и информация с сайта Главного управления по миграции МВД России, где данные его предыдущего паспорта отражаются как недействительные из-за "замены на новый", а новый документ среди недействительных не значится.
В комментарии "Схемам" Александр Пономарев не сразу признал наличие российского паспорта.
Это было еще в советское время, он был аннулирован еще тогда… По-моему 1986 год, если не ошибаюсь. Это еще было до разделения страны", – отметил депутат, хотя в новейшей истории паспорт гражданина Российской Федерации впервые появился в 1997 году, а ранее на территории России действовал паспорт гражданина СССР.
Когда "Схемы" показали члену фракции ОПЗЖ выдержки о его российских документах, Пономарев изменил свою позицию.
"Ну, значит, 18 лет назад было… Лично я, по-моему, не забирал (паспорт – ред.), – ответил он, но через секунду добавил: – Может, и забирал... Не помню, если честно "Я даже не знаю: есть он или нет... Если где-то на него документы 20-летней давности остались, то надо уточнять".
Депутат также сказал, что считал паспорт аннулированным и не знает, действителен ли он.
При этом Пономарев затруднился объяснить, с какой целью в 2003 году подал документы на получение российского гражданства. Кроме того, он подчеркнул, что российским паспортом "ни разу не пользовался".
"За последние 15 лет я был там всего раз и то: со своим (украинским – ред.) паспортом и на строительной выставке", – заверил депутат. Однако, согласно официальным данным о пересечении им российской границы, имеющихся в распоряжении "Схем", за последние 15 лет Александр Пономарев по меньшей мере четыре раза приезжал в Россию. Последний – в начале февраля 2017-го.
"Схемы" поинтересовались у Пономарева, готов ли он задекларировать свое российское гражданство, если такое требование будет официально закреплено на законодательном уровне. "Если найду, буду уверен, тогда, конечно, буду отчитываться", – ответил он.
Пономарев уже третий раз народный депутат: раньше был регионалом и членом депутатской группы "Воля народа", а в этом созыве является членом фракции "Оппозиционная платформа - При жизни". В декларациях парламентария нет никаких упоминаний о его бизнесе, но с ним связывают около 35 компаний в его родном Бердянске, в частности, поставляющие масла для украинской бронетехники.
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Народний депутат від ОПЗЖ Пономарьов виявився громадянином РФ.
Як повідомляють журналісти, він ще й контролює виробництво мастил, які зокрема закупляються для Збройних Сил України. Декілька років тому техніка почала масово ламатися через неякісне мастило. СБУ навіть підозрювала диверсію, але потім справу тихенько спустили на гальмах.
Скільки там таких під куполом? В уряді, ОП, судах, МВС, спецслужбах? Десятки? Сотні? Тисячі? Куди не кинь - махрова кремлівська агентура. А потім ми дивуємося, що з нашою державою не так.
2 дек. 2021 г.
так от скажу так.
у нас починаючи з президента, ні один дарас не думає за УКРАЇНУ.
всі думають як нарубати бабла і втікти за границю, як в анегдоті.
щоб ти зробив, як би був царем?
німець.
я б робив преорітет на армії.
француз,
краса завоює світ.....
наш,
нацарював би т,ять карбованців і втік би накуй за границю........
ось вся суть наших можновладців.
церковники МП - це теж щупальця цього спрута, а
тут і свого кримінала - по горло...
скільки ще потрібно революцій мудрому наріду,
щоб викорінити всіх ціх гнид ?
Кожен день, кожен час треба викорінювати все кацапське з України. Без переривів і вихідних
Наших дівчат на облік усіх ставлять, та штрафами лякають а ці гниди жирують за наш кошт, з вражими паспортами сидять у раді та глузують з нас.
Мюллер: А это зачем?
Штирлиц: Паспорт обменять, Мне уже 45 исполнилось, оштрафуют.
На зону сєпара.
ОПЗЖ це СЄПАРИ
як несподiвано. в ЗаЖопп та громадяни паРашi ???
такого не може бути...там же однi патрiоти...