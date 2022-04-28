Чтобы закрыть небо, Украине нужны современные ЗРК и истребители, - командующий Воздушными силами Олещук. ВИДЕО

Воздушные силы ВСУ нуждаются в современных зенитных ракетных комплексах среднего и большого радиуса действия, а также современных истребителях. Это оружие можно будет применить против российских самолетов, бомбящих украинские города.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, сообщает Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил мир за санкции, гуманитарную, политическую и финансовую поддержку, а также военную помощь.

"Но этого оружия, которое нам предоставили недостаточно для победы! Мы били, бьем, и будем бить врага той техникой, что у нас есть на вооружении. Но для того, чтобы Воздушные Силы самостоятельно закрыли небо над Украиной одних ПЗРК Stinger и Starstreak , предоставленных партнерами, недостаточно", - сказал Олещук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За 25 апреля сбиты 3 самолета, 3 крылатых ракеты и 4 беспилотника, - Командование Воздушных Сил. ВИДЕО

По его словам, переносные комплексы малого радиуса действия, прежде всего, предназначены для уничтожения маловысотных целей, таких как вертолеты. Достать же ими самолеты оккупантов, которые сейчас сбрасывают бомбы на наши города с 8-ми и более километров, украинские военные не могут.

Для этого требуются современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия, для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства (например, американский ЗРК Patriot или мобильный зенитный ракетный комплекс норвежско-американского производства "NASAMS"). А также современные истребители для истребительного прикрытия неба в системе противовоздушной обороны государства подчеркнул командующий Воздушными силами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковский район, есть погибшие и раненные, - Синегубов

"Мы бы очень хотели получить (на любых условиях) технику западного производства, которая является технологичной и эффективной. Война скоро не закончится, нам нужно оружие уже сегодня", - добавил он.