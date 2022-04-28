РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9970 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 226 35

Чтобы закрыть небо, Украине нужны современные ЗРК и истребители, - командующий Воздушными силами Олещук. ВИДЕО

Воздушные силы ВСУ нуждаются в современных зенитных ракетных комплексах среднего и большого радиуса действия, а также современных истребителях. Это оружие можно будет применить против российских самолетов, бомбящих украинские города.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, сообщает Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил мир за санкции, гуманитарную, политическую и финансовую поддержку, а также военную помощь.

"Но этого оружия, которое нам предоставили недостаточно для победы! Мы били, бьем, и будем бить врага той техникой, что у нас есть на вооружении. Но для того, чтобы Воздушные Силы самостоятельно закрыли небо над Украиной одних ПЗРК Stinger и Starstreak , предоставленных партнерами, недостаточно", - сказал Олещук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За 25 апреля сбиты 3 самолета, 3 крылатых ракеты и 4 беспилотника, - Командование Воздушных Сил. ВИДЕО

По его словам, переносные комплексы малого радиуса действия, прежде всего, предназначены для уничтожения маловысотных целей, таких как вертолеты. Достать же ими самолеты оккупантов, которые сейчас сбрасывают бомбы на наши города с 8-ми и более километров, украинские военные не могут.

Для этого требуются современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия, для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства (например, американский ЗРК Patriot или мобильный зенитный ракетный комплекс норвежско-американского производства "NASAMS"). А также современные истребители для истребительного прикрытия неба в системе противовоздушной обороны государства подчеркнул командующий Воздушными силами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковский район, есть погибшие и раненные, - Синегубов

"Мы бы очень хотели получить (на любых условиях) технику западного производства, которая является технологичной и эффективной. Война скоро не закончится, нам нужно оружие уже сегодня", - добавил он.

оружие (10398) помощь (8061) Воздушные силы (2606)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Можно еще асфальтом попробывать повоевать, да бобики? представляете как километром асфальта можно небо закрыть?
показать весь комментарий
28.04.2022 13:58 Ответить
+17
f16 коштуэ 50 мільйонів доларів за 1, 20 штук буде коштувати мільярд, зєля вкатав в дороги мінімум 200 ф16. Пора розкуркулювати опзж та сн, суркісів, фірташа, бородату бабушку та інших.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:07 Ответить
+9
показать весь комментарий
28.04.2022 14:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це навіть яловки у хліву розуміють...
показать весь комментарий
28.04.2022 13:55 Ответить
О! Це для мене новина!
показать весь комментарий
28.04.2022 13:57 Ответить
Гадаю все буде згодом ...
зважайте на те, що мало хто вірив в Україну враховвючи корупцію, олігархів, зрадників, засилля шпигунів і т п
тому процес буде поступовим але помтійно наростаючим
показать весь комментарий
28.04.2022 13:57 Ответить
https://m.censor.net/ua/news/3306010/kyyiv_prosyt_ssha_nadaty_rakety_patriot_ta_systemy_ppo_cnn

Просили еще в декабре до войны. Ну и что, еще полгода буржуи будут думать - дать или не дать....
показать весь комментарий
28.04.2022 13:58 Ответить
А в НАТО, где такого добра полно, почему не шли ,и на саммит на ехали, представителя не назначали, заявку не обновляли, клистроны , магнетроны втихаря у расьян , чтоб они тырили и роскомплектовывали свои РЛС не скупали ? И сколько в бюджете было заложено денег на покупку "Петриотов"? И, также, сколько коплекс стоит , а ? Или просто, а пусть нам они дадут даром?
показать весь комментарий
28.04.2022 14:13 Ответить
буржуи? а ты что краснопузый ?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:34 Ответить
З пустого в порожнє.
показать весь комментарий
28.04.2022 13:58 Ответить
Можно еще асфальтом попробывать повоевать, да бобики? представляете как километром асфальта можно небо закрыть?
показать весь комментарий
28.04.2022 13:58 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 14:10 Ответить
Я відчуваю по фото, як НГШ зараз хоче уї...ти оцю недолугість...!
показать весь комментарий
28.04.2022 14:18 Ответить
F-16 1974 року,правда він постійно модернізується.Міги би також допомогли,якщо би їх в тричі більше було.Колись Україна мала 250 одиниць,цього би вистачило.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:53 Ответить
Навіть F-16 1974 року набагато ефективніші за будь-які кацапські гавнольоти, бо усіх їх модернізовано щонайменше для використання АІМ-120 і керованих АЗП повітря-земля.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:33 Ответить
а летчиков где ты возьмешь?
показать весь комментарий
28.04.2022 17:35 Ответить
f16 коштуэ 50 мільйонів доларів за 1, 20 штук буде коштувати мільярд, зєля вкатав в дороги мінімум 200 ф16. Пора розкуркулювати опзж та сн, суркісів, фірташа, бородату бабушку та інших.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:07 Ответить
Филатов говорил что бабушка беня хихикал про разбомбленый аэропорт Днепра. Бабушку нужно убить, он еще хуже мердвердчука сейсас. Бо мердвердчук более никто, а бабушка держит кулак в жопе зегевары...
показать весь комментарий
28.04.2022 14:14 Ответить
Шведська Ліва партія вимагає проведення референдуму щодо членства країни в НАТО, перш ніж буде прийняте рішення про вступ

консерви вскриваються
показать весь комментарий
28.04.2022 14:08 Ответить
Яка несподіванка! Комуняки підтримують парашку нікагда такого нє било і вот апять.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:20 Ответить
Захищеність нових літаків від ударів з повітря, навченість льотчиків, обслуговування й ремонт - інжинерно-технічний склад... Нічого цього у нас немає і, в умовах такої війни, створити це неможливо. Шкода. Це вже після нашої перемоги!
показать весь комментарий
28.04.2022 14:13 Ответить
Чепуха це все, ці літаки зроблені з максимально інтуітивним керуванням, так сказати щоб пересічний 20-річний хлопчина з середньою освітою не заплутався. Що до обслуговування то і з цим проблем не буде, але швидше за все нам будуть маленькими партіями давати радянські літаки.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:24 Ответить
Так, пілоти кажуть тижня за два можуть освоїти, - аби було що.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:32 Ответить
де Ви цю маячню чули? *Пілоти* від преси...які нічого не розуміють? Ну дичина повна. Зараз на поновення навичок пілотів , які колись літали на Міг-29 і були звільнені раніш...потрібно не менш трьох місяців. Часи другої світової давно минули. Ви поки що у тому часі затрималися!))
показать весь комментарий
28.04.2022 16:40 Ответить
Найкращі льотчики МіГ-29/Су-27 зможуть освоїти F-15 - роки за півтора, F-16 - роки за три.
Це так щоб вони повернулися на аеродром після першого вильоту.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:39 Ответить
..повна маячня!! Пересічному 20-літньому хлопчині з середньою освітою тільки таку маячню і можна написати. F-16 в експлуатації ЗНАЧНО складнійший ніж любий винищувач який на озброєнні ЗСУ. Обслуговування назвичайно складне, бо це КОМПЛЕКС, який без наземного постійного наземного та ПОВІТРЯННОГО!! супроводжування неможивий. Ви навіть на ОДИН відсоток не знаєте і тим біьше не розумієте тему , в якій Ви так завзято пишете. Щоб ефективно використовувати нашими пілотами цей тип літаків.. потрібно мінімум рік..півтора з повним заученням іноземних спеціалістів. Польським ВПС потрібно було 20 років, щоб повністью якісно втілити у життя експлуатацію. Можна піти Вашим шляхом. На ОДИН виліт всіх поставлених літаків вистачить. Коли Ви зрозумієте, що літак, це КОМПЛЕКС ... а не крило..стабілізатор,.. двигун та озброєння з 20-ти річним пілотом середньої освіти... то й маячню більш писати не будете.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:34 Ответить
Добре, скачай симулятор DCS, купи модуль F/A-18 та/або F-16, і побачимо через скільки місяців ти зможеш злетіти, через скільки років приземлитися, і чи зможеш ти взагалі коли-небудь опанувати хоч один вид озброєння.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:37 Ответить
Разом з літаками потрібні пілоти. Хтось уже казав тут про необхідність створення українського Іноземного Легіону. То пілоти могли б бути легіонерами з необхідними документами. Такі собі західні іхтамнеєти.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:21 Ответить
В "Приднестровской молдавской республике" началась масштабная подготовка к скоплению сил и средств с целью атаки в сторону Одессы.Соответствующие меры начались на аэродроме Тирасполя и в оккупированном Крыму. В частности на полуострове проводится подготовка военно-транспортных самолетов и вертолетов для осуществления авиационной переброски личного состава подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ.В то же время в самой "ПМР" активно проводятся мероприятия по подготовке взлетно-посадочной полосы под Тирасполем, которая имеет длину 2,5 км и способна принимать все виды военно-транспортных самолетов. Это говорит о подготовке "воздушного моста" - организации переброски личного состава и грузов посадочным способом.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:22 Ответить
ооооотот который 2.5км аэродром срочно надо за-е-па-шить!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 14:27 Ответить
он от нашей границы-7км,над заранее притрелять всё шо можно
показать весь комментарий
28.04.2022 14:30 Ответить
Если бы была воля отобрать наварованное Кучмой и его опг, могли бы сами флот истребителей купить.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:46 Ответить
Окрім винищувачів, Україні потрібні і бомбардирувальники (для підтримки операцій з деокупації території) та ******* ракетні системи ППО.
показать весь комментарий
28.04.2022 15:22 Ответить
Отлично бы нашим ВВС подошел бразильский штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano.Турбовинтовой,относительно не дорогой,но прилично вооруженный.Бразилия его давно экспортирует.Возможно, и нам не откажет.
показать весь комментарий
28.04.2022 17:28 Ответить
А ви глянули для яких операцій цей літак позицінується і список тих бананових республік, які його вживають (скорше для логістики коксу аніж бімб)
показать весь комментарий
29.04.2022 04:51 Ответить
Повітряних сил немає, зате є командувач
показать весь комментарий
28.04.2022 15:23 Ответить
..мозку немає... а писати вмієте!! Дивина..та й годі!!!))))
показать весь комментарий
28.04.2022 16:46 Ответить
 
 