Щоб закрити небо, Україні потрібні сучасні ЗРК та винищувачі, - командувач Повітряних сил Олещук. ВIДЕО

Повітряні сили ЗСУ потребують сучасних зенітних ракетних комплексів середнього та великого радіуса дії, а також сучасних винищувачів. Цю зброю можна буде застосувати проти російських літаків, які бомблять українські міста.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук

Він подякував світу за санкції, гуманітарну, політичну та фінансову підтримку, а також військову допомогу.

"Але цієї зброї, що нам надали недостатньо для перемоги! Ми били, б’ємо, і будемо бити ворога тією технікою, що в нас є на озброєнні. Але для того, щоб Повісряні Сили самотужки закрили небо над Україною одних ПЗРК Stinger та Starstreak, наданих партнерами, недостатньо", - сказав Олещук.

За його словами, переносні комплекси малого радіусу дії, передусім призначені для знищення маловисотних цілей, такі як вертольоти. Дістати ж ними літаки окупантів, які нині скидають бомби на наші міста з 8-ми і більше кілометрів, українські військові не можуть.

Для цього потрібні сучасні зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії, для ефективного зенітного ракетного прикриття повітряного простору (наприклад американський ЗРК Patriot або мобільний зенітний ракетний комплекс норвезько-американського виробництва "NASAMS"). А також сучасні винищувачі для винищувального прикриття неба в системі протиповітряної оборони держави, наголосив командувач Повітряних сил.

"Ми б дуже хотіли отримати (на будь-яких умовах) техніку західного виробництва, яка є технологічною та ефективною. Війна скоро не закінчиться, нам потрібна зброя вже сьогодні", - додав він.