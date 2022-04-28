УКР
Щоб закрити небо, Україні потрібні сучасні ЗРК та винищувачі, - командувач Повітряних сил Олещук. ВIДЕО

Повітряні сили ЗСУ потребують сучасних зенітних ракетних комплексів середнього та великого радіуса дії, а також сучасних винищувачів. Цю зброю можна буде застосувати проти російських літаків, які бомблять українські міста.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він подякував світу за санкції, гуманітарну, політичну та фінансову підтримку, а також військову допомогу.

"Але цієї зброї, що нам надали недостатньо для перемоги! Ми били, б’ємо, і будемо бити ворога тією технікою, що в нас є на озброєнні. Але для того, щоб Повісряні Сили самотужки закрили небо над Україною одних ПЗРК Stinger та Starstreak, наданих партнерами, недостатньо", - сказав Олещук.

За його словами, переносні комплекси малого радіусу дії, передусім призначені для знищення маловисотних цілей, такі як вертольоти. Дістати ж ними літаки окупантів, які нині скидають бомби на наші міста з 8-ми і більше кілометрів, українські військові не можуть.

Для цього потрібні сучасні зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії, для ефективного зенітного ракетного прикриття повітряного простору (наприклад американський ЗРК Patriot або мобільний зенітний ракетний комплекс норвезько-американського виробництва "NASAMS"). А також сучасні винищувачі для винищувального прикриття неба в системі протиповітряної оборони держави, наголосив командувач Повітряних сил.

"Ми б дуже хотіли отримати (на будь-яких умовах) техніку західного виробництва, яка є технологічною та ефективною. Війна скоро не закінчиться, нам потрібна зброя вже сьогодні", - додав він.

+21
Можно еще асфальтом попробывать повоевать, да бобики? представляете как километром асфальта можно небо закрыть?
28.04.2022 13:58 Відповісти
+17
f16 коштуэ 50 мільйонів доларів за 1, 20 штук буде коштувати мільярд, зєля вкатав в дороги мінімум 200 ф16. Пора розкуркулювати опзж та сн, суркісів, фірташа, бородату бабушку та інших.
28.04.2022 14:07 Відповісти
+9
28.04.2022 14:10 Відповісти
Це навіть яловки у хліву розуміють...
28.04.2022 13:55 Відповісти
О! Це для мене новина!
28.04.2022 13:57 Відповісти
Гадаю все буде згодом ...
зважайте на те, що мало хто вірив в Україну враховвючи корупцію, олігархів, зрадників, засилля шпигунів і т п
тому процес буде поступовим але помтійно наростаючим
28.04.2022 13:57 Відповісти
https://m.censor.net/ua/news/3306010/kyyiv_prosyt_ssha_nadaty_rakety_patriot_ta_systemy_ppo_cnn

Просили еще в декабре до войны. Ну и что, еще полгода буржуи будут думать - дать или не дать....
28.04.2022 13:58 Відповісти
А в НАТО, где такого добра полно, почему не шли ,и на саммит на ехали, представителя не назначали, заявку не обновляли, клистроны , магнетроны втихаря у расьян , чтоб они тырили и роскомплектовывали свои РЛС не скупали ? И сколько в бюджете было заложено денег на покупку "Петриотов"? И, также, сколько коплекс стоит , а ? Или просто, а пусть нам они дадут даром?
28.04.2022 14:13 Відповісти
буржуи? а ты что краснопузый ?
28.04.2022 17:34 Відповісти
З пустого в порожнє.
28.04.2022 13:58 Відповісти
Можно еще асфальтом попробывать повоевать, да бобики? представляете как километром асфальта можно небо закрыть?
28.04.2022 13:58 Відповісти
28.04.2022 14:10 Відповісти
Я відчуваю по фото, як НГШ зараз хоче уї...ти оцю недолугість...!
28.04.2022 14:18 Відповісти
F-16 1974 року,правда він постійно модернізується.Міги би також допомогли,якщо би їх в тричі більше було.Колись Україна мала 250 одиниць,цього би вистачило.
28.04.2022 14:53 Відповісти
Навіть F-16 1974 року набагато ефективніші за будь-які кацапські гавнольоти, бо усіх їх модернізовано щонайменше для використання АІМ-120 і керованих АЗП повітря-земля.
28.04.2022 18:33 Відповісти
а летчиков где ты возьмешь?
28.04.2022 17:35 Відповісти
f16 коштуэ 50 мільйонів доларів за 1, 20 штук буде коштувати мільярд, зєля вкатав в дороги мінімум 200 ф16. Пора розкуркулювати опзж та сн, суркісів, фірташа, бородату бабушку та інших.
28.04.2022 14:07 Відповісти
Филатов говорил что бабушка беня хихикал про разбомбленый аэропорт Днепра. Бабушку нужно убить, он еще хуже мердвердчука сейсас. Бо мердвердчук более никто, а бабушка держит кулак в жопе зегевары...
28.04.2022 14:14 Відповісти
Шведська Ліва партія вимагає проведення референдуму щодо членства країни в НАТО, перш ніж буде прийняте рішення про вступ

консерви вскриваються
28.04.2022 14:08 Відповісти
Яка несподіванка! Комуняки підтримують парашку нікагда такого нє било і вот апять.
28.04.2022 17:20 Відповісти
Захищеність нових літаків від ударів з повітря, навченість льотчиків, обслуговування й ремонт - інжинерно-технічний склад... Нічого цього у нас немає і, в умовах такої війни, створити це неможливо. Шкода. Це вже після нашої перемоги!
28.04.2022 14:13 Відповісти
Чепуха це все, ці літаки зроблені з максимально інтуітивним керуванням, так сказати щоб пересічний 20-річний хлопчина з середньою освітою не заплутався. Що до обслуговування то і з цим проблем не буде, але швидше за все нам будуть маленькими партіями давати радянські літаки.
28.04.2022 14:24 Відповісти
Так, пілоти кажуть тижня за два можуть освоїти, - аби було що.
28.04.2022 16:32 Відповісти
де Ви цю маячню чули? *Пілоти* від преси...які нічого не розуміють? Ну дичина повна. Зараз на поновення навичок пілотів , які колись літали на Міг-29 і були звільнені раніш...потрібно не менш трьох місяців. Часи другої світової давно минули. Ви поки що у тому часі затрималися!))
28.04.2022 16:40 Відповісти
Найкращі льотчики МіГ-29/Су-27 зможуть освоїти F-15 - роки за півтора, F-16 - роки за три.
Це так щоб вони повернулися на аеродром після першого вильоту.
28.04.2022 18:39 Відповісти
..повна маячня!! Пересічному 20-літньому хлопчині з середньою освітою тільки таку маячню і можна написати. F-16 в експлуатації ЗНАЧНО складнійший ніж любий винищувач який на озброєнні ЗСУ. Обслуговування назвичайно складне, бо це КОМПЛЕКС, який без наземного постійного наземного та ПОВІТРЯННОГО!! супроводжування неможивий. Ви навіть на ОДИН відсоток не знаєте і тим біьше не розумієте тему , в якій Ви так завзято пишете. Щоб ефективно використовувати нашими пілотами цей тип літаків.. потрібно мінімум рік..півтора з повним заученням іноземних спеціалістів. Польським ВПС потрібно було 20 років, щоб повністью якісно втілити у життя експлуатацію. Можна піти Вашим шляхом. На ОДИН виліт всіх поставлених літаків вистачить. Коли Ви зрозумієте, що літак, це КОМПЛЕКС ... а не крило..стабілізатор,.. двигун та озброєння з 20-ти річним пілотом середньої освіти... то й маячню більш писати не будете.
28.04.2022 16:34 Відповісти
Добре, скачай симулятор DCS, купи модуль F/A-18 та/або F-16, і побачимо через скільки місяців ти зможеш злетіти, через скільки років приземлитися, і чи зможеш ти взагалі коли-небудь опанувати хоч один вид озброєння.
28.04.2022 18:37 Відповісти
Разом з літаками потрібні пілоти. Хтось уже казав тут про необхідність створення українського Іноземного Легіону. То пілоти могли б бути легіонерами з необхідними документами. Такі собі західні іхтамнеєти.
28.04.2022 14:21 Відповісти
В "Приднестровской молдавской республике" началась масштабная подготовка к скоплению сил и средств с целью атаки в сторону Одессы.Соответствующие меры начались на аэродроме Тирасполя и в оккупированном Крыму. В частности на полуострове проводится подготовка военно-транспортных самолетов и вертолетов для осуществления авиационной переброски личного состава подразделений 126-й отдельной бригады береговой обороны и 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ.В то же время в самой "ПМР" активно проводятся мероприятия по подготовке взлетно-посадочной полосы под Тирасполем, которая имеет длину 2,5 км и способна принимать все виды военно-транспортных самолетов. Это говорит о подготовке "воздушного моста" - организации переброски личного состава и грузов посадочным способом.
28.04.2022 14:22 Відповісти
ооооотот который 2.5км аэродром срочно надо за-е-па-шить!!!!!!!!!!!!!!!!!
28.04.2022 14:27 Відповісти
он от нашей границы-7км,над заранее притрелять всё шо можно
28.04.2022 14:30 Відповісти
Если бы была воля отобрать наварованное Кучмой и его опг, могли бы сами флот истребителей купить.
28.04.2022 14:46 Відповісти
Окрім винищувачів, Україні потрібні і бомбардирувальники (для підтримки операцій з деокупації території) та ******* ракетні системи ППО.
28.04.2022 15:22 Відповісти
Отлично бы нашим ВВС подошел бразильский штурмовик Embraer EMB 314 Super Tucano.Турбовинтовой,относительно не дорогой,но прилично вооруженный.Бразилия его давно экспортирует.Возможно, и нам не откажет.
28.04.2022 17:28 Відповісти
А ви глянули для яких операцій цей літак позицінується і список тих бананових республік, які його вживають (скорше для логістики коксу аніж бімб)
29.04.2022 04:51 Відповісти
Повітряних сил немає, зате є командувач
28.04.2022 15:23 Відповісти
..мозку немає... а писати вмієте!! Дивина..та й годі!!!))))
28.04.2022 16:46 Відповісти
 
 