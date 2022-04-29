СБУ задержала российских военных, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС, и бывшую помощницу террориста Захарченко. ВИДЕО
СБУ продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые собирали разведданные, корректировали вражеские ракетные обстрелы и проводили информационные диверсии против Украины.
По материалам СБУ объявлено о подозрении в госизмене двум лицам, которых российские оккупационные войска назначили на руководящие должности во временно оккупированном Херсоне. В частности, речь идет о "председателе Херсонской обладминистрации" и "председателе Херсонской городской администрации", сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
В Николаевской области:
сотрудники СБУ задержали троих российских военных в Вознесенском районе. Рашисты скрывались в заброшенных зданиях вблизи райцентра.
Установлено, что они входили в состав вражеской группировки, участвовавшей в попытках захвата Южноукраинской АЭС.
В составе минометных расчетов оккупанты производили обстрелы региона, в том числе мест компактного проживания мирных жителей.
Кроме того, СБУ обнаружила вблизи Николаева вражеский схрон с противотанковым вооружением. Тайник обустроили участники российской дрг, которые планировали совершение диверсий на территории областного центра.
Во время осмотра тайника правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства.
В Луганской области:
в государственной измене и содействии агрессорам изоблечена председатель суда во временно оккупированном Новоайдарске.
Злоумышленница согласилась на сотрудничество с врагом за обещание повышения в так называемой структуре "судебной власти лнр".
По указанию оккупантов она проводила агитацию среди своих подчиненных о признании оккупационной администрации и призвала осуществлять "правосудие" от имени псевдогосударственного образования.
СБУ задокументировала также факты передачи врагу закрытой информации о работе украинской судебной системы и правоохранительных органов.
В настоящее время предательница уведомлена о подозрении в совершении преступлений. Продолжаются комплексные меры по ее задержанию и привлечению к уголовной ответственности.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия "взрыва газа" в отделе полиции в Кременной: "Предатели с временно оккупированных территорий, немедленно требуйте страхование жизни от РосГосСтраха". ВИДЕО
В Киевской области:
установлены личности еще ряда оккупантов, которые совершали зверства на временно оккупированных территориях столичного региона.
Среди прочих, речь идет о военнослужащих 15-й бригады центрального военного округа России. Во время пребывания в поселке Богдановка Броварского района они похищали, издевались над людьми и пытали украинцев.
Теперь у СБУ есть не только доказательства их зверств, но и конкретные имена, фамилии, звания и должности ответственных за это оккупантов. Все это позволит привлечь виновных к ответственности.
Кроме этого, в Киевской области СБУ разоблачила еще одного коллаборанта. Им оказался житель поселка Демидов Вышгородского района.
В период временной оккупации населенного пункта он помогал расквартировать захватчиков и обустраивать на территории жилого массива вражеские снайперские точки и артиллерийский расчет.
Также коллаборант ориентировал врага по поводу украинских складов и скрытых арсеналов с оружием и боеприпасами.
Сотрудники украинской спецслужбы установили местонахождение и задержали злоумышленника. У него изъяты:
- автомат Калашникова,
- снайперская винтовка,
- граната Ф-1,
- пистолет Макарова и патроны к стрелковому оружию.
По всем установленным фактам принимаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступной деятельности против Украины.
