СБУ задержала российских военных, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС, и бывшую помощницу террориста Захарченко. ВИДЕО

СБУ продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые собирали разведданные, корректировали вражеские ракетные обстрелы и проводили информационные диверсии против Украины.

По материалам СБУ объявлено о подозрении в госизмене двум лицам, которых российские оккупационные войска назначили на руководящие должности во временно оккупированном Херсоне. В частности, речь идет о "председателе Херсонской обладминистрации" и "председателе Херсонской городской администрации", сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области:

СБУ установила местонахождение и задержала приспешницу вождей так называемой "ДНР", которая отвечала за их медийную раскрутку и информационное сопровождение деятельности террористов.

Она присоединилась к рядам незаконных вооруженных формирований в 2016 году. Там занималась популяризацией группировок боевиков и подготовкой "постановочных" сюжетов для кремлевских пропагандистов. В том числе - о прибытии из России так называемых "гуманитарных конвоев".

Впрочем, после ликвидации бывшего главаря террористов Захарченко его помощница покинула ряды боевиков и долго скрывалась.

В Николаевской области:

сотрудники СБУ задержали троих российских военных в Вознесенском районе. Рашисты скрывались в заброшенных зданиях вблизи райцентра.

Установлено, что они входили в состав вражеской группировки, участвовавшей в попытках захвата Южноукраинской АЭС.

В составе минометных расчетов оккупанты производили обстрелы региона, в том числе мест компактного проживания мирных жителей.

Кроме того, СБУ обнаружила вблизи Николаева вражеский схрон с противотанковым вооружением. Тайник обустроили участники российской дрг, которые планировали совершение диверсий на территории областного центра.

Во время осмотра тайника правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства.

В Луганской области:

в государственной измене и содействии агрессорам изоблечена председатель суда во временно оккупированном Новоайдарске.

Злоумышленница согласилась на сотрудничество с врагом за обещание повышения в так называемой структуре "судебной власти лнр".

По указанию оккупантов она проводила агитацию среди своих подчиненных о признании оккупационной администрации и призвала осуществлять "правосудие" от имени псевдогосударственного образования.

СБУ задокументировала также факты передачи врагу закрытой информации о работе украинской судебной системы и правоохранительных органов.

В настоящее время предательница уведомлена о подозрении в совершении преступлений. Продолжаются комплексные меры по ее задержанию и привлечению к уголовной ответственности.

В Киевской области:

установлены личности еще ряда оккупантов, которые совершали зверства на временно оккупированных территориях столичного региона.

Среди прочих, речь идет о военнослужащих 15-й бригады центрального военного округа России. Во время пребывания в поселке Богдановка Броварского района они похищали, издевались над людьми и пытали украинцев.

Теперь у СБУ есть не только доказательства их зверств, но и конкретные имена, фамилии, звания и должности ответственных за это оккупантов. Все это позволит привлечь виновных к ответственности.

Кроме этого, в Киевской области СБУ разоблачила еще одного коллаборанта. Им оказался житель поселка Демидов Вышгородского района.

В период временной оккупации населенного пункта он помогал расквартировать захватчиков и обустраивать на территории жилого массива вражеские снайперские точки и артиллерийский расчет.

Также коллаборант ориентировал врага по поводу украинских складов и скрытых арсеналов с оружием и боеприпасами.

Сотрудники украинской спецслужбы установили местонахождение и задержали злоумышленника. У него изъяты:

автомат Калашникова,

снайперская винтовка,

граната Ф-1,

пистолет Макарова и патроны к стрелковому оружию.

По всем установленным фактам принимаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступной деятельности против Украины.