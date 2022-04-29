РУС
СБУ задержала российских военных, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС, и бывшую помощницу террориста Захарченко. ВИДЕО

СБУ продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые собирали разведданные, корректировали вражеские ракетные обстрелы и проводили информационные диверсии против Украины.

По материалам СБУ объявлено о подозрении в госизмене двум лицам, которых российские оккупационные войска назначили на руководящие должности во временно оккупированном Херсоне. В частности, речь идет о "председателе Херсонской обладминистрации" и "председателе Херсонской городской администрации", сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области:

СБУ установила местонахождение и задержала приспешницу вождей так называемой "ДНР", которая отвечала за их медийную раскрутку и информационное сопровождение деятельности террористов.

Она присоединилась к рядам незаконных вооруженных формирований в 2016 году. Там занималась популяризацией группировок боевиков и подготовкой "постановочных" сюжетов для кремлевских пропагандистов. В том числе - о прибытии из России так называемых "гуманитарных конвоев".

Впрочем, после ликвидации бывшего главаря террористов Захарченко его помощница покинула ряды боевиков и долго скрывалась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские ракеты над украинскими АЭС могут привести к ядерной аварии, – МАГАТЭ

В Николаевской области:

сотрудники СБУ задержали троих российских военных в Вознесенском районе. Рашисты скрывались в заброшенных зданиях вблизи райцентра.

Установлено, что они входили в состав вражеской группировки, участвовавшей в попытках захвата Южноукраинской АЭС.

В составе минометных расчетов оккупанты производили обстрелы региона, в том числе мест компактного проживания мирных жителей.

Кроме того, СБУ обнаружила вблизи Николаева вражеский схрон с противотанковым вооружением. Тайник обустроили участники российской дрг, которые планировали совершение диверсий на территории областного центра.

Во время осмотра тайника правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства.

В Луганской области:

в государственной измене и содействии агрессорам изоблечена председатель суда во временно оккупированном Новоайдарске.

Злоумышленница согласилась на сотрудничество с врагом за обещание повышения в так называемой структуре "судебной власти лнр".

По указанию оккупантов она проводила агитацию среди своих подчиненных о признании оккупационной администрации и призвала осуществлять "правосудие" от имени псевдогосударственного образования.

СБУ задокументировала также факты передачи врагу закрытой информации о работе украинской судебной системы и правоохранительных органов.

В настоящее время предательница уведомлена о подозрении в совершении преступлений. Продолжаются комплексные меры по ее задержанию и привлечению к уголовной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия "взрыва газа" в отделе полиции в Кременной: "Предатели с временно оккупированных территорий, немедленно требуйте страхование жизни от РосГосСтраха". ВИДЕО

В Киевской области:

установлены личности еще ряда оккупантов, которые совершали зверства на временно оккупированных территориях столичного региона.

Среди прочих, речь идет о военнослужащих 15-й бригады центрального военного округа России. Во время пребывания в поселке Богдановка Броварского района они похищали, издевались над людьми и пытали украинцев.

Теперь у СБУ есть не только доказательства их зверств, но и конкретные имена, фамилии, звания и должности ответственных за это оккупантов. Все это позволит привлечь виновных к ответственности.

Кроме этого, в Киевской области СБУ разоблачила еще одного коллаборанта. Им оказался житель поселка Демидов Вышгородского района.

В период временной оккупации населенного пункта он помогал расквартировать захватчиков и обустраивать на территории жилого массива вражеские снайперские точки и артиллерийский расчет.

Также коллаборант ориентировал врага по поводу украинских складов и скрытых арсеналов с оружием и боеприпасами.

Сотрудники украинской спецслужбы установили местонахождение и задержали злоумышленника. У него изъяты:

  • автомат Калашникова,
  • снайперская винтовка,
  • граната Ф-1,
  • пистолет Макарова и патроны к стрелковому оружию.

По всем установленным фактам принимаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступной деятельности против Украины.

+28
Справжній Бандерівець
показать весь комментарий
29.04.2022 15:17 Ответить
+17
А пані Савченко їх не цікавить?
Яка сере у соцмережах, розповідаючи усім, якою помилкою для України є згода на участь у програмі ленд-ліз!
показать весь комментарий
29.04.2022 15:26 Ответить
+12
На московский парад по случают Дня Победы в этом году зарубежных гостей не пригласили. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает https://t.me/rian_ru/161064 РИА «Новости» . і Навіть Таракана з підсвинком
показать весь комментарий
29.04.2022 15:16 Ответить
Щось СБУ багато про свої досягнення чеше. Мабуть десь був зальот...
показать весь комментарий
29.04.2022 15:16 Ответить
В том то и дело, что чешет и прослушками увлекается. А фото и видео пруфов своей деятельности кот наплакал
показать весь комментарий
29.04.2022 15:21 Ответить
эти прослушки там какие то мутные - как буд-то в дурдоме сделанные с олинаковыми голосами и матами
показать весь комментарий
29.04.2022 23:30 Ответить
Зальот с Ляшко, ДТП
показать весь комментарий
29.04.2022 15:23 Ответить
29.04.2022 15:16 Ответить
Так як всі запрошені іноземні гості просто послали б кацапію на..., то кацапи "сигралі на аперєженіє" - зробили вигляд, що вони нікого і запрошувати не хотіли.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:20 Ответить
Підсвинок - це ким чен ін? Чи сі цзінь пін?
показать весь комментарий
29.04.2022 15:21 Ответить
а як жепрезидент дружньої еритреї : з 1993 року беззмінним президентом Еритреї є Ісайяс Афеверкі
показать весь комментарий
29.04.2022 16:08 Ответить
Ісаяс Афеворкі (гєез, тигріні ኢሳይያስ ኣፈወርቂ, нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 2 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1946 1946 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0 Асмера , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Еритрея ) - еритрейський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 державний діяч , перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%97 президент Еритреї (з https://uk.wikipedia.org/wiki/1993 1993 ); генеральний секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%97 Народного фронту визволення Еритреї , очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%97 боротьбу за незалежність Еритреї від Ефіопії
показать весь комментарий
29.04.2022 16:11 Ответить
Ісаяс Афеворкі -є пра-пра-пра дідусем
руськаго поєта Пушкіна
показать весь комментарий
29.04.2022 16:15 Ответить
тарган то не закордонний представник
а гауляйтер бульбатіі
показать весь комментарий
29.04.2022 16:12 Ответить
Справжній Бандерівець
показать весь комментарий
29.04.2022 15:17 Ответить
Щось СБУ розійшлося
показать весь комментарий
29.04.2022 15:18 Ответить
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
показать весь комментарий
29.04.2022 15:19 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 15:26 Ответить
невже?
Я чув на Еспресо від Руденка, що вона безпосередньо воює в складі ЗСУ...
показать весь комментарий
29.04.2022 15:59 Ответить
где она воюет? кем? опять сдает позиции? руденко еще тот тормоз
показать весь комментарий
29.04.2022 22:56 Ответить
Давай ссылки на аккаунты, закидаем куями.
показать весь комментарий
29.04.2022 15:59 Ответить
Зараз пошукаю.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:51 Ответить
https://fb.watch/cHFVwxy0NP/ https://fb.watch/cHFVwxy0NP/

показать весь комментарий
29.04.2022 16:55 Ответить
помню как Тимошенко янык закрыл так телевизор не возможно было смотреть только и был вой о бедной темошенке)) Потом эту Савченко в плен взяли и тоже выли и так долго. С тех пор телевизор и не смотр. Вызволили ее и что?
показать весь комментарий
29.04.2022 16:09 Ответить
консерва савченко как и тихановская это операция фсб или гру рашки так надурить весь мир - это надо уметь..
показать весь комментарий
29.04.2022 23:03 Ответить
... російських військових, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю терориста Захарченка.
А зачем они намагалися захопити колишню помічницю терориста?
показать весь комментарий
29.04.2022 15:56 Ответить
Ординці, бабу побачили, про все забули.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:03 Ответить
Про російських окупантів та коханку це добра новина. Сподіваюсь в СБУ ще залишилися порідні люди.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:04 Ответить
Допитати, і знищувати при спробі бігства.
показать весь комментарий
29.04.2022 17:10 Ответить
Двоє російських військових намагалися захопити Південноукраїнську АЕС? Вони що були на нараді у "Я не втік" і надихалися? То ті, що загубилися, коли їх 2 березня 2022 року 80-та десантна бригада, генерал Марченко і тероборона Вознесенська роздовбали. Слідкуйте за базаром, а то все нормальне, що зробили військові "баклановці" перетворюють на шоу дурнів. Це ж вам не "95 квартал".
показать весь комментарий
29.04.2022 18:46 Ответить
ПОПЫТАЙТЕ И УБЕЙТЕ ИХ !)
показать весь комментарий
30.04.2022 03:33 Ответить
 
 