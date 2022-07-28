Госпогранслужба контролирует ситуацию на границе Черниговщины, - глава ОВА Чаус. ВИДЕО

Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на границе Черниговщины, местных жителей настойчиво призывают не посещать леса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Сегодня мы все проснулись очень рано и это пробуждение было очень тревожным, было слышно взрывы, приходы. На сегодняшний день более 10 прилетов по территории Черниговской области. Сейчас не буду говорить где, из соображений безопасности. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, это сейчас не могу комментировать.

Таким образом, враг поздравляет нас с Днем украинской Государственности. Мы люди благодарные и обязательно врага за это отблагодарим", - говорится в сообщении.

Глава ОВА настойчиво просит жителей не пренебрегать сигналами оповещения о тревоге и максимально при возможности спускаться в укрытие.

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Он подчеркнул, что получает много вопросов по ситуации на границе. В частности, жителей Черниговщины интересует, не началась ли вторая фаза наземной операции врагов.

По словам Чауса, на 7:12 на границе ситуация контролируемая. Нынешние обстрелы приграничья такие же, как были последние несколько месяцев. Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на государственной границе.

"Дополнительно хочу обратиться к жителям Черниговщины по поводу запрета посещения лесов. Я вас очень прошу, уважаемые черниговцы, особенно это касается северных наших громад, не пренебрегать этим запретом.

Это очень важно, ведь есть риск для жизни и здоровья. Мы тоже готовимся встречать врага, если он вздумает во второй раз идти к нам. Поэтому, пожалуйста, не посещайте леса", – добавил Чаус.

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В то же время Командование ОС ВСУ отмечает, что командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил отдельный район, где организуют боевую службу Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями Государственной пограничной службы Украины.

"Личный состав знает, что делать и правильно выполняет поставленные задачи. Государственная граница укрепляется. Сейчас распространяется система видеонаблюдения. Все опасные направления перекрываются соответствующими мерами, предпринимаемыми руководством пограничного отряда. В свою очередь, подразделение Вооруженных Сил в батальонном районе обороны, которое он занимает, проводит мероприятия по усовершенствованию инженерного оборудования", - сказал Наев.

Также, продолжил генерал, принимаются меры по улучшению системы комплексного огневого поражения, включающего в себя удары авиации, огонь артиллерии, а также огонь всех огневых средств батальона. В том числе и пулеметный огонь: как перекрестный, так и фланговый.

"Личный состав хорошо обучен и готов к реагированию на любые изменения в обстановке. Мы знаем, что делать и готовимся к действиям по назначению. Первоочередной задачей для личного состава является правильная оценка действий противника: по каким направлениям и как противник может вести наступление. В соответствии с этим необходимо правильно организовать очерк переднего края, а также окопов и траншей. После этого правильно организуется минирование подходов и соответствующие мероприятия по организации комплексной системы огневого поражения", - пояснил он.

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