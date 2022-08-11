Оккупанты обстреливают Пески из огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" запрещенными термобарическими снарядами. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли Пески запрещенными термобарическими снарядами из огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки оккупантов на поселок опубликована в соцсети. Термобарические патроны запрещены к использованию вблизи населенных пунктов Женевской конвенцией.

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