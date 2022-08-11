РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12427 посетителей онлайн
Новости Видео Война
21 278 65

Оккупанты обстреливают Пески из огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" запрещенными термобарическими снарядами. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли Пески запрещенными термобарическими снарядами из огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки оккупантов на поселок опубликована в соцсети. Термобарические патроны запрещены к использованию вблизи населенных пунктов Женевской конвенцией.

Смотрите также: "Пески – под нами". Репортаж с передовой. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российскому оккупанту Струеву сообщено о подозрении за пытки и убийства гражданских в селах Мокрец и Заворичи Киевской области. АУДИО

Автор: 

армия РФ (19620) военные преступления (1450)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+57
Ну, і де очі Amnisty International? Мабуть в дупі у пукіна...
показать весь комментарий
11.08.2022 12:43 Ответить
+42
А эти ********* ещё скиглять про грядущий запрет оркам быть в Европах 😡 Посмотрите, гандоны, что вы творите. Сложите логическую цепочку. Лучше бы так, вы, ********* против прутина выступали 😡 Хотя вы и есть коллективный прутин
показать весь комментарий
11.08.2022 12:44 Ответить
+34
**...ные ******.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З 2014 стоять,стояли і будуть стоять! А людей жалко.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:48 Ответить
Чому не замочать цього сонцепьока артою чи камікадзе?

У нього ж невелика дальність
показать весь комментарий
11.08.2022 13:14 Ответить
а куда? на олх?
показать весь комментарий
11.08.2022 14:30 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:09.08.2022 - ех, коя, коя - як же це ти так?
показать весь комментарий
11.08.2022 14:34 Ответить
Ну і де ті адвокати шизонутого? Тримайтесь і бережіть себе
показать весь комментарий
11.08.2022 12:42 Ответить
Ну, і де очі Amnisty International? Мабуть в дупі у пукіна...
показать весь комментарий
11.08.2022 12:43 Ответить
Саме там!...Гниле утворення,яке саме себе отруїло і зжерло.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:48 Ответить
Беручи до уваги що засновники вийшли з цієї "організації" вона уже давно не така яку вони заснували.

Все як завжди - добру справу починають мрійники а її досягненнями користуються продажні проходимці і мерзотники які заробляють на крові.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:04 Ответить
А эти ********* ещё скиглять про грядущий запрет оркам быть в Европах 😡 Посмотрите, гандоны, что вы творите. Сложите логическую цепочку. Лучше бы так, вы, ********* против прутина выступали 😡 Хотя вы и есть коллективный прутин
показать весь комментарий
11.08.2022 12:44 Ответить
Что с головой, товарищь? Сними с ручника. К вам путин в 2014 году пришел, а к нам в 1999. Выводы сможешь сделать, ли слаб?
показать весь комментарий
11.08.2022 13:37 Ответить
О чём ты сейчас чешешь, лапоть? Что забыл в "загнивающем западе"? Ану, фас! Беги быстренько к своим бирьоZZкам, и там тоскуй по своему воШьдю прутину, заливаясь бояркой.
показать весь комментарий
11.08.2022 15:30 Ответить
**...ные ******.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:45 Ответить
Просто випалюють а напевно місцеве ватка і рада що не прийдеться украінскій учіть
показать весь комментарий
11.08.2022 12:45 Ответить
термобаричні заряди такі ж тупі, як і місцева ватка - вони випалюють все, разом із ваткою. Тому там - вже нікому радіти. Ласкаво просимо до "рускаваміра" - тупого і безжального.
показать весь комментарий
11.08.2022 13:12 Ответить
Цих рашистських уродів треба самих живцем палити.Попіл-краще добриво ніж гниле м'ясо.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:46 Ответить
Как ведьм средневековых, обкладывать дровами и сжигать, с трансляцией по ТВ!!
показать весь комментарий
12.08.2022 00:25 Ответить
Кончені потвори.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:50 Ответить
Тут дроны-камикадзе нужны или гасить огнеметы всем чем можно.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:51 Ответить
Яка точна зброя, зброя варварів, зброя покидькІв і рузьгого міра
показать весь комментарий
11.08.2022 12:51 Ответить
з кілометра відстані +/- 500 метрів
показать весь комментарий
11.08.2022 14:23 Ответить
М'ясорубка в прямому сенсі, от де потрібні всі можливі засоби враження.
показать весь комментарий
11.08.2022 12:53 Ответить
Amnesty international де ви? Шо скажите на це?
показать весь комментарий
11.08.2022 12:54 Ответить
grebanye urodi oslepli i oglohli
показать весь комментарий
11.08.2022 12:57 Ответить
Ва всьом вінавати ісключітельна хахли! За то щто абараняются и не дають себя гєноцідіть
показать весь комментарий
11.08.2022 12:59 Ответить
кацапи - тупікова гілка розвитку Цивілізації, помилка природи, як хвіст у людини або зайві пальці..
показать весь комментарий
11.08.2022 12:57 Ответить
Тільки вчора подумав, що зараз ТОСи підженуть і треба нашою артою їх чатувати. Треба перестати думати (
показать весь комментарий
11.08.2022 12:59 Ответить
Перестанеш думати, станеш кацапом.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:07 Ответить
Вони її так і розробляли... Нищіти усе... В мацкви на це є і талант, і здібності, і час теж був...
показать весь комментарий
11.08.2022 12:59 Ответить
да эти буратино пуляют до 6км где арта?
показать весь комментарий
11.08.2022 13:07 Ответить
+ 100!
показать весь комментарий
11.08.2022 13:15 Ответить
Потрібно чим побільше об'єктів нищити на території москалів. Звісно що Крим, це Україна, але москалі його захопили і приєднали,це для них вже сакральна своя територія. Я до того це кажу, що нічого такого з боку москалів не сталося, після знищення аеродрому, ядерні бомби не полетіли. Все як раніше. Тому і потрібно завдавати ударів, як по Криму. Ще в Севастополі ще є потужний аеродром, хотілрся, щоб він також був знищений. Звісно, якщо є чим нищити. Але я думаю, що є.
показать весь комментарий
11.08.2022 13:26 Ответить
Крим ніколи не був для русскіх сакральною територію. Вони віддали Крим за ядерну дубінку, Крим для них це лише вигідний плацдарм для нападу на Україну, і не тільки.
показать весь комментарий
11.08.2022 17:50 Ответить
Ну вони кажуть, що він для них таким є.
показать весь комментарий
11.08.2022 17:58 Ответить
де там діванні есперди шо обурюються за Піски що ми здаемо чи отсупаемо цікаво вас туда заслати як буде воно почуватись?
показать весь комментарий
11.08.2022 13:27 Ответить
Передова це по твоєму якесь покарання?
показать весь комментарий
11.08.2022 14:00 Ответить
нет мля курорт
показать весь комментарий
11.08.2022 14:38 Ответить
Москворот, на угро-фінських болотах кацапською дзявкать будеш.
показать весь комментарий
11.08.2022 17:01 Ответить
Якщо це правда, то розвідка недопрацьовує.
показать весь комментарий
11.08.2022 13:30 Ответить
якраз волонтери закупили дрони для розвідки быльше 500шт
а роботи ніякої
показать весь комментарий
11.08.2022 13:40 Ответить
Ты смотри, сколько сразу точечными ударами ценных пятиэтажно-хрущёвских объектов накрыли. Явно там жили штабы и нацистская элита Песков!
показать весь комментарий
11.08.2022 13:50 Ответить
Давно ТАМ був?
показать весь комментарий
11.08.2022 14:37 Ответить
не трынди кацап
показать весь комментарий
11.08.2022 14:39 Ответить
Ну так не жвинди, кацап, нічого тут своєю кріпацькою смердіти.
показать весь комментарий
11.08.2022 17:02 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
11.08.2022 13:51 Ответить
Абонент позазоною досяжності.
показать весь комментарий
11.08.2022 13:59 Ответить
Які кацапи покидьки, продовжують кричати москальською кацапо-малороси, щоб свиноруси не зробили худоба всеодно дзявкає їхньою недомовою, москворот - біосміття.
показать весь комментарий
11.08.2022 13:54 Ответить
***** ватный - иди ботокса пососи
показать весь комментарий
11.08.2022 14:40 Ответить
Свинорус, ти смердиш, нах на свої болота, і щоб до мене своєю собачою не писав.
показать весь комментарий
11.08.2022 17:04 Ответить
Свиней ***** закидать фосфором, простите за мой французский...
показать весь комментарий
11.08.2022 14:45 Ответить
Справжнє обличчя РаZZсеі.

Робота пересувного крематорію у всіц красі.
показать весь комментарий
11.08.2022 14:46 Ответить
Ублюдки.
показать весь комментарий
11.08.2022 15:26 Ответить
треба туди їхніх полонених загнати
показать весь комментарий
11.08.2022 15:36 Ответить
Треба і нам в майбутньому робити термобаричну зброю і не тільки. Адже ми воюємо з людожерами.
показать весь комментарий
11.08.2022 15:53 Ответить
Таки да, кацапи це нащадки анрофагів фіноугрів
показать весь комментарий
11.08.2022 16:18 Ответить
9 з 10 знищених квартир та будинків це квартири та будинки місцевих російськомовних, які виглядали кадировських російськомовних.
показать весь комментарий
11.08.2022 16:10 Ответить
КАЦАПИ ЗНАЮТЬ ЩО ОБСЛУГУ ЦИХ ГАВНОПЬЙОКОВ ЖИВИМИ В ПОЛОН НІХТО БРАТИ НЕ БУДЕ
показать весь комментарий
11.08.2022 16:16 Ответить
Як за це ми карально і справедливо страчуємо росіян наприклад жителів Москви?

Може їх за це анти-гоблінським дихлофосом? Ні.

Так що не дивуйтесь коли ці виродки застосують яз, бо їх не покарали за заборонену термобаричну зброю вбивством пари сотень тисяч жителів москви. А отже вони переконані що і за яз їх не покарають. Лише смерть мільйонів росіян та зрозумілий удар по рилу росії із його подальшою ампутацією заставить їх зрозуміти що війна це зле і треба мітингувати.
показать весь комментарий
11.08.2022 20:17 Ответить
скоты, рабы, людоеды!
показать весь комментарий
12.08.2022 14:46 Ответить
Международных законов, прямо запрещающих их использование, не существует, но если страна использует их для поражения гражданского населения в населенных пунктах, школах или больницах, она может быть осуждена за военное преступление в соответствии с Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 годов.
показать весь комментарий
12.08.2022 19:14 Ответить
 
 