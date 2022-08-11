Оккупанты обстреливают Пески из огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" запрещенными термобарическими снарядами. ВИДЕО
Российские оккупанты обстреляли Пески запрещенными термобарическими снарядами из огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки оккупантов на поселок опубликована в соцсети. Термобарические патроны запрещены к использованию вблизи населенных пунктов Женевской конвенцией.
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+57 M. YODA
показать весь комментарий11.08.2022 12:43 Ответить Ссылка
+42 Єто Другоє
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+34 wittmann1980
показать весь комментарий11.08.2022 12:45 Ответить Ссылка
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У нього ж невелика дальність
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Реєстрація:09.08.2022 - ех, коя, коя - як же це ти так?
Все як завжди - добру справу починають мрійники а її досягненнями користуються продажні проходимці і мерзотники які заробляють на крові.
а роботи ніякої
Робота пересувного крематорію у всіц красі.
Може їх за це анти-гоблінським дихлофосом? Ні.
Так що не дивуйтесь коли ці виродки застосують яз, бо їх не покарали за заборонену термобаричну зброю вбивством пари сотень тисяч жителів москви. А отже вони переконані що і за яз їх не покарають. Лише смерть мільйонів росіян та зрозумілий удар по рилу росії із його подальшою ампутацією заставить їх зрозуміти що війна це зле і треба мітингувати.