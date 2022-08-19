В Тверской области РФ сгорел военкомат. ВИДЕО

В сети опубликовано видео пожара, на котором, как уверяют пользователи соцсети, горит военкомат в Тверской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно информации в соцсетях от здания остался только фундамент.

По неподтвержденным данным, речь идет о военкоматах города Конаково и Конаковского района. Именно его глава призвал россиян идти на войну в Украине в специальном видеообращении.

