В Тверской области РФ сгорел военкомат. ВИДЕО
В сети опубликовано видео пожара, на котором, как уверяют пользователи соцсети, горит военкомат в Тверской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно информации в соцсетях от здания остался только фундамент.
По неподтвержденным данным, речь идет о военкоматах города Конаково и Конаковского района. Именно его глава призвал россиян идти на войну в Украине в специальном видеообращении.
Але горить добре, прямо як бензосховище відкритого зберігання (бензин у дерев'яних коритах).