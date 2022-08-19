РУС
В Тверской области РФ сгорел военкомат. ВИДЕО

В сети опубликовано видео пожара, на котором, как уверяют пользователи соцсети, горит военкомат в Тверской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно информации в соцсетях от здания остался только фундамент.

По неподтвержденным данным, речь идет о военкоматах города Конаково и Конаковского района. Именно его глава призвал россиян идти на войну в Украине в специальном видеообращении.

Топ комментарии
+22
Кацапи ********** дивитись війну по телевізору, а брати в ній участь не хочуть.
19.08.2022 10:39 Ответить
+16
Сам воєнком і підпалив
19.08.2022 10:36 Ответить
+10
"У військоматі матроси курили папіроси"
19.08.2022 10:42 Ответить
Сам воєнком і підпалив
19.08.2022 10:36 Ответить
Ага, впав у деменцію...
19.08.2022 10:38 Ответить
у просрацію...
19.08.2022 11:11 Ответить
Красівоє 👍
19.08.2022 10:37 Ответить
Кацапи ********** дивитись війну по телевізору, а брати в ній участь не хочуть.
19.08.2022 10:39 Ответить
"У військоматі матроси курили папіроси"
19.08.2022 10:42 Ответить
Гори,гори ясно, что бы не погасло.
19.08.2022 10:46 Ответить
Дєдаваєвалє, котрий запрошував кацапів пастрєлять посодють як коригувальника вогню.
19.08.2022 10:46 Ответить
сигаретний папір надто слизький випадає з рук
19.08.2022 10:46 Ответить
Когда уже найдется добрая душа и подпалит кремль со всем содержимым...
19.08.2022 11:00 Ответить
это видео было в новости о згоревей подмосквой деревяной казарме
19.08.2022 11:03 Ответить
старый хрыч остался без работы
19.08.2022 11:03 Ответить
19.08.2022 11:05 Ответить
Можливо відео використано як "в ілюстративних цілях".

Але горить добре, прямо як бензосховище відкритого зберігання (бензин у дерев'яних коритах).

22.08.2022 00:53 Ответить
19.08.2022 11:36 Ответить
у ***** еще комисары с шаблюкой на лихом коне... росия страна долбо#бов
19.08.2022 12:24 Ответить
теперь Конаково - зона, но свободная от призыва.
19.08.2022 12:30 Ответить
дед набухался и сжегся нафй
19.08.2022 13:23 Ответить
Мойша круг?
19.08.2022 13:23 Ответить
в нашей твєрі нєту такіх))
19.08.2022 17:09 Ответить
Оце я розумію згорів, а не просто пару вікон побили. Вчаться потрохи😃
19.08.2022 14:03 Ответить
В рашці проходить девійськоматизація)
19.08.2022 17:36 Ответить
вот же ***** скрепоносные не хотят на фарш 200 за ***** за вяликую рассею за гундяева и прочую имперскую ***** . надо еще пукина в бункере спалить и шойгу повесить на спасской башне а медведева и матвиенко вальку привязать на керченском мосту . пусть охраняют
19.08.2022 18:08 Ответить
ЭТОГО КОМИКСАРА ДОСТАЛИ С ГРОБА НАВЕРНОЕ
20.08.2022 11:16 Ответить
Що це за мумія у званні підпоковника? Із якої могили його дістали? Діду, йди лягай біля своєї баби та перді під одіялом
20.08.2022 14:17 Ответить
ФСБ - гнездо террористов
23.08.2022 09:20 Ответить
 
 