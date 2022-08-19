У Тверській області РФ згорів військкомат. ВIДЕО
У мережі опубліковане відео пожежі, на якому, як запевняють користувачі соцмережі, горить військкомат у Тверській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з інформацією в соцмережах від будівлі залишився лише фундамент.
За непідтвержденними даними, йдеться про військкомат міста Конаково і Конаковського району. Саме його очільник закликав росіян йти на війну в Україні у спеціальному відеозверненні.
Але горить добре, прямо як бензосховище відкритого зберігання (бензин у дерев'яних коритах).