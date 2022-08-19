УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4124 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 071 26

У Тверській області РФ згорів військкомат. ВIДЕО

У мережі опубліковане відео пожежі, на якому, як запевняють користувачі соцмережі, горить військкомат у Тверській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з інформацією в соцмережах від будівлі залишився лише фундамент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Районні військкомати почали активно закликати росіян йти на війну в Україну. ВIДЕО

За непідтвержденними даними, йдеться про військкомат міста Конаково і Конаковського району. Саме його очільник закликав росіян йти на війну в Україні у спеціальному відеозверненні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять примусову мобілізацію в захоплених влітку містах, але тепер "за законом", на фронті намагаються прорватися до Бахмута, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

пожежа (4426) росія (67966) військкомат (435) мобілізація (3231)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Кацапи ********** дивитись війну по телевізору, а брати в ній участь не хочуть.
показати весь коментар
19.08.2022 10:39 Відповісти
+16
Сам воєнком і підпалив
показати весь коментар
19.08.2022 10:36 Відповісти
+10
"У військоматі матроси курили папіроси"
показати весь коментар
19.08.2022 10:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сам воєнком і підпалив
показати весь коментар
19.08.2022 10:36 Відповісти
Ага, впав у деменцію...
показати весь коментар
19.08.2022 10:38 Відповісти
у просрацію...
показати весь коментар
19.08.2022 11:11 Відповісти
Красівоє 👍
показати весь коментар
19.08.2022 10:37 Відповісти
Кацапи ********** дивитись війну по телевізору, а брати в ній участь не хочуть.
показати весь коментар
19.08.2022 10:39 Відповісти
"У військоматі матроси курили папіроси"
показати весь коментар
19.08.2022 10:42 Відповісти
Гори,гори ясно, что бы не погасло.
показати весь коментар
19.08.2022 10:46 Відповісти
Дєдаваєвалє, котрий запрошував кацапів пастрєлять посодють як коригувальника вогню.
показати весь коментар
19.08.2022 10:46 Відповісти
сигаретний папір надто слизький випадає з рук
показати весь коментар
19.08.2022 10:46 Відповісти
Когда уже найдется добрая душа и подпалит кремль со всем содержимым...
показати весь коментар
19.08.2022 11:00 Відповісти
это видео было в новости о згоревей подмосквой деревяной казарме
показати весь коментар
19.08.2022 11:03 Відповісти
старый хрыч остался без работы
показати весь коментар
19.08.2022 11:03 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 11:05 Відповісти
Можливо відео використано як "в ілюстративних цілях".

Але горить добре, прямо як бензосховище відкритого зберігання (бензин у дерев'яних коритах).

показати весь коментар
22.08.2022 00:53 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 11:36 Відповісти
у ***** еще комисары с шаблюкой на лихом коне... росия страна долбо#бов
показати весь коментар
19.08.2022 12:24 Відповісти
теперь Конаково - зона, но свободная от призыва.
показати весь коментар
19.08.2022 12:30 Відповісти
дед набухался и сжегся нафй
показати весь коментар
19.08.2022 13:23 Відповісти
Мойша круг?
показати весь коментар
19.08.2022 13:23 Відповісти
в нашей твєрі нєту такіх))
показати весь коментар
19.08.2022 17:09 Відповісти
Оце я розумію згорів, а не просто пару вікон побили. Вчаться потрохи😃
показати весь коментар
19.08.2022 14:03 Відповісти
В рашці проходить девійськоматизація)
показати весь коментар
19.08.2022 17:36 Відповісти
вот же ***** скрепоносные не хотят на фарш 200 за ***** за вяликую рассею за гундяева и прочую имперскую ***** . надо еще пукина в бункере спалить и шойгу повесить на спасской башне а медведева и матвиенко вальку привязать на керченском мосту . пусть охраняют
показати весь коментар
19.08.2022 18:08 Відповісти
ЭТОГО КОМИКСАРА ДОСТАЛИ С ГРОБА НАВЕРНОЕ
показати весь коментар
20.08.2022 11:16 Відповісти
Що це за мумія у званні підпоковника? Із якої могили його дістали? Діду, йди лягай біля своєї баби та перді під одіялом
показати весь коментар
20.08.2022 14:17 Відповісти
ФСБ - гнездо террористов
показати весь коментар
23.08.2022 09:20 Відповісти
 
 