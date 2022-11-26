Сегодня мы провели первый Международный саммит по продовольственной безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 ноября выступил с традиционным обращением к украинскому народу.

"Сегодня мы провели первый Международный саммит по продовольственной безопасности. Мы не просто отбиваемся от агрессии. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и гарантирует долгосрочную безопасность – безопасность Украины, всей Европы и мира.

Продовольственная безопасность является одним из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно.

Наш саммит поддержали более 20 государств. Зальная сумма, которую мы аккумулировали для Grain From Ukraine, уже почти 150 млн долларов. Работа продолжается. Готовим к 60 кораблям.

Никогда больше голод не должен использоваться как оружие.

Я благодарю всех, кто нам помогает! Спасибо каждому лидеру, который работает вместе с нами ради европейской и глобальной безопасности!

Слава нашим воинам и нашему несокрушимому народу! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!

И пожалуйста, сегодня почтите память украинцев и украинок, детей и взрослых, чьи жизни были унесены Голодомором-геноцидом", - отметил Зеленский.

