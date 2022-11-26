РУС
Сегодня мы провели первый Международный саммит по продовольственной безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 ноября выступил с традиционным обращением к украинскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке украинского президента.

"Сегодня мы провели первый Международный саммит по продовольственной безопасности. Мы не просто отбиваемся от агрессии. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и гарантирует долгосрочную безопасность – безопасность Украины, всей Европы и мира.

Продовольственная безопасность является одним из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно.

Наш саммит поддержали более 20 государств. Зальная сумма, которую мы аккумулировали для Grain From Ukraine, уже почти 150 млн долларов. Работа продолжается. Готовим к 60 кораблям.

Также читайте: Цена на российскую нефть должна быть $30-40 за баррель, - Зеленский

Никогда больше голод не должен использоваться как оружие.

Я благодарю всех, кто нам помогает! Спасибо каждому лидеру, который работает вместе с нами ради европейской и глобальной безопасности!

Слава нашим воинам и нашему несокрушимому народу! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!

И пожалуйста, сегодня почтите память украинцев и украинок, детей и взрослых, чьи жизни были унесены Голодомором-геноцидом", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зерном Украина спасет от голода не менее 5 миллионов человек, - Зеленский

ЗЕньйор Голодомор всіх врятує від голоду.
Від його пердіння ротом вже не просто тхне ...
Ми не просто відбиваємося від агресії. (асвальтуючи дороги.і покриваємо корупціонерів, і рашистських агентів ,котрих союзники українського народу просять прибрати з України ,з органів влади,та економіки, та фінансової системи держави.Ми крок за кроком створюємо систему, яка грунтується н6а "словесному поносі" ,і яка ніяк не зупинить агресію, не демонтує її наслідки, й не гарантуватиме довготривалу безпеку - безпеку Україні, та її народові не кажучи про Європу і світ,котрі дбають про безпеку "не словесною діареєю", чи то асвальтом,а вкладаючи кошти в ******* озброєння.
и кто участники? зебарыги и Эфиопия с гуталинишем?агрохимия уже вернулся с незламного рейда по точкам выдачи вайфая в Киеве после побеноносного проживания в Ритз Карлтон в Вене ?
Ото шмарклю прёт!видосик за видосиком
Ми за тебе раді..
На ютуб канаді НВ, вийшло свіже інтерв'ю з Шабуніним. Той розповідає, який жах твориться зараз у судовій системі, особливо в частині всіма любимого ОАСку. Саме цікаве, що преZeдент може легко зупинити суддівський бєспрєдєл, однак чомусь це не робить. Можливо крила величі всесвітньовідомого відеоблогера йому заважають?!!
Нет, все целенаправленно
Скумбрия по 8 гришелей,,,а шашлык на 9 мая по рублю Путлера...
и я вам ничего не должен...
Бизнес...ничего личного...😛
слава всесвітньому годувальнику!!!!!!!!
ЧУЧЕЛКО ...
ГЕТЬманцев каже шо я з України зроблю десять Швейцарій...
А Леонід Данілич наш командор...
Та трошки зятюха Пінчук...🤣 Генератор ідеї...моя донька...не олігарх...🤣
говорун говорящий. потом опять говорил. потом мы поговорили... говорили-балакали, сіли й покакали. потом опять говорили забалтывали... а на зесаммите скумбрию выкидывали?
Кстати...украинскими Облэнерго владеют 6 олигархов путлера включая не олигарха Аркадия вРоттенберга...список этих хмырей путлера раскрыло сегодня украинское радио НВ...смотрим Ютьюб...
і вся ця пздота, яка спздила в країни всі обленерго, може легко вимикати світло всій країні по наказу з крємля.
Схема проста...все Облэнерго Украины принадлежат частным компаниям..а бабло они получат за счёт украинского бюджета,,типа ремонт делал Беня из казны Украины..хотя он владелец компании...
Приблизительно на этой Афере века чуваки намоют 50 ярдов баксов... минимум...
Як тобі спиться, Вова, тобі не сниться стадіон і та маячня, яку ти тодi нiс?
Ти хотів піару, оплесків, слави, а отримав війну, розруху і смерть.
Дай Бог, щоб люди зрозуміли, кого вони привели до влади, опам'ятались і не дали тобі другий шанс. Бо інакше України просто не стане.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007622059423&__cft__[0]=AZVNIa_KAjEZYXJV19J4OBwc_6OhgO3phjBvavPSs3a-BCrEiw0RXfmzjuDTotywIeQkvPMYR3VNJutPV-l9bkezZQ01XbbnSmeCwPsc4ZYgFbe5VHl-kiF-0RlZVrs9eneOhIKAQSrajPJJRIYJp-0p&__tn__=-UC%2CP-R Михайло Ухман

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Jt1Kr6Nv26wjiAEVX2ETS4MPcmYGGGTCxJKT6gtbLD3HvWzoQTB2nxwuN16j4aQal&id=100007622059423&__cft__[0]=AZVNIa_KAjEZYXJV19J4OBwc_6OhgO3phjBvavPSs3a-BCrEiw0RXfmzjuDTotywIeQkvPMYR3VNJutPV-l9bkezZQ01XbbnSmeCwPsc4ZYgFbe5VHl-kiF-0RlZVrs9eneOhIKAQSrajPJJRIYJp-0p&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·

Кілька годин їхав у блаблакар. В автомобілі лунала українська і закордонна музика, ви не повірите, як приємно, коли не має російськомовного лайна.

Та один момент здивував і насторожив.

Водій вмикав кілька разів українські радіостанції, де можна було послухати все: включення з Грузії, де місцеві журналісти розповідали, як вони жили колись без світла під час війни з російськими окупантами; ми чули про - "пункти незламності", які рятують людей...

Проте, я не почув головного - не було новин про ЗСУ і бої з російськими окупантами!!!

Були розповіді про жителів Херсону, які живуть без світла та зв'язку, але ніхто не розповідав про українських воїнів, які загинули, визволяючи місто від агресора.

Я не чув за кілька годин в дорозі, щоб кореспонденти розповідали нам про бої під Вугледаром, Мар'їнкою, Донецьком, Авдіївкою, Бахмутом.

Я не чув про критичну ситуацію на Запоріжському напрямку, де українські воїни ціною свого життя і здоров'я, зупиняють орду рашистів...

Я розумію, що не має світла, важко усім, проте веселий сміх радіоведучих, не заважав їм говорити про все, крім українських воїнів, які дають можливість жити всій країні.

Інформаційна війна - це важливий напрямок, який, ми не маємо права недооцінювати. Надто важко дається нам ця війна і звитяга українських солдатів. Змушувати "забувати" про наших героїв - це злочин.

Підтримуйте українських воїнів всіма способами і ми обов'язково, з Божою допомогою, Переможемо
Подвиг Ґарета Джоунса. Валлієць, котрому було не "какая разніца".
https://www.youtube.com/watch?v=jxlKJyvbmXs
СССР тоже кормил х*еву тучу черномазых...а свои...а свои по х*й.
