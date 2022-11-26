Сегодня мы провели первый Международный саммит по продовольственной безопасности, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 ноября выступил с традиционным обращением к украинскому народу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке украинского президента.
"Сегодня мы провели первый Международный саммит по продовольственной безопасности. Мы не просто отбиваемся от агрессии. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и гарантирует долгосрочную безопасность – безопасность Украины, всей Европы и мира.
Продовольственная безопасность является одним из ключевых элементов глобальной стабильности. Это то, в чем лидерская роль Украины проявляется наиболее очевидно.
Наш саммит поддержали более 20 государств. Зальная сумма, которую мы аккумулировали для Grain From Ukraine, уже почти 150 млн долларов. Работа продолжается. Готовим к 60 кораблям.
Никогда больше голод не должен использоваться как оружие.
Я благодарю всех, кто нам помогает! Спасибо каждому лидеру, который работает вместе с нами ради европейской и глобальной безопасности!
Слава нашим воинам и нашему несокрушимому народу! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!
И пожалуйста, сегодня почтите память украинцев и украинок, детей и взрослых, чьи жизни были унесены Голодомором-геноцидом", - отметил Зеленский.
и я вам ничего не должен...
Бизнес...ничего личного...😛
А Леонід Данілич наш командор...
Та трошки зятюха Пінчук...🤣 Генератор ідеї...моя донька...не олігарх...🤣
Приблизительно на этой Афере века чуваки намоют 50 ярдов баксов... минимум...
Ти хотів піару, оплесків, слави, а отримав війну, розруху і смерть.
Дай Бог, щоб люди зрозуміли, кого вони привели до влади, опам'ятались і не дали тобі другий шанс. Бо інакше України просто не стане.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Jt1Kr6Nv26wjiAEVX2ETS4MPcmYGGGTCxJKT6gtbLD3HvWzoQTB2nxwuN16j4aQal&id=100007622059423&__cft__[0]=AZVNIa_KAjEZYXJV19J4OBwc_6OhgO3phjBvavPSs3a-BCrEiw0RXfmzjuDTotywIeQkvPMYR3VNJutPV-l9bkezZQ01XbbnSmeCwPsc4ZYgFbe5VHl-kiF-0RlZVrs9eneOhIKAQSrajPJJRIYJp-0p&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·
Кілька годин їхав у блаблакар. В автомобілі лунала українська і закордонна музика, ви не повірите, як приємно, коли не має російськомовного лайна.
Та один момент здивував і насторожив.
Водій вмикав кілька разів українські радіостанції, де можна було послухати все: включення з Грузії, де місцеві журналісти розповідали, як вони жили колись без світла під час війни з російськими окупантами; ми чули про - "пункти незламності", які рятують людей...
Проте, я не почув головного - не було новин про ЗСУ і бої з російськими окупантами!!!
Були розповіді про жителів Херсону, які живуть без світла та зв'язку, але ніхто не розповідав про українських воїнів, які загинули, визволяючи місто від агресора.
Я не чув за кілька годин в дорозі, щоб кореспонденти розповідали нам про бої під Вугледаром, Мар'їнкою, Донецьком, Авдіївкою, Бахмутом.
Я не чув про критичну ситуацію на Запоріжському напрямку, де українські воїни ціною свого життя і здоров'я, зупиняють орду рашистів...
Я розумію, що не має світла, важко усім, проте веселий сміх радіоведучих, не заважав їм говорити про все, крім українських воїнів, які дають можливість жити всій країні.
Інформаційна війна - це важливий напрямок, який, ми не маємо права недооцінювати. Надто важко дається нам ця війна і звитяга українських солдатів. Змушувати "забувати" про наших героїв - це злочин.
Підтримуйте українських воїнів всіма способами і ми обов'язково, з Божою допомогою, Переможемо
