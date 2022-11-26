УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8898 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
1 923 26

Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт з продовольчої безпеки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 26 листопада виступив із традиційним зверненням до українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці українського президента.

"Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт із продовольчої безпеки. Ми не просто відбиваємося від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки й гарантуватиме довготривалу безпеку – безпеку Україні, усій Європі та світу.

Продовольча безпека – один із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, у чому лідерська роль України проявляється найочевидніше.

Наш саміт підтримали понад 20 держав. Зальна сума, яку ми акумулювали для Grain From Ukraine, – уже майже 150 млн доларів. Робота продовжується. Готуємо до 60 кораблів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зерном Україна врятує від голоду щонайменше 5 мільйонів людей, - Зеленський

Ніколи більше голод не має використовуватись як зброя.

Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую кожному лідеру, який працює разом із нами заради європейської та глобальної безпеки!

Слава нашим воїнам і нашому незламному народу! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!

І будь ласка, сьогодні вшануйте памʼять українців і українок, дітей і дорослих, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Зеленський закликав світ визнати Голодомор геноцидом українського народу: "Це буде виявом солідарності з Україною у ці складні для неї часи"

Автор: 

безпека (961) Зеленський Володимир (25545) звернення (668) продовольство (340)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
ЗЕньйор Голодомор всіх врятує від голоду.
показати весь коментар
26.11.2022 20:15 Відповісти
+8
Від його пердіння ротом вже не просто тхне ...
показати весь коментар
26.11.2022 20:48 Відповісти
+6
Ми не просто відбиваємося від агресії. (асвальтуючи дороги.і покриваємо корупціонерів, і рашистських агентів ,котрих союзники українського народу просять прибрати з України ,з органів влади,та економіки, та фінансової системи держави.Ми крок за кроком створюємо систему, яка грунтується н6а "словесному поносі" ,і яка ніяк не зупинить агресію, не демонтує її наслідки, й не гарантуватиме довготривалу безпеку - безпеку Україні, та її народові не кажучи про Європу і світ,котрі дбають про безпеку "не словесною діареєю", чи то асвальтом,а вкладаючи кошти в ******* озброєння.
показати весь коментар
26.11.2022 20:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и кто участники? зебарыги и Эфиопия с гуталинишем?агрохимия уже вернулся с незламного рейда по точкам выдачи вайфая в Киеве после побеноносного проживания в Ритз Карлтон в Вене ?
показати весь коментар
26.11.2022 20:13 Відповісти
ЗЕньйор Голодомор всіх врятує від голоду.
показати весь коментар
26.11.2022 20:15 Відповісти
Від його пердіння ротом вже не просто тхне ...
показати весь коментар
26.11.2022 20:48 Відповісти
Ото шмарклю прёт!видосик за видосиком
показати весь коментар
26.11.2022 21:34 Відповісти
Ми за тебе раді..
показати весь коментар
26.11.2022 20:18 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 20:28 Відповісти
На ютуб канаді НВ, вийшло свіже інтерв'ю з Шабуніним. Той розповідає, який жах твориться зараз у судовій системі, особливо в частині всіма любимого ОАСку. Саме цікаве, що преZeдент може легко зупинити суддівський бєспрєдєл, однак чомусь це не робить. Можливо крила величі всесвітньовідомого відеоблогера йому заважають?!!
показати весь коментар
26.11.2022 20:22 Відповісти
Нет, все целенаправленно
показати весь коментар
26.11.2022 20:25 Відповісти
Скумбрия по 8 гришелей,,,а шашлык на 9 мая по рублю Путлера...
и я вам ничего не должен...
Бизнес...ничего личного...😛
показати весь коментар
26.11.2022 20:32 Відповісти
слава всесвітньому годувальнику!!!!!!!!
показати весь коментар
26.11.2022 20:32 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 20:34 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 20:36 Відповісти
Ми не просто відбиваємося від агресії. (асвальтуючи дороги.і покриваємо корупціонерів, і рашистських агентів ,котрих союзники українського народу просять прибрати з України ,з органів влади,та економіки, та фінансової системи держави.Ми крок за кроком створюємо систему, яка грунтується н6а "словесному поносі" ,і яка ніяк не зупинить агресію, не демонтує її наслідки, й не гарантуватиме довготривалу безпеку - безпеку Україні, та її народові не кажучи про Європу і світ,котрі дбають про безпеку "не словесною діареєю", чи то асвальтом,а вкладаючи кошти в ******* озброєння.
показати весь коментар
26.11.2022 20:35 Відповісти
ЧУЧЕЛКО ...
показати весь коментар
26.11.2022 20:40 Відповісти
ГЕТЬманцев каже шо я з України зроблю десять Швейцарій...
А Леонід Данілич наш командор...
Та трошки зятюха Пінчук...🤣 Генератор ідеї...моя донька...не олігарх...🤣
показати весь коментар
26.11.2022 20:42 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 20:44 Відповісти
говорун говорящий. потом опять говорил. потом мы поговорили... говорили-балакали, сіли й покакали. потом опять говорили забалтывали... а на зесаммите скумбрию выкидывали?
показати весь коментар
26.11.2022 20:45 Відповісти
Кстати...украинскими Облэнерго владеют 6 олигархов путлера включая не олигарха Аркадия вРоттенберга...список этих хмырей путлера раскрыло сегодня украинское радио НВ...смотрим Ютьюб...
показати весь коментар
26.11.2022 20:46 Відповісти
і вся ця пздота, яка спздила в країни всі обленерго, може легко вимикати світло всій країні по наказу з крємля.
показати весь коментар
26.11.2022 20:55 Відповісти
Схема проста...все Облэнерго Украины принадлежат частным компаниям..а бабло они получат за счёт украинского бюджета,,типа ремонт делал Беня из казны Украины..хотя он владелец компании...
Приблизительно на этой Афере века чуваки намоют 50 ярдов баксов... минимум...
показати весь коментар
26.11.2022 20:52 Відповісти
Як тобі спиться, Вова, тобі не сниться стадіон і та маячня, яку ти тодi нiс?
Ти хотів піару, оплесків, слави, а отримав війну, розруху і смерть.
Дай Бог, щоб люди зрозуміли, кого вони привели до влади, опам'ятались і не дали тобі другий шанс. Бо інакше України просто не стане.
показати весь коментар
26.11.2022 20:53 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007622059423&__cft__[0]=AZVNIa_KAjEZYXJV19J4OBwc_6OhgO3phjBvavPSs3a-BCrEiw0RXfmzjuDTotywIeQkvPMYR3VNJutPV-l9bkezZQ01XbbnSmeCwPsc4ZYgFbe5VHl-kiF-0RlZVrs9eneOhIKAQSrajPJJRIYJp-0p&__tn__=-UC%2CP-R Михайло Ухман

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Jt1Kr6Nv26wjiAEVX2ETS4MPcmYGGGTCxJKT6gtbLD3HvWzoQTB2nxwuN16j4aQal&id=100007622059423&__cft__[0]=AZVNIa_KAjEZYXJV19J4OBwc_6OhgO3phjBvavPSs3a-BCrEiw0RXfmzjuDTotywIeQkvPMYR3VNJutPV-l9bkezZQ01XbbnSmeCwPsc4ZYgFbe5VHl-kiF-0RlZVrs9eneOhIKAQSrajPJJRIYJp-0p&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·

Кілька годин їхав у блаблакар. В автомобілі лунала українська і закордонна музика, ви не повірите, як приємно, коли не має російськомовного лайна.

Та один момент здивував і насторожив.

Водій вмикав кілька разів українські радіостанції, де можна було послухати все: включення з Грузії, де місцеві журналісти розповідали, як вони жили колись без світла під час війни з російськими окупантами; ми чули про - "пункти незламності", які рятують людей...

Проте, я не почув головного - не було новин про ЗСУ і бої з російськими окупантами!!!

Були розповіді про жителів Херсону, які живуть без світла та зв'язку, але ніхто не розповідав про українських воїнів, які загинули, визволяючи місто від агресора.

Я не чув за кілька годин в дорозі, щоб кореспонденти розповідали нам про бої під Вугледаром, Мар'їнкою, Донецьком, Авдіївкою, Бахмутом.

Я не чув про критичну ситуацію на Запоріжському напрямку, де українські воїни ціною свого життя і здоров'я, зупиняють орду рашистів...

Я розумію, що не має світла, важко усім, проте веселий сміх радіоведучих, не заважав їм говорити про все, крім українських воїнів, які дають можливість жити всій країні.

Інформаційна війна - це важливий напрямок, який, ми не маємо права недооцінювати. Надто важко дається нам ця війна і звитяга українських солдатів. Змушувати "забувати" про наших героїв - це злочин.

Підтримуйте українських воїнів всіма способами і ми обов'язково, з Божою допомогою, Переможемо
показати весь коментар
26.11.2022 21:59 Відповісти
Подвиг Ґарета Джоунса. Валлієць, котрому було не "какая разніца".
https://www.youtube.com/watch?v=jxlKJyvbmXs
показати весь коментар
26.11.2022 22:26 Відповісти
СССР тоже кормил х*еву тучу черномазых...а свои...а свои по х*й.
показати весь коментар
26.11.2022 22:47 Відповісти
 
 