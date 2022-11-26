Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт з продовольчої безпеки, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 26 листопада виступив із традиційним зверненням до українського народу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці українського президента.
"Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт із продовольчої безпеки. Ми не просто відбиваємося від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки й гарантуватиме довготривалу безпеку – безпеку Україні, усій Європі та світу.
Продовольча безпека – один із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, у чому лідерська роль України проявляється найочевидніше.
Наш саміт підтримали понад 20 держав. Зальна сума, яку ми акумулювали для Grain From Ukraine, – уже майже 150 млн доларів. Робота продовжується. Готуємо до 60 кораблів.
Ніколи більше голод не має використовуватись як зброя.
Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую кожному лідеру, який працює разом із нами заради європейської та глобальної безпеки!
Слава нашим воїнам і нашому незламному народу! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!
І будь ласка, сьогодні вшануйте памʼять українців і українок, дітей і дорослих, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом", - зазначив Зеленський.
и я вам ничего не должен...
Бизнес...ничего личного...😛
А Леонід Данілич наш командор...
Та трошки зятюха Пінчук...🤣 Генератор ідеї...моя донька...не олігарх...🤣
Приблизительно на этой Афере века чуваки намоют 50 ярдов баксов... минимум...
Ти хотів піару, оплесків, слави, а отримав війну, розруху і смерть.
Дай Бог, щоб люди зрозуміли, кого вони привели до влади, опам'ятались і не дали тобі другий шанс. Бо інакше України просто не стане.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Jt1Kr6Nv26wjiAEVX2ETS4MPcmYGGGTCxJKT6gtbLD3HvWzoQTB2nxwuN16j4aQal&id=100007622059423&__cft__[0]=AZVNIa_KAjEZYXJV19J4OBwc_6OhgO3phjBvavPSs3a-BCrEiw0RXfmzjuDTotywIeQkvPMYR3VNJutPV-l9bkezZQ01XbbnSmeCwPsc4ZYgFbe5VHl-kiF-0RlZVrs9eneOhIKAQSrajPJJRIYJp-0p&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·
Кілька годин їхав у блаблакар. В автомобілі лунала українська і закордонна музика, ви не повірите, як приємно, коли не має російськомовного лайна.
Та один момент здивував і насторожив.
Водій вмикав кілька разів українські радіостанції, де можна було послухати все: включення з Грузії, де місцеві журналісти розповідали, як вони жили колись без світла під час війни з російськими окупантами; ми чули про - "пункти незламності", які рятують людей...
Проте, я не почув головного - не було новин про ЗСУ і бої з російськими окупантами!!!
Були розповіді про жителів Херсону, які живуть без світла та зв'язку, але ніхто не розповідав про українських воїнів, які загинули, визволяючи місто від агресора.
Я не чув за кілька годин в дорозі, щоб кореспонденти розповідали нам про бої під Вугледаром, Мар'їнкою, Донецьком, Авдіївкою, Бахмутом.
Я не чув про критичну ситуацію на Запоріжському напрямку, де українські воїни ціною свого життя і здоров'я, зупиняють орду рашистів...
Я розумію, що не має світла, важко усім, проте веселий сміх радіоведучих, не заважав їм говорити про все, крім українських воїнів, які дають можливість жити всій країні.
Інформаційна війна - це важливий напрямок, який, ми не маємо права недооцінювати. Надто важко дається нам ця війна і звитяга українських солдатів. Змушувати "забувати" про наших героїв - це злочин.
Підтримуйте українських воїнів всіма способами і ми обов'язково, з Божою допомогою, Переможемо
https://www.youtube.com/watch?v=jxlKJyvbmXs