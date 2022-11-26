Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт з продовольчої безпеки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 26 листопада виступив із традиційним зверненням до українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці українського президента.

"Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт із продовольчої безпеки. Ми не просто відбиваємося від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки й гарантуватиме довготривалу безпеку – безпеку Україні, усій Європі та світу.

Продовольча безпека – один із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, у чому лідерська роль України проявляється найочевидніше.

Наш саміт підтримали понад 20 держав. Зальна сума, яку ми акумулювали для Grain From Ukraine, – уже майже 150 млн доларів. Робота продовжується. Готуємо до 60 кораблів.

Ніколи більше голод не має використовуватись як зброя.

Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую кожному лідеру, який працює разом із нами заради європейської та глобальної безпеки!

Слава нашим воїнам і нашому незламному народу! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!

І будь ласка, сьогодні вшануйте памʼять українців і українок, дітей і дорослих, чиї життя були забрані Голодомором-геноцидом", - зазначив Зеленський.

