РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4296 посетителей онлайн
Новости Видео Война
22 586 79

"Фейковая мать" после встречи с Путиным: "Он страдает за всех нас, а наши ребята идут в жизнь вечную". ВИДЕО

Режиссер Олеся Шигина, присутствовавшая на встрече российского диктатора Путина с "матерями" военных РФ, призвала отдавать своих детей на войну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире одного из пропагандистских каналов.

"Мы увидели четко, что президент серьезным образом волнуется, даже, я бы сказала, страдает за нас всех. Ребята наши уходят в вечную жизнь, даже если они ее (жизнь. - Ред.) теряют, они обретают вечную жизнь", - сказала женщина.

Напомним, ранее сообщалось, что российские провластные СМИ показали встречу диктатора РФ Владимира Путина с якобы матерями военнослужащих, убивающих украинцев. Но выяснилось, что на самом деле он говорил с чиновницами и провластными активистками.

Смотрите также: 320 военных преступлений войск РФ зафиксировано в деоккупированной Снегиревской громаде, - Нацполиция. ФОТО

пропаганда (3739) путин владимир (32233) россия (97378)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+64
Якіж лапатнікі кончєні...
показать весь комментарий
27.11.2022 11:27 Ответить
+64
показать весь комментарий
27.11.2022 11:30 Ответить
+50
Чуть не ригнув...
показать весь комментарий
27.11.2022 11:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якіж лапатнікі кончєні...
показать весь комментарий
27.11.2022 11:27 Ответить
Одвічне кацапське питання сформулювало ще бідне цуценя Му-му:

"За что ?" 😢

За что здохло вже майже 90 тис. руZZкіх ?
"За цели спецоперации"
показать весь комментарий
27.11.2022 11:36 Ответить
найдивовижніше, що коли ***** здохне, серед цих самиць не можливо буде знайти ту, хто ***** пітримував
показать весь комментарий
27.11.2022 13:34 Ответить
за те, що не цікавилися політикою, всі справи в державі довірили злочинцям, аби тільки по телевізору казали які ж русскіє круті. "на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь. И делай с ним что хошь".
показать весь комментарий
27.11.2022 23:23 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 11:27 Ответить
Нема там жінок,матерів- лише тупі самки! В голові не вкладається,як можна послати рідного сина на війну за плешиву мразь....
показать весь комментарий
27.11.2022 11:27 Ответить
Чуть не ригнув...
показать весь комментарий
27.11.2022 11:27 Ответить
сьогодні на рашці свято -

"День-матери-ни-за-хрен-собачий-убитого -сына"

тому вован й зустрівся з "десятидолларовыми шлюхами"
показать весь комментарий
27.11.2022 13:10 Ответить
сатаністів Z навпаки - Божа молитва іспєпєляє
показать весь комментарий
27.11.2022 11:28 Ответить
за какое отечество? за путинские дворцы и яхты, за долларовые счета в офшорах. ты, самка фашистов имя твое ************. я уверен, что твой сын сейчас находится в окопах Бали или Таиланда.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:28 Ответить
для них це атечество---)(уйловські дворци і обісрані народні туалети
показать весь комментарий
27.11.2022 11:34 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 11:30 Ответить
95 квартал...
показать весь комментарий
27.11.2022 11:31 Ответить
Бажаю щоб всі кацапи поскоріше пішли у вічне життя, а Жуйло страждало у гаазькій тюрмі.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:32 Ответить
Рядом с пуйлом справа в чёрном сидела смерть, правда без косы, охорона не разрешила сидеть с косой !
Получилось символично и реалистично!!!
показать весь комментарий
27.11.2022 11:33 Ответить
ага...і псня звучала...так тихенько Чёрный ворон,Что ты вьёшься надо мной? Ты добычи не дождёшься, Чёрный ворон, я не твой! Что ты когти распускаешь. Над моею головой? Иль добычу себе чаешь
показать весь комментарий
27.11.2022 11:38 Ответить
А чем квартал хуже с эбонитовыми палочками? Одно дерьмо! Зеленожопое!
показать весь комментарий
27.11.2022 11:34 Ответить
You are the trol, cunt! Go away!
показать весь комментарий
27.11.2022 14:44 Ответить
Безропотное стадо.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:34 Ответить
ВьІ и ваши дети, под руководством "страдающего" от старческого безумия путлера, добровольно идете в вечньІй ад. Ето ваш вьІбор. Никто в етом не виноват.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:34 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 11:36 Ответить
Ашоту лада-маліна потрібна 😂
показать весь комментарий
27.11.2022 11:39 Ответить
Орочьи самки.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:36 Ответить
Кацапи, якщо дуже хочете щоб ваш недофюрер перестав страждати за вас - напийтесь яду і підіть у вічне життя вже сьогодні.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:38 Ответить
Рядом знаковая фигура. В черном капюшене "смерть" его. Она к нему очень близко подошла! И во время!
показать весь комментарий
27.11.2022 11:41 Ответить
Под её чёрным платочком два конячих яйца.
показать весь комментарий
27.11.2022 14:14 Ответить
)(уйло і пропаганда спрацювала на 100 відсотків
з агрессора перетворили себе на жертву..що це на них напали...що йде защіта атєчєства..що це свіщенная вайна з сатаной...з літа ,хватило пів-року зазомбувати..
показать весь комментарий
27.11.2022 11:41 Ответить
Кацапів зомбували 30 років, а до того ще 300, та ще років 500 раніше....
Zомбіленд.

Та й нас Сімоняки, Вітренчиха та Медведчук зомбували аж гуло!

Звідки взялись 73%?
Та все з того ж Z+Z !
показать весь комментарий
27.11.2022 12:03 Ответить
Пропаганда решает ПОЧТИ НА 80% Папа Карла-Каламойский на своём 1+1 из табуретки президента сколотил , ну 73% поверили , что 95 квартал будет служить им , а не своим создателям 💰
показать весь комментарий
27.11.2022 13:31 Ответить
Щоб ви вже всі відправились у вічну жізнь уроди кончені!
показать весь комментарий
27.11.2022 11:42 Ответить
Якщо потрібно закопати живцем....то так, а вічну жизнь їм не бажай. Покидьки, то допомогу від Дніпра - тримайте.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:52 Ответить
Так ось вона....

показать весь комментарий
27.11.2022 11:43 Ответить
🤮
показать весь комментарий
27.11.2022 11:43 Ответить
Просто Ісус Христос якийсь!
показать весь комментарий
27.11.2022 11:44 Ответить
Розіп'яти треба, якщо йому так хочеться страждати.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:47 Ответить
Ждемо гарних вістей. Пацюк здох. А той, хто прийде. Стане на коліна! Перед мамкой (Україной, хто не поняв)!
показать весь комментарий
27.11.2022 11:45 Ответить
Жуйло "страждає" в своїх розкішних палацах, а холопам лиш вічна пам'ять як нагорода.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:48 Ответить
У другу світову теж дєдиваєвалє за атьєчество. І шо потім зробило атьєчєство? А зібрало всіх без рук, без ніг та вивезло в острів Ваалам і утилізувало, щоб ньє портілілі обЧую картіну страни пАбьєдітьєля... Фу, ***, воняє кацапія протухшим совком до сих пір.
показать весь комментарий
27.11.2022 11:52 Ответить
Подтверждаю для тез, кто историю по "документам" учит. Ущербних (калек!!!) вівеззли принудительно, чтоб лекторат не думал о сем. Не думал о них. Не думал о одноногих и одноруких (а может и без двух).
показать весь комментарий
27.11.2022 11:58 Ответить
страдает на нас ЗА ВСЕХ (с) иисусик 2.0!?
показать весь комментарий
27.11.2022 11:57 Ответить
Вони ідуть в самий центр пекла,туди куди попадають всі вбивці,гвалтівники,загарбники. Вбивати боронячи свою землю,дозволено Законом Божим!
показать весь комментарий
27.11.2022 11:59 Ответить
"Русская правда - это мощная сила."
Есть правда, полуправда и русская правда.
показать весь комментарий
27.11.2022 12:13 Ответить
вчера на кацапии был день свиноматок? нет... так дальше продолжать нельзя... уроды не должны порождать уродов - свинопасов и их свиноматок надо всех до единого стерилизовать...
показать весь комментарий
27.11.2022 12:15 Ответить
сегодня
показать весь комментарий
27.11.2022 12:43 Ответить
как задолбали эти пафосные суки...твари, заср*вшие головы алкоголизированного планктона их якобы вяликой миссией - подохнуть за ***** и свой обоссанный-обблеванный барак...
да не будет у вас вечной жизни - ибо всем мародерам-ворам-убийцам-лгунам и пропагандонам уготована адская кара - стать безвестной кучкой пепла и горкой обглоданный костей в бескрайней степи украинской
показать весь комментарий
27.11.2022 12:16 Ответить
В Понты и Мифы мавзолейного Вермахта включая ядренное оружие и радиоактивный пепел верит даже Байден и Борис Джонсон,не говоря о Йенсе Столтенберге...и прочих генералах Милли...
показать весь комментарий
27.11.2022 12:21 Ответить
було цікаво! Гострі та актуальні питання, потрібні особисто для царя, озвучені. Бесіда вийшла душевна а контингент пару днів вивчав партитуру. Таке неподобство, яке було при зустрічі з жонами членів екіпажу підлодки, більше не повторюється. Скукота. Но царь врізав пару спічів в стилі пацанів з підворотні - вони помирали за мене..... і хочеться продовжити для нього.... і я помру для них.
показать весь комментарий
27.11.2022 12:21 Ответить
Из Путина Спаситель такой себе. В аду тоже вечная жизнь.
показать весь комментарий
27.11.2022 12:22 Ответить
"Фейкова мати" після зустрічі з фейковим Путіним Джерело:

Одне слово було пропущене у заголовку, я додав)). Хло теж було фейкове. Якщо уважно пошукати, можна знайти кадри, де його макітра не зівпадає з шиєю
показать весь комментарий
27.11.2022 12:22 Ответить
Страдалця підвішати за яиця --- шоб мало не казалось .
показать весь комментарий
27.11.2022 12:26 Ответить
хай здохне вже
і нє будєт страдать и валанаваться
показать весь комментарий
27.11.2022 12:27 Ответить
Ідіотка клінічна,які вони кончені...
показать весь комментарий
27.11.2022 12:34 Ответить
Шо за дичь она несёт , хотелось бы задать ей вопросик, а кода она была руская правда . Какую ***** правду можно защищать ,напав на другую страну , на соседа , . Они там все ********
показать весь комментарий
27.11.2022 12:37 Ответить
Страдает, сердешный...
показать весь комментарий
27.11.2022 12:41 Ответить
Злий Грицько , Был когда-то на Валааме, это ****** шо там творилось , по рассказам местных
показать весь комментарий
27.11.2022 12:43 Ответить
1. Чи дійсно у неї син загинув ?
2. Вона повторює наратив Пу.

Тобто ... Пропаганда у них спрацьовує.
показать весь комментарий
27.11.2022 12:58 Ответить
Не зря они мощи князя Потемкина из Херсона ********😁😁😁

Там вся россия такая... Потемкинские деревни, потемкинская армия, даже потемкинские матеря.....
показать весь комментарий
27.11.2022 13:00 Ответить
Новый тренд на Московии: Хочешь жить вечно - иди на войну!
показать весь комментарий
27.11.2022 13:04 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3622125-na-zustrici-putina-z-materami-mobilizovanih-buli-specialno-pidibrani-zinki.html https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3622125-na-zustrici-putina-z-materami-mobilizovanih-buli-specialno-pidibrani-zinki.html


На зустрічі путіна з «матерями мобілізованих» були спеціально підібрані жінки
показать весь комментарий
27.11.2022 13:06 Ответить
День матері у травні, д.білко
показать весь комментарий
27.11.2022 13:38 Ответить
Пусть все кацапы сдохнут. Это Варвары и они должны уйти в историю. Смерть всем русским кто пришёл в Украину с оружием! А мы добавили Украине чуть Химарсов. Для лучшей прожарки рашистов
показать весь комментарий
27.11.2022 14:04 Ответить
В якомусь відео на ФБ показували що там ***** говорив. Нічого особливого він не сказав: із своєю тупорилою либою сказав, що ваньки і так би здохли від водкі або в аварії якійсь, а так дохнуть за нього ідею якусь. Він навіть і не пркидався що його це якось хвилює.
показать весь комментарий
27.11.2022 14:29 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
показать весь комментарий
27.11.2022 14:41 Ответить
У этой животной есть сын? Живой ещё?
показать весь комментарий
27.11.2022 14:50 Ответить
Немає звісно
показать весь комментарий
28.11.2022 15:08 Ответить
Жінко,він страждає тим же,шо і ти...Коли великий хєр йому у дупу тулять)
показать весь комментарий
27.11.2022 14:52 Ответить
Тьфу свинособаки.
показать весь комментарий
27.11.2022 15:11 Ответить
"хізнь вєчную" - в котлах з киплячою смолою і піснями кобзона!
показать весь комментарий
27.11.2022 15:20 Ответить
ваши раССеянские, проклятые БЕСславные ублюдки идув в проклятие вечное и ад. Не льстите себе руССоскот! Проклят нарушающий межу ближнего своего... и еще так далее... ваша проклятая недоармиа-войско бесов и сатаны
показать весь комментарий
27.11.2022 15:20 Ответить
Важко підібрати слова. Дно ще далеко...чи як Насправді як би вона була з Богом і розуміла хоч капельку Слово Боже то такого маразму б не говорила. Насправді вони в обмані диявола і батько їхній диявол. Вибрали попівський обман за правду. Ходять в темноті і стають ще гіршими.
показать весь комментарий
27.11.2022 15:55 Ответить
Когда это ЧМО и НИЧТОЖЕСТВО сдохнет, они (рабы ымперии) будут еще удивляться как такой серости и посредсвенности они поклонялись и боготворили, а причина в них самих, ибо РАБАМ нужен БАРИН, так как сами они по себе еще большие ничтожества и бездари!
показать весь комментарий
27.11.2022 16:39 Ответить
это просто жах . какие они ******** . это хуже чем германия 1939 года --- один фюрер . одна партия . один рейх . одна извилина в мозгу
показать весь комментарий
27.11.2022 17:48 Ответить
Жутковато, если честно. Их просто дохера...

... и потянулся к телефону, чтобы задонатить на ЗСУ.
Вообще-то я каждый день доначу - это персональный челлендж до победы.
показать весь комментарий
27.11.2022 19:21 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2022 19:36 Ответить
У неї діти є? Я так зрозуміла вона відправила на війну чужого сина , дуже радісно виглядає
показать весь комментарий
28.11.2022 15:06 Ответить
чёрт её знает кто у неё есть мозгов у неё нет,вот это точняк!
показать весь комментарий
28.11.2022 16:51 Ответить
Вот только не надо в эту историю впутывать Господа Бога, который сказал не убивать,не пожелать чужого, не воровать стиральные машинки. На всю голову это безбожники, атеисты из русской православной церкви гундяевского образа
показать весь комментарий
27.11.2022 21:07 Ответить
 
 