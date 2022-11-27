"Фейковая мать" после встречи с Путиным: "Он страдает за всех нас, а наши ребята идут в жизнь вечную". ВИДЕО
Режиссер Олеся Шигина, присутствовавшая на встрече российского диктатора Путина с "матерями" военных РФ, призвала отдавать своих детей на войну.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире одного из пропагандистских каналов.
"Мы увидели четко, что президент серьезным образом волнуется, даже, я бы сказала, страдает за нас всех. Ребята наши уходят в вечную жизнь, даже если они ее (жизнь. - Ред.) теряют, они обретают вечную жизнь", - сказала женщина.
Напомним, ранее сообщалось, что российские провластные СМИ показали встречу диктатора РФ Владимира Путина с якобы матерями военнослужащих, убивающих украинцев. Но выяснилось, что на самом деле он говорил с чиновницами и провластными активистками.
"За что ?" 😢
За что здохло вже майже 90 тис. руZZкіх ?
"За цели спецоперации"
"День-матери-ни-за-хрен-собачий-убитого -сына"
тому вован й зустрівся з "десятидолларовыми шлюхами"
Получилось символично и реалистично!!!
з агрессора перетворили себе на жертву..що це на них напали...що йде защіта атєчєства..що це свіщенная вайна з сатаной...з літа ,хватило пів-року зазомбувати..
Zомбіленд.
Та й нас Сімоняки, Вітренчиха та Медведчук зомбували аж гуло!
Звідки взялись 73%?
Та все з того ж Z+Z !
Есть правда, полуправда и русская правда.
да не будет у вас вечной жизни - ибо всем мародерам-ворам-убийцам-лгунам и пропагандонам уготована адская кара - стать безвестной кучкой пепла и горкой обглоданный костей в бескрайней степи украинской
Одне слово було пропущене у заголовку, я додав)). Хло теж було фейкове. Якщо уважно пошукати, можна знайти кадри, де його макітра не зівпадає з шиєю
і нє будєт страдать и валанаваться
2. Вона повторює наратив Пу.
Тобто ... Пропаганда у них спрацьовує.
Там вся россия такая... Потемкинские деревни, потемкинская армия, даже потемкинские матеря.....
На зустрічі путіна з «матерями мобілізованих» були спеціально підібрані жінки
ньогоідею якусь. Він навіть і не пркидався що його це якось хвилює.
... и потянулся к телефону, чтобы задонатить на ЗСУ.
Вообще-то я каждый день доначу - это персональный челлендж до победы.