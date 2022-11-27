"Фейковая мать" после встречи с Путиным: "Он страдает за всех нас, а наши ребята идут в жизнь вечную". ВИДЕО

Режиссер Олеся Шигина, присутствовавшая на встрече российского диктатора Путина с "матерями" военных РФ, призвала отдавать своих детей на войну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире одного из пропагандистских каналов.

"Мы увидели четко, что президент серьезным образом волнуется, даже, я бы сказала, страдает за нас всех. Ребята наши уходят в вечную жизнь, даже если они ее (жизнь. - Ред.) теряют, они обретают вечную жизнь", - сказала женщина.

Напомним, ранее сообщалось, что российские провластные СМИ показали встречу диктатора РФ Владимира Путина с якобы матерями военнослужащих, убивающих украинцев. Но выяснилось, что на самом деле он говорил с чиновницами и провластными активистками.

