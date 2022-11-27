"Фейкова мати" після зустрічі з Путіним: "Он страдает за всех нас, а наши ребята идут в жизнь вечную". ВIДЕО

Режисерка Олеся Шигіна, яка була присутня на зустрічі російського диктатора Путіна з "матерями" військових РФ, закликала віддавати своїх дітей на війну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі одного з пропагандистських каналів.

"Ми побачили чітко, що президент серйозним чином хвилюється, навіть, я б сказала, страждає за нас всіх. Хлопці наші йдуть у вічне життя, навіть якщо вони його (життя. - Ред.) втрачають, вони знаходять вічне життя", - сказала жінка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські провладні ЗМІ показали зустріч диктатора РФ Володимира Путіна з нібито матерями військовослужбовців, які вбивають українців. Але з’ясувалося, що насправді він говорив із чиновницями й провладними активістками.

