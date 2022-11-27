УКР
"Фейкова мати" після зустрічі з Путіним: "Он страдает за всех нас, а наши ребята идут в жизнь вечную". ВIДЕО

Режисерка Олеся Шигіна, яка була присутня на зустрічі російського диктатора Путіна з "матерями" військових РФ, закликала віддавати своїх дітей на війну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі одного з пропагандистських каналів.

"Ми побачили чітко, що президент серйозним чином хвилюється, навіть, я б сказала, страждає за нас всіх. Хлопці наші йдуть у вічне життя, навіть якщо вони його (життя. - Ред.) втрачають, вони знаходять вічне життя", - сказала жінка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські провладні ЗМІ показали зустріч диктатора РФ Володимира Путіна з нібито матерями військовослужбовців, які вбивають українців. Але з’ясувалося, що насправді він говорив із чиновницями й провладними активістками.

Також читайте: Путін, попри оголошене завершення мобілізації, наказав ідентифікувати всіх росіян, які мають стати на військовий облік

пропаганда (2869) путін володимир (24856) росія (68027)
+64
Якіж лапатнікі кончєні...
27.11.2022 11:27 Відповісти
+64
27.11.2022 11:30 Відповісти
+50
Чуть не ригнув...
27.11.2022 11:27 Відповісти
Якіж лапатнікі кончєні...
27.11.2022 11:27 Відповісти
Одвічне кацапське питання сформулювало ще бідне цуценя Му-му:

"За что ?" 😢

За что здохло вже майже 90 тис. руZZкіх ?
"За цели спецоперации"
27.11.2022 11:36 Відповісти
найдивовижніше, що коли ***** здохне, серед цих самиць не можливо буде знайти ту, хто ***** пітримував
27.11.2022 13:34 Відповісти
за те, що не цікавилися політикою, всі справи в державі довірили злочинцям, аби тільки по телевізору казали які ж русскіє круті. "на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь. И делай с ним что хошь".
27.11.2022 23:23 Відповісти
27.11.2022 11:27 Відповісти
Нема там жінок,матерів- лише тупі самки! В голові не вкладається,як можна послати рідного сина на війну за плешиву мразь....
27.11.2022 11:27 Відповісти
Чуть не ригнув...
27.11.2022 11:27 Відповісти
сьогодні на рашці свято -

"День-матери-ни-за-хрен-собачий-убитого -сына"

тому вован й зустрівся з "десятидолларовыми шлюхами"
27.11.2022 13:10 Відповісти
сатаністів Z навпаки - Божа молитва іспєпєляє
27.11.2022 11:28 Відповісти
за какое отечество? за путинские дворцы и яхты, за долларовые счета в офшорах. ты, самка фашистов имя твое ************. я уверен, что твой сын сейчас находится в окопах Бали или Таиланда.
27.11.2022 11:28 Відповісти
для них це атечество---)(уйловські дворци і обісрані народні туалети
27.11.2022 11:34 Відповісти
27.11.2022 11:30 Відповісти
95 квартал...
27.11.2022 11:31 Відповісти
Бажаю щоб всі кацапи поскоріше пішли у вічне життя, а Жуйло страждало у гаазькій тюрмі.
27.11.2022 11:32 Відповісти
Рядом с пуйлом справа в чёрном сидела смерть, правда без косы, охорона не разрешила сидеть с косой !
Получилось символично и реалистично!!!
27.11.2022 11:33 Відповісти
ага...і псня звучала...так тихенько Чёрный ворон,Что ты вьёшься надо мной? Ты добычи не дождёшься, Чёрный ворон, я не твой! Что ты когти распускаешь. Над моею головой? Иль добычу себе чаешь
27.11.2022 11:38 Відповісти
А чем квартал хуже с эбонитовыми палочками? Одно дерьмо! Зеленожопое!
27.11.2022 11:34 Відповісти
You are the trol, cunt! Go away!
27.11.2022 14:44 Відповісти
Безропотное стадо.
27.11.2022 11:34 Відповісти
ВьІ и ваши дети, под руководством "страдающего" от старческого безумия путлера, добровольно идете в вечньІй ад. Ето ваш вьІбор. Никто в етом не виноват.
27.11.2022 11:34 Відповісти
27.11.2022 11:36 Відповісти
Ашоту лада-маліна потрібна 😂
27.11.2022 11:39 Відповісти
Орочьи самки.
27.11.2022 11:36 Відповісти
Кацапи, якщо дуже хочете щоб ваш недофюрер перестав страждати за вас - напийтесь яду і підіть у вічне життя вже сьогодні.
27.11.2022 11:38 Відповісти
Рядом знаковая фигура. В черном капюшене "смерть" его. Она к нему очень близко подошла! И во время!
27.11.2022 11:41 Відповісти
Под её чёрным платочком два конячих яйца.
27.11.2022 14:14 Відповісти
)(уйло і пропаганда спрацювала на 100 відсотків
з агрессора перетворили себе на жертву..що це на них напали...що йде защіта атєчєства..що це свіщенная вайна з сатаной...з літа ,хватило пів-року зазомбувати..
27.11.2022 11:41 Відповісти
Кацапів зомбували 30 років, а до того ще 300, та ще років 500 раніше....
Zомбіленд.

Та й нас Сімоняки, Вітренчиха та Медведчук зомбували аж гуло!

Звідки взялись 73%?
Та все з того ж Z+Z !
27.11.2022 12:03 Відповісти
Пропаганда решает ПОЧТИ НА 80% Папа Карла-Каламойский на своём 1+1 из табуретки президента сколотил , ну 73% поверили , что 95 квартал будет служить им , а не своим создателям 💰
27.11.2022 13:31 Відповісти
Щоб ви вже всі відправились у вічну жізнь уроди кончені!
27.11.2022 11:42 Відповісти
Якщо потрібно закопати живцем....то так, а вічну жизнь їм не бажай. Покидьки, то допомогу від Дніпра - тримайте.
27.11.2022 11:52 Відповісти
Так ось вона....

27.11.2022 11:43 Відповісти
🤮
27.11.2022 11:43 Відповісти
Просто Ісус Христос якийсь!
27.11.2022 11:44 Відповісти
Розіп'яти треба, якщо йому так хочеться страждати.
27.11.2022 11:47 Відповісти
Ждемо гарних вістей. Пацюк здох. А той, хто прийде. Стане на коліна! Перед мамкой (Україной, хто не поняв)!
27.11.2022 11:45 Відповісти
Жуйло "страждає" в своїх розкішних палацах, а холопам лиш вічна пам'ять як нагорода.
27.11.2022 11:48 Відповісти
У другу світову теж дєдиваєвалє за атьєчество. І шо потім зробило атьєчєство? А зібрало всіх без рук, без ніг та вивезло в острів Ваалам і утилізувало, щоб ньє портілілі обЧую картіну страни пАбьєдітьєля... Фу, ***, воняє кацапія протухшим совком до сих пір.
27.11.2022 11:52 Відповісти
Подтверждаю для тез, кто историю по "документам" учит. Ущербних (калек!!!) вівеззли принудительно, чтоб лекторат не думал о сем. Не думал о них. Не думал о одноногих и одноруких (а может и без двух).
27.11.2022 11:58 Відповісти
страдает на нас ЗА ВСЕХ (с) иисусик 2.0!?
27.11.2022 11:57 Відповісти
Вони ідуть в самий центр пекла,туди куди попадають всі вбивці,гвалтівники,загарбники. Вбивати боронячи свою землю,дозволено Законом Божим!
27.11.2022 11:59 Відповісти
"Русская правда - это мощная сила."
Есть правда, полуправда и русская правда.
27.11.2022 12:13 Відповісти
вчера на кацапии был день свиноматок? нет... так дальше продолжать нельзя... уроды не должны порождать уродов - свинопасов и их свиноматок надо всех до единого стерилизовать...
27.11.2022 12:15 Відповісти
сегодня
27.11.2022 12:43 Відповісти
как задолбали эти пафосные суки...твари, заср*вшие головы алкоголизированного планктона их якобы вяликой миссией - подохнуть за ***** и свой обоссанный-обблеванный барак...
да не будет у вас вечной жизни - ибо всем мародерам-ворам-убийцам-лгунам и пропагандонам уготована адская кара - стать безвестной кучкой пепла и горкой обглоданный костей в бескрайней степи украинской
27.11.2022 12:16 Відповісти
В Понты и Мифы мавзолейного Вермахта включая ядренное оружие и радиоактивный пепел верит даже Байден и Борис Джонсон,не говоря о Йенсе Столтенберге...и прочих генералах Милли...
27.11.2022 12:21 Відповісти
було цікаво! Гострі та актуальні питання, потрібні особисто для царя, озвучені. Бесіда вийшла душевна а контингент пару днів вивчав партитуру. Таке неподобство, яке було при зустрічі з жонами членів екіпажу підлодки, більше не повторюється. Скукота. Но царь врізав пару спічів в стилі пацанів з підворотні - вони помирали за мене..... і хочеться продовжити для нього.... і я помру для них.
27.11.2022 12:21 Відповісти
Из Путина Спаситель такой себе. В аду тоже вечная жизнь.
27.11.2022 12:22 Відповісти
"Фейкова мати" після зустрічі з фейковим Путіним Джерело:

Одне слово було пропущене у заголовку, я додав)). Хло теж було фейкове. Якщо уважно пошукати, можна знайти кадри, де його макітра не зівпадає з шиєю
27.11.2022 12:22 Відповісти
Страдалця підвішати за яиця --- шоб мало не казалось .
27.11.2022 12:26 Відповісти
хай здохне вже
і нє будєт страдать и валанаваться
27.11.2022 12:27 Відповісти
Ідіотка клінічна,які вони кончені...
27.11.2022 12:34 Відповісти
Шо за дичь она несёт , хотелось бы задать ей вопросик, а кода она была руская правда . Какую ***** правду можно защищать ,напав на другую страну , на соседа , . Они там все ********
27.11.2022 12:37 Відповісти
Страдает, сердешный...
27.11.2022 12:41 Відповісти
Злий Грицько , Был когда-то на Валааме, это ****** шо там творилось , по рассказам местных
27.11.2022 12:43 Відповісти
1. Чи дійсно у неї син загинув ?
2. Вона повторює наратив Пу.

Тобто ... Пропаганда у них спрацьовує.
27.11.2022 12:58 Відповісти
Не зря они мощи князя Потемкина из Херсона ********😁😁😁

Там вся россия такая... Потемкинские деревни, потемкинская армия, даже потемкинские матеря.....
27.11.2022 13:00 Відповісти
Новый тренд на Московии: Хочешь жить вечно - иди на войну!
27.11.2022 13:04 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3622125-na-zustrici-putina-z-materami-mobilizovanih-buli-specialno-pidibrani-zinki.html https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3622125-na-zustrici-putina-z-materami-mobilizovanih-buli-specialno-pidibrani-zinki.html


На зустрічі путіна з «матерями мобілізованих» були спеціально підібрані жінки
27.11.2022 13:06 Відповісти
День матері у травні, д.білко
27.11.2022 13:38 Відповісти
Пусть все кацапы сдохнут. Это Варвары и они должны уйти в историю. Смерть всем русским кто пришёл в Украину с оружием! А мы добавили Украине чуть Химарсов. Для лучшей прожарки рашистов
27.11.2022 14:04 Відповісти
В якомусь відео на ФБ показували що там ***** говорив. Нічого особливого він не сказав: із своєю тупорилою либою сказав, що ваньки і так би здохли від водкі або в аварії якійсь, а так дохнуть за нього ідею якусь. Він навіть і не пркидався що його це якось хвилює.
27.11.2022 14:29 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
27.11.2022 14:41 Відповісти
У этой животной есть сын? Живой ещё?
27.11.2022 14:50 Відповісти
Немає звісно
28.11.2022 15:08 Відповісти
Жінко,він страждає тим же,шо і ти...Коли великий хєр йому у дупу тулять)
27.11.2022 14:52 Відповісти
Тьфу свинособаки.
27.11.2022 15:11 Відповісти
"хізнь вєчную" - в котлах з киплячою смолою і піснями кобзона!
27.11.2022 15:20 Відповісти
ваши раССеянские, проклятые БЕСславные ублюдки идув в проклятие вечное и ад. Не льстите себе руССоскот! Проклят нарушающий межу ближнего своего... и еще так далее... ваша проклятая недоармиа-войско бесов и сатаны
27.11.2022 15:20 Відповісти
Важко підібрати слова. Дно ще далеко...чи як Насправді як би вона була з Богом і розуміла хоч капельку Слово Боже то такого маразму б не говорила. Насправді вони в обмані диявола і батько їхній диявол. Вибрали попівський обман за правду. Ходять в темноті і стають ще гіршими.
27.11.2022 15:55 Відповісти
Когда это ЧМО и НИЧТОЖЕСТВО сдохнет, они (рабы ымперии) будут еще удивляться как такой серости и посредсвенности они поклонялись и боготворили, а причина в них самих, ибо РАБАМ нужен БАРИН, так как сами они по себе еще большие ничтожества и бездари!
27.11.2022 16:39 Відповісти
это просто жах . какие они ******** . это хуже чем германия 1939 года --- один фюрер . одна партия . один рейх . одна извилина в мозгу
27.11.2022 17:48 Відповісти
Жутковато, если честно. Их просто дохера...

... и потянулся к телефону, чтобы задонатить на ЗСУ.
Вообще-то я каждый день доначу - это персональный челлендж до победы.
27.11.2022 19:21 Відповісти
27.11.2022 19:36 Відповісти
У неї діти є? Я так зрозуміла вона відправила на війну чужого сина , дуже радісно виглядає
28.11.2022 15:06 Відповісти
чёрт её знает кто у неё есть мозгов у неё нет,вот это точняк!
28.11.2022 16:51 Відповісти
Вот только не надо в эту историю впутывать Господа Бога, который сказал не убивать,не пожелать чужого, не воровать стиральные машинки. На всю голову это безбожники, атеисты из русской православной церкви гундяевского образа
27.11.2022 21:07 Відповісти
 
 