"Фейкова мати" після зустрічі з Путіним: "Он страдает за всех нас, а наши ребята идут в жизнь вечную". ВIДЕО
Режисерка Олеся Шигіна, яка була присутня на зустрічі російського диктатора Путіна з "матерями" військових РФ, закликала віддавати своїх дітей на війну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі одного з пропагандистських каналів.
"Ми побачили чітко, що президент серйозним чином хвилюється, навіть, я б сказала, страждає за нас всіх. Хлопці наші йдуть у вічне життя, навіть якщо вони його (життя. - Ред.) втрачають, вони знаходять вічне життя", - сказала жінка.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські провладні ЗМІ показали зустріч диктатора РФ Володимира Путіна з нібито матерями військовослужбовців, які вбивають українців. Але з’ясувалося, що насправді він говорив із чиновницями й провладними активістками.
"За что ?" 😢
За что здохло вже майже 90 тис. руZZкіх ?
"За цели спецоперации"
"День-матери-ни-за-хрен-собачий-убитого -сына"
тому вован й зустрівся з "десятидолларовыми шлюхами"
Получилось символично и реалистично!!!
з агрессора перетворили себе на жертву..що це на них напали...що йде защіта атєчєства..що це свіщенная вайна з сатаной...з літа ,хватило пів-року зазомбувати..
Zомбіленд.
Та й нас Сімоняки, Вітренчиха та Медведчук зомбували аж гуло!
Звідки взялись 73%?
Та все з того ж Z+Z !
Есть правда, полуправда и русская правда.
да не будет у вас вечной жизни - ибо всем мародерам-ворам-убийцам-лгунам и пропагандонам уготована адская кара - стать безвестной кучкой пепла и горкой обглоданный костей в бескрайней степи украинской
Одне слово було пропущене у заголовку, я додав)). Хло теж було фейкове. Якщо уважно пошукати, можна знайти кадри, де його макітра не зівпадає з шиєю
і нє будєт страдать и валанаваться
2. Вона повторює наратив Пу.
Тобто ... Пропаганда у них спрацьовує.
Там вся россия такая... Потемкинские деревни, потемкинская армия, даже потемкинские матеря.....
На зустрічі путіна з «матерями мобілізованих» були спеціально підібрані жінки
ньогоідею якусь. Він навіть і не пркидався що його це якось хвилює.
... и потянулся к телефону, чтобы задонатить на ЗСУ.
Вообще-то я каждый день доначу - это персональный челлендж до победы.