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Детский садик в Броварах после авиакатастрофы. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы разрушения комнат детского сада в Броварах после авиакатастрофы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в детском саду выбиты окна, двери и значительно повреждена мебель.

Также читайте: Рассматриваем все возможные версии аварии вертолета в Броварах, - генпрокурор Костин

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.

авиакатастрофа (1722) Бровары (338)


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Топ комментарии
+25
Бідні діти! Такий жах на власні очі побачили! Боже, бережи їх!

Але в мене питання до брехуна з ОПи, заступника верховного завгоспа:

Яким чином у відрядження в "гарячу точку" одним гелікоптером полетіли командир в/ч (міністр), перший зам командира в/ч (перший заступник міністра) та начальник штабу в/ч (держекретар міністерства)? Чия це тупість? Чи може про "гарячу точку" - то брехня?
Питання риторичні.
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18.01.2023 12:04
+16
Не підказуйте. Бо зазар вилізе Люся, і скаже що гелікоптер було збито українським ППО
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18.01.2023 12:13
+14
гаряча точка то сауна. десь з гулянки може повертались. тільки якого й справді летіти над забудовою, показати що пани летять? от не шкода їх не трошки. а дітей шкода.
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18.01.2023 12:10
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Бідні діти! Такий жах на власні очі побачили! Боже, бережи їх!

Але в мене питання до брехуна з ОПи, заступника верховного завгоспа:

Яким чином у відрядження в "гарячу точку" одним гелікоптером полетіли командир в/ч (міністр), перший зам командира в/ч (перший заступник міністра) та начальник штабу в/ч (держекретар міністерства)? Чия це тупість? Чи може про "гарячу точку" - то брехня?
Питання риторичні.
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18.01.2023 12:04 Ответить
гаряча точка то сауна. десь з гулянки може повертались. тільки якого й справді летіти над забудовою, показати що пани летять? от не шкода їх не трошки. а дітей шкода.
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18.01.2023 12:10 Ответить
Да наверняка отказ там был, ЧП на борту вертолёта.... Причём тут "ПАНИ ЛЕТЯТЬ", туман, приборы отказали, например, пропало бортовое питание, и что тут делать, срочно нужно сажать машину, вот он видимо так и хотел....
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18.01.2023 12:36 Ответить
Це був новий французький Airbus, а не старий радянський Мі 8
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18.01.2023 17:06 Ответить
а развё мона лётать над жилыми строёниями, а? вот имённо паны лётёли.
жаль ты нё с ними был
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18.01.2023 20:56 Ответить
Скоріш за все останнє...
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18.01.2023 12:10 Ответить
послушай, а тех 455(официально) убитых русней и более 900 раненых детей тоже твое бошЕ берегло? ты не представляешь как "бесит" вот такое лицемерие. какое бошЕ то? ты где, в пещере живешь шоле? тьху!!
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18.01.2023 20:55 Ответить
Тобто моє співчуття дітям, які на власні очі побачили смерть тебе бісить лише тому, що я згадав Бога? Ти при здоровому глузді?

А якщо ти не маєш віри (я не кажу про віру в Бога, а про будь-яку) - то це твої проблеми. Бо віра творить дива. А в християнській державі (якою є Україна навіть попри присутність інших світових релігій на нашій території) обусобленням віри є віра в Бога. Можна відродити язичну віру, але й там є Боги, на захист яких сподівалися наші предки.

Я можу тут довго писати про важливість віри, але, схоже, тобі цього не зрозуміти. Ти, здається, з тих, хто живе у смартфоні і сприймає Святого Миколая та Санта Клауса лише тому, що можна нажертися у вихідний день.

Сподіваюсь, з роками ти це зрозумієш, а зараз можу лише позаздрити твоєму войовничому атеістичному настрою і поспівчувати через відсутність віри.
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18.01.2023 23:09 Ответить
слухай, "віра" це є канони, а канони означають - "вір, або єретик", тобто 7000 років планеті та всесвіту - це канон. так що .... а шо ти там спитав? ну, про те що я щось там неправильно сказав? м?
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20.01.2023 12:53 Ответить
Я не зрозумів, на борту шо боєкомплект якийсь був?
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18.01.2023 12:09 Ответить
так - називається "авіаційна пальне". Ви мабуть не знаєте що це, будучи інтернет експертом.
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18.01.2023 12:26 Ответить
"авіаційна пальне" звичайний керосин, він не вибухає, а пошкодження я бачу всередині будівлі. Таке вреження, що була вибухова хвиля. Тому я й питаю, а не стверджую. А ексПЕРДом себе я ніколи не виставляв.
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18.01.2023 13:03 Ответить
На ЦІХ гелікоптерах НЕ МАЄ зброї, але є паливо та гвинт який вшент разносить все навкруги коли його зриває та ламає!!!
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18.01.2023 12:29 Ответить
Стоп ви хочете сказати що в Києві працюють дитсадки ? А школи ?
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18.01.2023 12:09 Ответить
менти вище летіти не могли?

Остерігалися С300 з Біломосковії і тому треба було летіти над дитячими садками в місті, так?
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18.01.2023 12:10 Ответить
Не підказуйте. Бо зазар вилізе Люся, і скаже що гелікоптер було збито українським ППО
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18.01.2023 12:13 Ответить
цей ідіот Арестович я думаю очолить чергове ОПЗЖ, буде замість Ківи
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18.01.2023 12:23 Ответить
Вже не вилізе - звільнився.
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18.01.2023 16:31 Ответить
отож. нехай краще загинуть чиїсь діти, ніж дупи охрєнєлопогононосців.
чесно, за дітей плачу, а отих довбо*бів на гвинтокрилі не шкода ніяк.
це як на пішохідному переході загорнути своєю бл*дською колоною діточок, що переходили на зелене світло, держачись за шнурок, вмазатись після в стовп, та щоб вся країна за тим непотребом горювала.
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18.01.2023 12:21 Ответить
Так впав біля дитсадка, чи на дитсадок, а звідси стільки жертв!?
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18.01.2023 12:12 Ответить
Цікаво відео камер спостережень посадкового майданчика за три доби переглянути ,там де стояв гвинтокрил
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18.01.2023 12:12 Ответить
Зараз буде масовано "підчищатися" незручна та дискредитуюча інформація щодо організації та виконання польоту. Завтра- післязавтра подадуть відшліфовану інформацію про "тобуладиверсія" й усіх нагородять. Напевно дадуть Героя України. Як екіпажу збитого в Ірані літака МАУ.
Трагедія у батьків загиблих та поранених діточок... Мої співчуття.
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18.01.2023 12:15 Ответить
В сауну перед завтрашним Крещением летели. Но кто то что то приклеил прилепил снизу. Пора усвоить--- у нас война и давно, и за свободу и независимость, и враг настоящий и очень сильный.
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18.01.2023 12:17 Ответить
С вертолётами этого типа постоянно во всём мире случаются происшествия.
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18.01.2023 12:17 Ответить
С цього місця будь ласка детальніше "Senas Katinas", бо саме гвинтокрили цього виробника визнані одними з найнадійніших у світі. Ти мабуть з рашки це пишеш, або під рашиську дудку, бо адекватній людині і в голову не прийде ТАКЕ писати про "Eurocopter". До речі, щось паганенько останні роки літають рашиські "Мі" та "Ка", дуже, ну дуже часто падають!
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18.01.2023 12:26 Ответить
Они падают гораздо реже, чем Ми. Но в последние годы с ними что-то случилось. Или с системой подготовки пилотов и механиков. Бизнес переходит на канадскую продукцию
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18.01.2023 12:45 Ответить
Статистика, що я бачив, нічого про це не каже, тому впевнений що ти "Senas Katinas" перебільшуеш, це зовсім не відповідає дійсності.
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18.01.2023 12:53 Ответить
Як видно з постів та того що пишуть у соцмережах українці дуже співчувають загибелі цивільних, особливо дітей і мабуть через те не стільки співчувають пасажирам та екіпажу гвинтокрила, скільки звинувачують їх у порушенні правил безпеки польотів що й призвело до загибелі цивільних!!! Більш того, саме МВС повинно слідкувати за виконанням вимог безпеки згідно закону, а на ділі вони перші їх порушують!!!
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18.01.2023 12:21 Ответить
Даю гарантію, що завтра по всіх садочках (та школах за компанію) почнуть перевіряти ведення журналів та інструктажів з техніки безпеки. Не питайте про логіку, так завжди роблять аби прикрити дупи чиновників від освіти.
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18.01.2023 12:23 Ответить
Зуб давай !
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18.01.2023 12:30 Ответить
Я розумію що розумними чиновників не назвеш, принаймні у більшості випадків, але робити якісь перевірки у дитсадочках після того як усе що можливо порушено гелікоптером буде занадто!
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18.01.2023 12:33 Ответить
А ти хамло з Банківської?!
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18.01.2023 12:37 Ответить
Якщо ти хамло "Yurii" з Банківської, то я "з Корра"!
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18.01.2023 12:39 Ответить
Це дико, але для освіти це типово (спонсором мого допису є автомобільна аварія, у якому загинула майже уся родина вихованця з садочку (не київського), але.... перевіряти прийшли документацію з техніки безпеки саме у садочку).
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18.01.2023 12:37 Ответить
Тоді ОЙ - не має мабуть меж у тупості чинуш!!!
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18.01.2023 12:41 Ответить
Манастырского не жалко , детей невинных жалко , а менты как гоняли бабушек возле рынка так и гоняют
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18.01.2023 12:27 Ответить
только вчера обратил на это внимание
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18.01.2023 12:34 Ответить
ставьте Авакова обратно , он на работу пешком ходит
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18.01.2023 12:31 Ответить
Ти таке пам'ятаєшь, я НІ. Тобі "Yurii" мабуть наснилось, що Аваков хоч колись ходив пішки. Він теж дуже й дуже любив літати гелікоптерами по усій країні, та натаскувати нацболів кишенькових, що нічим не кращі за тітушок, на опозицію!!!
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18.01.2023 12:36 Ответить
Я же хожу
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18.01.2023 12:40 Ответить
Якщо ти "Аваков" то це "аргумент"!
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18.01.2023 12:43 Ответить
у тебя что то есть по этому делу ?
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18.01.2023 12:33 Ответить
Відеозаписів у відкритому доступі про те, як нацболи переслідували усіх хто був оппонентом Зеленського та "слуг" у передвиборчих перегонах більш ніж достатньо, тому У ВСІХ З ЦЬОГО ПРИВОДУ ВСЕ Є!
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18.01.2023 12:45 Ответить
были порывы ветра , какой дурак выпустил этот вертолет
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18.01.2023 12:39 Ответить
своїм роздолбайством вони фактично вбили цих дітей
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18.01.2023 17:00 Ответить
 
 