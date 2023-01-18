Детский садик в Броварах после авиакатастрофы. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы разрушения комнат детского сада в Броварах после авиакатастрофы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в детском саду выбиты окна, двери и значительно повреждена мебель.

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Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.