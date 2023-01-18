Детский садик в Броварах после авиакатастрофы. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы разрушения комнат детского сада в Броварах после авиакатастрофы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в детском саду выбиты окна, двери и значительно повреждена мебель.
Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.
Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Пока известно о 18 погибших, трое из них - дети. Ранены 29 человек.
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Але в мене питання до брехуна з ОПи, заступника верховного завгоспа:
Яким чином у відрядження в "гарячу точку" одним гелікоптером полетіли командир в/ч (міністр), перший зам командира в/ч (перший заступник міністра) та начальник штабу в/ч (держекретар міністерства)? Чия це тупість? Чи може про "гарячу точку" - то брехня?
Питання риторичні.
жаль ты нё с ними был
А якщо ти не маєш віри (я не кажу про віру в Бога, а про будь-яку) - то це твої проблеми. Бо віра творить дива. А в християнській державі (якою є Україна навіть попри присутність інших світових релігій на нашій території) обусобленням віри є віра в Бога. Можна відродити язичну віру, але й там є Боги, на захист яких сподівалися наші предки.
Я можу тут довго писати про важливість віри, але, схоже, тобі цього не зрозуміти. Ти, здається, з тих, хто живе у смартфоні і сприймає Святого Миколая та Санта Клауса лише тому, що можна нажертися у вихідний день.
Сподіваюсь, з роками ти це зрозумієш, а зараз можу лише позаздрити твоєму войовничому атеістичному настрою і поспівчувати через відсутність віри.
Остерігалися С300 з Біломосковії і тому треба було летіти над дитячими садками в місті, так?
чесно, за дітей плачу, а отих довбо*бів на гвинтокрилі не шкода ніяк.
це як на пішохідному переході загорнути своєю бл*дською колоною діточок, що переходили на зелене світло, держачись за шнурок, вмазатись після в стовп, та щоб вся країна за тим непотребом горювала.
Трагедія у батьків загиблих та поранених діточок... Мої співчуття.