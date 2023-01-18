Дитячий садочок у Броварах після авіакатастрофи. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані руйнування кімнат дитячого садочка в Броварах після авіакатастрофи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у дитсадку вибиті вікна, двері та значно пошкоджені меблі.

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Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.