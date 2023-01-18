Дитячий садочок у Броварах після авіакатастрофи. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані руйнування кімнат дитячого садочка в Броварах після авіакатастрофи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у дитсадку вибиті вікна, двері та значно пошкоджені меблі.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила у Броварах, - генпрокурор Костін
Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.
Топ коментарі
+25 Evgeny N
показати весь коментар18.01.2023 12:04
+16 Oleksii Magas
показати весь коментар18.01.2023 12:13
+14 Panda Freeav
показати весь коментар18.01.2023 12:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але в мене питання до брехуна з ОПи, заступника верховного завгоспа:
Яким чином у відрядження в "гарячу точку" одним гелікоптером полетіли командир в/ч (міністр), перший зам командира в/ч (перший заступник міністра) та начальник штабу в/ч (держекретар міністерства)? Чия це тупість? Чи може про "гарячу точку" - то брехня?
Питання риторичні.
жаль ты нё с ними был
А якщо ти не маєш віри (я не кажу про віру в Бога, а про будь-яку) - то це твої проблеми. Бо віра творить дива. А в християнській державі (якою є Україна навіть попри присутність інших світових релігій на нашій території) обусобленням віри є віра в Бога. Можна відродити язичну віру, але й там є Боги, на захист яких сподівалися наші предки.
Я можу тут довго писати про важливість віри, але, схоже, тобі цього не зрозуміти. Ти, здається, з тих, хто живе у смартфоні і сприймає Святого Миколая та Санта Клауса лише тому, що можна нажертися у вихідний день.
Сподіваюсь, з роками ти це зрозумієш, а зараз можу лише позаздрити твоєму войовничому атеістичному настрою і поспівчувати через відсутність віри.
Остерігалися С300 з Біломосковії і тому треба було летіти над дитячими садками в місті, так?
чесно, за дітей плачу, а отих довбо*бів на гвинтокрилі не шкода ніяк.
це як на пішохідному переході загорнути своєю бл*дською колоною діточок, що переходили на зелене світло, держачись за шнурок, вмазатись після в стовп, та щоб вся країна за тим непотребом горювала.
Трагедія у батьків загиблих та поранених діточок... Мої співчуття.