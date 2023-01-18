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Дитячий садочок у Броварах після авіакатастрофи. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані руйнування кімнат дитячого садочка в Броварах після авіакатастрофи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у дитсадку вибиті вікна, двері та значно пошкоджені меблі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила у Броварах, - генпрокурор Костін

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. Наразі відомо про 18 загиблих, троє з них - діти. Поранено 29 осіб.

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Бровари (280)


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Топ коментарі
+25
Бідні діти! Такий жах на власні очі побачили! Боже, бережи їх!

Але в мене питання до брехуна з ОПи, заступника верховного завгоспа:

Яким чином у відрядження в "гарячу точку" одним гелікоптером полетіли командир в/ч (міністр), перший зам командира в/ч (перший заступник міністра) та начальник штабу в/ч (держекретар міністерства)? Чия це тупість? Чи може про "гарячу точку" - то брехня?
Питання риторичні.
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18.01.2023 12:04
+16
Не підказуйте. Бо зазар вилізе Люся, і скаже що гелікоптер було збито українським ППО
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18.01.2023 12:13
+14
гаряча точка то сауна. десь з гулянки може повертались. тільки якого й справді летіти над забудовою, показати що пани летять? от не шкода їх не трошки. а дітей шкода.
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18.01.2023 12:10
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Бідні діти! Такий жах на власні очі побачили! Боже, бережи їх!

Але в мене питання до брехуна з ОПи, заступника верховного завгоспа:

Яким чином у відрядження в "гарячу точку" одним гелікоптером полетіли командир в/ч (міністр), перший зам командира в/ч (перший заступник міністра) та начальник штабу в/ч (держекретар міністерства)? Чия це тупість? Чи може про "гарячу точку" - то брехня?
Питання риторичні.
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18.01.2023 12:04 Відповісти
гаряча точка то сауна. десь з гулянки може повертались. тільки якого й справді летіти над забудовою, показати що пани летять? от не шкода їх не трошки. а дітей шкода.
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18.01.2023 12:10 Відповісти
Да наверняка отказ там был, ЧП на борту вертолёта.... Причём тут "ПАНИ ЛЕТЯТЬ", туман, приборы отказали, например, пропало бортовое питание, и что тут делать, срочно нужно сажать машину, вот он видимо так и хотел....
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18.01.2023 12:36 Відповісти
Це був новий французький Airbus, а не старий радянський Мі 8
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18.01.2023 17:06 Відповісти
а развё мона лётать над жилыми строёниями, а? вот имённо паны лётёли.
жаль ты нё с ними был
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18.01.2023 20:56 Відповісти
Скоріш за все останнє...
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18.01.2023 12:10 Відповісти
послушай, а тех 455(официально) убитых русней и более 900 раненых детей тоже твое бошЕ берегло? ты не представляешь как "бесит" вот такое лицемерие. какое бошЕ то? ты где, в пещере живешь шоле? тьху!!
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18.01.2023 20:55 Відповісти
Тобто моє співчуття дітям, які на власні очі побачили смерть тебе бісить лише тому, що я згадав Бога? Ти при здоровому глузді?

А якщо ти не маєш віри (я не кажу про віру в Бога, а про будь-яку) - то це твої проблеми. Бо віра творить дива. А в християнській державі (якою є Україна навіть попри присутність інших світових релігій на нашій території) обусобленням віри є віра в Бога. Можна відродити язичну віру, але й там є Боги, на захист яких сподівалися наші предки.

Я можу тут довго писати про важливість віри, але, схоже, тобі цього не зрозуміти. Ти, здається, з тих, хто живе у смартфоні і сприймає Святого Миколая та Санта Клауса лише тому, що можна нажертися у вихідний день.

Сподіваюсь, з роками ти це зрозумієш, а зараз можу лише позаздрити твоєму войовничому атеістичному настрою і поспівчувати через відсутність віри.
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18.01.2023 23:09 Відповісти
слухай, "віра" це є канони, а канони означають - "вір, або єретик", тобто 7000 років планеті та всесвіту - це канон. так що .... а шо ти там спитав? ну, про те що я щось там неправильно сказав? м?
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20.01.2023 12:53 Відповісти
Я не зрозумів, на борту шо боєкомплект якийсь був?
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18.01.2023 12:09 Відповісти
так - називається "авіаційна пальне". Ви мабуть не знаєте що це, будучи інтернет експертом.
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18.01.2023 12:26 Відповісти
"авіаційна пальне" звичайний керосин, він не вибухає, а пошкодження я бачу всередині будівлі. Таке вреження, що була вибухова хвиля. Тому я й питаю, а не стверджую. А ексПЕРДом себе я ніколи не виставляв.
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18.01.2023 13:03 Відповісти
На ЦІХ гелікоптерах НЕ МАЄ зброї, але є паливо та гвинт який вшент разносить все навкруги коли його зриває та ламає!!!
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18.01.2023 12:29 Відповісти
Стоп ви хочете сказати що в Києві працюють дитсадки ? А школи ?
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18.01.2023 12:09 Відповісти
менти вище летіти не могли?

Остерігалися С300 з Біломосковії і тому треба було летіти над дитячими садками в місті, так?
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18.01.2023 12:10 Відповісти
Не підказуйте. Бо зазар вилізе Люся, і скаже що гелікоптер було збито українським ППО
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18.01.2023 12:13 Відповісти
цей ідіот Арестович я думаю очолить чергове ОПЗЖ, буде замість Ківи
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18.01.2023 12:23 Відповісти
Вже не вилізе - звільнився.
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18.01.2023 16:31 Відповісти
отож. нехай краще загинуть чиїсь діти, ніж дупи охрєнєлопогононосців.
чесно, за дітей плачу, а отих довбо*бів на гвинтокрилі не шкода ніяк.
це як на пішохідному переході загорнути своєю бл*дською колоною діточок, що переходили на зелене світло, держачись за шнурок, вмазатись після в стовп, та щоб вся країна за тим непотребом горювала.
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18.01.2023 12:21 Відповісти
Так впав біля дитсадка, чи на дитсадок, а звідси стільки жертв!?
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18.01.2023 12:12 Відповісти
Цікаво відео камер спостережень посадкового майданчика за три доби переглянути ,там де стояв гвинтокрил
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18.01.2023 12:12 Відповісти
Зараз буде масовано "підчищатися" незручна та дискредитуюча інформація щодо організації та виконання польоту. Завтра- післязавтра подадуть відшліфовану інформацію про "тобуладиверсія" й усіх нагородять. Напевно дадуть Героя України. Як екіпажу збитого в Ірані літака МАУ.
Трагедія у батьків загиблих та поранених діточок... Мої співчуття.
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18.01.2023 12:15 Відповісти
В сауну перед завтрашним Крещением летели. Но кто то что то приклеил прилепил снизу. Пора усвоить--- у нас война и давно, и за свободу и независимость, и враг настоящий и очень сильный.
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18.01.2023 12:17 Відповісти
С вертолётами этого типа постоянно во всём мире случаются происшествия.
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18.01.2023 12:17 Відповісти
С цього місця будь ласка детальніше "Senas Katinas", бо саме гвинтокрили цього виробника визнані одними з найнадійніших у світі. Ти мабуть з рашки це пишеш, або під рашиську дудку, бо адекватній людині і в голову не прийде ТАКЕ писати про "Eurocopter". До речі, щось паганенько останні роки літають рашиські "Мі" та "Ка", дуже, ну дуже часто падають!
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18.01.2023 12:26 Відповісти
Они падают гораздо реже, чем Ми. Но в последние годы с ними что-то случилось. Или с системой подготовки пилотов и механиков. Бизнес переходит на канадскую продукцию
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18.01.2023 12:45 Відповісти
Статистика, що я бачив, нічого про це не каже, тому впевнений що ти "Senas Katinas" перебільшуеш, це зовсім не відповідає дійсності.
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18.01.2023 12:53 Відповісти
Як видно з постів та того що пишуть у соцмережах українці дуже співчувають загибелі цивільних, особливо дітей і мабуть через те не стільки співчувають пасажирам та екіпажу гвинтокрила, скільки звинувачують їх у порушенні правил безпеки польотів що й призвело до загибелі цивільних!!! Більш того, саме МВС повинно слідкувати за виконанням вимог безпеки згідно закону, а на ділі вони перші їх порушують!!!
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18.01.2023 12:21 Відповісти
Даю гарантію, що завтра по всіх садочках (та школах за компанію) почнуть перевіряти ведення журналів та інструктажів з техніки безпеки. Не питайте про логіку, так завжди роблять аби прикрити дупи чиновників від освіти.
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18.01.2023 12:23 Відповісти
Зуб давай !
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18.01.2023 12:30 Відповісти
Я розумію що розумними чиновників не назвеш, принаймні у більшості випадків, але робити якісь перевірки у дитсадочках після того як усе що можливо порушено гелікоптером буде занадто!
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18.01.2023 12:33 Відповісти
А ти хамло з Банківської?!
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18.01.2023 12:37 Відповісти
Якщо ти хамло "Yurii" з Банківської, то я "з Корра"!
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18.01.2023 12:39 Відповісти
Це дико, але для освіти це типово (спонсором мого допису є автомобільна аварія, у якому загинула майже уся родина вихованця з садочку (не київського), але.... перевіряти прийшли документацію з техніки безпеки саме у садочку).
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18.01.2023 12:37 Відповісти
Тоді ОЙ - не має мабуть меж у тупості чинуш!!!
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18.01.2023 12:41 Відповісти
Манастырского не жалко , детей невинных жалко , а менты как гоняли бабушек возле рынка так и гоняют
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18.01.2023 12:27 Відповісти
только вчера обратил на это внимание
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18.01.2023 12:34 Відповісти
ставьте Авакова обратно , он на работу пешком ходит
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18.01.2023 12:31 Відповісти
Ти таке пам'ятаєшь, я НІ. Тобі "Yurii" мабуть наснилось, що Аваков хоч колись ходив пішки. Він теж дуже й дуже любив літати гелікоптерами по усій країні, та натаскувати нацболів кишенькових, що нічим не кращі за тітушок, на опозицію!!!
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18.01.2023 12:36 Відповісти
Я же хожу
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18.01.2023 12:40 Відповісти
Якщо ти "Аваков" то це "аргумент"!
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18.01.2023 12:43 Відповісти
у тебя что то есть по этому делу ?
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18.01.2023 12:33 Відповісти
Відеозаписів у відкритому доступі про те, як нацболи переслідували усіх хто був оппонентом Зеленського та "слуг" у передвиборчих перегонах більш ніж достатньо, тому У ВСІХ З ЦЬОГО ПРИВОДУ ВСЕ Є!
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18.01.2023 12:45 Відповісти
были порывы ветра , какой дурак выпустил этот вертолет
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18.01.2023 12:39 Відповісти
своїм роздолбайством вони фактично вбили цих дітей
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18.01.2023 17:00 Відповісти
 
 