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Эта неделя будет временем соответствующих решений. Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо, - Зеленский о коррупционных скандалах. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 января выступил с традиционным видеообращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке президента.

Зеленский отметил: "Сегодня Кабинет Министров Украины уволил с должности замминистра, который был разоблачен сотрудниками НАБУ.

У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд.

И я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости. Конечно, сейчас основное внимание – вопросам обороны, внешней политике, войне.

Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях.

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И эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовленных. Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо. В каждой ситуации будем подробно разбираться. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных.

Общество получит полную информацию, а государство сделает мощные необходимые шаги.

И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это то, чего мы все ожидаем от наших институций, от государства.

Я благодарю правоохранителей, которые защищают закон и государственные интересы, обеспечивающие справедливость! И спасибо журналистам, которые разбираются со всеми фактами и устанавливают полную картину!

Мы все должны – каждый свое – делать для нашего единства. Сила общества и прочность государства объединяются именно справедливостью".

Читайте также: Коррупционный скандал в Минобороны уже обсуждается на разных уровнях, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) коррупция (8560) Минобороны (9327)


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Топ комментарии
+57
Вова, це на крові, чі ще нє?Ета другоє
Свинарчуки, до речі, крали (клістрони)в Миноборони, але ворожої країни
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22.01.2023 22:05
+49
Підсрачника вже отримав, покриватєль ворюг і аферистів
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22.01.2023 22:04
+33
Невже зібрався Шмигаля знімати?
Чи хоча б Татарова?
Ні, скоріше Шмигаля, бо Татаров нєпрікосковєнний запас!
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22.01.2023 22:05
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Починай з розслідування по вагнергейту.
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22.01.2023 23:58 Ответить
начитайте с Баканова, ермака , мецгера ,************ , Тарана, Шуляк ………
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23.01.2023 06:20 Ответить
скажемо його словами... треба просто перестать красть
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23.01.2023 17:20 Ответить
А де подяка Зеленського суддям, які будуть відмазувати корупціонерів?

Думаю, що для Зеленського принцип справедливості - це коли можна замість Лозинського призначити Арестовича без будь яких наслідків. Не треба хвилюватися, Єрмак підбере замість Лозинського гарну і віддану до себе людину.
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23.01.2023 00:03 Ответить
чесно кажучи, я давно не бачив тут на цензорі Ваших блогів. Пора би! Бо я обожнюю думки розумних.
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23.01.2023 04:17 Ответить
Дякую. Думаю, що завтра спробую написати невеличкі тезиси щодо підсумків першого року війни.
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22.02.2023 23:25 Ответить
Яка ще подяка? Середня пенсія судєй 100 тищ грн. Цього досить.
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23.01.2023 08:21 Ответить
Ясно.
Порошенка посадять.
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23.01.2023 00:07 Ответить
Зе... застрели крысу Буданова...🦍а лучше сам...
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23.01.2023 00:15 Ответить
МРАЗОТА.Пожизнено будешь сидеть сволочь,за все эти назначения Ермаков,Татаровых,Портновых ,кварнальных собак и прочих гнид,которых ты привёл в правительство
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23.01.2023 00:18 Ответить
кремлевский стукачек Буданов спасет Украину и сразу дадут танки

Зуб даю....
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23.01.2023 00:21 Ответить
Если премьером Украины станет Порошенко...путлер и ********* застреляцца,а Симоньян примет Новичок...☠️👽💀
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23.01.2023 00:43 Ответить
Про арестовича не забудь. Отправьте его кужа нибудь. За неделю больше трех статей на рбк, уже ****** своим пистежом
Арестович заявил о попытке России провести «изящную спецоперацию»
Москва в информационном поле преподносила боевые действия как молниеносную спецоперацию с «вежливыми людьми», Россия хотела добиться «отречения», но к началу марта характер конфликта не оставил для этого места, считает Арестович

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/01/2023/63cdaab99a7947335df244db?from=from_main_8
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23.01.2023 04:57 Ответить
Відкриєш чергову кримінальну справу проти Порошенка? Чи може нарешті вийдеш і скажеш своїм 73 %, що ти цинічно, просто та нахабно обманув їх?
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23.01.2023 05:34 Ответить
Кокса підсипали,Воффан?
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23.01.2023 07:02 Ответить
Байки вже набридли, що може зробити добра слуга від бені, оточений вчоршніми "антимайданівцями"-ригами: татаровим, єлдаком, смірновим,демченко, подоляком, шкарлетом,шурмою та іншими. Навіщо смішити нарід?
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23.01.2023 07:23 Ответить
Всупереч Постанов Уряду, які прямо забороняють відключати споживачів комунальних послуг від постачання газу, води, електроенергії, тощо в період дії карантину та військового стану наші доблесні ЖЕКи\Управляючі компаніїї продовжують злісну практику відключення споживачів від цих послуг. В таку ж халепу вскочили і ми, власники квартири в одному з селищ Київської обл., де Дмитрвська управляюча компанія (бувший ЖЕК) Дмитрівської ОТГ просто відключила квартиру від електропостачання під час відсутності власника у квартирі і під час дії карантину з настанням опалювального періоду БЕЗ БОРГІВ ЗА ВИКОРИСТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ! нехтуючи Законами, Постановами та Правилами. Звернення до поліціїї, прокуратури, НКРЄКП, Держпродспоживслужби, Офісу по Правам Людини нічого не дали. Квартира вже два роки знаходиться відключеною від електроенергії, в кватирі проживати неможливо, такі дії спричинили фактично до виселення її власників. Навіть після того як русоорки покинули межі Дмитрівської ОТГ квартира залишається відключеною від електропостачання і власники не можуть повернутись у власну домівку.
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас обурює: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80
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23.01.2023 07:37 Ответить
Ніби через гугл перекладач перекладено..
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23.01.2023 12:52 Ответить
Немає тобі вже віри, Віслюк. Краще йди сам і забирай свій шапітолій.
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23.01.2023 07:50 Ответить
Рішень ще не має, але вони апріорі вже "СПРАВЕДЛИВІ". І не спорьте.
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23.01.2023 08:08 Ответить
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23.01.2023 08:40 Ответить
Україна тоне у крові від такої влади ворогів: Татаров, Єрмак, Бакагов, Наумов++++++
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23.01.2023 10:22 Ответить
ВОВА , А ТИ ПРО КАЛЛОМОЙСЬКОГО НЕ ЧУВ , ЙОМУ В США В БУЦИГАРНЯХ ПРОГУЛИ СТАВЛЯТЬ , ВЖЕ МАБУТЬ ТРИ РОКИ ЗА ВИДМИВАННЯ ГРОШЕЙ З ,,ПРИВАТУ,,--- МАБУТЬ НЕ ЧУВ
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23.01.2023 12:37 Ответить
другими словами піздіть будут по другому. зараз приблизно 1 міліард в день. значить будут більше
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23.01.2023 17:19 Ответить
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