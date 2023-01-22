Эта неделя будет временем соответствующих решений. Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо, - Зеленский о коррупционных скандалах. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 января выступил с традиционным видеообращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке президента.
Зеленский отметил: "Сегодня Кабинет Министров Украины уволил с должности замминистра, который был разоблачен сотрудниками НАБУ.
У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд.
И я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости. Конечно, сейчас основное внимание – вопросам обороны, внешней политике, войне.
Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях.
И эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовленных. Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо. В каждой ситуации будем подробно разбираться. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных.
Общество получит полную информацию, а государство сделает мощные необходимые шаги.
И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это то, чего мы все ожидаем от наших институций, от государства.
Я благодарю правоохранителей, которые защищают закон и государственные интересы, обеспечивающие справедливость! И спасибо журналистам, которые разбираются со всеми фактами и устанавливают полную картину!
Мы все должны – каждый свое – делать для нашего единства. Сила общества и прочность государства объединяются именно справедливостью".
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Думаю, що для Зеленського принцип справедливості - це коли можна замість Лозинського призначити Арестовича без будь яких наслідків. Не треба хвилюватися, Єрмак підбере замість Лозинського гарну і віддану до себе людину.
Порошенка посадять.
Зуб даю....
Арестович заявил о попытке России провести «изящную спецоперацию»
Москва в информационном поле преподносила боевые действия как молниеносную спецоперацию с «вежливыми людьми», Россия хотела добиться «отречения», но к началу марта характер конфликта не оставил для этого места, считает Арестович
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/01/2023/63cdaab99a7947335df244db?from=from_main_8
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас обурює: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80