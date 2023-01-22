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Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо, - Зеленський про корупційні скандали. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 22 січня виступив із традиційним відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці президента. 

Зеленський зазначив: "Сьогодні Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ.

У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.

І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – питанням оборони, зовнішній політиці, війні.

Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони уклало угоду на харчі для військових за майже втричі завищеними цінами, – ЗМІ

І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Уже підготовлених. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо детально розбиратися. Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових.

Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки.

І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави.

Я дякую правоохоронцям, які захищають закон і державні інтереси, що забезпечують справедливість! І дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину!

Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства і міцність держави поєднуються саме справедливістю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корупційний скандал у Міноборони вже обговорюється на різних рівнях, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) корупція (4683) Міноборони (7361)


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Топ коментарі
+57
Вова, це на крові, чі ще нє?Ета другоє
Свинарчуки, до речі, крали (клістрони)в Миноборони, але ворожої країни
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22.01.2023 22:05
+49
Підсрачника вже отримав, покриватєль ворюг і аферистів
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22.01.2023 22:04
+33
Невже зібрався Шмигаля знімати?
Чи хоча б Татарова?
Ні, скоріше Шмигаля, бо Татаров нєпрікосковєнний запас!
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22.01.2023 22:05
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Починай з розслідування по вагнергейту.
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22.01.2023 23:58 Відповісти
начитайте с Баканова, ермака , мецгера ,************ , Тарана, Шуляк ………
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23.01.2023 06:20 Відповісти
скажемо його словами... треба просто перестать красть
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23.01.2023 17:20 Відповісти
А де подяка Зеленського суддям, які будуть відмазувати корупціонерів?

Думаю, що для Зеленського принцип справедливості - це коли можна замість Лозинського призначити Арестовича без будь яких наслідків. Не треба хвилюватися, Єрмак підбере замість Лозинського гарну і віддану до себе людину.
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23.01.2023 00:03 Відповісти
чесно кажучи, я давно не бачив тут на цензорі Ваших блогів. Пора би! Бо я обожнюю думки розумних.
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23.01.2023 04:17 Відповісти
Дякую. Думаю, що завтра спробую написати невеличкі тезиси щодо підсумків першого року війни.
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22.02.2023 23:25 Відповісти
Яка ще подяка? Середня пенсія судєй 100 тищ грн. Цього досить.
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23.01.2023 08:21 Відповісти
Ясно.
Порошенка посадять.
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23.01.2023 00:07 Відповісти
Зе... застрели крысу Буданова...🦍а лучше сам...
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23.01.2023 00:15 Відповісти
МРАЗОТА.Пожизнено будешь сидеть сволочь,за все эти назначения Ермаков,Татаровых,Портновых ,кварнальных собак и прочих гнид,которых ты привёл в правительство
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23.01.2023 00:18 Відповісти
кремлевский стукачек Буданов спасет Украину и сразу дадут танки

Зуб даю....
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23.01.2023 00:21 Відповісти
Если премьером Украины станет Порошенко...путлер и ********* застреляцца,а Симоньян примет Новичок...☠️👽💀
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23.01.2023 00:43 Відповісти
Про арестовича не забудь. Отправьте его кужа нибудь. За неделю больше трех статей на рбк, уже ****** своим пистежом
Арестович заявил о попытке России провести «изящную спецоперацию»
Москва в информационном поле преподносила боевые действия как молниеносную спецоперацию с «вежливыми людьми», Россия хотела добиться «отречения», но к началу марта характер конфликта не оставил для этого места, считает Арестович

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/01/2023/63cdaab99a7947335df244db?from=from_main_8
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23.01.2023 04:57 Відповісти
Відкриєш чергову кримінальну справу проти Порошенка? Чи може нарешті вийдеш і скажеш своїм 73 %, що ти цинічно, просто та нахабно обманув їх?
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23.01.2023 05:34 Відповісти
Кокса підсипали,Воффан?
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23.01.2023 07:02 Відповісти
Байки вже набридли, що може зробити добра слуга від бені, оточений вчоршніми "антимайданівцями"-ригами: татаровим, єлдаком, смірновим,демченко, подоляком, шкарлетом,шурмою та іншими. Навіщо смішити нарід?
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23.01.2023 07:23 Відповісти
Всупереч Постанов Уряду, які прямо забороняють відключати споживачів комунальних послуг від постачання газу, води, електроенергії, тощо в період дії карантину та військового стану наші доблесні ЖЕКи\Управляючі компаніїї продовжують злісну практику відключення споживачів від цих послуг. В таку ж халепу вскочили і ми, власники квартири в одному з селищ Київської обл., де Дмитрвська управляюча компанія (бувший ЖЕК) Дмитрівської ОТГ просто відключила квартиру від електропостачання під час відсутності власника у квартирі і під час дії карантину з настанням опалювального періоду БЕЗ БОРГІВ ЗА ВИКОРИСТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ! нехтуючи Законами, Постановами та Правилами. Звернення до поліціїї, прокуратури, НКРЄКП, Держпродспоживслужби, Офісу по Правам Людини нічого не дали. Квартира вже два роки знаходиться відключеною від електроенергії, в кватирі проживати неможливо, такі дії спричинили фактично до виселення її власників. Навіть після того як русоорки покинули межі Дмитрівської ОТГ квартира залишається відключеною від електропостачання і власники не можуть повернутись у власну домівку.
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас обурює: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80
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23.01.2023 07:37 Відповісти
Ніби через гугл перекладач перекладено..
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23.01.2023 12:52 Відповісти
Немає тобі вже віри, Віслюк. Краще йди сам і забирай свій шапітолій.
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23.01.2023 07:50 Відповісти
Рішень ще не має, але вони апріорі вже "СПРАВЕДЛИВІ". І не спорьте.
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23.01.2023 08:08 Відповісти
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23.01.2023 08:40 Відповісти
Україна тоне у крові від такої влади ворогів: Татаров, Єрмак, Бакагов, Наумов++++++
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23.01.2023 10:22 Відповісти
ВОВА , А ТИ ПРО КАЛЛОМОЙСЬКОГО НЕ ЧУВ , ЙОМУ В США В БУЦИГАРНЯХ ПРОГУЛИ СТАВЛЯТЬ , ВЖЕ МАБУТЬ ТРИ РОКИ ЗА ВИДМИВАННЯ ГРОШЕЙ З ,,ПРИВАТУ,,--- МАБУТЬ НЕ ЧУВ
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23.01.2023 12:37 Відповісти
другими словами піздіть будут по другому. зараз приблизно 1 міліард в день. значить будут більше
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23.01.2023 17:19 Відповісти
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