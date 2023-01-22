Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо, - Зеленський про корупційні скандали. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 22 січня виступив із традиційним відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці президента.

Зеленський зазначив: "Сьогодні Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ.

У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.

І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – питанням оборони, зовнішній політиці, війні.

Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях.

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І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Уже підготовлених. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо детально розбиратися. Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових.

Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки.

І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави.

Я дякую правоохоронцям, які захищають закон і державні інтереси, що забезпечують справедливість! І дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину!

Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства і міцність держави поєднуються саме справедливістю".

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