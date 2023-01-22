Цей тиждень буде часом відповідних рішень. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо, - Зеленський про корупційні скандали. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 22 січня виступив із традиційним відеозверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці президента.
Зеленський зазначив: "Сьогодні Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ.
У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду.
І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості. Звичайно, зараз основна увага – питанням оборони, зовнішній політиці, війні.
Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях.
І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Уже підготовлених. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо детально розбиратися. Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових.
Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки.
І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави.
Я дякую правоохоронцям, які захищають закон і державні інтереси, що забезпечують справедливість! І дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину!
Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства і міцність держави поєднуються саме справедливістю".
Будь ласка, зачекайте...
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Думаю, що для Зеленського принцип справедливості - це коли можна замість Лозинського призначити Арестовича без будь яких наслідків. Не треба хвилюватися, Єрмак підбере замість Лозинського гарну і віддану до себе людину.
Порошенка посадять.
Зуб даю....
Арестович заявил о попытке России провести «изящную спецоперацию»
Москва в информационном поле преподносила боевые действия как молниеносную спецоперацию с «вежливыми людьми», Россия хотела добиться «отречения», но к началу марта характер конфликта не оставил для этого места, считает Арестович
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/01/2023/63cdaab99a7947335df244db?from=from_main_8
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас обурює: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80