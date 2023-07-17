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Новости Видео Война
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Залужный показал, как украинские артиллеристы 45-й ОАБр уничтожают оккупантов из американской гаубицы М777: "Мой личный рекорд из одного ствола в сутки – 167 выстрелов". ВИДЕО

С помощью гаубицы М777 украинские артиллеристы ведут прицельный огонь по приоритетным целям оккупантов, поддерживая пехоту.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал соответствующее видео боевой работы украинских военных 45-й ОАБр, передает Цензор.НЕТ.

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"Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины ежедневно проводят методическую работу по уничтожению оккупантов на переднем крае. С помощью гаубицы М777 ведут прицельный огонь по приоритетным целям, поддерживая нашу пехоту", — комментирует видео Залужный.

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Сами артиллеристы рассказывают, что практически каждый день из одной такой артиллерийской установки они могут производить более 100 выстрелов.

"Мой личный рекорд из одного ствола за сутки – 167 выстрелов", – отметил один из артиллеристов 45-й ОАБр.

Залужный выразил благодарность военным, приближающим победу Украины.

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Автор: 

уничтожение (7415) Залужный Валерий (661) 45 артиллерийская бригада (54)


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МОВЧАТИ ПРО ЦЕ- ЗЛОЧИН!!! ЗНАЙТЕ ПРАВДУ!!!

За наказом Зеленського майже усі війська були відведені з лівого берега на правий, за Дніпро.

Сойдемся где-то посередине! (Зеленський)

Тільки одиничні бригади саботували наказ на відхід - одні залишилися у Харкові (бо їх відхід зупинив Роман Дудін, якого зараз судять), інші у Маріуполі (Азов і 36 морпіхи).

Тільки війська у зоні ООС по лінії з "лднр" були залишені, тобто покинуті, тому по півдню їм у спину зайшли з Чонгару.

У Сумах цивільні чоловіки самі зайшли на покинуті частини, де були покинуті повні ангари зброї, і самі почали оборону міста,- за що їх теж судять.

У Херсоні невелика кількість воїнів залишилися обороняти міст, також без підтримки. УВАГА!!- з більшості міст, до 24 лютого, була заздалегідь вивезена уся зброя розрахована для ТРО.

Коли чоловіки прибігли зранку 24 лютого, то всюди були зачинені двері і персонал СБУ, МВС, воєнкоматів втекли. Це було всюди, де міста потрапили під окупацію - Херсон, Мелітополь, Харків, Суми, Чернігівщина.

Варто згадати недавнє інтерв'ю генерала Муженка, після його звільнення з генштабу, що 24 лютого були накази усім військам залишати лівий берег, переходити на правий.

А ще жоден міст ніде не було підірвано.

На генерала Кривоноса завели справу "за незаконну оборону Києва", коли той вирішив самовільно обороняти аеропорт у Жулянах, бо аеропорт було покинуто без охорони.

Генерал Марченко отримував Вісім разів наказ підривати мости, які відповідали за зв'язок постачання з підконтрольною територією,- тобто наказ обірвати шляхи для себе і створити собі оточення.

КРАЇНУ УМИСНО! ЦІЛЕСПРЯМОВАНО! ПІДЛО ЗДАЛИ!!!

"У всіх цих хлопців, що зараз знаходяться на Банковій, у них був сценарій тільки до війни. Далі вони не бачили України. Тобто Україна мала впасти...", - відкрито сказав правду в інтерв'ю Професіонал контррозвідки і військової розвідки, командир підрозділу ССО, полковник Роман Червінський.

Він також заявив, що на другий день війни (25 лютого) з офісу президента ЗЕЛЕНСЬКОГО надійшла команда, без його дозволу МОСТИ НЕ ПІДРИВАТИ і додав, що якби підірвали мости, то російські військові не захопили Херсон (див. тут: Роман Червінський

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fnews%2F3414342%2Fviyiskovyyi_rozpovidav_scho_na_drugyyi_den_vtorgnennya_z_op_pryyishla_komanda_bez_yihnoyi_sanktsiyi%3Ffbclid%3DIwAR1vLIdAC8VqQThyRZbFlKM7Fqz0QuqYZIaiqKOagejnR6pjmXxqkynmve0&h=AT0LKfbQgOM47DdZGzTKvhIiytC2ugARQe7Tdx2b_t103w5Tn7j0r-0E5aqs93agWkT-YF3Yt8taEZcyWOvVsEnYBrfZquHmvvebo7obK4iQBwYPs_wIMpXlk04iy2CQrLla&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1XVlPdY7VCNOmxPCewO2DGEBC-pd73Hb0OMIMhbjVXr9lsqc0DJS39EIt-CmkWCbVP9WPidGLU7Bjsd99UszgM1LcHZ6cNn2XiYkPlMdOF6VGYfC0ENptfMQT5EVen1gjR5MXQe0ojCwE_1PSyL-c-BqsRHtXznoXCEmewt6YbqWxcK6n3Dg3s4HeoJ44ocs0kGpd0P_1g6qDZZQ https://censor.net/.../viyiskovyyi_rozpovidav_scho_na... ).

Після сказаної правди, бойовий офіцер Червінський ввечері 25 квітня по надуманим мотивам був відправлений під варту.

Це розцінюється, як погроза всім військовослужбовцям: будете говорити правду про злочини влади, - будете арештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності по сфабрикованим справам.

Спочатку нарід "не помітив" Журавля, якого Зеленський особисто прирік на страшну смерть - повільну і болісну.

Потім нарід "не розібрався" у вагнерівцях, яких Найхоробріший по "доброті душевній" особисто випустив з країни. Божевільні недолюдки за два роки повернулися. Для чого - кров холоне від розповідей.

Сьогодні наріду "не на часі" ПРАВДА і судилища над патріотами такими як Роман Червінський, якого ув'язнили за правду - страшну, нестерпну, дику. Але правду.

Зараз масштаби розкрадання і мародерства країни ЗЕ-владою небачені за всю історію її Незалежності.

Скрізь, де працюють призначенці Зеленського, відбувається неприкритий грабунок.

Ми не можемо стояти осторонь і спокійно дивитися, як зелені добивають нашу країну зсередини. Ми будемо говорити про це скрізь, де зможемо, будемо звертатися до світу, до американців, британців, до кого тільки зможемо.

Це ніяке не розхитування човна.

Це викидання з човна щурів, які прогризають дно на ходу.

Перемога над путінською фашистською російською імперією виборюється великою жертовністю українського народу, сльозами матерів, дружин, дітей. Ті, хто під час війни вчиняють аморальні і злочинні вчинки, повинні каратися жорстко і безпощадно, незалежно від займаних ними посад, починаючи з президента Зеленського, в діях якого є ознаки державної зради і службових злочинів!

Сьогодні, в переломний момент війни всі українці як ніколи повинні бути об'єднані в єдиний кулак, який одним ударом розтрощить череп рашистській орді.

Об'єднання повинно бути НЕ навколо президента чи лідера опозиції, а навколо Збройних Сил України (яким довіряє 98% українців), їх головнокомандувача Валерія Залужного і генералів, яким довіряє він.

Факти і докази злочинної діяльності ЗЕ -влади за посиланням

https://m.censor.net/ru/blogs/3424254/zdacha_pvdnya_ukrani_zahoplennya_zaporzko_aes_okupatsya_marupolya_polon_yiogo_zahisnikv_pdriv_kahovsko?fbclid=IwAR1dK5VuMF1KH5K3ZGXnsycLlx5VLS5Oz0BwKgOxpMa6oKoAuksf9tY5mcs
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17.07.2023 22:26 Ответить
+16
Боже,береги украинских воинов!
Киборги....
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17.07.2023 22:12 Ответить
+6
А ви поспостерігайте за українським президентом, а точніше, за його офісом та за кадрами, котрих він розставив на усі ключові посади. Можливо ваша думка про "жадібність" наших іноземних партнерів знайде своє пояснення. Ми тут, в Україні, усе бачимо та розуміємо чому саме так відбувається.
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17.07.2023 22:35 Ответить
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Боже,береги украинских воинов!
Киборги....
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17.07.2023 22:12 Ответить
М-трисокири.
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17.07.2023 22:33 Ответить
Таки запитала Пана Генерала звідки Череватий такі цифри ворога під Кремінна навів? Бо 900 танків це реально забагато, при тому,що московія уже втратила 40%.
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17.07.2023 22:13 Ответить
Ви недооцінюєте потенціал московії. Там танків вистачить на три таких війни.
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17.07.2023 22:23 Ответить
Так який потенціал? Назвіть розвернуто? Україна не має таких ресурсів, московія готувалася до війни, але марафоном зомбувати людей не потрібно. 900 танків це уже цифри, якщо узяти до уваги того ж марафону, що 40% знищено, трофеї ЗСУ, то ....
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17.07.2023 22:27 Ответить
Немає вже потенціалу. Склади спорожніли... Міф про "вєлікую мощь" остаточно зруйновано.
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17.07.2023 22:58 Ответить
Це на 5кв.км - це по напрямку, включаючи части в резерві і на відновлені які потенціально можуть бути задіяні на зазначеному напрямку.
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17.07.2023 22:34 Ответить
У РФ этих танков десятки тысяч стоят на складах. Да, не все подлежат восстановлению, но их реально много там. И пусть даже это старые Т-55, но они стреляют и убивают. И добавить еще к этому выпуск новых, каждый месяц 2-3 десятка думаю выпускают. Их ВПК перешел на военное рельсы... Так что не стоит недооценивать военный потенциал РФ.
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17.07.2023 22:46 Ответить
Я дивлюся на ворога реально і недооцінювати його не збираюся,але і марафоном не хворію. Що ви там думаєте відносно випуску техніки ворогом, то є цифри, тупі цифри. Ними і апелюйте, а не реально багато,реально стріляє
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17.07.2023 22:50 Ответить
Если бы смотрели на врага реально, то вас не удивляли бы такие цифры, в 900 танков. Я еще раз повторяю, ВПК россии перешло на военные рельсы, они готовы к затяжной войне. Вот яркий пример - производство тех же дронов, ланцетов. Они в разы увеличили их производство и применение. Но это только начало, когда наладят более стабильное производство это будет очень серьезной проблемой, похуже танков. А у нас много людей к сожалению все еще верят в "закончившиеся ракеты", что на фронте все более менее хорошо...
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17.07.2023 23:06 Ответить
Их ВПК перешел, а где ж наш ВПК?
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18.07.2023 09:56 Ответить
Нехай краще буде ОТАК,а не наступ на мінні поля,якщо немає засобів проти них.
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17.07.2023 22:16 Ответить
Але що толку з неї однієї? Хоча би 4 одиниці на позицію. Тоді буде серйозна загроза. Багато хто так вдячний американцям. А я все більше вірю в те, що америка не хоче закінчувати цю війну. Тому постачання зброї саме в такій кількості, щоб Україна просто трималась. Все очевидно. Якби вони хотіли нашої перемоги, то вже давно надали б все, що просить військове командування. І літаки б вже були, і танки, і ракети, і навіть кораблі. А так шановні, ми стали заручниками ігрищ США і московії. Це лише моя думка, суб'єктивна. Я її нікому не нав'язую. Лише спостереження.
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17.07.2023 22:21 Ответить
А так шановні, ви стали заручниками очей ботоксного і клоуна. Америка тут ні до чого. Знову, назовіть число цих ммм?
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17.07.2023 22:29 Ответить
Кораблі не вміють ані літати, ані їздити по суші, а Босфор закритий. З рештою згоден.
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17.07.2023 22:30 Ответить
Америка робить все можливе,що можна на даний час.
Якщо би росія не мала стратегічної яз,з нею би зробили те,що з Югославією.
А в касапів-доктрина:застосувати можна,коли пряма загроза знищення їх держави.
І знову,як завжди-це власний погляд,а не виссаний із різних лінків,чого іноді домагаються зеботи на сторінках Цензора,ніби лінки-остання істина.
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17.07.2023 22:33 Ответить
А ви поспостерігайте за українським президентом, а точніше, за його офісом та за кадрами, котрих він розставив на усі ключові посади. Можливо ваша думка про "жадібність" наших іноземних партнерів знайде своє пояснення. Ми тут, в Україні, усе бачимо та розуміємо чому саме так відбувається.
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17.07.2023 22:35 Ответить
Коли вже стомитесь повторювати цю мантру раз у раз?..
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17.07.2023 22:36 Ответить
Чорти! Слава нашим Героям !
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17.07.2023 22:22 Ответить


МОВЧАТИ ПРО ЦЕ- ЗЛОЧИН!!! ЗНАЙТЕ ПРАВДУ!!!

За наказом Зеленського майже усі війська були відведені з лівого берега на правий, за Дніпро.

Сойдемся где-то посередине! (Зеленський)

Тільки одиничні бригади саботували наказ на відхід - одні залишилися у Харкові (бо їх відхід зупинив Роман Дудін, якого зараз судять), інші у Маріуполі (Азов і 36 морпіхи).

Тільки війська у зоні ООС по лінії з "лднр" були залишені, тобто покинуті, тому по півдню їм у спину зайшли з Чонгару.

У Сумах цивільні чоловіки самі зайшли на покинуті частини, де були покинуті повні ангари зброї, і самі почали оборону міста,- за що їх теж судять.

У Херсоні невелика кількість воїнів залишилися обороняти міст, також без підтримки. УВАГА!!- з більшості міст, до 24 лютого, була заздалегідь вивезена уся зброя розрахована для ТРО.

Коли чоловіки прибігли зранку 24 лютого, то всюди були зачинені двері і персонал СБУ, МВС, воєнкоматів втекли. Це було всюди, де міста потрапили під окупацію - Херсон, Мелітополь, Харків, Суми, Чернігівщина.

Варто згадати недавнє інтерв'ю генерала Муженка, після його звільнення з генштабу, що 24 лютого були накази усім військам залишати лівий берег, переходити на правий.

А ще жоден міст ніде не було підірвано.

На генерала Кривоноса завели справу "за незаконну оборону Києва", коли той вирішив самовільно обороняти аеропорт у Жулянах, бо аеропорт було покинуто без охорони.

Генерал Марченко отримував Вісім разів наказ підривати мости, які відповідали за зв'язок постачання з підконтрольною територією,- тобто наказ обірвати шляхи для себе і створити собі оточення.

КРАЇНУ УМИСНО! ЦІЛЕСПРЯМОВАНО! ПІДЛО ЗДАЛИ!!!

"У всіх цих хлопців, що зараз знаходяться на Банковій, у них був сценарій тільки до війни. Далі вони не бачили України. Тобто Україна мала впасти...", - відкрито сказав правду в інтерв'ю Професіонал контррозвідки і військової розвідки, командир підрозділу ССО, полковник Роман Червінський.

Він також заявив, що на другий день війни (25 лютого) з офісу президента ЗЕЛЕНСЬКОГО надійшла команда, без його дозволу МОСТИ НЕ ПІДРИВАТИ і додав, що якби підірвали мости, то російські військові не захопили Херсон (див. тут: Роман Червінський

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fnews%2F3414342%2Fviyiskovyyi_rozpovidav_scho_na_drugyyi_den_vtorgnennya_z_op_pryyishla_komanda_bez_yihnoyi_sanktsiyi%3Ffbclid%3DIwAR1vLIdAC8VqQThyRZbFlKM7Fqz0QuqYZIaiqKOagejnR6pjmXxqkynmve0&h=AT0LKfbQgOM47DdZGzTKvhIiytC2ugARQe7Tdx2b_t103w5Tn7j0r-0E5aqs93agWkT-YF3Yt8taEZcyWOvVsEnYBrfZquHmvvebo7obK4iQBwYPs_wIMpXlk04iy2CQrLla&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1XVlPdY7VCNOmxPCewO2DGEBC-pd73Hb0OMIMhbjVXr9lsqc0DJS39EIt-CmkWCbVP9WPidGLU7Bjsd99UszgM1LcHZ6cNn2XiYkPlMdOF6VGYfC0ENptfMQT5EVen1gjR5MXQe0ojCwE_1PSyL-c-BqsRHtXznoXCEmewt6YbqWxcK6n3Dg3s4HeoJ44ocs0kGpd0P_1g6qDZZQ https://censor.net/.../viyiskovyyi_rozpovidav_scho_na... ).

Після сказаної правди, бойовий офіцер Червінський ввечері 25 квітня по надуманим мотивам був відправлений під варту.

Це розцінюється, як погроза всім військовослужбовцям: будете говорити правду про злочини влади, - будете арештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності по сфабрикованим справам.

Спочатку нарід "не помітив" Журавля, якого Зеленський особисто прирік на страшну смерть - повільну і болісну.

Потім нарід "не розібрався" у вагнерівцях, яких Найхоробріший по "доброті душевній" особисто випустив з країни. Божевільні недолюдки за два роки повернулися. Для чого - кров холоне від розповідей.

Сьогодні наріду "не на часі" ПРАВДА і судилища над патріотами такими як Роман Червінський, якого ув'язнили за правду - страшну, нестерпну, дику. Але правду.

Зараз масштаби розкрадання і мародерства країни ЗЕ-владою небачені за всю історію її Незалежності.

Скрізь, де працюють призначенці Зеленського, відбувається неприкритий грабунок.

Ми не можемо стояти осторонь і спокійно дивитися, як зелені добивають нашу країну зсередини. Ми будемо говорити про це скрізь, де зможемо, будемо звертатися до світу, до американців, британців, до кого тільки зможемо.

Це ніяке не розхитування човна.

Це викидання з човна щурів, які прогризають дно на ходу.

Перемога над путінською фашистською російською імперією виборюється великою жертовністю українського народу, сльозами матерів, дружин, дітей. Ті, хто під час війни вчиняють аморальні і злочинні вчинки, повинні каратися жорстко і безпощадно, незалежно від займаних ними посад, починаючи з президента Зеленського, в діях якого є ознаки державної зради і службових злочинів!

Сьогодні, в переломний момент війни всі українці як ніколи повинні бути об'єднані в єдиний кулак, який одним ударом розтрощить череп рашистській орді.

Об'єднання повинно бути НЕ навколо президента чи лідера опозиції, а навколо Збройних Сил України (яким довіряє 98% українців), їх головнокомандувача Валерія Залужного і генералів, яким довіряє він.

Факти і докази злочинної діяльності ЗЕ -влади за посиланням

https://m.censor.net/ru/blogs/3424254/zdacha_pvdnya_ukrani_zahoplennya_zaporzko_aes_okupatsya_marupolya_polon_yiogo_zahisnikv_pdriv_kahovsko?fbclid=IwAR1dK5VuMF1KH5K3ZGXnsycLlx5VLS5Oz0BwKgOxpMa6oKoAuksf9tY5mcs
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17.07.2023 22:26 Ответить
100 тысяч на Купянско Лиманском направлении....цивры дают задуматься(Печально все тогда будет происходить
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17.07.2023 23:17 Ответить
спочатку я повірив в 100тис. і 900 танків, але тепер я бачу, що ці висери форсять боти, які зареєтрувались буквально СЬОГОДНІ, тому я тепер чітко знаю, що "100 тис. і 900 танків" - це чергове невдале і провальне мосКАЛьське іпсо.... АХАХАХАХАХА!!!!
МОСКАЛІ -
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18.07.2023 08:59 Ответить
МОСКАЛІ - КЛОУНИ!
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18.07.2023 09:08 Ответить
 
 