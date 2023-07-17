Залужный показал, как украинские артиллеристы 45-й ОАБр уничтожают оккупантов из американской гаубицы М777: "Мой личный рекорд из одного ствола в сутки – 167 выстрелов". ВИДЕО

С помощью гаубицы М777 украинские артиллеристы ведут прицельный огонь по приоритетным целям оккупантов, поддерживая пехоту.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал соответствующее видео боевой работы украинских военных 45-й ОАБр, передает Цензор.НЕТ.

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"Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины ежедневно проводят методическую работу по уничтожению оккупантов на переднем крае. С помощью гаубицы М777 ведут прицельный огонь по приоритетным целям, поддерживая нашу пехоту", — комментирует видео Залужный.

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Сами артиллеристы рассказывают, что практически каждый день из одной такой артиллерийской установки они могут производить более 100 выстрелов.

"Мой личный рекорд из одного ствола за сутки – 167 выстрелов", – отметил один из артиллеристов 45-й ОАБр.

Залужный выразил благодарность военным, приближающим победу Украины.

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