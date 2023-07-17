Залужний показав, як українські артилеристи 45 ОАБр знищують окупантів з американської гаубиці М777: "Мій особистий рекорд із одного ствола за добу – 167 пострілів". ВIДЕО

За допомогою гаубиці М777 українські артилеристи ведуть прицільний вогонь по пріоритетних цілях окупантів, підтримуючи піхоту.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відповідне відео бойової роботи українських військових 45-ї ОАБр, передає Цензор.НЕТ.

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"Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади ЗС України щодня проводять методичну роботу зі знищення окупантів на передньому краї. За допомогою гаубиці М777 ведуть прицільний вогонь по пріоритетних цілях, підтримуючи нашу піхоту", — коментує відео Залужний.

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Самі артилеристи розповідають, що практично щодня з однієї такої артилерійської установки вони можуть робити понад 100 пострілів.

"Мій особистий рекорд із одного ствола за добу – 167 пострілів", – зазначив один із артилеристів 45-ї ОАБр.

Залужний висловив подяку військовим, які наближають перемогу України.

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