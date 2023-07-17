Залужний показав, як українські артилеристи 45 ОАБр знищують окупантів з американської гаубиці М777: "Мій особистий рекорд із одного ствола за добу – 167 пострілів". ВIДЕО
За допомогою гаубиці М777 українські артилеристи ведуть прицільний вогонь по пріоритетних цілях окупантів, підтримуючи піхоту.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відповідне відео бойової роботи українських військових 45-ї ОАБр, передає Цензор.НЕТ.
"Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади ЗС України щодня проводять методичну роботу зі знищення окупантів на передньому краї. За допомогою гаубиці М777 ведуть прицільний вогонь по пріоритетних цілях, підтримуючи нашу піхоту", — коментує відео Залужний.
Самі артилеристи розповідають, що практично щодня з однієї такої артилерійської установки вони можуть робити понад 100 пострілів.
"Мій особистий рекорд із одного ствола за добу – 167 пострілів", – зазначив один із артилеристів 45-ї ОАБр.
Залужний висловив подяку військовим, які наближають перемогу України.
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Киборги....
Якщо би росія не мала стратегічної яз,з нею би зробили те,що з Югославією.
А в касапів-доктрина:застосувати можна,коли пряма загроза знищення їх держави.
І знову,як завжди-це власний погляд,а не виссаний із різних лінків,чого іноді домагаються зеботи на сторінках Цензора,ніби лінки-остання істина.
МОВЧАТИ ПРО ЦЕ- ЗЛОЧИН!!! ЗНАЙТЕ ПРАВДУ!!!
За наказом Зеленського майже усі війська були відведені з лівого берега на правий, за Дніпро.
Сойдемся где-то посередине! (Зеленський)
Тільки одиничні бригади саботували наказ на відхід - одні залишилися у Харкові (бо їх відхід зупинив Роман Дудін, якого зараз судять), інші у Маріуполі (Азов і 36 морпіхи).
Тільки війська у зоні ООС по лінії з "лднр" були залишені, тобто покинуті, тому по півдню їм у спину зайшли з Чонгару.
У Сумах цивільні чоловіки самі зайшли на покинуті частини, де були покинуті повні ангари зброї, і самі почали оборону міста,- за що їх теж судять.
У Херсоні невелика кількість воїнів залишилися обороняти міст, також без підтримки. УВАГА!!- з більшості міст, до 24 лютого, була заздалегідь вивезена уся зброя розрахована для ТРО.
Коли чоловіки прибігли зранку 24 лютого, то всюди були зачинені двері і персонал СБУ, МВС, воєнкоматів втекли. Це було всюди, де міста потрапили під окупацію - Херсон, Мелітополь, Харків, Суми, Чернігівщина.
Варто згадати недавнє інтерв'ю генерала Муженка, після його звільнення з генштабу, що 24 лютого були накази усім військам залишати лівий берег, переходити на правий.
А ще жоден міст ніде не було підірвано.
На генерала Кривоноса завели справу "за незаконну оборону Києва", коли той вирішив самовільно обороняти аеропорт у Жулянах, бо аеропорт було покинуто без охорони.
Генерал Марченко отримував Вісім разів наказ підривати мости, які відповідали за зв'язок постачання з підконтрольною територією,- тобто наказ обірвати шляхи для себе і створити собі оточення.
КРАЇНУ УМИСНО! ЦІЛЕСПРЯМОВАНО! ПІДЛО ЗДАЛИ!!!
"У всіх цих хлопців, що зараз знаходяться на Банковій, у них був сценарій тільки до війни. Далі вони не бачили України. Тобто Україна мала впасти...", - відкрито сказав правду в інтерв'ю Професіонал контррозвідки і військової розвідки, командир підрозділу ССО, полковник Роман Червінський.
Він також заявив, що на другий день війни (25 лютого) з офісу президента ЗЕЛЕНСЬКОГО надійшла команда, без його дозволу МОСТИ НЕ ПІДРИВАТИ і додав, що якби підірвали мости, то російські військові не захопили Херсон (див. тут: Роман Червінський
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fnews%2F3414342%2Fviyiskovyyi_rozpovidav_scho_na_drugyyi_den_vtorgnennya_z_op_pryyishla_komanda_bez_yihnoyi_sanktsiyi%3Ffbclid%3DIwAR1vLIdAC8VqQThyRZbFlKM7Fqz0QuqYZIaiqKOagejnR6pjmXxqkynmve0&h=AT0LKfbQgOM47DdZGzTKvhIiytC2ugARQe7Tdx2b_t103w5Tn7j0r-0E5aqs93agWkT-YF3Yt8taEZcyWOvVsEnYBrfZquHmvvebo7obK4iQBwYPs_wIMpXlk04iy2CQrLla&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1XVlPdY7VCNOmxPCewO2DGEBC-pd73Hb0OMIMhbjVXr9lsqc0DJS39EIt-CmkWCbVP9WPidGLU7Bjsd99UszgM1LcHZ6cNn2XiYkPlMdOF6VGYfC0ENptfMQT5EVen1gjR5MXQe0ojCwE_1PSyL-c-BqsRHtXznoXCEmewt6YbqWxcK6n3Dg3s4HeoJ44ocs0kGpd0P_1g6qDZZQ https://censor.net/.../viyiskovyyi_rozpovidav_scho_na... ).
Після сказаної правди, бойовий офіцер Червінський ввечері 25 квітня по надуманим мотивам був відправлений під варту.
Це розцінюється, як погроза всім військовослужбовцям: будете говорити правду про злочини влади, - будете арештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності по сфабрикованим справам.
Спочатку нарід "не помітив" Журавля, якого Зеленський особисто прирік на страшну смерть - повільну і болісну.
Потім нарід "не розібрався" у вагнерівцях, яких Найхоробріший по "доброті душевній" особисто випустив з країни. Божевільні недолюдки за два роки повернулися. Для чого - кров холоне від розповідей.
Сьогодні наріду "не на часі" ПРАВДА і судилища над патріотами такими як Роман Червінський, якого ув'язнили за правду - страшну, нестерпну, дику. Але правду.
Зараз масштаби розкрадання і мародерства країни ЗЕ-владою небачені за всю історію її Незалежності.
Скрізь, де працюють призначенці Зеленського, відбувається неприкритий грабунок.
Ми не можемо стояти осторонь і спокійно дивитися, як зелені добивають нашу країну зсередини. Ми будемо говорити про це скрізь, де зможемо, будемо звертатися до світу, до американців, британців, до кого тільки зможемо.
Це ніяке не розхитування човна.
Це викидання з човна щурів, які прогризають дно на ходу.
Перемога над путінською фашистською російською імперією виборюється великою жертовністю українського народу, сльозами матерів, дружин, дітей. Ті, хто під час війни вчиняють аморальні і злочинні вчинки, повинні каратися жорстко і безпощадно, незалежно від займаних ними посад, починаючи з президента Зеленського, в діях якого є ознаки державної зради і службових злочинів!
Сьогодні, в переломний момент війни всі українці як ніколи повинні бути об'єднані в єдиний кулак, який одним ударом розтрощить череп рашистській орді.
Об'єднання повинно бути НЕ навколо президента чи лідера опозиції, а навколо Збройних Сил України (яким довіряє 98% українців), їх головнокомандувача Валерія Залужного і генералів, яким довіряє він.
Факти і докази злочинної діяльності ЗЕ -влади за посиланням
https://m.censor.net/ru/blogs/3424254/zdacha_pvdnya_ukrani_zahoplennya_zaporzko_aes_okupatsya_marupolya_polon_yiogo_zahisnikv_pdriv_kahovsko?fbclid=IwAR1dK5VuMF1KH5K3ZGXnsycLlx5VLS5Oz0BwKgOxpMa6oKoAuksf9tY5mcs
МОСКАЛІ -