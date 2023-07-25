О войне и власти, предательстве и победе, выборах и политике: Бутусов на фестивале "Холодный Яр". ВИДЕО

В субботу и воскресенье, 15-16 июля 2023 года, в селе Мельники в Чигиринском районе состоялся Фестиваль непокоренной Nации "Холодный Яр".

Действо развернулось близ Гайдамацкого пруда и Мотриного монастыря. В этом году организаторы решили сделать его не развлекательным, а с мощными смыслами собрать среди войны большой круг друзей, который защитил Украину от врага и продолжает это делать на всех фронтах.

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Решение о возобновлении фестиваля было непростым. В начале полномасштабного вторжения РФ под Попасной погибли два знаковых для "Холодного Яра" людей - неизменный ведущий фестиваля, поэт Юрий Руф и один из членов оргкомитета, волонтер Павел Собко.

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"Мы решили возобновить фестиваль, хотя почти все члены оргкомитета воюют в Донецкой области или организуют мощную волонтерскую помощь и львиной доле оргкомитета проще встретиться в Славянске, чем в Черкасской области. Но нас все время спрашивали, будет ли фестиваль, и мы поняли, что он нужен. Это была дань памяти нашим погибшим собратьям и возможность встретиться в живых, пообщаться, получить заряд для новой борьбы", - отметила председатель оргкомитета Зоя Бойченко.

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В работе одной из площадок фестиваля принял участие главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Его уважают за любовь к неудобным темам. Кто-то уважает, а кто-то из-за этого его не любит. Но равнодушным точно никто не остается. Он всегда там, где горячее, где все бурлит. Это для того, чтобы вы первыми могли узнать все происходящие вокруг резонансные события. Военный журналист, главный редактор портала "Цензор.Нет". Он все равно искусно проводит журналистские расследования и описывает истории с фронта", - рассказал ведущий программы фестиваля Фестиваля в речи, предшествовавшей выступлению Бутусова.

Исторический клуб "Холодный Яр" объявил сбор средств на памятник Юрию Руфу, который дополнит открытый в июне-2023 мемориальный комплекс.

Фестиваль непокоренной Nации "Холодный Яр" проходил ежегодно, начиная с 2015-го, за исключением двух вынужденных пауз: в 2020 году – из-за жестких карантинных ограничений и в 2022 году – из-за полномасштабной войны с российским оккупантом.

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Возрожденный фестиваль имел так же много спортивных активностей (в том числе – и традиционный трейловый забег RunЯр), мощную Гуртковую поляну и музыкальную сцену, которая в этом году будет более акустической.

Лозунг нынешнего фестиваля – "Восстановление Nескорених", поэтому в рамках фестиваля состоялись встречи с реабилитологами, психологами, гештальт-терапевтами. Представители Украинского ветеранского фонда поделились опытом, как ветеранам начать свой бизнес. Также во время фестиваля собирали средства на дроны для "Карпатської Січі", 56-й и 118-й бригад.

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