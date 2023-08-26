Спецназовцы СБУ добивают третий танковый полк россиян. ВИДЕО
С начала полномасштабного вторжения бойцы только этого подразделения в составе ЦСО "А" уничтожили 216 танков. Штатная численность танкового полка армии страны-террориста составляет 94 единицы. Воины уже уничтожили 2 полка на своем счету и добивают третий.
Результаты их работы можна увидеть на видео, информирует Цензор.НЕТ.
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+14 Я ОДЕССИТ
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+11 Вася Путлер
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показать весь комментарий26.08.2023 15:25
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сім тисяч.... ахххааа... навіть якщо всі танки з постаментів познімають - буде замало
Бог у поміч, рідненькі
Салдати шлі как на убой
А маладому камандіру
Нєсли пузирь он впал в запой
В "мангал" ударіла балванка
Пращай, пращай Z-екіпаж
Лєжат пакєти возлє танка
Ані паєдут в Дорогобуж
Лєжат пакєти возлє танка
В бєлій лада паєдет мая новая мамка
кацапія - не Європейська країна
... але те що куйло без танків - так то правда