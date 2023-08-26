Спецназовцы СБУ добивают третий танковый полк россиян. ВИДЕО

С начала полномасштабного вторжения бойцы только этого подразделения в составе ЦСО "А" уничтожили 216 танков. Штатная численность танкового полка армии страны-террориста составляет 94 единицы. Воины уже уничтожили 2 полка на своем счету и добивают третий.

Результаты их работы можна увидеть на видео, информирует Цензор.НЕТ.

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