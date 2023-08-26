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Спецназовцы СБУ добивают третий танковый полк россиян. ВИДЕО

С начала полномасштабного вторжения бойцы только этого подразделения в составе ЦСО "А" уничтожили 216 танков. Штатная численность танкового полка армии страны-террориста составляет 94 единицы. Воины уже уничтожили 2 полка на своем счету и добивают третий.

Результаты их работы можна увидеть на видео, информирует Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волинські тероборонівці знищили відразу два ворожі БТР-82А. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (19893) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+14
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26.08.2023 15:54
+11
Благослови вас Господи хлопці на знищення супостата , Матінько Божа та покрий їх своїм омофором !
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26.08.2023 15:19
+11
ПШНХЙ, Міхаіл.
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26.08.2023 15:25
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Залишилось знищити ще тисяч сім.
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26.08.2023 15:13 Ответить
ПШНХЙ, Міхаіл.
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26.08.2023 15:25 Ответить
Вам туди ж. Бо я вже доволі дорослий хлопчик і розумію різницю між лозунгами і правдою життя. Арестовича ми вже наслухались по вуха. Інші нам не потрібні.
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26.08.2023 15:48 Ответить
У них немає стільки боєздатних танків.
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26.08.2023 20:16 Ответить
красава - заткнув пирожиного троля взапояс
сім тисяч.... ахххааа... навіть якщо всі танки з постаментів познімають - буде замало
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26.08.2023 21:35 Ответить
Благослови вас Господи хлопці на знищення супостата , Матінько Божа та покрий їх своїм омофором !
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26.08.2023 15:19 Ответить
спецуру на танки не совсем правильно...
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26.08.2023 15:20 Ответить
спецура по танкам
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26.08.2023 15:29 Ответить
коптер на першій секунді з якогось міркування заблюрили.
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26.08.2023 15:23 Ответить
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26.08.2023 15:23 Ответить
Героям слава !!!
Бог у поміч, рідненькі
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26.08.2023 15:32 Ответить
На 25 сек.в свинособаки виросли крила...
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26.08.2023 15:35 Ответить
красиво полетел
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26.08.2023 15:39 Ответить
На полє танкі ********
Салдати шлі как на убой
А маладому камандіру
Нєсли пузирь он впал в запой

В "мангал" ударіла балванка
Пращай, пращай Z-екіпаж
Лєжат пакєти возлє танка
Ані паєдут в Дорогобуж
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26.08.2023 15:40 Ответить
Я так понимаю это шота из свеженького, ваше, балуетесь?
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26.08.2023 17:38 Ответить
Да, моё
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26.08.2023 18:27 Ответить
Типа - "наши мальчики"?
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26.08.2023 18:34 Ответить
Я не знаю, о каких мальчиках вы пишите
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26.08.2023 18:36 Ответить
...
Лєжат пакєти возлє танка
В бєлій лада паєдет мая новая мамка
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26.08.2023 21:37 Ответить
Секретар РНБО заявив, що систему С-400 «Тріумф» у Криму було знищено новою українською ракетою
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26.08.2023 15:41 Ответить
до начала войны у русни было 3500 танков , щас они достают с консервации
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26.08.2023 15:43 Ответить
Мехводы будут просто в восторге
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26.08.2023 15:57 Ответить
... я думаю откуда столько моли и вони - а єто консерві йося саталин
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26.08.2023 21:39 Ответить
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26.08.2023 15:54 Ответить
Хлопці, ****** русню, що аж луска з цих підарасів сипалася.
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26.08.2023 16:39 Ответить
Пацаны воюют, а глава СБУ Малюк колл-центры крышует.
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26.08.2023 17:58 Ответить
Короче, одна з Европейских країн вже без танків - припущення.
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26.08.2023 18:01 Ответить
Україна з танками
кацапія - не Європейська країна
... але те що куйло без танків - так то правда
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26.08.2023 21:40 Ответить
Норм. Й "пташку" не показали на відео.
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26.08.2023 20:32 Ответить
 
 